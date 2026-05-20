BYD má problém v Evropě. Policie řeší toxickou zeminu u maďarské gigatovárny

BYD má problém v Evropě. Policie řeší toxickou zeminu u maďarské gigatovárny

Maďarsko přitvrzuje vůči čínské továrně BYD
Maďarská policie vyšetřuje, zda čínská automobilka BYD neporušila ekologické předpisy při výstavbě svého prvního závodu na elektromobily v Evropské unii. Případ se týká nakládání se zeminou ze staveniště v jihomaďarském Szegedu, česky v Segedínu. Podle agentury Bloomberg jde o další signál, že nová vláda premiéra Pétera Magyara chce přitvrdit vůči ekologickým problémům v rychle rostoucím maďarském odvětví elektromobility.

Maďarská policie začala vyšetřovat, zda společnost BYD Co. při výstavbě závodu v Segedínu neporušila předpisy na ochranu životního prostředí. Podle agentury Bloomberg se vyšetřování týká přesunu toxické zeminy ze staveniště čínské automobilky do venkovního prostoru.

Podezření na poškozování životního prostředí oznámil také úřad župy Csongrád-Csanád. Ten uvedl, že se případ týká nakládání se svrchní vrstvou zeminy vytěžené na investičním území, a podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

Ministr vyzval BYD k okamžité nápravě

Policejní krok přišel den poté, co nový ministr odpovědný za životní prostředí László Gajdos uvedl, že BYD při výstavbě závodu „závažně porušila“ podmínky ekologického povolení. Vedení firmy vyzval, aby podle agentury Bloomberg okamžitě ukončilo činnosti, které mohou životní prostředí poškozovat.

„Zdraví a bezpečnost maďarských občanů jsou důležitější než jakýkoli ekonomický zájem,“ uvedl Gajdos podle maďarských médií.

Magyar může změnit evropskou debatu o ruských energiích. Méně neznamená vůbec, zní z Budapešti

Viktoru Orbánovi nelze upřít jedno – jeho neúspěšnou snahu o další vítězství v maďarských parlamentních volbách sledovali i daleko za hranicemi nevelké středoevropské země. Také nový premiér Péter Magyar ale bude poutat hodně pozornosti. V Bruselu i Moskvě už začali bedlivě zkoumat snahu jeho vlády o diverzifikaci energetických zdrojů a hlavně to, do jaké míry bude Maďarsko dál odebírat ruské suroviny.

BYD: Ochranu životního prostředí bereme vážně

Společnost BYD v prohlášení pro agenturu Bloomberg uvedla, že ochranu životního prostředí bere vážně jak během výstavby, tak při budoucím provozu závodu. Firma zároveň deklarovala připravenost spolupracovat s maďarskými úřady a požádala o jednání s ministerstvem životního prostředí.

Závod v Segedínu je pro BYD klíčovou evropskou investicí. Má být prvním výrobním areálem čínské automobilky na elektromobily v Evropské unii.

Nová vláda chce tvrdší dohled nad elektromobilitou

Případ ukazuje změnu přístupu nové vlády premiéra Pétera Magyara, jehož strana Tisza v dubnových volbách porazila Fidesz Viktora Orbána a ukončila jeho šestnáctiletou vládu. Magyarova vláda slíbila, že vymáhání ekologických pravidel v automobilovém a bateriovém průmyslu zařadí mezi priority.

Maďarsko se za Orbánovy éry snažilo stát jedním z hlavních evropských center výroby baterií a elektromobilů. Vedle BYD v zemi investují také výrobci baterií Contemporary Amperex Technology a Samsung SDI, kteří už dříve čelili kritice kvůli dopadům svých provozů na životní prostředí.

Firma čelila i kritice kvůli pracovním podmínkám

BYD se v Maďarsku už dříve dostala pod tlak kvůli pracovním podmínkám na stavbě závodu. Nezisková organizace China Labor Watch v dubnové zprávě upozornila na údajné porušování pracovních předpisů, včetně dlouhých směn, nevyplacených přesčasů a problémů s vízy u části čínských migrujících pracovníků. BYD tehdy uvedla, že práva pracovníků bere vážně a požadavky dodržuje.

