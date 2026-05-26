Stellantis nalije miliardu eur do elektromobilů. Nová výroba vznikne ve Francii
Automobilka Stellantis chystá velkou investici do elektromobility ve Francii. Do výroby nové generace elektrických vozů ve východofrancouzském závodě v Mylhúzách má vložit více než jednu miliardu eur, tedy zhruba 24,3 miliardy korun. Podle agentury AFP to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron.
Výroba má začít v roce 2029. Macron o plánované investici mluvil na zasedání takzvaného týmu pro elektrifikaci, kde zároveň vyzval firmy, aby urychlily přechod dopravy na elektřinu. Francie chce do roku 2050 postupně ukončit využívání ropy, plynu a uhlí.
Stellantis zprávu bezprostředně nepotvrdil. Uvedl pouze, že pracuje na budoucnosti svých závodů, včetně továrny v Mylhúzách, a další informace poskytne až v oficiálním prohlášení.
Investice by byla důležitou vzpruhou pro jeden z pěti francouzských závodů Stellantisu. Továrna v Mylhúzách zatím nedostala přidělený nový model pro výrobu. V současnosti produkuje zhruba 135 tisíc vozů ročně, zatímco před pandemií covidu-19 to bylo kolem 200 tisíc aut. Závod zaměstnává čtyři tisíce lidí.
Oznámení přichází krátce poté, co Stellantis minulý týden představil širší investiční plán. V příštích pěti letech chce vložit 60 miliard eur do zlepšení své ziskovosti. Součástí strategie je i zahájení výroby více než 60 nových modelů do roku 2030.
Odklon od fosilních paliv
Francie zároveň zrychluje tlak na odklon od fosilních paliv. Vláda koncem dubna představila plán, který stanoví termíny ukončení jejich využívání v celé ekonomice. V dopravě chce Paříž dosáhnout toho, aby do roku 2030 byla dvě ze tří nově prodaných aut elektrická.
Macron také uvedl, že do snahy zdvojnásobit do roku 2030 podíl elektřiny z domácí výroby v energetickém mixu na 60 procent se zapojí tisíce firem. S předními společnostmi dnes podepsal národní pakt o elektrifikaci, který má podrobně popsat jejich investiční závazky a je součástí širšího energetického plánu.
Stellantis vznikl na začátku roku 2021 spojením italsko-americké skupiny Fiat Chrysler Automobiles a francouzské PSA. Pod koncern patří značky Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Peugeot, Lancia, Jeep nebo Maserati.
