Slovenská armáda si u Strnada objedná tatrovky za miliardy

Nová Tatra Force se systémem automatizovaného řízení
Tatra
Slovensko se chystá modernizovat armádní logistiku pomocí vozidel Tatra Force. Rámcová smlouva s CSG miliardáře Michala Strnada počítá s dodávkou až 1 289 vojenských vozidel za miliardu eur.

Společnost Tatra Defence Systems (TDS) ze skupiny Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada uzavřela se slovenským ministerstvem obrany samostatnou rámcovou smlouvu na dodávku až 1 289 vojenských vozidel řady Tatra Force. Finanční rámec smlouvy pro potřeby ministerstva činí až 1,032 miliardy eur (přes 25 miliard korun). Uvedl to dnes mluvčí CSG Andrej Čírtek.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

První objednávky už v roce 2026

„Jedná se o rámcovou dohodu, která umožňuje postupné zadávání dílčích objednávek v průběhu následujících let. Ministerstvo obrany Slovenské republiky plánuje v rámci nové rámcové smlouvy v roce 2026 objednat celkem 152 vozidel,“ uvedl Čírtek.

Smlouva podle něj vytváří dlouhodobý a pružný rámec pro postupné pořizování až 1 289 vozidel ve 24 různých konfiguracích podle aktuálních potřeb slovenských ozbrojených sil.

„Zásadní je, že k této smlouvě se mohou připojovat i další členské státy EU a NATO a pořizovat speciální vozidla na podvozku Tatra s využitím programu EU SAFE pro výhodné financování nákupů,“ uvedl mluvčí.

Tatra T-810 M

Široké využití a lokalizace výroby

Dodávky budou zahrnovat vybrané konfigurace vojenských vozidel řady Tatra Force v provedeních 4×4, 6×6 a 8×8 určených zejména pro logistické, podpůrné a speciální úkoly ozbrojených sil. Rámcová smlouva pokrývá 24 různých variant vozidel včetně verzí s balisticky chráněnou kabinou a vytváří flexibilní základ pro postupnou modernizaci techniky slovenské armády. Počítá se také s rozsáhlou lokalizací výroby a služeb životního cyklu do slovenského obranného průmyslu.

Automobilka Tatra Trucks vyrábí v Kopřivnici na Novojičínsku sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Produkuje vozy a podvozky pro civilní sektor i pro armádní a záchranné využití. Loni prodala 1 548 vozů, o 97 více než v roce 2023. Akcionáři Tatry Trucks jsou od roku 2013 CSG a Promet Group.

Tomáš Richtr z CSG AI

Pandur 8x8 EVO

Z dluhu roste úspěch

Z politického pohledu je text velmi ostrým „doporučením“ vládě ze strany nejvyššího z nejvyšších, který navíc poměrně otevřeně spolupracuje s Motoristy, kteří sedí ve vládě. Václav Klaus se tak poměrně brzy po ustavení vlády jal „pomáhat“ Andreji Babišovi řídit zemi. A pro premiéra to bude nejspíš čím dál pikantnější politický duel s bývalým prezidentem a premiérem.

Teoreticky by to z historického hlediska Babiš mohl vyhrát. Historie ukazuje, že bez zadlužení velké mocnosti prostě nevzniknou (stejně jako úspěšné firmy). Ostatně byl to právě dluh, který stál na počátku úspěchu USA, když Alexander Hamilton prosadil myšlenku federálního dluhu. A jsou to právě USA, kdo má dnes nominálně největší dluh na světě.

Na to se často zapomíná, byť se USA dává za vzor a zároveň se upozorňuje, jak je EU nefunkční. Paradoxně to jsou titíž lidé, kteří vehementně brojí proti společnému unijnímu dluhu. Přitom právě nyní může přijít onen „hamiltonovský“ okamžik pro EU, který bude na počátku jejího dlouhodobého úspěchu.

Čeští politici mohou být součástí tohoto řešení. Ale spíš zůstanou součástí stávajícího problému, jak tomu většinou bývá. Nicméně třeba Andrej Babiš v sobě nakonec opět probudí státníka, kterým neustále chce být. Jen si bude muset uvědomit, že navýšením dluhu bez jasného růstového plánu to tak úplně nebude.