XTB pouští investory do světa opcí. Novinka míří na aktivnější hráče na trzích

Investiční aplikace XTB
XTB
nst
nst

Investiční aplikace XTB rozšiřuje nabídku nástrojů pro investory. Klienti mohou nově nakupovat opce na vybrané americké akcie a ETF. Platforma zároveň přidává pokročilé grafy založené na TradingView, které mají usnadnit technickou analýzu i zadávání obchodů přímo z grafu.

Evropský investiční trh se rychle proměňuje. Vedle pasivního investování roste také skupina aktivnějších investorů, kteří chtějí své portfolio řídit pomocí propracovanějších strategií. Právě na ně nyní míří novinka investiční aplikace XTB.

Platforma rozšířila svou nabídku o obchodování s opcemi. Klienti mohou nově nakupovat opce amerického typu na 110 amerických akcií a ETF. XTB tím reaguje na rostoucí zájem o tento typ instrumentu, který je dlouhodobě populární zejména na americkém trhu.

V nabídce jsou i 0DTE opce

Součástí nového modulu jsou také takzvané 0DTE opce, tedy opce s expirací v tentýž den. Ty umožňují investorům rychle reagovat na aktuální dění na trzích, například na makroekonomická data, výsledky firem nebo prudší změny trendu během jediného obchodního dne.

Vladimír Holovka z XTB
Vladimír Holovka z XTB: Investory s jasným cílem propady trhů neohrozí. Naopak nabídnou příležitosti

Hostem podcastu Newstream Byznys Talks byl ředitel investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko Vladimír Holovka. V rozhovoru se Stanislavem Šulcem rozebíral investiční strategie v době extrémní nejistoty, která v geopolitice, a také na trzích aktuálně panuje.

XTB zároveň umožňuje obchodovat opce i ve zlomkových objemech. To může být výhodné zejména pro investory s menším kapitálem nebo pro ty, kteří chtějí lépe rozložit riziko u dražších akciových titulů.

„Podíváme-li se na americké trhy, můžeme říci, že opce jsou mocným investičním nástrojem, který byl však historicky obtížně dostupný. Naším cílem bylo odstranit tyto bariéry a nabídnout evropským investorům chytrější způsob, jak prozkoumávat pokročilejší strategie,“ uvedl Omar Arnaout, generální ředitel XTB.

Kupovat ano, vypisovat ne

Opce dávají investorovi právo, nikoli povinnost, koupit nebo prodat vybrané aktivum za předem stanovenou cenu v určitém období. Call opce vydělává v případě, že cena podkladového aktiva vzroste nad realizační cenu. Put opce naopak profituje z poklesu ceny.

Za toto právo investor platí prémii při uzavření obchodu. XTB však v aplikaci neumožňuje vypisování opcí. Klienti mohou opce pouze nakupovat, což znamená, že jejich maximální možná ztráta je předem známá a omezená výší zaplacené prémie.

Dle společnosti je opční modul navržen tak, aby byl srozumitelný i pro investory, kteří se s opcemi setkávají poprvé.

Pokročilejší grafy díky TradingView

Vedle opcí XTB přidává také vylepšené grafy postavené na řešení TradingView. Investoři tak získají širší možnosti technické analýzy, včetně přizpůsobitelných grafů, indikátorů a upozornění.

Nově mohou také zadávat příkazy přímo z grafu. Kreslení, přidávání indikátorů i ukládání grafů je dostupné jak v mobilní aplikaci, tak na webové platformě.

XTB sází na aktivnější investory

Rozšíření nabídky ukazuje, že XTB chce vedle dlouhodobých investorů oslovit také klienty, kteří na trzích obchodují aktivněji a hledají sofistikovanější nástroje.

