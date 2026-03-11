Vyberte si z našich newsletterů

Povedená přestavba bytu na Letné stála jen 360 tisíc. Stačilo pár chytrých nápadů

Byt na Letné
Radek Šrettr Úlehla, užito se svolením
Rekonstrukce bytu v Praze nemusí stát miliony. Byt na Letné o velikosti 68 metrů čtverečních prošel proměnou za 360 tisíc korun. Architekt Prokop Hartl vsadil na odstranění necitlivých zásahů, jednoduché materiály a chytrá řešení místo drahých vestaveb.

Rekonstrukce bytů v historických domech dnes často balancují mezi dvěma póly, a to snahou zachovat původní kvalitu architektury a současně reagovat na ekonomický tlak současného bydlení. Projekt rekonstrukce bytu na pražské Letné od architekta Prokopa Hartla ukazuje, že i s velmi omezeným rozpočtem může vzniknout promyšlené a kultivované řešení nájemního bydlení.

Rekonstrukce bytu na pražské Letné pracuje s omezeným rozpočtem a maximálním respektem k původní architektuře domu z 30. let. Byt o ploše 68 m² prošel proměnou za přibližně 360 tisíc korun. Projekt navrhl architekt Prokop Hartl. Centrem dispozice se stala nově definovaná jídelna s otevřenou kuchyní. 14 fotografií v galerii

Byt o velikosti 68 metrů čtverečních se nachází v památkově chráněném domě z 30. let, který během desetiletí prošel řadou necitlivých úprav. Hartlova rekonstrukce proto nestavěla na radikální přestavbě dispozice, ale na postupném odstraňování pozdějších zásahů a obnově kvalitních původních detailů.

Projekt tak pracuje s principem minimální zásah, maximální efekt, který je dnes v architektuře stále aktuálnější.

„Místo nákladných stavebních změn projekt staví na respektu k původnímu charakteru domu a nabízí ukázku dostupné architektury. To je téma, které je v kontextu dnešní bytové krize stále aktuálnější,“ uvádí architekt Prokop Hartl.

Nové centrum bytu

Klíčovým prostorem bytu se stala multifunkční jídelna s otevřenou kuchyní, která propojuje jednotlivé části dispozice. S obývacím pokojem ji spojuje nově vytvořený průchod, díky němuž se podařilo prostor výrazně otevřít a prosvětlit.

Do hloubky bytu zároveň přivádí světlo luxferová příčka, která odděluje jednotlivé části dispozice, aniž by narušila jejich vizuální propojení. Tento prvek zároveň řeší i otázku soukromí.

Jedním z nejvýraznějších momentů projektu je práce s rozpočtem. Celková rekonstrukce stála přibližně 360 tisíc korun, což je v kontextu současných rekonstrukcí mimořádně nízká částka.

Úspory přinesla například náhrada klasických vestavných skříní za textilní závěsy. „Toto řešení ušetřilo významnou část rozpočtu a zároveň celý interiér vizuálně sjednotilo a zachovalo jeho prostorovou otevřenost,“ popisuje architekt.

Materiály navržené pro nájemní bydlení

Přestože byl rozpočet omezený, důležitým kritériem zůstala dlouhá životnost materiálů. Byt je určen k pronájmu, a proto bylo nutné zvolit řešení, které vydrží intenzivnější užívání.

Podlahy proto tvoří odolná epoxidová stěrka a kuchyňská linka je vyrobena z nerezu. Tyto materiály zároveň dodávají interiéru současný, téměř industriální charakter.

Barevnost prostoru stojí na neutrálním základě, který doplňují výrazné akcenty, jako je například modrá koupelna nebo sytě zelený jídelní stůl. Interiér tak získává vlastní identitu, aniž by byl příliš určující pro budoucího nájemníka. „Díky neutrálnímu základu zůstává v interiéru dostatek prostoru pro osobní vklad budoucího nájemníka,“ uzavírá Hartl.

Na břehu Vltavy v Boršově nad Vltavou se proměnil historický industriální areál v nový rezidenční projekt. Bývalý Žitný mlýn, jehož historie sahá až do 16. století, prošel rozsáhlou konverzí na bytový komplex s veřejným náměstím, kavárnou a parkem u řeky. Architekti přitom zachovali klíčové industriální prvky včetně cihlového sila nebo historické turbíny.

