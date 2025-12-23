Slovenská armáda si u Strnada objedná tatrovky za miliardy
Slovensko se chystá modernizovat armádní logistiku pomocí vozidel Tatra Force. Rámcová smlouva s CSG miliardáře Michala Strnada počítá s dodávkou až 1 289 vojenských vozidel za miliardu eur.
Společnost Tatra Defence Systems (TDS) ze skupiny Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada uzavřela se slovenským ministerstvem obrany samostatnou rámcovou smlouvu na dodávku až 1 289 vojenských vozidel řady Tatra Force. Finanční rámec smlouvy pro potřeby ministerstva činí až 1,032 miliardy eur (přes 25 miliard korun). Uvedl to dnes mluvčí CSG Andrej Čírtek.
První objednávky už v roce 2026
„Jedná se o rámcovou dohodu, která umožňuje postupné zadávání dílčích objednávek v průběhu následujících let. Ministerstvo obrany Slovenské republiky plánuje v rámci nové rámcové smlouvy v roce 2026 objednat celkem 152 vozidel,“ uvedl Čírtek.
Smlouva podle něj vytváří dlouhodobý a pružný rámec pro postupné pořizování až 1 289 vozidel ve 24 různých konfiguracích podle aktuálních potřeb slovenských ozbrojených sil.
„Zásadní je, že k této smlouvě se mohou připojovat i další členské státy EU a NATO a pořizovat speciální vozidla na podvozku Tatra s využitím programu EU SAFE pro výhodné financování nákupů,“ uvedl mluvčí.
Česká skupina CSG bude na východním Slovensku montovat vozidla Tatra. Projekt souvisí se zakázkou na dodávku 4000 vojenských vozidel v hodnotě přes miliardu dolarů (20,7 miliardy korun) pro klienta z jihovýchodní Asie. V továrně v Moldavě nad Bodvou v příštích letech vznikne přes 300 nových pracovních míst. CSG to oznámila spolu se slovenským ministerstvem obrany, které se loni připojilo k rámcové dohodě českého ministerstva obrany o nákupu těžkých nákladních automobilů Tatra.
Široké využití a lokalizace výroby
Dodávky budou zahrnovat vybrané konfigurace vojenských vozidel řady Tatra Force v provedeních 4×4, 6×6 a 8×8 určených zejména pro logistické, podpůrné a speciální úkoly ozbrojených sil. Rámcová smlouva pokrývá 24 různých variant vozidel včetně verzí s balisticky chráněnou kabinou a vytváří flexibilní základ pro postupnou modernizaci techniky slovenské armády. Počítá se také s rozsáhlou lokalizací výroby a služeb životního cyklu do slovenského obranného průmyslu.
Automobilka Tatra Trucks vyrábí v Kopřivnici na Novojičínsku sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Produkuje vozy a podvozky pro civilní sektor i pro armádní a záchranné využití. Loni prodala 1 548 vozů, o 97 více než v roce 2023. Akcionáři Tatry Trucks jsou od roku 2013 CSG a Promet Group.