Společnost uvádí, že její investiční aplikaci využívá více než 2,5 milionu lidí po celém světě. Klienti mohou přes XTB investovat do akcií a ETF, vytvářet investiční plány a obchodovat CFD na indexy, měny, komodity nebo kryptoměny. Platforma zároveň nabízí vzdělávací obsah, webináře a zákaznickou podporu ve 20 jazycích.

Tykač posiluje v energetice. Sev.en získala americké ropné a plynové vrty

Pavel Tykač
ČTK
nst
nst

Česká investiční skupina Sev.en Global Investment, která patří do energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, vstupuje do těžby ropy a plynu ve Spojených státech. V Texasu koupila ropné a plynové vrty společností UpCurve Energy I a II. Cenu transakce nezveřejnila.

Vrty denně vytěží přibližně 5000 barelů ropy, tedy téměř 800 tisíc litrů. To odpovídá více než třem procentům průměrné denní spotřeby pohonných hmot v Česku. Zároveň produkují i velké objemy zemního plynu.

Sev.en GI kvůli akvizici založila v USA nový holding Sev.en US Resources. Převzatá společnost bude pod jeho střechou fungovat pod názvem Perun. Působí hlavně v pánvích Permian a Delaware, které podle skupiny patří k nejdůležitějším oblastem amerického ropného průmyslu.

Těžební práva

Součástí obchodu jsou nejen samotné vrty, ale také těžební práva k rozsáhlým pozemkům. Na nich je více než stovka ověřených lokalit pro další rozvoj těžby.

„Ropu a plyn, které jsou stále páteří světové ekonomiky, máme v hledáčku už delší dobu. Tahle transakce je důležitým milníkem dlouhodobé strategie skupiny. S ohledem na současnou geopolitickou situaci jsem rád, že se nám transakci povedlo dokončit v tak klíčovém okamžiku,“ uvedl výkonný ředitel Sev.en GI Alan Svoboda.

Nový holding Sev.en US Resources má sloužit jako základna pro další rozvoj skupiny ve Spojených státech. Sev.en GI pod touto značkou plánuje rozvíjet převzaté vrty i těžební práva a hledat další příležitosti v těžbě ropy a zemního plynu.

„Dnešním dnem se stáváme novým ambiciózním hráčem v odvětví, které podle nás zůstane nezbytnou součástí globálního energetického mixu ještě po několik desetiletí,“ dodal Svoboda.

Sev.en Global Investments řídí zahraniční investice skupiny Sev.en. Vedle tradiční energetiky a těžby se zaměřuje také na další odvětví, například ocelářství, těžbu nerostných surovin nebo výrobu organických hnojiv.

„Dnes se nad tím zpětně usmíváme," říká Martin Cígler o někdejších plánech Seyforu. Realita totiž plány výrazně přerostla. Brněnská softwarová skupina dnes působí v osmi zemích, za akvizice utratila přes 100 milionů eur a do roku 2030 chce patřit mezi evropské technologické jednorožce.

Předloni skupina vykázala čistou ztrátu 52 milionů eur, tedy zhruba 1,27 miliardy korun. Hrubý provozní zisk EBITDA klesl na 238 milionů eur z 434 milionů eur v roce 2023. Účetní ztráta souvisela především s přeceněním hodnoty majetku směrem dolů. Tržby v roce 2024 poprvé překonaly dvě miliardy eur, tedy asi 48,8 miliardy korun.

Pavel Tykač podniká především v energetice a těžbě hnědého uhlí, ale také v realitách a financích. Patří k nejbohatším Čechům. Ovládá mimo jiné druhého největšího výrobce elektřiny v Česku Sev.en Energy, do které patří severočeské hnědouhelné doly Vršany a ČSA, elektrárny Chvaletice a Počerady a teplárny ve Zlíně a Kladně.

Prostřednictvím dalších firem Tykač skupuje také akcie, například Monety nebo ČEZ. Vlastní fotbalový klub Slavia Praha a angažuje se i v zahraničí.

