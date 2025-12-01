Mladí ze švýcarské levice neuspěli. Voliči v referendu odmítli daňový plán proti ultrabohatým
Švýcaři v referendu odmítli návrh na zavedení daně pro nejbohatší občany, pomocí níž by se financoval boj proti klimatické změně, uvedl server CNBC a další média. Podle magazínu Bilanz vlastní 300 nejbohatších Švýcarů majetek přesahující 850 miliard franků, tedy téměř 22 bilionů korun. Právě tato skupina měla být hlavním terčem iniciativy, kterou iniciovala mládežnická organizace levicové Sociální demokracie.
V referendu byla zamítnuta myšlenka zdanit dědictví a dary převyšující 50 milionů franků sazbou 50 procent. Proti se vyslovilo 78 procent hlasujících, uvádí CNBC. Silnému odporu dominoval vlivný podnikatelský svaz Economiesuisse, který diskusi o dani označil za „zbytečnou a škodlivou“. Podle něj by hrozba nucených prodejů rodinných firem oslabila konkurenceschopnost země.
Levice neuspěla
Návrh iniciovala mládežnická organizace levicové Sociální demokracie, která argumentovala, že výnos z daně by každoročně přinesl miliardy franků na opatření proti klimatické změně a zároveň omezil „extrémní majetkovou nerovnost“. Pro levici šlo o symbolický střet s ekonomickou elitou, která podle jejích představ využívá výhod švýcarského prostředí bez adekvátní solidarity.
Debata nicméně vyvolala neklid mezi dolarovými miliardáři i rodinnými firmami. Známý miliardář Peter Spuhler, majitel společnosti Stadler Rail, před hlasováním pohrozil odchodem ze země. Varoval, že značná část bohatství rodin je vázána v podnicích, což by činilo úhradu tak vysoké daně prakticky neproveditelnou. Podle ekonoma Stefana Leggeho z Univerzity St. Gallen si mnozí potenciálně zasažení již připravovali kroky k případnému přesunu do zahraničí.
„Dámy na šachovnici“
Legge rovněž upozornil, že superbohatí jsou „jako dámy na šachovnici – vysoce mobilní a schopní daňové optimalizace“. Paradoxně by tak zavedení vysoké daně mohlo vést ke snížení celkových daňových příjmů, protože přibližně dva tisíce nejbohatších osob dnes odvádí až 6 miliard franků ročně, tedy více než 155 milionů korun.
Navzdory konkurenčnímu tlaku jiných finančních center však ekonomové zdůrazňují, že Švýcarsko si udržuje silnou pozici. Podle šéfa banky EFG International Giorgia Pradelliho zůstává země „číslem jedna“ v oblasti mezinárodního privátního bankovnictví, a to díky stabilnímu a dobře fungujícímu ekonomickému ekosystému.
