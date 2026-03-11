Povedená přestavba bytu na Letné stála jen 360 tisíc. Stačilo pár chytrých nápadů
Rekonstrukce bytu v Praze nemusí stát miliony. Byt na Letné o velikosti 68 metrů čtverečních prošel proměnou za 360 tisíc korun. Architekt Prokop Hartl vsadil na odstranění necitlivých zásahů, jednoduché materiály a chytrá řešení místo drahých vestaveb.
Rekonstrukce bytů v historických domech dnes často balancují mezi dvěma póly, a to snahou zachovat původní kvalitu architektury a současně reagovat na ekonomický tlak současného bydlení. Projekt rekonstrukce bytu na pražské Letné od architekta Prokopa Hartla ukazuje, že i s velmi omezeným rozpočtem může vzniknout promyšlené a kultivované řešení nájemního bydlení.
Byt o velikosti 68 metrů čtverečních se nachází v památkově chráněném domě z 30. let, který během desetiletí prošel řadou necitlivých úprav. Hartlova rekonstrukce proto nestavěla na radikální přestavbě dispozice, ale na postupném odstraňování pozdějších zásahů a obnově kvalitních původních detailů.
Projekt tak pracuje s principem minimální zásah, maximální efekt, který je dnes v architektuře stále aktuálnější.
„Místo nákladných stavebních změn projekt staví na respektu k původnímu charakteru domu a nabízí ukázku dostupné architektury. To je téma, které je v kontextu dnešní bytové krize stále aktuálnější,“ uvádí architekt Prokop Hartl.
Nové centrum bytu
Klíčovým prostorem bytu se stala multifunkční jídelna s otevřenou kuchyní, která propojuje jednotlivé části dispozice. S obývacím pokojem ji spojuje nově vytvořený průchod, díky němuž se podařilo prostor výrazně otevřít a prosvětlit.
Do hloubky bytu zároveň přivádí světlo luxferová příčka, která odděluje jednotlivé části dispozice, aniž by narušila jejich vizuální propojení. Tento prvek zároveň řeší i otázku soukromí.
Jedním z nejvýraznějších momentů projektu je práce s rozpočtem. Celková rekonstrukce stála přibližně 360 tisíc korun, což je v kontextu současných rekonstrukcí mimořádně nízká částka.
Úspory přinesla například náhrada klasických vestavných skříní za textilní závěsy. „Toto řešení ušetřilo významnou část rozpočtu a zároveň celý interiér vizuálně sjednotilo a zachovalo jeho prostorovou otevřenost,“ popisuje architekt.
Materiály navržené pro nájemní bydlení
Přestože byl rozpočet omezený, důležitým kritériem zůstala dlouhá životnost materiálů. Byt je určen k pronájmu, a proto bylo nutné zvolit řešení, které vydrží intenzivnější užívání.
Podlahy proto tvoří odolná epoxidová stěrka a kuchyňská linka je vyrobena z nerezu. Tyto materiály zároveň dodávají interiéru současný, téměř industriální charakter.
Barevnost prostoru stojí na neutrálním základě, který doplňují výrazné akcenty, jako je například modrá koupelna nebo sytě zelený jídelní stůl. Interiér tak získává vlastní identitu, aniž by byl příliš určující pro budoucího nájemníka. „Díky neutrálnímu základu zůstává v interiéru dostatek prostoru pro osobní vklad budoucího nájemníka,“ uzavírá Hartl.
