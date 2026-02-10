Nový magazín právě vychází!

Private equity ve střední Evropě je v kondici. Důvěra investorů je výrazně nad průměrem

Důvěra investorů v oblasti private equity ve střední Evropě zůstává na vysoké úrovni a naznačuje pokračující optimismus i pro další období. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Deloitte Private Equity Confidence Survey Central Europe, který více než dvacet let sleduje náladu investorů a odborníků na transakční trh v regionu.

Aktuální Index důvěry dosáhl hodnoty 135 bodů, čímž výrazně překonal dlouhodobý průměr na úrovni 116 bodů. Podle autorů průzkumu to odráží pevnou víru investorů v ekonomický vývoj regionu a zároveň naznačuje, že pozitivní sentiment by měl přetrvat i v roce 2026.

Převládá optimismus

Silný optimismus panuje především v hodnocení ekonomického výhledu. Zlepšení ekonomických podmínek očekává 46 procent respondentů, zatímco v předchozím průzkumu z první poloviny roku 2025 to bylo 24 procent. Ekonomická očekávání přitom patří mezi klíčové faktory, které celkový index důvěry ovlivňují.

Pozitivně investoři hodnotí také vyhlídky finanční efektivity svých investic. Více než polovina dotázaných, konkrétně 53 procent, očekává její růst. Společně s lepším ekonomickým výhledem se tak zvyšuje i ochota vstupovat do nových transakcí.

Chuť obchodovat v regionu podle průzkumu výrazně sílí. Růst tržní aktivity v letošním roce očekává 56 procent oslovených investorů, zatímco v předchozím období to bylo pouze 28 procent. Pokles aktivity naopak předpokládá jen 8 procent respondentů.

„Velmi nás těší, že důvěra mezi investory v regionu střední Evropy zůstává vysoká a nadále roste,“ uvedl Jan Vomáčka, lídr pro oblast private equity a partner ve společnosti Deloitte. Podle něj optimismus odráží nejen zkušenosti investorů s rozvojem firem napříč ekonomickými cykly, ale také jejich schopnost vytvářet dlouhodobě udržitelnou hodnotu. Zároveň upozornil, že finanční podpora a odborné znalosti private equity investorů mohou firmám pomoci s expanzí na nové trhy, růstem tržeb i ziskovosti a posílením týmů.

Pozitivní vývoj průzkum zaznamenal i v oblasti financování. Zlepšení dostupnosti dluhového financování očekává 51 procent respondentů, zatímco v předchozím šetření to bylo 41 procent. Optimismus v této oblasti se tak zvyšuje už třetí průzkumné období v řadě, tedy přibližně 18 měsíců.

Za tímto vývojem stojí podle průzkumu širší nabídka financování. Vedle tradičních bank a lokálních alternativních poskytovatelů úvěrů se na trhu stále více prosazují také globální úvěrové fondy. Roste rovněž objem úvěrů denominovaných v eurech, a to i v zemích, které mají vlastní národní měnu.

Celkově průzkum Deloitte ukazuje, že private equity investoři vstupují do dalšího období s vysokou mírou sebevědomí, silnou chutí investovat a očekáváním příznivých ekonomických i finančních podmínek ve střední Evropě.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Dům za 70 milionů, byt za 39: Luxus, který přepisuje ceny v Česku. Podívejte se, jak vypadá uvnitř

Takto vypadá vila za 70 milionů.
Filip Král, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Nejdražší dům za 70 milionů korun a byt za téměř 40 milionů ilustrují sílu poptávky. Klíčovým trendem je ale plošný růst cen, který se stále výrazněji propisuje i mimo hlavní město.

Český realitní trh se v roce 2025 vrátil do silného růstového režimu a podle dat se ustaluje na nové cenové hladině. Luxusní prodeje, jako dům za 70 milionů korun nebo byt za 39 milionů, sice přitahují největší pozornost, ve skutečnosti ale potvrzují širší trend plošného zdražování.

Podle dat portálu Reas.cz byl rok 2025 rekordní nejen cenami, ale i objemem obchodů. Nejvýrazněji rostly ceny starších rodinných domů. Celorepublikový průměr dosáhl 6,6 milionu korun, zatímco v Praze překonal hranici 20 milionů.

Jak vypadá byt za 39 milionů a vila za 70 milionů? 

Byt o dispozici 4+kk v historickém domě v pražském Josefově se prodal za 39 milionů korun. Podlahová plocha přes 140 m² nabízí velkorysý prostor v jedné z nejprestižnějších adres metropole. Vysoké stropy a velká okna zajišťují dostatek denního světla v hlavní obytné zóně. 11 fotografií v galerii

Vila od renomovaného architekta na Praze 6 patřila k nejdražším prodaným domům roku 2025. Hlavní obytné podlaží propojuje interiér s terasou a výhledem do přilehlého lesoparku. Otevřený koncept zahrnuje kuchyň, jídelnu i obývací část v jednom prostoru. 13 fotografií v galerii

„V roce 2025 jsme v datech Reas.cz u veřejně nabízených a následně prodaných nemovitostí zaznamenali cenové extrémy: nejdražší dům se prodal za 70 milionů korun a nejdražší byt za 39 milionů korun. Rok 2025 byl rekordní i objemem trhu a potvrdil, že dosud dostupné oblasti výrazně cenově rostou,“ uvádí Michal Makoš, ředitel a spoluzakladatel Reas.cz.

