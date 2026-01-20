Evropa reaguje na Trumpa a chystá masivní investice do Grónska
Evropská unie chce posílit svou roli v Arktidě a kvůli bezpečnosti regionu plánuje výrazné investice do Grónska. Na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zdůraznila, že Evropa usiluje o spolupráci se Spojenými státy a plně respektuje suverenitu arktických zemí.
Reagovala tak na opakované výroky amerického prezidenta Donald Trump, který znovu otevřel téma možného odkupu Grónska, poloautonomní části Dánského království. Trump zároveň pohrozil zavedením dodatečných desetiprocentních cel na dovoz z několika evropských zemí, pokud se Spojeným státům nepodaří s Dánskem dosáhnout dohody. Cla by se měla týkat mimo jiné Dánska, Německa, Francie, Švédska, Finska, Nizozemska, Británie a Norska.
„Američany považujeme za přátele“
Podle von der Leyenové lze bezpečnost v Arktidě zajistit pouze společným postupem. Varovala, že obchodní spory a jednostranné kroky mohou vyvolat nebezpečnou spirálu napětí, ze které by těžili především protivníci Evropy a Spojených států. „Američany nepovažujeme jen za spojence, ale i za přátele,“ uvedla. Zároveň ale zdůraznila, že reakce Evropy bude v případě potřeby jednotná, pevná a přiměřená.
Dánsko není schopné ochránit Grónsko, Spojené státy proto tento ostrov, který je poloautonomní součástí Dánského království, musí získat, prohlásil podle Reuters americký prezident Donald Trump. Řekl, že o věci hovořil s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a že rozhovory s dalšími lídry na toto téma budou pokračovat ve švýcarském Davosu, kde v pondělí začalo výroční zasedání Světového ekonomického fóra.
Trump: Grónsko musíme získat, není cesty zpět
Politika
Dánsko není schopné ochránit Grónsko, Spojené státy proto tento ostrov, který je poloautonomní součástí Dánského království, musí získat, prohlásil podle Reuters americký prezident Donald Trump. Řekl, že o věci hovořil s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a že rozhovory s dalšími lídry na toto téma budou pokračovat ve švýcarském Davosu, kde v pondělí začalo výroční zasedání Světového ekonomického fóra.
Evropská komise proto pracuje na balíčku opatření zaměřených na arktickou bezpečnost. Ten vychází ze solidarity s Dánskem a Grónskem a počítá s masivními investicemi přímo na ostrově. Dalším pilířem je užší spolupráce se Spojenými státy a spojenci v rámci NATO. Evropská unie chce podle šéfky Komise využít i rostoucí obranné výdaje, například na posílení kapacit evropských ledoborců.
Na zajištění stability v Arktidě se chce EU podílet také společně s Británií, Norskem, Islandem a Kanadou, tedy dalšími klíčovými spojenci v severním Atlantiku.