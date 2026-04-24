newstream.cz Názory Karel Pučelík: České televizi zůstanou jen normalizační „trháky" a dokumenty o Hitlerovi

Karel Pučelík: České televizi zůstanou jen normalizační „trháky“ a dokumenty o Hitlerovi

Karel Pučelík
Karel Pučelík

Ačkoli můžeme mít k České televizi různé výhrady, dělá dobrou službu. Za pár korun si každý přijde na své. Někdo sleduje zpravodajství, někdo Stardance, jiný dá přednost dánským seriálům. Pokud vláda nechá úřadovat Otu Klempíře, budeme si z daní platit neslanou nemastnou přehlídku Macikových tiskovek, filmů s Františkem Němcem a černobílých snímků o Blitzkriegu.

V české politice se opět objevil pozoruhodný jev. Vláda ohrožuje to, co mají lidé rádi, ale místo toho, aby se bouřili, za to ministrům ještě zatleskají. Jinak si dění kolem snah na osekání České televize a Českého rozhlasu nelze vykládat.

Klávesnicoví bojovníci na sociálních sítích si představují, že frontální útok ministra kultury Oty Klempíře zasáhne do srdce podle nich liberálního a neobjektivního zpravodajství. Pokud se budou politici snažit, tak si veřejnoprávní média zotročit mohou, to ostatně známe třeba z Maďarska. Ve výčtu obětí však najdeme mnoho dalšího – a nebudou to zrovna titulky, po kterých zapláče „pražská kavárna“.

Peníze na vlastní tvorbu

Ve zpravodajství to mohou být zejména regionální studia, takže až bude u vás v obci nějaká folklorní slavnost, na obrazovce se tom nedozvíte. Ale za to uslyšíte v plném znění tiskovou konferenci Oty Klempíře. Kdysi lidé platili za to, aby ho mohli slyšet, v budoucnu si možná budou přát zaplatit, aby ho poslouchat nemuseli.

Zpravodajství však v rozpočtu České televize zabírá menší část. Když nebudou peníze, odnese to zejména vlastní tvorba. A vězte, že ta je o mnoho sledovanější než Události, komentáře. Je to třeba Stardance, o kterém Klempíř prohlásil, že ve do veřejnoprávní sféry nepatří (ačkoli ČT má licenci od BBC). Stejně licencovaným pořadem, taktéž z BBC, je Peče celá země. A co třeba seriály? Lidem se líbil třeba Oktopus, který je také mimochodem docela drahý.

Stanislav Šulc: Občanská podpora ČT a rozhlasu je sympatická. Vláda si ale opravdu může dělat, co chce

Boj o duši České televize a Českého rozhlasu se rozjíždí naplno. Občanská společnost se probouzí, odbory obou mediálních institucí vyhlásily stávkovou pohotovost, šéfové ČT a ČRo jednají s vládními špičkami. A do toho se chystají ne jeden, ale hned dva zákony na radikální proměnu médií veřejné služby. A je dobré si přiznat, že to nakonec bude vláda, kdo si prosadí svou, bez ohledu na cokoli. A to jednoduše proto, že mediální duální systém u nás v podstatě kolabuje.

Zmíněné pořady patří do kategorie lidové zábavy, což není myšleno s despektem. Ostatně Peče celá země i mě inspirovalo k řadě nezdařeným pekařským pokusům. Snad někdy zažiju, jak vypadá vykynuté těsto! Ale zpět. Na Stardance, pekařskou šou nebo detektivky z českých metropolí se dívají statisíce až miliony lidí. Toto a hokej představují jediné události, kdy se rozhádaní Češi u obrazovek sjednocují a idylicky si vyměňuji odborné komentáře o krocích waltzu, odpalovaném těstě a brankářských zákrocích – než se opět vrátí k nadávkám.

Kde šetřit? Třeba na fotbale

Pokud tyto pořady zmizí, patrně to nebudou liberálové, komu budou nejvíc chybět. Ti, které voliči Motoristů a SPD nejvíce nesnášejí, už teď pořady jako Stardance kritizují, protože jsou neinkluzivní, více či méně homofobní a podporují stereotypy. To typický český latentní homofob se rád pousměje při noblesně-urážlivých průpovídkách Marka Ebena. Bude pražským levicovým liberálům chybět v pátek večer Všechnopárty? A zlatý hřeb - pokud zmizí z obrazovek Labyrint a další opusy Jiřího Stracha, najdu pro Klempířovu „reformu“ bezvýznamné plus i já.

Kde ještě šetřit? V dětských pořadech, ve sportu? Když nemá v programu místo Stardance nebo Peče celá země, proč by se za veřejné peníze měla kupovat práva na olympiádu nebo na světový šampionát ve fotbale či ligu mistrů? Na všechno z toho se přece můžete podívat na soukromých stanicích. Akorát to bude nebude tak levné, což?

Ačkoli můžeme mít k ČT různé výhrady, dělá Česká televize dobrou službu. Za pár korun si každý najde to svoje. Někdo sleduje zpravodajství, jiný dá přednost dánským seriálům, a pro mě za mě, ať se někdo koukne i na ten Labyrint, když to musí být.

Pokud chceme osekávat Českou televizi, dost možná to skončí tak, že zpravodajství bude hlásnou troubou zrovna úřadující vlády a vlastní tvorba bude vykostěná. Pomilionté uvidíme Jak vytrhnout velrybě stoličku nebo nějaký normalizační trhák s Jiřinou Švorcovou. Levné jsou také dokumenty. Třeba ty o Hitlerovi se už teď vysílají denně, dokonce na i Štědrý den ráno. Nově by se v poledne mohla ČT vyšvihnout něčím o Rommelovi. A i na slavnostní večer bych měl tip. Po obligátních Pelíškách by mohla přijít chvíle na Hitlerovy poslední Vánoce. Věřte tomu nebo ne, něco takového skutečně existuje.

