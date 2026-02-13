Nový magazín právě vychází!

Pavel: Populisté často změní názor, když se dostanou k moci

Petr Pavel
Populisté často změní řadu svých extrémních názorů, když se dostanou k moci a zjistí, jak komplexní situace ve skutečnosti je. V panelové diskusi na Mnichovské bezpečnostní konferenci, která se věnovala nárůstu populismu ve světě, to řekl český prezident Petr Pavel. Populismus sám o sobě podle něj nemusí být špatný, problémem je, když se obrátí proti institucím chránícím demokracii.

„Zkušenost ukazuje, že když se tito lidé, kteří byli velmi dlouho na straně, která kritizovala, dostanou do zodpovědných pozic, kde mají zodpovědnost, pak náhle porozumí, jak je situace komplexní,“ řekl Pavel. Často pak podle něj tito politici „změní mnoho ze svých extrémních pozic, které měli před tím“.

Populismus by podle Pavla neměl mít nálepku něčeho, co je samo o sobě vždy špatné. Záleží podle něj na tom, jak se definuje. Řada politiků je za nálepku populisty podle prezidenta ráda, protože chtějí naslouchat lidem a přinášet řešení jejich problémů. „Problém začíná, když se populismus obrátí proti institucím, které tu jsou proto, aby chránily demokracii,“ řekl prezident. Důležité tak podle něj je, aby existoval systém brzd a protiváh, ochranou proti populismu může být také živá občanská společnost. „Většina populistických politiků je velmi citlivá na veřejné mínění,“ dodal Pavel.

Český prezident v panelové diskusi s názvem „Vox Populi: Odpověď na vzestup populismu“ hovořil společně s americkou kongresmankou Alexandriou Ocasiovou-Cortezovou, předsedou frakce Evropské lidové strany (EPP) v Evropském parlamentu Manfredem Weberem a argentinskou poslankyní Daianou Fernándezovou Molerovou.

Prezident Petr Pavel

Připravovaná novela stavebního zákona, která má zavést centrální stavební správu pod státním úřadem, vyvolává ostré reakce samospráv. Sdružení místních samospráv po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) varovalo, že návrh může vrátit české stavebnictví do období nejistoty a ohrozit dostupnost stavebního řízení pro veřejnost.

Jedním z nejspornějších bodů je plánované zrušení více než 700 stavebních úřadů v obcích. Podle samospráv musí případné rušení předcházet plně funkční digitalizace stavebního řízení.

„Nepřipravená centralizace nesmí omezit obyvatele venkovských oblastí, které tvoří dvě třetiny území republiky, a zkomplikovat jim přístup ke stavebnímu řízení. Státu dnes navíc jednoznačně chybějí úředníci a reálně by mohlo dojít ke kolapsu stavebního řízení,“ uvedl předseda sdružení a starosta Kamýku nad Vltavou Petr Halada.

Kritika přípravy zákona

Sdružení upozorňuje také na samotný způsob přípravy novely. Podle něj neproběhlo standardní připomínkové řízení a k přípravě nebyly přizvány organizace zastupující obce a města ani významné profesní svazy, odbory či zaměstnavatelé. Veřejně navíc nejsou známá stanoviska ostatních ministerstev.

Obavy vyvolává i změna v oblasti územního plánování. Novela převádí tuto agendu výhradně do samostatné působnosti obcí, oslabuje roli dotčených orgánů a umožňuje povolovat stavby i v rozporu s územním plánem. Podle sdružení však 70 procent menších obcí nemá dostatek financí ani personálu, aby tuto agendu zvládly.

„Změna vyhovuje největším městům, ale ignoruje realitu dalších přibližně 6200 menších měst a obcí,“ dodal Halada.

Sporné i financování bydlení

Zástupci samospráv s premiérem řešili také podporu dostupného bydlení. Podle nich vláda v návrhu státního rozpočtu nevyčlenila prostředky na program Dostupné nájemní bydlení, který má podpořit obecní výstavbu cenově dostupných bytů. Obce přitom již podaly žádosti a rok čekají na dokončení hodnocení projektů. Státní fond podpory investic podle posledních údajů eviduje obecní projekty se stavebním povolením za 48,5 miliardy korun.