Na břehu Vltavy v Boršově nad Vltavou vznikl nový rezidenční projekt, který propojuje industriální historii s moderním bydlením. Areál bývalého Žitného mlýna prošel rozsáhlou konverzí, díky níž se někdejší výrobní komplex proměnil v obytný soubor s veřejným prostorem, kavárnou a parkem u řeky. Autorem architektonického návrhu je studio mar.s architects architekta Martina Šenbergera, investorem rodinná stavební firma Auböck.

30 fotografií v galerii

Projekt kombinuje rekonstrukci historických objektů s novostavbami. Celkem vzniklo 83 bytů o velikostech od 45 do 150 metrů čtverečních, od menších bytů 1+kk až po velké rodinné byty. Součástí projektu je také unikátní mezonetový byt ve věžové části původního mlýna.

„Když jsme do areálu poprvé vstoupili, fascinoval nás především silný příběh tohoto místa. Téměř dvě století se zde mísila energie Vltavy s vůní obilí a rytmem průmyslových strojů,“ říká architekt Martin Šenberger ze studia mar.s architects.

Nové náměstí jako srdce areálu

Klíčovým urbanistickým prvkem projektu je nové náměstí, které vzniklo doplněním původního areálu o nový bytový dům. Ten uzavírá otevřenou stranu původní kompozice ve tvaru písmene U a vytváří centrální veřejný prostor se stromořadím a širokým schodištěm směřujícím k historickému zámečku.

Dominantním prvkem náměstí je původní Francisova turbína, která byla při rekonstrukci vyzvednuta ze zasypaného náhonu a instalována jako připomínka průmyslové minulosti areálu. „Nechtěli jsme vytvořit jen obytný dvůr. Cílem bylo navrátit místu paměť a zároveň vytvořit prostor pro komunitní život,“ vysvětluje Šenberger.

V přízemí hlavní historické budovy vznikla kavárna, která propojuje nový rezidenční komplex s okolní obcí.

Respekt k industriální architektuře

Architekti se při rekonstrukci snažili zachovat maximum původních konstrukcí a materiálů. Dominantou areálu je pětipodlažní cihlové silo z konce 19. století, které bylo očištěno na režné zdivo. Nepůvodní přístavby byly odstraněny a na objekt přibyla nová nástavba ze světlé cihly, která je od historické části jasně oddělena.

Okna byla navržena jako repliky původních industriálních ocelových výplní a směrem k řece byly doplněny o černé ocelové balkony.

Výraznou proměnou prošla také centrální věž mlýna, kde vznikl loftový byt s panoramatickými výhledy do krajiny. Nová železobetonová střešní konstrukce vytvořila prostor s terasami a zároveň umožnila realizaci zelené střechy.

Druhá historická budova, bývalá správní budova, dostala nový cihelný sokl a světlou omítku. Oba historické objekty dnes propojuje nové vertikální komunikační jádro ze skla a černého kovu.

„Celý projekt stojí na jednoduché myšlence: ponechat maximum industriálních prvků a doplnit je o jasně čitelné současné zásahy,“ říká Šenberger.

Dvě novostavby doplňují historické objekty

Součástí projektu jsou také dvě nové bytové budovy. První z nich uzavírá nové náměstí a má tři nadzemní podlaží. Architekti ji navrhli ze světlé cihly s bílými kovovými prvky a plochou střechou. Oproti historickým budovám se záměrně výrazově odlišuje.

Druhá novostavba stojí blíže k řece a mlýnskému náhonu. Jednoduchý pětipodlažní objem s fasádou z červené režné cihly doplňují velká francouzská okna a kombinace lodžií a balkonů.

Součástí úprav bylo také obnovení mlýnského náhonu a vznik nového mostu, který propojuje areál s parkem podél Vltavy.

Základním principem projektu byla konverze brownfieldu a maximální využití stávajících stavebních struktur. Architekti tento přístup označují za jeden z nejvíce ekologických způsobů nakládání se stavebními zdroji. Projekt doplňují zelené střechy a systém hospodaření s dešťovou vodou, která je využívána například pro napájení obnoveného náhonu.

