Klempíř chce kultuře přidat miliardy. ČT a rozhlas mají dostat peníze zvlášť
Ministr kultury Oto Klempíř chce v rozpočtu na rok 2027 pro svůj resort až 21 miliard korun. Peníze pro Českou televizi a Český rozhlas se podle něj do této částky započítávat nebudou a mají rozpočet ministerstva navýšit zvlášť. O návrhu dnes jednala tripartita, definitivní podoba rozpočtu se bude řešit s ministerstvem financí.
Ministerstvo kultury by mohlo v roce 2027 hospodařit s částkou kolem 20 až 21 miliard korun. Ministr kultury Oto Klempíř za Motoristy chce s tímto požadavkem vstoupit do jednání s ministerstvem financí. V letošním státním rozpočtu je přitom pro kulturu vyčleněno 17,6 miliardy korun.
„S odbory a s tripartitou jsme na jedné lodi, máme stejné cíle, to znamená zvyšovat rozpočet na kulturu, kultivovat rozpočet, aby byl daleko vyšší, než je letošní,“ uvedl Klempíř po jednání na ministerstvu.
Podle něj se na tripartitě mluvilo o částce kolem 20 miliard korun. Následně ale zaznělo, že požadavek se může blížit až 21 miliardám korun.
Peníze pro ČT a ČRo mají být mimo tuto částku
Do plánovaného rozpočtu kultury se podle Klempíře nemají započítávat peníze pro Českou televizi a Český rozhlas. Ty mají být od příštího roku financovány ze státního rozpočtu, nikoli prostřednictvím koncesionářských poplatků.
„Rozpočet na veřejnoprávní média nebude v těch 21 miliardách, o to bude navýšen rozpočet naší kapitoly,“ řekl ministr.
Česká televize loni vybrala na televizních poplatcích 6,34 miliardy korun, meziročně o 600 milionů více a o 188 milionů nad plánem. Pomohlo jí zvýšení poplatku ze 135 na 150 korun i rozšíření okruhu poplatníků. Od příštího roku však může být systém zcela jiný: vládní koalice chce poplatky zrušit a nahradit je financováním ze státního rozpočtu.
Česká televize loni vybrala na poplatcích 6,34 miliardy. Vláda chystá jejich zrušení
Zprávy z firem
Česká televize loni vybrala na televizních poplatcích 6,34 miliardy korun, meziročně o 600 milionů více a o 188 milionů nad plánem. Pomohlo jí zvýšení poplatku ze 135 na 150 korun i rozšíření okruhu poplatníků. Od příštího roku však může být systém zcela jiný: vládní koalice chce poplatky zrušit a nahradit je financováním ze státního rozpočtu.
Podle návrhu mediálního zákona, který v pondělí schválila vláda ANO, Motoristů a SPD, by Česká televize měla v roce 2027 dostat ze státního rozpočtu 5,74 miliardy korun. Český rozhlas by měl získat 2,065 miliardy korun.
Česká televize varuje před propadem příjmů
Česká televize dnes uvedla, že kvůli změně systému financování by její rozpočet mohl v příštím roce klesnout až o 1,75 miliardy korun. Klempíř uvedl, že o tomto odhadu slyší poprvé a že by takový propad považoval za velmi výrazný. Dodal, že si chce výpočet podrobně zanalyzovat.
Podle dosavadních údajů by navrhovaná částka pro ČT byla zhruba o miliardu korun nižší, než kolik televize letos plánuje vybrat z poplatků. U Českého rozhlasu by příjem ze státního rozpočtu znamenal pokles přibližně o 400 milionů korun.
Odbory se bojí skrytých škrtů
Zástupci odborů i zaměstnavatelů podle účastníků jednání slyšeli ujištění, že peníze pro veřejnoprávní média nepůjdou na úkor ostatních oblastí kultury. Obavy ale přetrvávají.
Prezident Unie orchestrálních hudebníků Jiří Dokoupil upozornil, že červnové jednání tripartity bývá spíše ideové a skutečná podoba rozpočtu se ukáže až v září.
Varoval také před tím, aby se výdaje, které s podporou kultury přímo nesouvisejí, automaticky započítávaly do kulturní kapitoly. Jako příklad uvedl církevní náhrady.
Debata o televizních poplatcích a České televizi může dramaticky ovlivnit i podobu českého filmu. Pokud politici zásadně zaříznou finance ČT, z českého filmu zbyde jen popcorn a product placement. Bez České televize dnes ambiciózní český film vznikne jen těžko; bez ní ho producenti jednoduše nedají dohromady. Vyrobit film je totiž opravdu finančně složitá záležitost.
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Názory
Debata o televizních poplatcích a České televizi může dramaticky ovlivnit i podobu českého filmu. Pokud politici zásadně zaříznou finance ČT, z českého filmu zbyde jen popcorn a product placement. Bez České televize dnes ambiciózní český film vznikne jen těžko; bez ní ho producenti jednoduše nedají dohromady. Vyrobit film je totiž opravdu finančně složitá záležitost.
„Politici si velmi rychle zvyknou na obezličku, že výdaje, které sice jsou pod kapitolou kultury, ale vlastně s podporou kultury nemají nic společného, se velmi rády započítávají do výdajů státu na kulturu,“ řekl Dokoupil.
Podle něj se může časem objevit tlak na úspory v položkách, u nichž stát negarantuje valorizace.
Rozhodne jednání s financemi
Podle Tomáše Řeháka, ředitele Městské knihovny v Praze a viceprezidenta Unie zaměstnavatelských svazů, je nyní klíčové, aby se požadavky ministerstva kultury dostaly do návrhu státního rozpočtu na příští rok.
Potvrdil, že na jednání zazněla částka téměř 21 miliard korun plus další peníze pro Českou televizi a Český rozhlas. Klempíř chce výsledky jednání tripartity nyní řešit s ministerstvem financí.