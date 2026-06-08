Spor o Českou televizi se vyostřuje. Na Kavčích horách se chystá stávka
Českou televizi čeká další protest proti změnám, které chystá vládní koalice. Po symbolickém černém oblečení zaměstnanců má následovat výstražná stávka.
Spor o budoucnost veřejnoprávních médií se dál vyostřuje. Zaměstnanci České televize chystají kvůli návrhu na změnu financování výstražnou stávku. Podle Deníku N se má uskutečnit 22. června.
Do protestu se podle serveru může zapojit kdokoli z televize. Vedení ČT mu bránit nebude. Zaměstnancům to měl napsat zástupce ředitele Milan Fridrich.
„Nikdo jim nebude bránit,“ uvedl podle Deníku N Fridrich v e-mailu zaměstnancům. Ti, kdo se budou chtít zapojit, se mají nahlásit stávkovému výboru.
Ačkoli můžeme mít k České televizi různé výhrady, dělá dobrou službu. Za pár korun si každý přijde na své. Někdo sleduje zpravodajství, někdo Stardance, jiný dá přednost dánským seriálům. Pokud vláda nechá úřadovat Otu Klempíře, budeme si z daní platit neslanou nemastnou přehlídku Macikových tiskovek, filmů s Františkem Němcem a černobílých snímků o Blitzkriegu.
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Ačkoli můžeme mít k České televizi různé výhrady, dělá dobrou službu. Za pár korun si každý přijde na své. Někdo sleduje zpravodajství, někdo Stardance, jiný dá přednost dánským seriálům. Pokud vláda nechá úřadovat Otu Klempíře, budeme si z daní platit neslanou nemastnou přehlídku Macikových tiskovek, filmů s Františkem Němcem a černobílých snímků o Blitzkriegu.
Podoba stávky zatím není jasná
Zatím není zřejmé, jakou konkrétní formu bude výstražná stávka mít. Zástupci iniciativy pracovníků Veřejnoprávně a televizních odborů o tom jednali s vedením České televize. Vyjádření odborářů a zaměstnanců ČT sháníme.
Napětí v televizi roste už několik týdnů. Minulou středu přišly stovky zaměstnanců České televize v černém oblečení před hlavní budovu na Kavčích horách. Protestovali tak proti změnám, které chce prosadit vládní koalice. V černém oblečení zároveň vysílali i někteří moderátoři a redaktoři.
Zástupci iniciativy Veřejnoprávně, odbory a pracovníci České televize a Českého rozhlasu už dříve kvůli plánovaným změnám vyhlásili časově neomezenou stávkovou pohotovost.
Nový mediální zákon končí dřív, než se vůbec stal skutečným politickým návrhem. Vláda chtěla zrušit koncesionářské poplatky, ale místo promyšlené reformy předvedla chaos, slabou přípravu a nejasnou představu o tom, jak ochránit nezávislost České televize a Českého rozhlasu.
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Nový mediální zákon končí dřív, než se vůbec stal skutečným politickým návrhem. Vláda chtěla zrušit koncesionářské poplatky, ale místo promyšlené reformy předvedla chaos, slabou přípravu a nejasnou představu o tom, jak ochránit nezávislost České televize a Českého rozhlasu.
Poplatky má nahradit státní rozpočet
Jádrem sporu je návrh na změnu financování veřejnoprávních médií. Vládní koalice se předminulý týden dohodla, že místo původně připravovaného zákona o veřejnoprávních médiích předloží ministr kultury Oto Klempíř za Motoristy užší návrh.
Ten má nahradit zákon o poplatcích novou úpravou, podle níž by financování České televize a Českého rozhlasu přešlo na státní rozpočet. Zákony o ČT a ČRo by podle dohody zůstaly v současné podobě.
O návrhu mají v úterý jednat ředitel České televize Hynek Chudárek a ředitel Českého rozhlasu René Zavoral s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Vláda by měla předlohu projednat 15. června.
Televize i rozhlas změnu odmítají
Vedení veřejnoprávní televize i rozhlasu přechod od koncesionářských poplatků ke státnímu rozpočtu odmítá. Obě instituce dlouhodobě varují, že by takové financování mohlo zvýšit jejich závislost na politické reprezentaci.
Kritizují také možnost, že by dostávaly méně peněz než dnes.
Česká televize letos z poplatků, které jsou základem jejího hospodaření, inkasuje 6,73 miliardy korun. Zhruba miliardu korun ročně získává z další činnosti. Rozpočet Českého rozhlasu pro letošní rok počítá s celkovými výnosy 2,74 miliardy korun, přičemž i u něj tvoří základ koncesionářské poplatky.
Ve hře jsou i úlevy z poplatků
Vedle Klempířova návrhu vznikl také poslanecký návrh skupiny zákonodárců v čele s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem z ANO. Ten má od placení poplatků osvobodit některé skupiny.
Týkat by se to mohlo například samostatně žijících seniorů nad 75 let a jejich domácností nebo firem do 50 zaměstnanců. Podle záměru předkladatelů by návrh měl začít platit ještě letos.
Hrozí nižší příjmy
Původní návrh ministra Klempíře počítal s tím, že Česká televize získá ze státního rozpočtu peníze na úrovni roku 2024, tedy před loňským zvýšením poplatků. Televizní poplatek se zvýšil ze 135 na 150 korun, rozhlasový ze 45 na 55 korun.
Pokud by se financování vrátilo na úroveň před zvýšením, znamenalo by to pro Českou televizi pokles příjmů o zhruba miliardu korun a pro Český rozhlas o 400 milionů korun.
Konečnou výši peněz, které by média měla z rozpočtu dostávat, ale ministerstvo kultury zatím neoznámilo.
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