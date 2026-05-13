Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika „Británie je v klíčovém okamžiku.“ Starmer odmítá konec a varuje před chaosem

„Británie je v klíčovém okamžiku.“ Starmer odmítá konec a varuje před chaosem

Britský premiér Keir Starmer
ČTK
ČTK
ČTK

Keir Starmer odmítá ústup i přes rostoucí tlak uvnitř Labouristické strany. Po volebních ztrátách, sporech ve vládě a spekulacích o možném nástupci se snaží udržet kontrolu nad stranou i kabinetem a varuje, že jeho odchod by Británii uvrhl zpět do chaosu.

Britský premiér Keir Starmer, který čelí sílícímu tlaku členů vlády i poslanců své vládní Labouristické strany, slíbil pokračovat s plánem reforem a varoval před chaosem, pokud by byl sesazen. Informovala o tom agentura Reuters. Starmer se dnes krátce sešel s ministrem zdravotnictví Wesem Streetingem, který je považován za možného premiérova konkurenta. Britská média včetně veřejnoprávní BBC si povšimla, že schůzka byla mimořádně krátká, trvala méně než 20 minut.

Setkání Streetinga a Starmera média už dopředu vydávala za možný mocenský střet, neboť ministr zdravotnictví je vnímán jako uchazeč o post funkce lídra labouristů. Stranické vedení, pokud je Labouristická strana u moci, je tradičně spojeno s premiérským křeslem.

„Británie je v klíčovém okamžiku“

Starmer ale podle dnešního prohlášení, které zveřejnila agentura Reuters, skončit ve funkci neplánuje. „Británie je v klíčovém okamžiku,“ řekl Starmer. „Buď pokračovat v plánu vybudovat silnější a spravedlivější zemi, nebo se vrátit k chaosu a nestabilitě minulosti,“ řekl premiér.

Britský ministr pro vztahy s Evropskou unií Nick Thomas-Symonds, který je premiérovým spojencem, řekl v rozhovoru s BBC, že žádný možný protikandidát nemá dostatečnou podporu labouristických poslanců, aby dokázal Starmera nahradit. „Je třeba jít dál,“ řekl.

Starmera mezitím podpořilo přes 100 labouristických poslanců, naopak více než 80 zákonodárců ho vyzvalo k rezignaci, případně ke stanovení data odchodu. Labouristé mají v dolní komoře britského parlamentu většinu se 403 zákonodárci.

Ursula von der Leyenová

Brusel ztrácí rychlost. Kritici míří na styl řízení Ursuly von der Leyenové

Politika

Ursula von der Leyenová vybudovala v čele Evropské komise silně centralizovaný systém řízení, který jí dává mimořádnou kontrolu nad chodem unijní exekutivy. Podle textu agentury Bloomberg ale právě tento styl vedení brzdí klíčová rozhodnutí, oslabuje práci komisařů a komplikuje snahu EU posílit konkurenceschopnost.

nst

Přečíst článek

Starmerova popularita ovšem prudce klesá. Jeho strana navíc tento měsíc utrpěla těžké ztráty ve volbách do místních zastupitelstev. Agentury a britská média označily volby za referendum o premiérově dvouletém působení. Starmer nicméně oznámil, že neodstoupí z funkce a že hodlá stranu dovést do parlamentních voleb v roce 2029 jako předseda vlády.

Starmer je pod tlakem také kvůli jmenování kontroverzního politika Petera Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech. Na nejprestižnější diplomatickou pozici veterána Labouristické strany vybral v prosinci 2024, ale v září loňského roku ho odvolal, když se zjistilo, že Mandelsonovy vazby na zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina byly hlubší, než se myslelo. Starmer se hájí tím, že mu Mandelson o svém vztahu s Epsteinem lhal.

Související

Dalibor Martínek: Vláda chystá regulaci Airbnb. Bez bonzáků se neobejde

Dalibor Martínek: Vláda chystá regulaci Airbnb. Bez bonzáků se neobejde
iStock
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Vláda chystá opatření, které má regulovat takzvané sdílené ubytování. Typicky přes známé platformy Airbnb, Booking nebo Tripadvisor. Na ministerstvu pro místní rozvoj se líhne návrh zákona, podle kterého by se měl monitorovat tento způsob ubytování. Do koaliční rady by měl jít návrh v červnu.

Ministerstvo pracuje na řešení, podle kterého by se lidé, kteří ubytování nabízejí, měli registrovat do elektronického systému e-Turista a získat tak registrační číslo. Poté na bázi pravidelných reportů hlásit počet ubytovaných osob. „Musíme zavést registr ubytovaných v krátkodobém režimu, ukládá nám to směrnice EU. Bude to v rámci aplikace e-Turista, produkt je hotov,“ uvedl na veřejné diskusi v Poslanecké sněmovně Stanislav Dvořák z ministerstva pro místní rozvoj.

Ubytovací jednotky budou mít identifikační čísla. Data budou sloužit jako podklady pro vybírání poplatků. Vývoj aplikace stál podle Dvořáka třicet milionů korun a nyní se rozhoduje o tom, jaký objem dat se do ní bude vkládat. Existují dvě varianty, základní a robustní. O verzi rozhodne vláda.

V Česku se přes elektronické platformy ročně ubytovávají miliony zahraničních turistů. Podle statistického úřadu to například v roce 2024 bylo přes deset milionů. Zástupci centra Prahy, Českého Krumlova nebo horských středisek si dlouhodobě stěžují, že v tomto typu ubytování panuje chaos. Majitelé neodvádějí místní poplatky, nekale konkurují hotelům, a přitom zdarma využívají veřejný servis, třeba odvoz odpadu.

„Masivní rozvoj krátkodobého ubytování představuje bezpečnostní problém pro centra měst. Z centra Prahy mizí rodilí Pražané. Byty kupují zahraniční investoři s cílem maximalizace profitu, bez kontroly. Policie každý den řeší agresivní chování pod vlivem alkoholu,“ tvrdí Robert Králíček, poslanec za ANO. Připravovaná legislativa má vymezit podmínky pro fungování elektronických platforem krátkodobých pronájmů.

Zásadní problém

Je tu ovšem jeden zásadní problém. Záměr neřeší dlouhodobou díru v systému. Pokud se totiž provozovatel ubytování do systému nepřihlásí, nemají úřady možnost se o jeho činnosti vůbec dozvědět. Tento stav je nyní zcela běžný. „Každý, kdo provozuje tuto službu, má ohlašovací povinnost. Když ji nesplní, nelze ho dohledat, pokud ho někdo neudá,“ uvedl Giancarlo Lamberti, zastupitel Prahy 1.

A dokonce, i když úřady zjistí nepovolené ubytovávání, což je podnikání, nemají páky ho účinně zarazit. Vymahatelnost práva je nízká. Jak tvrdí Lamberti, v centru města je provozovatelů, kteří nabízejí svůj byt turistům, stovky, možná tisíce. A úřad nemá kapacitu se každému jednotlivému případu věnovat tak, aby ho dotáhl k soudnímu rozhodnutí.

Andrej Babiš a Petr Macinka

Dalibor Martínek: Otázka pro Babiše nezní, co s Pavlem. Zní, co s Motoristy

Názory

Babišovi visí na krku Macinka s Turkem, a taky Okamura. Solidní zátěž. Ale Andrej Babiš si ji sám vybral, chce vládnout. Chce pomník. Zůstat u vládnutí, dokud mu v mozku nepraskne cévka.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

„Ani e-Turista nesplní očekávání“

Záměr ministerstva postavit systém na registraci podnikatelů se tak může ukázat jako velmi děravé síto. A co víc, bytová jednotka nemůže ke krátkodobému ubytování vlastně vůbec sloužit. Stavební povolení určuje byt jako místo pro bydlení, ne jako místo pro ubytování v rámci podnikání. Byt pro to nesplňuje řadu norem, například požárních. V hotelech musejí být nehořlavé koberce, záclony, musí tam být nouzový únik. To byty nesplňují a jsou šedou zónou, nekalou konkurencí hotelů. Aby mohl být pronajímán turistům, musel by projít rekolaudací. Což se neděje, většina takového ubytování se proto provozuje načerno.