Tématem jednání byla i budoucnost programu Nová zelená úsporám, zejména dotace na opravy starších domů v rámci programu Oprav dům po babičce. Premiér podle sdružení potvrdil, že tato podpora bude alespoň v určité míře pokračovat. Zároveň chce svolat společné jednání zástupců obcí s ministryní pro místní rozvoj Zuzanou Mrázovou (ANO) a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (ANO).

Vláda chce zrychlit povolování

Vládní novela počítá se vznikem centrální stavební správy pod Úřadem rozvoje území ČR, kam by přešli stavební úředníci nyní působící pod kraji a obcemi. Návrh také označuje stavby hromadného bydlení za veřejný zájem, což může usnadnit vyvlastňování pozemků. Cílem předlohy je podle vlády zrychlit a zjednodušit povolování staveb.

Sněmovna návrh v úvodním čtení podpořila 30. ledna. Současná podoba stavebního zákona, připravovaná řadu let, přitom začala platit teprve 1. července 2024.

Společná německo-ukrajinská výroba dronů byla spuštěna a do konce roku bude nejméně 10 tisíc těchto bezpilotních strojů dodáno ukrajinským ozbrojeným silám, které se brání ruské agresi. Informovala o tom agentura DPA. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X uvedl, že společný podnik navštívil a že převzal první společně vyrobený útočný dron. Přesné místo provozu na jihu Německa je tajné.

Zelenskyj, který zamířil na dnes začínající Mnichovskou bezpečnostní konferenci, se zastavil ve společném německo-ukrajinském závodě, prohlédl si výrobní linku a sledoval i první let dronu, který zde vyrobili. „Toto je moderní ukrajinská technologie. Ověřená v boji. Poháněná umělou inteligencí. Bude útočit, bude provádět průzkum, bude chránit naše vojáky. A letos 10 tisíc zde vyrobených dronů poputuje na Ukrajinu a posílí naše síly,“ napsal Zelenskyj na X.

„Podporujeme Ukrajinu v jejím boji,“ řekl podle agentury DPA německý ministr obrany Boris Pistorius na krátkém ceremoniálu symbolického převzetí prvního dronu. „Ale profitujeme z toho i my sami,“ zdůraznil sociálnědemokratický (SPD) politik. Další společné zbrojní projekty mezi zeměmi NATO a Ukrajinou podle něj budou následovat.

Nový podnik se jmenuje Quantum Frontline Industries. Bavorský výrobce Quantum Systems dodává Ukrajině průzkumné drony už od roku 2022; podle společnosti je v současné době v provozu 1500 těchto malých bezpilotních letadel. Společný podnik nyní vyrábí drony Linza od ukrajinské společnosti Frontline Robotics v licenci. Vzhledem k tomu, že ukrajinský zbrojní průmysl trpí ruskými útoky, má přemístění výroby do Německa umožnit navýšení produkce.

Dron, který unese bombu

Dron Linza není zbraň, ale lze ho jako zbraň použít. Transportní dron může nést až dvoukilogramový náklad, včetně bomb a granátů. Na příští rok je plánováno další rozšíření výroby. „Směrem nahoru nakonec neexistují žádná skutečná omezení, kromě kapacity firmy,“ řekl Pistorius. Projekt byl podle něj realizován „rychlostí světla“.

Zelenskyj poděkoval německé vládě za podporu. „Naši lidé se podělí o znalosti, technologie a vyškolení,“ řekl ukrajinský prezident.

Podle DPA jsou plánovány další podobné společné podniky. Například výrobce softwaru Auterion, který má dvojité sídlo v USA a Mnichově, plánuje vyrobit tisíce bezpilotních letadel společně s ukrajinskou společností Airlogix.

„Dohromady do konce roku otevřeme deset společných podniků na výrobu ukrajinských dronů,“ napsal Zelenskyj na X.

Zelenskyj dříve tento měsíc uvedl, že chystaná výroba ukrajinských dronů v Německu doplní ty, které se už vyrábí v Británii v rámci společné výrobní iniciativy.