Kupující se podle něj na trh vrátili naplno a přestali čekat na pokles cen. Vyšší cenová hladina se tak postupně stává novým standardem. „Vše nasvědčuje tomu, že současné trendy by měly pokračovat i letos,“ dodává.

Luxus zůstává odolný

Zatímco širší rezidenční trh vstoupil po silném období do fáze konsolidace, prémiový segment zůstává stabilní. Podle studie Svoboda & Williams vzrostly ceny rezidenčních nemovitostí ve druhém pololetí 2025 meziročně o 7,6 procenta.

„Skokový cenový růst sice zpomalil, poptávka po nemovitostech z našeho portfolia však roste dvouciferným tempem. Segment prémiových rezidenčních realit zůstává zdravý,“ říká majitel společnosti Prokop Svoboda.

Klíčovým trendem je rostoucí selektivita kupujících a přesun kapitálu k výjimečným nemovitostem v nejprestižnějších lokalitách. „Luxusní nemovitost už není otázkou prestiže, ale promyšlené investice,“ doplňuje Pavla Kalousová z Luxent – Exclusive Properties.

Výhled na rok 2026 tak zůstává relativně čitelný, a to kvůli omezené nabídce, rostoucím nárokům kupujících a pokračujícímu tlaku na ceny nejkvalitnějších projektů.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Kyberšmejdi loni útočili ve velkém. Banky Čechům zachránily přes 12 miliard

Peníze, ilustrační foto
Pixabay
nst
nst

Banky v Česku loni ochránily svým klientům rekordních 12,2 miliardy korun, které se podvodníci pokusili odčerpat, uvedla Česká bankovní asociace. Zachráněná částka je o 4,2 miliardy korun vyšší než před dvěma lety a potvrzuje, že bankovní sektor patří mezi lídry v oblasti bezpečnosti plateb.

Klienti bank v loňském roce čelili téměř 91 tisícům kybernetických útoků. Přestože se jejich počet meziročně zvýšil jen mírně, celkové škody vzrostly výrazně – dosáhly 2,1 miliardy korun, což je o více než 700 milionů korun více než v roce 2024. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila z necelých 16 tisíc korun na 23 462 korun.

Podle České bankovní asociace se díky kombinaci moderních technologií a vzdělávání klientů podařilo ochránit více než 85 procent prostředků, které se útočníci pokusili získat. Samotné technologické systémy bank dokážou podle asociace zabránit ztrátě více než 90 procent napadených peněz.

Banky jako lídři v bezpečnosti

„Banky jsou dlouhodobě lídry v oblasti kybernetické bezpečnosti, do které investují miliardy korun ročně. Stále dokonalejší technologie pomáhají odhalit a zastavit podvod ještě předtím, než dojde ke škodě,“ uvedl v článku Tomáš Stegura, předseda pracovní skupiny pro kyberbezpečnost České bankovní asociace. Podle něj se útočníci stále častěji zaměřují na klienty jako na nejslabší článek celého systému a zneužívají nátlak i strach k získání citlivých údajů.

Útoky pomocí AI

Česká bankovní asociace upozorňuje, že kybernetické útoky jsou čím dál sofistikovanější. Vedle podvodných telefonátů a e-mailů se objevují i útoky využívající umělou inteligenci nebo tzv. deepfake videa, v nichž vystupují falešní politici či známé osobnosti slibující vysoké zhodnocení investic. Novým trendem je také převzetí účtů na komunikačních aplikacích, například WhatsAppu, kdy se útočníci vydávají za blízké osoby a žádají o rychlé zaslání peněz.

„Zákeřnost tohoto typu útoku spočívá v tom, že si píšete s někým, koho znáte. Před odesláním peněz doporučujeme si informace ověřit, například telefonátem,“ uvedla Zdeňka Hildová, ředitelka ČBA Educa.

Součástí prevence je i vzdělávací kampaň #nePINdej!, kterou Česká bankovní asociace pořádá ve spolupráci s Policií ČR a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Její součástí je Kybertest, který si dosud vyzkoušel více než jeden milion lidí. Jen loni bylo dokončeno přibližně 336 tisíc testů, přičemž průměrná úspěšnost dosáhla 75 procent.

Asociace upozorňuje, že navzdory rostoucí informovanosti zůstává chování části lidí v online prostředí rizikové. Právě proto se banky a ČBA zaměřují i na mladší uživatele, u nichž chtějí snížit riziko budoucích finančních ztrát.

