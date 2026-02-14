Macinka ocenil projev Rubia: Podepsal bych každé slovo

Ministr zahraničí Petr Macinka ocenil dnešní projev šéfa americké diplomacie Marka Rubia na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Označil ho za civilizační a řekl, že by podepsal každé jeho slovo. Dodal, že Evropa by měla být více soběstačná.
„Byl to velmi důležitý, v podstatě civilizační projev,“ řekl Macinka českým novinářům v Mnichově. „Musím říct, že bych podepsal každé slovo z toho, co Marco Rubio řekl,“ dodal. Podle něj americký ministr hovořil otevřeně o tom, že ne všechno, co se v minulosti udělalo, bylo správné, například v oblasti migrace či „některých zelených politik“.
Rubio v projevu řekl, že Spojené státy a Evropa patří k sobě. Dodal, že USA jsou připraveny reformovat světový řád i samy, raději by to ale udělaly s Evropou, která je jejich ceněným spojencem a nejstarším přítelem. USA a Evropa se ale podle něj v minulosti v euforii po druhé světové válce a po pádu komunismu vzdaly příliš velké části suverenity ve prospěch mezinárodních organizací.
Macinka ocenil, že chtějí mít USA s Evropou dobré vztahy a chtějí spolupracovat, dodal ale také, že „Evropa by měla být více soběstačná, nespoléhat se v mnohém na Spojené státy“. „Musíme se přestat poškozovat, to znamená opustit některé zbytečné politiky,“ řekl. Podle něj jde především o ty, které poškozují evropskou ekonomiku a průmysl. Prosperita podle Macinky přináší i možnost lépe plnit závazky vyplývající z členství v NATO.
Ministr zahraničí na Mnichovské bezpečnostní konferenci v pátek vedl a dnes ještě povede řadu dvoustranných jednání. Sešel se už mimo jiné s vůdkyní běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou, kterou ubezpečil, že škrty na jeho ministerstvu nedopadnou na podporu běloruské opozice.
Dnes se sejde mimo jiné s německým ministrem vnitra Alexanderem Dobrindtem. Německo je podle Macinky důležité pro českou evropskou politiku, ocenil „proměňující se postoj Německa“ k energetice, průmyslu či migraci. „Chceme se o tom s Německem bavit a říct jim, že jsme na jejich straně,“ dodal.
Vlastní bydlení zůstává pro mladé Čechy velkým tématem – a zároveň stále hůře dosažitelným cílem. Hypotéku má v současnosti každý šestý člověk do 30 let. Další téměř čtvrtina si ji plánuje vzít během příštích tří let. Přesto se třetina mladých smířila s tím, že na své ideální bydlení nikdy nedosáhne. Nejčastěji uvádějí vysoké ceny nemovitostí a nedostupné hypotéky. Vyplývá to z průzkumu pro společnost Xella, kterého se zúčastnilo 1 050 respondentů ve věku 18 až 30 let.
Hypotéku aktuálně splácí 16 procent mladých lidí, dalších 24 procent si ji chce vzít v nejbližších třech letech. Čtvrtina by si úvěr vzala, ale považuje své příjmy za nedostatečné. Do vlastního bydlení by mladí nejčastěji investovali mezi 2 a 5 miliony korun.
„Mladí přitom nečekají, že situaci za ně někdo vyřeší. Třetina připouští, že na svém vysněném bydlení už nyní pracuje, další třetina věří ve zlepšení své finanční situace. Nejvíc je totiž trápí vysoké ceny nemovitostí a nedostupné hypotéky. A vědí, že s tímto problémem mohou bojovat především tím, že se budou snažit navýšit své příjmy,“ uvedl jednatel Xella pro ČR a Slovensko Igor Forberger.
Poměr mezi vlastním bydlením a nájmem je u mladých poměrně vyrovnaný. Do vlastního chce v příštích dvou letech investovat 23 procenta mladých, nájem by zvolilo 16 procenta. V Česku přitom podle statistik bydlí ve vlastním zhruba tři čtvrtiny obyvatel.
U rodičů stále žije 35 procent mladých lidí. Ti, kteří se osamostatnili, zamířili v 39 procentech případů do nájmu – ať už s partnerem, přáteli nebo sami. Čtvrtina lidí do 30 let už na vlastní bydlení dosáhla, buď díky dědictví, nebo prostřednictvím hypotéky.
Nemovitosti zdražují
Ceny nemovitostí dál rostou. Podle analýzy Bezrealitky.cz zdražily ve čtvrtém čtvrtletí starší byty, rodinné domy i nájmy meziročně o více než 10 procent. Cena za metr čtvereční staršího bytu dosáhla 118 486 korun, u rodinného domu 66 047 korun. Průměrný nájem činil 374 korun za metr čtvereční.
Hypotéky sice mírně zlevnily, ale zůstávají nákladné. Průměrná sazba podle Swiss Life Hypoindexu na začátku února klesla meziměsíčně o 0,01 procentního bodu na 4,93 procenta. Měsíční splátka úvěru ve výši 3,5 milionu korun sjednaného na 25 let při 80 procentech LTV se snížila na 20 314 korun.
Průměrné mzdy mladých přitom za cenami bydlení zaostávají. Lidé do 24 let vydělávají v průměru 42 tisíc korun, ve věku 25 až 34 let pak 58 tisíc korun. Podle Českého statistického úřadu vydávaly domácnosti loni za bydlení v průměru 8 897 korun měsíčně, což odpovídá 15,9 procent jejich čistých příjmů. Nejvíce zatěžuje rozpočty nájem – domácnosti v nájmu platily průměrně 13 572 korun měsíčně, tedy 30,1 procent svých příjmů.
Měli změnit dispozici a „modernizovat“. Místo toho zachovali téměř vše. Výsledek? Nadčasový byt, jehož hodnota nestojí na metrech čtverečních, ale na citlivé práci s historií. Rekonstrukce od 0,5 Studia potvrzuje trend, který mění pražské činžáky v designové investice.
Rekonstrukce bytů v činžovních domech z přelomu 19. a 20. století dnes patří k nejvyhledávanějším, ale zároveň nejnáročnějším architektonickým disciplínám. Historické dispozice, řemeslné detaily i materiály nesou kvalitu, kterou novostavby jen obtížně napodobují. Současně však vyžadují citlivý přístup. Každý zásah totiž rozhoduje o tom, zda se genius loci bytu podaří zachovat, nebo nenávratně ztratit.
Právě na tomto principu stojí rekonstrukce bytu o ploše 77 metrů čtverečních v oblíbené pražské čtvrti Letná. Investoři oslovili architekty Víta Svobodu Pavla Nového ze studia 0,5 Studio, kteří mají s obnovou historických interiérů dlouholeté zkušenosti.
Zadání: nic neměnit, všechno zlepšit
Zadání bylo na první pohled prosté, ve skutečnosti však mimořádně ambiciózní. Architekti měli navrhnout kompletní rekonstrukci, aniž by jakkoliv měnili dispozice. Zachovat původní uspořádání místností a atmosféru domu bylo klíčové.
Výsledkem je nadčasový byt 3+kk, který propojuje historický kontext se současným komfortem. Architekti vsadili na nenucenost, práci s tradičními materiály a promyšlenou koláž vestavných prvků. „Interiér tak nepůsobí uniformně ani sterilně. Naopak je odlehčený, osobitý a přirozeně vrstvený, podobně jako samotné činžovní domy, v nichž se jednotlivé epochy propisují do detailu,“ přibližují architekti.
Materiálovým základem celého bytu jsou klasické dubové parkety pokládané do stromku, cementová dlažba a barevnost vestavných prvků. Právě dlažba se stala vizuálním pojítkem projektu. Kombinace tmavě modré a světle růžové se v různých obměnách propisuje napříč interiérem, od ložnice přes obývací pokoj až po kuchyň, a vytváří jemnou, ale čitelnou identitu bytu.
Koupelna s denním světlem jako luxus činžovního bydlení
Vstupní chodba ve tvaru L ukazuje, jak lze skloubit estetiku s maximální funkčností. Úložný systém tvoří botník, perforovaná systémová stěna na police a háčky i kombinovaná skříň. Motiv perforace se v různých formách opakuje i v dalších částech bytu, čímž vzniká nenápadná designová kontinuita. Cementová dlažba vyrobená na míru dodává prostoru historizující atmosféru a současně barevně propojuje jednotlivé místnosti.
Koupelna vyžadovala jen minimální dispoziční zásahy. Posunutím příčky vznikl komfortní prostor s vanou a vestavnou skříňkou pod umyvadlem. Mozaikový obklad prostor opticky odlehčuje a díky dennímu světlu z původního okna působí koupelna svěže a vzdušně, což je v činžovních domech spíše výjimečné.
Srdcem bytu je velkorysý obytný prostor propojující kuchyň, jídelnu i obývací část. Vestavný nábytek pracuje s kombinací lakované MDF a dubové dýhy, která interiér zjemňuje a dodává mu hloubku. Dominantním prvkem je lavice u okna se skrytým topením, funkční detail, jenž spojuje technické řešení s čistou estetikou. Modulární knihovna umožňuje variabilní uspořádání polic i háčků a spolu s historizujícím osvětlením a osobními doplňky investorů dotváří útulnou atmosféru.
Ložnice orientovaná do ulice pracuje s denním světlem a klidnou barevností. Světle růžové vestavné prvky odkazují na dlažbu v hale a uzavírají barevný koncept celého bytu. Nechybí velkorysá šatní skříň ani kompaktní pracovní kout.
Letná: čtvrť historických činžáků
Pražská Letná patří dlouhodobě k nejatraktivnějším adresám pro rekonstrukce historických bytů. Čtvrť se začala intenzivně zastavovat na přelomu 19. a 20. století, tedy ve stejné době, kdy v Praze vznikala většina městských činžovních domů. Architektura Letné proto nese rukopis pozdního historismu, secese i rané moderny, tedy stylů, které se dnes řadí k nejcennějším z hlediska rezidenčního bydlení.
Typické letenské činžáky vznikaly jako nájemní domy pro střední a vyšší měšťanskou třídu. Tomu odpovídala i kvalita provedení. Byty měly vysoké stropy, velká špaletová okna, dvoukřídlé dveře, parkety skládané do stromku nebo kazetové podlahy. Dispozičně byly zpravidla řešení jako místnosti průchozí v jedné ose, případně doplněné o služební zázemí směrem do dvora.
Nejenom tato velkorysost je dnes jedním z hlavních důvodů, proč jsou byty na Letné tak vyhledávané. Nabízejí prostorové parametry, které novostavby jen zřídka dorovnají, a zároveň autentickou atmosféru městského bydlení.
Rekonstrukce historických bytů na Letné navíc dnes nepředstavují jen architektonickou disciplínu, ale i investiční strategii. Hodnota zde nevzniká novostavbou, ale schopností zachovat původní kvalitu a doplnit ji o současnou vrstvu bydlení.
Cenová hladina letenských činžovních bytů přitom v posledních letech výrazně akceleruje právě v návaznosti na kvalitu rekonstrukcí. Zatímco byty v původním stavu se v roce 2025 pohybují přibližně mezi 115 až 135 tisíci korunami za metr čtvereční, standardně zrekonstruované jednotky se prodávají nejčastěji v rozmezí 140 až 165 tisíc korun. V případě architektonicky vedených, materiálově nadstandardních rekonstrukcí však ceny běžně překračují hranici 170 tisíc a u výjimečných realizací atakují i 200 tisíc korun za metr. Právě dochované historické prvky, od parket přes kazetové dveře až po štukovou výzdobu, přitom dokážou výslednou hodnotu nemovitosti navýšit o dalších 20 až 35 procent oproti lokálnímu průměru.