Dalibor Martínek: Lidovce spasí jedině zázrak, ne Grolich

Lidovci si zvolili nového předsedu. V Brně populární Jan Grolich má stranu, jejíž preference se nyní pohybují kolem tří procent, udržet ve sněmovně. Je víc než dost důvodů si myslet, že se mu to nepovede.

Od Jana Grolicha se očekává hodnotová politika, na rozdíl od Babišova pragmatismu. Na druhé straně, lidovci dokáží být také velmi pragmatičtí. Potíž je v tom, že voliči ANO nemají důvod přepřahat. Karel Havlíček naplňuje svou hospodářskou politiku jako buldok, už třeba stačil podepsat memorandum na spolupráci při výrobě modulárních jaderných zdrojů. O něčem podobném se minulé vládě ani nesnilo. V ekonomických tématech nemají lidovci šanci.

Na pravém středu se lidovci přetahují o voliče ODS. Jejich šéf Kupka sice promlouvá ke Grolichovi spatra jako k nějakému menšímu bráchovi, je to však právě Kupka, který by se lidovecké renesance měl obávat nejvíce. Ale, bude to lidovcům stačit?

Lidovci mají potíž, že nemají své vlastní, silné téma. Rodina nebo tradice, to nestačí. To navíc může nabídnout téměř každý. Ani fakt, že mají na Moravě dobré starosty nic neznamená. Starostové mají také starosty. Možná jim pomůže dynamičtější marketing, ale obecně voličů křesťanské strany spíš ubývá.

Boj o sněmovnu

Grolich patrně bude svěží krví po okoukaném Jurečkovi nebo nevýrazném Výborném. Ale témata lidovcům, podobně jako předtím sociálním demokratům, vyluxoval Babiš. Potom už zbývají jenom voliči extrémních stran, které Macinka s Okamurou velmi baví.

Jako úlet lze proto označit slova Petra Pitharta, že v Grolichovi vidí budoucího premiéra. Lidovci se spíš musejí modlit, aby se vůbec dostali do sněmovny. Pokud by se jim to přece jenom náhodou povedlo, mají koaliční potenciál tvořit vládu prakticky s kýmkoliv. Ovšem budou spíše do počtu.

Michal Nosek: Když se Turkova „deratizace" stane politickým jazykem

Filip Turek
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Když politik začne o lidech mluvit jako o „parazitech“, „škodné“ nebo „chátře“, nejde o nadsázku ani nešťastný bonmot z uvolněné debaty. Je to jazyk dehumanizace. A ten má v evropské politické zkušenosti až příliš konkrétní význam.

Filip Turek tvrdí, že mluvil o aktivistech, nikoli o úřednících. Petr Macinka to označuje za nepochopený humor. Jenže slovo „deratizace“ v politickém slovníku není neutrální metafora. Neznamená personální audit, reformu institucí ani konec klientelismu. Znamená hubení škůdců. A kdo takto mluví o lidech, neposouvá veřejnou debatu. Kontaminuje ji.

Podstatné přitom není jen samotné slovo, ale i způsob, jakým je hájeno. Když po podobném výroku nepřijde omluva, nýbrž řeč o „Hilsneriádě“ a spiknutí proti údajnému pronásledovanému, nejde o obranu, ale o klasický únik od odpovědnosti. Kritika se promění v hysterii, autor výroku v oběť. Učebnicový populistický obrat.

Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek (Motoristé) je od čtvrtka místopředsedou Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Uvedl to s tím, že ze svých pozic má poměrně zásadní vliv na dotace a aktivisté Hnutí Duha a jim podobní tak mají napříště s požadavky smůlu. Na sociálních sítích Turek v týdnu sdružení hrozil, že dotace, o něž žádalo, nedostane. Že se stal Turek místopředsedou Rady fondu, potvrdil na síti X exministr Petr Hladík (KDU-ČSL). Statut fondu byl 6. února změněn účelově a funkce místopředsedy nově vytvořena jako funkce, kterou obsazuje předseda, napsal Hladík.

Na celé věci je navíc pozoruhodná ironie. Politici, kteří rádi varují před údajnými totalitními sklony Bruselu, sami bez rozpaků sahají po rétorice s nápadně autoritářskou tradicí. Ne proto, že by každá hrubost vedla k diktatuře, ale protože právě takový jazyk vždy začíná stejným gestem: protivník přestává být partnerem ve sporu a stává se problémem k odstranění. To je okamžik, kdy politika přestává být soutěží argumentů a mění se v morální hygienu.

Fanoušcci tleskají

Ještě znepokojivější než samotný výrok je ovšem reakce publika. Potlesk v sále. Smích. Souhlas. Jako by „deratizace“ byla jen odvážně pojmenovaná autenticita. Jenže vulgarita není autenticita a jazyk nenávisti není odvaha.

Podobné výroky se často bagatelizují jako přepjaté metafory, které se nemají brát doslova. Jenže dějiny učí opak. Politické násilí nezačíná činem, ale jazykem, který některé lidi postupně vyřadí ze společenství těch, s nimiž se vede spor, a přesune je mezi ty, s nimiž se „zakročí“.

Nestačí proto říkat, že je to nepřijatelné. Nepřijatelné se nemá jen komentovat. Má se odmítat. Protože když dnes někdo mluví o „parazitech“ ve státní správě, zítra mohou být „škodnou“ novináři, pozítří soudci a nakonec kdokoli, kdo překáží.

 

