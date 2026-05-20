BYD má problém v Evropě. Policie řeší toxickou zeminu u maďarské gigatovárny
Maďarská policie vyšetřuje, zda čínská automobilka BYD neporušila ekologické předpisy při výstavbě svého prvního závodu na elektromobily v Evropské unii. Případ se týká nakládání se zeminou ze staveniště v jihomaďarském Szegedu, česky v Segedínu. Podle agentury Bloomberg jde o další signál, že nová vláda premiéra Pétera Magyara chce přitvrdit vůči ekologickým problémům v rychle rostoucím maďarském odvětví elektromobility.
Maďarská policie začala vyšetřovat, zda společnost BYD Co. při výstavbě závodu v Segedínu neporušila předpisy na ochranu životního prostředí. Podle agentury Bloomberg se vyšetřování týká přesunu toxické zeminy ze staveniště čínské automobilky do venkovního prostoru.
Podezření na poškozování životního prostředí oznámil také úřad župy Csongrád-Csanád. Ten uvedl, že se případ týká nakládání se svrchní vrstvou zeminy vytěžené na investičním území, a podal trestní oznámení na neznámého pachatele.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Ministr vyzval BYD k okamžité nápravě
Policejní krok přišel den poté, co nový ministr odpovědný za životní prostředí László Gajdos uvedl, že BYD při výstavbě závodu „závažně porušila“ podmínky ekologického povolení. Vedení firmy vyzval, aby podle agentury Bloomberg okamžitě ukončilo činnosti, které mohou životní prostředí poškozovat.
„Zdraví a bezpečnost maďarských občanů jsou důležitější než jakýkoli ekonomický zájem,“ uvedl Gajdos podle maďarských médií.
Viktoru Orbánovi nelze upřít jedno – jeho neúspěšnou snahu o další vítězství v maďarských parlamentních volbách sledovali i daleko za hranicemi nevelké středoevropské země. Také nový premiér Péter Magyar ale bude poutat hodně pozornosti. V Bruselu i Moskvě už začali bedlivě zkoumat snahu jeho vlády o diverzifikaci energetických zdrojů a hlavně to, do jaké míry bude Maďarsko dál odebírat ruské suroviny.
Magyar může změnit evropskou debatu o ruských energiích. Méně neznamená vůbec, zní z Budapešti
Názory
Viktoru Orbánovi nelze upřít jedno – jeho neúspěšnou snahu o další vítězství v maďarských parlamentních volbách sledovali i daleko za hranicemi nevelké středoevropské země. Také nový premiér Péter Magyar ale bude poutat hodně pozornosti. V Bruselu i Moskvě už začali bedlivě zkoumat snahu jeho vlády o diverzifikaci energetických zdrojů a hlavně to, do jaké míry bude Maďarsko dál odebírat ruské suroviny.
BYD: Ochranu životního prostředí bereme vážně
Společnost BYD v prohlášení pro agenturu Bloomberg uvedla, že ochranu životního prostředí bere vážně jak během výstavby, tak při budoucím provozu závodu. Firma zároveň deklarovala připravenost spolupracovat s maďarskými úřady a požádala o jednání s ministerstvem životního prostředí.
Závod v Segedínu je pro BYD klíčovou evropskou investicí. Má být prvním výrobním areálem čínské automobilky na elektromobily v Evropské unii.
Nová vláda chce tvrdší dohled nad elektromobilitou
Případ ukazuje změnu přístupu nové vlády premiéra Pétera Magyara, jehož strana Tisza v dubnových volbách porazila Fidesz Viktora Orbána a ukončila jeho šestnáctiletou vládu. Magyarova vláda slíbila, že vymáhání ekologických pravidel v automobilovém a bateriovém průmyslu zařadí mezi priority.
Škoda začíná přijímat objednávky na nový elektrický model Epiq. Nejprve se bude prodávat silnější varianta za 779 tisíc korun. Slabší provedení, jehož základní cena se má pohybovat okolo 619 tisíc korun, dorazí na trh později. Výroba nového elektromobilu začne v červnu.
Škoda spouští objednávky na nový Epiq. Silnější verze začíná na 779 tisících
Zprávy z firem
Škoda začíná přijímat objednávky na nový elektrický model Epiq. Nejprve se bude prodávat silnější varianta za 779 tisíc korun. Slabší provedení, jehož základní cena se má pohybovat okolo 619 tisíc korun, dorazí na trh později. Výroba nového elektromobilu začne v červnu.
Maďarsko se za Orbánovy éry snažilo stát jedním z hlavních evropských center výroby baterií a elektromobilů. Vedle BYD v zemi investují také výrobci baterií Contemporary Amperex Technology a Samsung SDI, kteří už dříve čelili kritice kvůli dopadům svých provozů na životní prostředí.
Firma čelila i kritice kvůli pracovním podmínkám
BYD se v Maďarsku už dříve dostala pod tlak kvůli pracovním podmínkám na stavbě závodu. Nezisková organizace China Labor Watch v dubnové zprávě upozornila na údajné porušování pracovních předpisů, včetně dlouhých směn, nevyplacených přesčasů a problémů s vízy u části čínských migrujících pracovníků. BYD tehdy uvedla, že práva pracovníků bere vážně a požadavky dodržuje.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.