„Podnikatel musí registrovat svou provozovnu. Stavební zákon neumožňuje v bytě ubytovávat,“ upozorňuje Petr Městecký z organizace Snesitelné bydlení v centru Prahy. Potíž podle něj je, že úřady nedokáží vymáhat platné zákony.

„Problém také je, že informace z aplikace e-Turista budou dostupné jen někomu, vůbec ne samosprávám, Praze. Ani stavební úřady nemají mít k datům podle návrhu přístup,“ kritizuje chystanou úpravu senátorka Hana Kordová Marvanová. Ta se problematice krátkodobého ubytování věnuje již osm let. Za tu dobu nevzniklo žádné funkční řešení. „Ani e-Turista nesplní očekávání,“ tvrdí.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Prezidentské apartmá hotelu Four Seasons

Jen pro vyvolené. Luxusní apartmány mají perfektní výhled na pražské dominanty

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Projekt na Smíchově

Další kus Smíchova zmizí pod jeřáby. U řeky vznikne čtvrť za šest miliard

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Obrat na poslední chvíli. S Trumpem letí do Číny i šéf Nvidie Huang

Jensen Huang
ČTK
nst
nst

Jensen Huang nastoupil na palubu Air Force One jako dodatečný člen Trumpovy delegace pro summit s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Účast šéfa Nvidie okamžitě vyvolala spekulace, zda se při jednáních otevře téma vývozu čipů do Číny.

Šéf společnosti Nvidia Jensen Huang se na poslední chvíli připojil k delegaci amerického prezidenta Donalda Trumpa na cestu do Číny. V úterý večer nastoupil na palubu Air Force One před očekávaným summitem s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem, uvedl server Politico.

Huang přitom původně chyběl na seznamu šéfů firem pozvaných na jednání. Mezi pozvanými manažery byli například šéf Tesly Elon Musk, šéf Applu Tim Cook nebo šéf Qualcommu Cristiano Amon. Summit se má uskutečnit ve čtvrtek a v pátek.

Účast šéfa Nvidie vyvolává otázky, zda se při jednáních může otevřít i téma vývozu čipů. Huang, který je považován za Trumpova spojence, v minulosti opakovaně lobboval u Kongresu i administrativy za uvolnění vývozních kontrol na polovodiče pro umělou inteligenci. „Jensen se summitu účastní na pozvání prezidenta Trumpa, aby podpořil Ameriku a cíle administrativy,“ uvedl mluvčí Nvidie.

Podle osoby obeznámené s cestou Bílý dům pozvání Huangovi zaslal až poté, co média informovala, že pozván nebyl.

Marco Rubio

Čína sankcionovala Rubia. Teď ho pustí do Pekingu díky změně přepisu jména

Politika

Americký ministr zahraničí Marco Rubio míří s Donaldem Trumpem do Pekingu, přestože na něj Čína dříve uvalila sankce. Podle AFP si Peking pomohl neobvyklým řešením: změnil čínský přepis jeho jména, pod nímž měl Rubio původně vstup do země zakázaný.

ČTK

Přečíst článek

Podle Trumpa se spletla CNBC

Na tyto zprávy reagoval i Trump. Na síti Truth Social napsal, že CNBC nesprávně uvedla, že Huang nebyl pozván. Prezident zdůraznil, že šéf Nvidie je právě na palubě Air Force One, a označil zpravodajství CNBC za nesprávné, případně za „fake news“.

Huang už loni v prosinci úspěšně lobboval za schválení prodeje čipů Nvidia H200 do Číny. Ty jsou nyní třetí nejpokročilejší v nabídce společnosti. Rozhodnutí vyvolalo kritiku politiků tvrdého postoje vůči Číně v obou politických táborech. Obávají se, že přístup Pekingu k pokročilejším americkým čipům by mohl Číně pomoci v globálním závodě v oblasti umělé inteligence.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Nvidia čip

Týden tradera: Polovodičová euforie vrcholí, varovné signály ale přibývají

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
nVidia

Narazily akcie Nvidie na strop? Ani příslib obřích tržeb s nimi nehnul, přitom jsou relativně výhodné

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme