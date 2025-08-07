Skupině ČEZ meziročně klesl čistý zisk o více než pětinu
Energetická skupina ČEZ v první polovině letošního roku vydělala 16,5 miliardy korun, čistý zisk skupiny tak meziročně o více než pětinu klesl. Provozní zisk (EBITDA) podniku naopak oproti loňsku o sedm procent stoupl na 73,9 miliardy korun. Výsledky hospodaření podle firmy překonaly původní očekávaní, vedení společnosti proto navýšilo své celoroční výhledy. Pro dividendu klíčový očištěný čistý zisk za rok 2025 nyní předpokládá na úrovni 26 až 30 miliard korun.
Provozní výnosy ČEZ za první pololetí meziročně vzrostly o 5,8 miliardy na 167,5 miliardy korun. Pozitivně se podle firmy projevilo zejména začlenění akvizice GasNet do celé skupiny a také výsledky prodeje a vyšší výroba jaderných elektráren. Negativně naopak oproti loňsku zapůsobilo snížení realizačních cen vyrobené elektřiny a nižší zisk z obchodování s komoditami.
Očištěný čistý zisk ČEZ pak meziročně klesl o 4,4 miliardy na 16,7 miliardy korun. Příčinou jsou podle společnosti především vyšší odpisy o 10,5 miliardy korun, na což měly vliv začlenění GasNet a také zrychlení odpisů uhelných aktiv v poslední čtvrtině loňského roku.
„Výsledky hospodaření převyšují naše výchozí očekávání. Proto jsme navýšili výhled celoročního výsledku hospodaření, EBITDA nově očekáváme na úrovni 132 až 137 miliard korun a čistý zisk očištěný na úrovni 26 až 30 miliard korun,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Očekávané rozmezí pro provozní zisk tak oproti začátku roku podnik navýšil o pět miliard korun, u očištěného čistého zisku pak o miliardu korun.
Investice do modulárních reaktorů
Při hodnocení uplynulých měsíců Beneš připomněl nejvýznamnější investiční kroky podniku v čele s dokončením investice do britského vývojáře modulárních reaktorů Rolls-Royce SMR, kde má nyní ČEZ pětinový podíl, a také smlouvu dceřiné firmy Elektrárna Dukovany II s korejskou KHNP k výstavbě dvou jaderných bloků v Dukovanech. „Jde o důležité milníky pro zajištění energetické bezpečnosti a cenově dostupné elektřiny v ČR. Významně investujeme v oblasti transformace teplárenství, kde jsme vstoupili do realizační fáze. Definovali jsme technická řešení a termíny ve všech lokalitách,“ podotkl Beneš. Celkové plánované investice skupiny v letech 2025-2030 podle něj překonají 400 miliard korun.
I přes investice klesl čistý dluh ČEZ oproti konci roku 2024 o 21,3 miliardy na 181,5 miliardy korun.
ČEZ už dříve pro letošní rok ohlásil plán na zvýšení výroby z jaderných elektráren o dvě terawatthodiny (TWh) na téměř 32 TWh za rok. V prvních šesti měsících zatím jaderné zdroje vyprodukovaly 15,5 TWh elektřiny, meziročně o 0,9 TWh více. K letošní vyšší výrobě přispívá podle firmy vyšší výkon dukovanských bloků a zejména pak jen jediná odstávka pro výměnu paliva v Temelíně.
Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně vzrostla o dvě procenta na 17,4 TWh, spotřeba plynu na území GasNet pak stoupla oproti loňsku o 11 procent na 34,1 TWh. Celková dodávka elektřiny a zemního plynu od ČEZ činila sedm TWh, meziročně o osm procent více.
Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.
