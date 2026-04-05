Marmeláda gate. Britové kývli EU na definici oblíbené ovocné zavařeniny, má to ale háček
Marmeláda je už dlouho ikonickým britským pokladem. Recepty některých rodin se předávají z generace na generaci. Již brzy by se ale mohla na pultech britských obchodů mírně změnit její etiketa. Podle nové potravinářské dohody s EU bude muset být klasická marmeláda prodávána jako "citrusová marmeláda", upozornil server televize BBC.
Důvodem této změny je, že Británie při snaze podpořit obchod a zjednodušit export znovu přijme evropská pravidla pro označování potravin. Jenže s jedním rozdílem - Brusel uvolnil pravidla pro označování a poprvé rozšiřuje právní definici marmelády pro evropské trhy i na jiné zavařeniny než ty z citrusových plodů.
Mluvčí britské vlády se snažil uklidnit veřejnost, že britská marmeláda se nemění. Je to jen úprava názvu. Produkt zůstane stejný a dohoda má podle něj podnikům ušetřit starosti s byrokracií.
Brexit svého času vzbuzoval vlny emocí jako málokteré politické téma. Dnes však už nikoho moc nezajímá. Vláda se pokouší o dílčí nápravu, populisté téma pomalu opouštějí a veřejnost by podle průzkumů raději obětovala část suverenity za lepší ekonomiku. Podnikatelé, pěstitelé a potravináři na brexit však jen tak nezapomenou, protože jim dodnes značně ukrajuje z jejich zisků.
Brexit svého času vzbuzoval vlny emocí jako málokteré politické téma. Dnes však už nikoho moc nezajímá. Vláda se pokouší o dílčí nápravu, populisté téma pomalu opouštějí a veřejnost by podle průzkumů raději obětovala část suverenity za lepší ekonomiku. Podnikatelé, pěstitelé a potravináři na brexit však jen tak nezapomenou, protože jim dodnes značně ukrajuje z jejich zisků.
Evropská pravidla, která byla před brexitem začleněna do britského zákona, stanovila, že označení marmeláda (angl. marmalade) smí v obchodech používat jen pomazánky z citrusových plodů. Ostatní druhy ovocných pomazánek se musí prodávat pod názvem džem (jam) nebo jeho ekvivalentem v místním jazyce. Tato pravidla vznikla díky britskému lobbingu v 70. letech, kdy Británie prosadila speciální obchodní status marmelády z hořkých sevillských pomerančů - směsi, která se díky literární a filmové postavě medvídka Paddingtona stala po celém světě symbolem Británie.
Pravidlo týkající se názvu marmelády se od svého zavedení stalo jazykovou pastí a zdrojem konfliktů mezi potravinářskými regulátory v celé Evropě. V roce 2004 EU pravidlo uvolnila pro prodejce na farmářských trzích v Rakousku a Německu, ale spotřebitele stále mate v zemích jako Španělsko a Itálie, kde se výraz "mermelada" či "marmellata" běžně používá pro pomazánky z jiného ovoce, například švestek nebo fíků.
Jazyková tradice
Jeden německý europoslanec, který po brexitu prosazoval změnu, v roce 2017 uvedl, že pravidla odporují německé jazykové tradici. Nyní Brusel pravidla aktualizoval a od června budou moci všechny členské státy EU prodávat pod názvem marmeláda i zavařeniny z jiného ovoce než z citrusů. V souladu s mezinárodními normami ale budou muset být citrusové zavařeniny odlišené jako samostatný druh, a budou se tak nově prodávat pod názvem citrusová marmeláda.
Britská vláda uvedla, že vyhláška o marmeládách patří mezi 76 aktualizovaných potravinářských předpisů EU, které budou platit v celé zemi, pokud bude dohodnuta širší dohoda o potravinách. Časový rámec pro zavedení pravidla v Británii zatím není známý. Očekává se, že dohoda vstoupí v platnost v polovině roku 2027.
Zatím není jasné, jak moc si změny všimnou zákazníci a zda "dlouhá ruka marmeládového zákona" změní, co si Britové pod marmeládou představují. Soutěž World Marmalade Awards, která se koná v hrabství Cumbria v severozápadní Anglii, ale zůstane i nadále vyhrazená citrusovým pomazánkám s cílem ukázat poctivou britskou marmeládu - tu pravou, kterou Britové jedí už po staletí, od Alžběty I. až po Jamese Bonda, uvedla ředitelka soutěže Beatrice McCoshová.
