Strnad s J&T investují stovky milionů do polských přístavů
Český kapitál míří do polských přístavů. Společnost DD Rail Properties získá téměř poloviční podíl ve firmě OT Logistics, která provozuje nákladní přepravu v přístavech Gdaňsk a Svinoústí. Hodnota transakce činí v přepočtu zhruba 589 milionů korun. Obchod už schválil polský antimonopolní úřad, k jeho dokončení je ale ještě potřeba souhlas dalších institucí. Informoval o tom server e15.cz.
DD Rail Properties je napůl vlastněna firmou SPV Second podnikatele Jaroslava Strnada a investiční skupinou Auctor, která je spřízněná s investiční skupinou J&T. Společně podepsaly předběžnou smlouvu na nákup 49,99 procenta akcií OT Logistics. Tento podíl firmě zajistí takzvanou blokační minoritu, aniž by získala většinovou kontrolu, uvádí e15.
Předmětem dohody je prodej 6,548 milionu akcií za cenu 15,6 zlotého (zhruba 90 korun) za kus. Většinový, dosud zhruba 70procentní podíl držely polské rodinné nadace Cres Family Foundation, Marsel Family Foundation a Neuvic Family Foundation. Po dokončení transakce jim zůstane menšinový podíl.
Jde do tuhého. AI je reálně hrozba pro práci
„Připravovaná transakce je aktuálně předmětem probíhajících jednání a schvalovacích procesů a je výsledkem dohody obou stran,“ uvedla už v lednu pro server Seznam Zprávy mluvčí J&T Private Equity Group Lucie Boga.
Nové obchodní příležitosti i finanční stabilita
Podle vedení OT Logistics má vstup českého investora přinést nové obchodní příležitosti i finanční stabilitu. „Je to pro nás také obrovské finanční posílení skrze očekávanou obnovu stability výsledků a likvidity a také posílení v oblasti překládky, jelikož společnosti patřící českému investorovi disponují vlastními objemy zboží, především ocelovými polotovary, které mohou být překládány v našich přístavních terminálech,“ uvedl předseda představenstva OT Logistics Kamil Jedynak. Narážel tak na Strnadovo podnikání v ocelářství, včetně dodávek pro ostravskou Novou Huť.
Karel Pučelík: Vláda odborníkům naslouchat nebude. Stejně jako ta předchozí. Z ekonomické debaty jen bolí mozek
OT Logistics se v posledních letech potýká s poklesem výkonu. Předloni jí tržby klesly téměř o polovinu na 321 milionů zlotých (asi 1,8 miliardy korun) a provozní zisk EBITDA se propadl o 70 procent, v přepočtu na zhruba 330 milionů korun.
Podle polského serveru GospodarkaMorska.pl by transakce mohla přinést synergie také s chorvatským přístavem Luka Rijeka, kde Jaroslav Strnad drží zhruba třetinový podíl. Posílit by to mohlo nákladní železniční dopravu mezi Baltským a Jaderským mořem.
