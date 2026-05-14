Xpeng hledá továrnu v Evropě. Závody VW přijdou Číňanům „trochu zastaralé“
Čínský výrobce elektromobilů Xpeng jedná s Volkswagenem i dalšími automobilkami o možné koupi továrny v Evropě. Firma zároveň zvažuje výstavbu vlastního závodu. Podle zástupce Xpengu ale ne všechny evropské továrny splňují požadavky na nejnovější modely značky. Volkswagen se přitom potýká s nadbytečnými výrobními kapacitami.
Čínský výrobce elektromobilů Xpeng jedná s Volkswagenem a dalšími automobilkami o možné koupi továrny v Evropě. Ve středu to napsal britský deník Financial Times. Volkswagen zprávu na dotaz agentury Reuters nekomentoval. Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume nicméně už dříve uvedl, že by společnost mohla uvést na evropský trh vozy vyvinuté v Číně, případně sdílet výrobní kapacity v Evropě s čínskými partnery.
Ve hře je koupě i nový závod
Xpeng, jehož akcie se obchodují na hongkongské burze, podle svého výkonného ředitele pro severovýchodní Evropu Elvise Chenga jedná s německou automobilkou o tom, zda by v Evropě bylo možné najít vhodné výrobní místo. Cheng to řekl na konferenci Future of the Car, kterou Financial Times pořádaly v Londýně.
Volkswagen ve společnosti Xpeng vlastní podíl. V Číně zároveň provozuje společné podniky s tamními partnery SAIC, FAW a JAC. Žádný z těchto společných podniků však v současnosti nemá výrobní kapacity v Evropě.
Továrny Volkswagenu jsou podle Xpengu zastaralé
Xpeng kromě koupě existující továrny zvažuje také výstavbu nového evropského závodu, napsal britský list.
„Domníváme se, že ne všechny továrny dokážou splnit požadavky kladené na naše nejnovější či budoucí produkty,“ řekl Cheng deníku Financial Times. Dodal, že závody Volkswagenu jsou podle něj „trochu zastaralé“.
Blume už dříve uvedl, že Volkswagen prověří, zda se v Evropě otevírají příležitosti pro čínské partnery skupiny. Německá automobilka se potýká s nadbytečnou výrobní kapacitou.
Čínské značky v první polovině letošního roku téměř zdvojnásobily svůj společný podíl na evropském trhu na rekordních 5,1 procenta. Jejich podíl tak byl o něco málo nižší, než podíl automobilky Mercedes-Benz, který činil 5,2 procenta. Celkový prodej automobilů v Evropě přitom v pololetí klesl o 0,3 procenta na 6,84 milionu vozů. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila analytická společnost JATO Dynamics.
O továrnu v Evropě usiluje i BYD
O převzetí nedostatečně vytížených evropských továren jedná také čínská automobilka BYD. Podle Financial Times vede rozhovory se společností Stellantis i s dalšími evropskými výrobci automobilů.