Staticky šlo o poměrně náročnou rekonstrukci. V nejstarší části mlýna bylo nutné nahradit původní dřevěné konstrukce železobetonovými stropy a v novějších částech odstranit systém betonových silo komor. Některé jejich fragmenty ale architekti ponechali jako součást interiérů. „Industriální architektura má obrovskou sílu. Naším cílem bylo zachovat její autenticitu a zároveň vytvořit kvalitní bydlení pro současnost,“ dodává Šenberger.

Historie mlýna sahá až do 16. století

Areál Žitného mlýna má dlouhou historii. První zmínky o mlýně pocházejí z roku 1594, kdy byl součástí poříčského panství. Na konci 19. století zde budějovičtí pekaři vybudovali nový válcový mlýn napojený na náhon z Vltavy.

Po roce 1906 mlýn převzalo místní družstvo, které areál modernizovalo a rozšířilo o sklady mouky i železobetonové silo. Po znárodnění v roce 1948 byl mlýn začleněn do státního podniku Mlýny a těstárny Pardubice a prošel dalšími přestavbami.

Smutná zpráva pro nájemníky. Jejich bydlení si vyhlédli investoři

Smutná zpráva pro nájemníky. Jejich bydlení si vyhlédli investoři
iStock
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Z jednotlivých segmentů realitního trhu vychází jako nejatraktivnější pro investory nájemní bydlení, vyplývá z posledního reportu Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Letos se čeká další růst nájmů, a také vyšší investice do nájemního bydlení. Pro nájemníky z toho plyne další růst nájmů.

Růst nájmů kopíruje ceny nového bydlení. Nové byty v Praze už překonaly v průměru hranici 175 tisíc korun za metr, meziroční růst byl přes deset procent. Ještě rychleji rostly nájmy. V hlavním městě lze pronajmout metr staršího bytu v průměru za 450 korun, u nového je to přes sedm set korun.

To znamená, že garsonka v novém projektu o velikosti do třiceti metrů se nyní pronajímá za dvacet tisíc korun plus. Ceny v letošním roce dál porostou. Odborníci podle průzkumu asociace tento segment označují za oblast s největším očekávaným přírůstkem nové nabídky oproti předchozím rokům.

„Rezidenční sektor je dnes z pohledu investorů jedním z nejstabilnějších segmentů trhu. Silná poptávka po bydlení spolu s omezenou nabídkou vytváří dlouhodobě atraktivní investiční prostředí, zejména pro projekty rezidenčního bydlení. Právě tento segment proto bude v následujících letech přitahovat významnou část investičního kapitálu,“ vysvětluje Tomáš Hochmeister, šéf Penta Funds Management.

Předpokládá se postupný růst podílu institucionálního nájemního bydlení, které by mohlo tvořit přibližně deset až dvacet procent nově zahajovaných projektů. Jde o projekty, kdy celou budovu financuje a získá jeden vlastník, často nemovitostní fond, který byty pronajímá. Někdy si projekt podrží sám developer. Cena je vyšší než na sekundárním trhu, protože vlastník si do nájmu započítává služby jako recepce či úklid, ale také vlastní marži.

Růst investic

Podle průzkumu se očekává růst investic do realitního trhu oproti roku 2025. Loňský rok byl přitom z hlediska objemu investic mimořádně silný a patřil k nejlepším v historii českého realitního trhu. „Domácí kapitál zůstane jedním z klíčových motorů realitního trhu. Investoři se budou zaměřovat především na rezidenční projekty a rozvojové pozemky, zároveň očekáváme pokračující silnou aktivitu realitních fondů na českém i středoevropském trhu,“ říká Zdenka Klapalová, prezidentka ARTN a jednatelka společnosti Knight Frank.

Průzkum také ukazuje rozdíly mezi jednotlivými lokalitami. V Praze se čeká růst cen nových bytů o pět až deset procent, v regionech to bude podle respondentů pomalejší růst. „V letech 2026 a 2027 bude rezidenční trh pokračovat v růstu, ale jiného charakteru než před rokem 2022. Půjde o trh selektivní, strukturálně napjatý a výrazně diferencovaný. Cenově lze očekávat další růst, zejména u novostaveb a kvalitních projektů v dobrých lokalitách,“ tvrdí Marcel Soural, člen správní rady ARTN a majitel Trigemy. „Část domácností zůstane mimo vlastnické bydlení kvůli dostupnosti financování, což výrazně posílí nájemní segment a institucionální nájemní bydlení,“ dodává.

