Labouristé utrpěli tvrdý volební úder. Farageova Reform UK slaví průlom
Britští labouristé utrpěli podle průběžných výsledků čtvrtečních místních voleb těžké ztráty. Britská média i tiskové agentury hlasování označují za referendum o dosavadním působení premiéra Keira Starmera, které může výrazně zvýšit tlak na jeho odchod.
Starmer ale dnes podle agentury Reuters dal najevo, že rezignovat nehodlá. Řekl, že zůstává v čele vlády a chce labouristy dovést až do parlamentních voleb v roce 2029.
Z volebních ztrát labouristů těží především protiimigrační Reform UK vedená Nigelem Faragem. Strana výrazně posílila a v řadě obcí převzala labouristům všechna křesla. Farage výsledky označil za historickou změnu v britské politice. Podle něj ukazují, že Reform UK není krátkodobým protestním projektem, ale politickou silou s dlouhou budoucností. „Jsme nejnárodnější ze všech stran a dlouho tu zůstaneme,“ řekl Farage podle agentury AFP na předměstí Londýna.
Labouristé ztrácejí i v tradičních baštách
Labouristická strana přišla o výraznou část podpory v mnoha obvodech, které už oznámily výsledky. Ztráty zaznamenala i v tradičních baštách v bývalých průmyslových regionech střední a severní Anglie a také v některých částech Londýna.
Reform UK zatím v Anglii získala více než 350 křesel v místních zastupitelstvech. Ve Skotsku a Walesu by se podle průběžných výsledků mohla stát hlavní opozicí vůči Skotské národní straně, respektive levicové nacionalistické Plaid Cymru. Obě tyto strany usilují o nezávislost. Vedle místních zastupitelstev se hlasovalo také o složení velšského a skotského parlamentu.
„Výsledný obrázek je pro labouristy v podstatě tak špatný, jak všichni očekávali, nebo ještě horší,“ řekl agentuře Reuters britský analytik veřejného mínění John Curtice.
Britský dvoustranický systém se drolí
Průběžné výsledky podle Reuters potvrzují rozklad tradičního britského systému dvou hlavních politických stran. Země se podle analytiků posouvá k demokracii s větším počtem výrazných hnutí, což může být jedna z největších proměn britské politiky za poslední století.
Kdysi dominantní labouristé a konzervativci ztrácejí voliče z více stran. Část podpory odchází k Reform UK, část k levicovým Zeleným a v případě Skotska a Walesu také k tamním nacionalistickým stranám.
Starmer: Nechystám se odejít
Premiér Starmer dnes navštívil jedno z mála míst, kde jeho strana uspěla — Ealing v západním Londýně, kde si labouristé udrželi kontrolu nad místní radou. Novinářům tam řekl, že hodlá pokračovat. „Nechystám se odejít,“ uvedl Starmer.
Podle něj voliči vyslali jasný signál, že chtějí rychlejší změny a zlepšení životních podmínek. „Byl jsem zvolen, abych se těmto výzvám postavil, a nehodlám před nimi utéct a uvrhnout zemi do chaosu,“ dodal premiér.
Ve hře je více než 5000 křesel
Podle Reuters ale nelze přehlédnout rozsah ztrát, které labouristé v nynějších volbách zřejmě utrpí. Hraje se o více než 5000 křesel ve 136 místních zastupitelstvech v Anglii a také o složení parlamentů ve Skotsku a Walesu.
Volby jsou zatím největším testem veřejného mínění před příštími parlamentními volbami plánovanými na rok 2029.
Někteří labourističtí poslanci tvrdí, že pokud strana propadne ve Skotsku, přijde o moc ve Walesu a neudrží velkou část z přibližně 2500 křesel v anglických místních radách, měl by Starmer odstoupit nebo alespoň naznačit harmonogram svého odchodu.
Premiérovi spojenci naopak varují, že výměna lídra by v tuto chvíli nebyla správným krokem. Ministr obrany John Healey uvedl, že poslední věcí, kterou voliči chtějí, je možný chaos kolem volby nového předsedy. Zároveň vyjádřil naději, že Starmer je stále schopen splnit své sliby.
Farage bere labouristům jejich pevnosti
První výsledky z některých obvodů ukazují pro labouristy mimořádně tvrdé porážky. Strana například poprvé po téměř 50 letech ztratila kontrolu nad radou v Tameside v oblasti širšího Manchesteru. Reform UK tam získala všech 14 mandátů, které labouristé obhajovali.
V nedalekém Wiganu, který labouristé ovládali více než půl století, strana rovněž přišla o všech 20 mandátů, o které usilovala. I ty získali Farageovi populisté.
Reform UK poprvé ovládla také některou londýnskou čtvrť. V Haveringu na východě metropole obsadila 30 ze 43 křesel v místní radě.
Vládní strany ve Spojeném království během volebního období běžně ztrácejí popularitu, současný rozsah ztrát ale může být mimořádný. Průzkumy předpovídaly, že labouristé by mohli přijít o nejvíce zastupitelských křesel od roku 1995.
Podle průběžných výsledků získala Reform UK zatím 367 nových křesel v místních zastupitelstvech v Anglii. Labouristé ztratili 254 mandátů a konzervativci přišli o 146 křesel. Konečné výsledky včetně obsazení parlamentů ve Skotsku a Walesu mají být známy dnes odpoledne.