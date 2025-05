ČEZ snížil čistý zisk o šest procent

Energetická skupina ČEZ v prvním čtvrtletí letošního roku vydělala 12,8 miliardy korun, čistý zisk skupiny tak meziročně klesl přibližně o šest procent. Provozní výnosy naopak vzrostly o šest miliard na 93,4 miliardy korun. V hospodaření se projevila zejména loňská akvizice plynárenské distribuční společnosti GasNet. Vedení ČEZ zároveň navrhlo dividendu ve výši 47 korun na akcii, což odpovídá 80 procentům z loňského očištěného zisku.

„Výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za první čtvrtletí odpovídají našemu očekávání,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) skupiny v prvních třech měsících činil 43 miliard korun, meziročně tak vzrostl o sedm procent. K růstu podle podniku přispěla především loňská akvizice společnosti GasNet. Další růst zisku naopak zpomalily rychlejší odpisy uhelných aktiv podniku a vyšší úrokové náklady. Letošní prodej polských aktiv naopak přispěl do zisku jednou miliardou korun.

Petr Závodský: Odklad dohody k Dukovanům posouvá i harmonogram celého projektu Zprávy z firem S odkladem podpisu finální dohody ke stavbě nových jaderných bloků v Dukovanech se posouvá i harmonogram celého projektu a jeho jednotlivé fáze. O měsíce se tak v plánech posune i samotné zprovoznění nových reaktorů. První z nich by podle aktuálního stavu měl být spuštěný na přelomu let 2036 a 2037. Na dnešní konferenci NextGen Energetika 2035+ v Praze to řekl Petr Závodský, předseda představenstva společnosti Elektrárna Dukovany II (EDU II), která je za jaderný tendr zodpovědná. Připomněl i rostoucí náklady na projekt. ČTK Přečíst článek

Společnost také zpřesnila vlastní výhled hospodaření na celý letošní rok, v němž očekává provozní zisk na úrovni 127 až 132 miliard korun. Na začátku roku podnik předpokládal provozní zisk v rozmezí o dvě miliardy korun nižším. Výhled pro dividendu klíčového očištěného zisku, který v prvním čtvrtletí činil 12,7 miliardy korun, naopak potvrdila na úrovni ze začátku roku v rozmezí od 25 do 29 miliard korun.

Představenstvo ČEZ dnes také představilo svůj návrh dividendy z loňského zisku. Ta by měla činit 47 korun za akcii, což odpovídá horní hranici současné dividendová politiky podniku. Počítá s výplatou 60 až 80 procent z očištěného zisku, který byl loni 31,8 miliardy korun. V loňském roce byla dividenda 52 korun za akcii.

Rozhodující slovo o výši dividendy ovšem bude mít valná hromada ČEZ, která se uskuteční 23. června.

David Ondráčka: Tykač si kupuje vliv. Devadesátky by rád nechal minulosti Názory Pavel Tykač je jeden z nejaktivnějších oligarchů v českém byznysovém rybníčku, jeho tahy má smysl více sledovat. Jeden z nejrychleji bohatnoucích fosilních miliardářů s velmi problematickou privatizační minulostí (Motoinvest, CS fondy), velkými aktuálními zájmy kolem modernizačních dotací po konci hnědého uhlí a tajnými nákupy majetkových podílů ČEZu. David Ondráčka Přečíst článek

Spotřeba elektřiny v distribučním území ČEZ Distribuce v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o tři procenta na 9,6 terawatthodiny. Spotřeba plynu na distribučním území GasNet vzrostla meziročně o 12 procent na 23,6 terawatthodin. Celková dodávka elektřiny a zemního plynu od ČEZ Prodej pak meziročně vzrostla o devět procent na 4,8 terawatthodiny.

ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.