Pavel: Populisté často změní názor, když se dostanou k moci
Populisté často změní řadu svých extrémních názorů, když se dostanou k moci a zjistí, jak komplexní situace ve skutečnosti je. V panelové diskusi na Mnichovské bezpečnostní konferenci, která se věnovala nárůstu populismu ve světě, to řekl český prezident Petr Pavel. Populismus sám o sobě podle něj nemusí být špatný, problémem je, když se obrátí proti institucím chránícím demokracii.
„Zkušenost ukazuje, že když se tito lidé, kteří byli velmi dlouho na straně, která kritizovala, dostanou do zodpovědných pozic, kde mají zodpovědnost, pak náhle porozumí, jak je situace komplexní,“ řekl Pavel. Často pak podle něj tito politici „změní mnoho ze svých extrémních pozic, které měli před tím“.
Populismus by podle Pavla neměl mít nálepku něčeho, co je samo o sobě vždy špatné. Záleží podle něj na tom, jak se definuje. Řada politiků je za nálepku populisty podle prezidenta ráda, protože chtějí naslouchat lidem a přinášet řešení jejich problémů. „Problém začíná, když se populismus obrátí proti institucím, které tu jsou proto, aby chránily demokracii,“ řekl prezident. Důležité tak podle něj je, aby existoval systém brzd a protiváh, ochranou proti populismu může být také živá občanská společnost. „Většina populistických politiků je velmi citlivá na veřejné mínění,“ dodal Pavel.
Český prezident v panelové diskusi s názvem „Vox Populi: Odpověď na vzestup populismu“ hovořil společně s americkou kongresmankou Alexandriou Ocasiovou-Cortezovou, předsedou frakce Evropské lidové strany (EPP) v Evropském parlamentu Manfredem Weberem a argentinskou poslankyní Daianou Fernándezovou Molerovou.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) a zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) se setkali v Lánech s bývalým prezidentem Milošem Zemanem. Macinka poté sdělil, že pro nastupující politickou generaci je důležité mluvit s politiky, kteří mají desítky let zkušeností. Podle Zemana se debata točila kolem priorit vlády ANO, SPD a Motoristů i návrhu státního rozpočtu na letošní rok.
Zeman pokáral Macinku za dopisování si s „úhlavním nepřítelem“ z Hradu
Politika
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) a zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) se setkali v Lánech s bývalým prezidentem Milošem Zemanem. Macinka poté sdělil, že pro nastupující politickou generaci je důležité mluvit s politiky, kteří mají desítky let zkušeností. Podle Zemana se debata točila kolem priorit vlády ANO, SPD a Motoristů i návrhu státního rozpočtu na letošní rok.