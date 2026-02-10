Private equity ve střední Evropě je v kondici. Důvěra investorů je výrazně nad průměrem
Důvěra investorů v oblasti private equity ve střední Evropě zůstává na vysoké úrovni a naznačuje pokračující optimismus i pro další období. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Deloitte Private Equity Confidence Survey Central Europe, který více než dvacet let sleduje náladu investorů a odborníků na transakční trh v regionu.
Aktuální Index důvěry dosáhl hodnoty 135 bodů, čímž výrazně překonal dlouhodobý průměr na úrovni 116 bodů. Podle autorů průzkumu to odráží pevnou víru investorů v ekonomický vývoj regionu a zároveň naznačuje, že pozitivní sentiment by měl přetrvat i v roce 2026.
Převládá optimismus
Silný optimismus panuje především v hodnocení ekonomického výhledu. Zlepšení ekonomických podmínek očekává 46 procent respondentů, zatímco v předchozím průzkumu z první poloviny roku 2025 to bylo 24 procent. Ekonomická očekávání přitom patří mezi klíčové faktory, které celkový index důvěry ovlivňují.
Pozitivně investoři hodnotí také vyhlídky finanční efektivity svých investic. Více než polovina dotázaných, konkrétně 53 procent, očekává její růst. Společně s lepším ekonomickým výhledem se tak zvyšuje i ochota vstupovat do nových transakcí.
Společnost Beast Industries, kterou založil největší youtuber světa Jimmy Donaldson známý jako MrBeast, vstupuje na trh finančních služeb. Firma koupila aplikaci Step zaměřenou na teenagery a mladé dospělé, čímž poprvé rozšiřuje své aktivity do regulovaného fintechového sektoru.
MrBeast vstupuje do fintechu. Chce naučit mladé finanční gramotnosti
Money
Společnost Beast Industries, kterou založil největší youtuber světa Jimmy Donaldson známý jako MrBeast, vstupuje na trh finančních služeb. Firma koupila aplikaci Step zaměřenou na teenagery a mladé dospělé, čímž poprvé rozšiřuje své aktivity do regulovaného fintechového sektoru.
Chuť obchodovat v regionu podle průzkumu výrazně sílí. Růst tržní aktivity v letošním roce očekává 56 procent oslovených investorů, zatímco v předchozím období to bylo pouze 28 procent. Pokles aktivity naopak předpokládá jen 8 procent respondentů.
„Velmi nás těší, že důvěra mezi investory v regionu střední Evropy zůstává vysoká a nadále roste,“ uvedl Jan Vomáčka, lídr pro oblast private equity a partner ve společnosti Deloitte. Podle něj optimismus odráží nejen zkušenosti investorů s rozvojem firem napříč ekonomickými cykly, ale také jejich schopnost vytvářet dlouhodobě udržitelnou hodnotu. Zároveň upozornil, že finanční podpora a odborné znalosti private equity investorů mohou firmám pomoci s expanzí na nové trhy, růstem tržeb i ziskovosti a posílením týmů.
Pozitivní vývoj průzkum zaznamenal i v oblasti financování. Zlepšení dostupnosti dluhového financování očekává 51 procent respondentů, zatímco v předchozím šetření to bylo 41 procent. Optimismus v této oblasti se tak zvyšuje už třetí průzkumné období v řadě, tedy přibližně 18 měsíců.
Čtyři největší technologické firmy USA jdoucí v čele pochodu vstříc umělé inteligenci letos nainvestují do datových center a další infrastruktury související s AI bezprecedentních celkem 650 miliard dolarů. To je zhruba 1,5násobek letošního vyhlíženého výkonu celé české ekonomiky. Investoři jsou zaskočeni mohutností těchto investic a už jim netleskají jako ještě loni, kdy v nich spatřovali známku kýženého inovativního přístupu.
Akcie softwarových firem čeká brutální rally. AI panika nejspíš vytvořila investiční příležitost dekády
Názory
Čtyři největší technologické firmy USA jdoucí v čele pochodu vstříc umělé inteligenci letos nainvestují do datových center a další infrastruktury související s AI bezprecedentních celkem 650 miliard dolarů. To je zhruba 1,5násobek letošního vyhlíženého výkonu celé české ekonomiky. Investoři jsou zaskočeni mohutností těchto investic a už jim netleskají jako ještě loni, kdy v nich spatřovali známku kýženého inovativního přístupu.
Za tímto vývojem stojí podle průzkumu širší nabídka financování. Vedle tradičních bank a lokálních alternativních poskytovatelů úvěrů se na trhu stále více prosazují také globální úvěrové fondy. Roste rovněž objem úvěrů denominovaných v eurech, a to i v zemích, které mají vlastní národní měnu.
Celkově průzkum Deloitte ukazuje, že private equity investoři vstupují do dalšího období s vysokou mírou sebevědomí, silnou chutí investovat a očekáváním příznivých ekonomických i finančních podmínek ve střední Evropě.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.