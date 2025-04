ČEZ ESCO zvýšila provozní zisk o půl miliardy

Energetická skupina ČEZ ESCO loni zvýšila provozní zisk EBITDA na více než 2,6 miliardy korun. Meziročně jde o navýšení o téměř půl miliardy korun. V příštích letech podnik očekává další růst zisku, ročně zhruba o deset procent. Hodně si slibuje například od nových projektů energetických úspor na státních budovách, uvedl generální ředitel Kamil Čermák.

ČEZ ESCO je dceřinou firmou ČEZ. Zaměřuje se na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Firmy holdingu ČEZ ESCO zaměstnávají 2198 lidí.

„Energetika prochází obrovskou proměnou. Uhelné elektrárny a teplárny jsou v Evropě nahrazovány čistšími technologiemi jako obnovitelné zdroje nebo kogenerace. Uskutečňuje se rozsáhlá dekarbonizace a automatizace průmyslu. Zákazníci chtějí čistší a efektivnější energetiku, úsporu peněz i emisí a také požadují moderní technologie, které jim usnadní podnikání a život,“ uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Budoucí růst

ČEZ proto očekává, že v příštích letech bude v ESCO sektoru, tedy v podnikání zaměřeném na aktivity spojené s dekarbonizací průmyslu, dál růst. „Předpokládáme, že naše hospodářské výsledky v ESCO budou v následujících letech růst tempem zhruba deset procent ročně,“ řekl Cyrani.

Velký potenciál společnost vidí například v tzv. EPC projektech energetických úspor. Ty bude nově možné realizovat i na státních budovách, s čímž počítá nedávno schválená novela zákona. Podle ministerstva financí by projekty mohly rozpočtům v příštích letech ušetřit až desítky miliard korun.

Takzvané energetické služby se zárukou (EPC) zahrnují modernizace zařízení s cílem snížení využití energií, typicky jde například o výměnu osvětlení na úspornější. Klientům smluvně garantují, že jejich dodavatel úspor dosáhne, jinak musí rozdílovou částku sám doplatit.

ČEZ založil dceřinou společnost zaměřenou na tzv. ESCO služby v roce 2015. O dva roky později i vstoupil i na německý trh, kde působí sesterská společnost Elevion Group. Společně tyto firmy působí v celkem 15 zemích, kde mají 117 společností a 182 poboček a zastoupení. Tržby obou firem nyní dohromady činí téměř 50 miliard korun, zisk EBITDA pak loni přesáhl pět miliard korun.

Sektor ESCO (Energy Service Company) se zaměřuje na služby související s dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmysl a města. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, externí dodávky tepla a elektřiny nebo výstavbu kogeneračních jednotek, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren.