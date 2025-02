V Kopřivnici pracují na obrněné novince. Pandur 8x8 EVO představuje novou generaci pancéřovaného vozidla

Tatra Defence Vehicle pracuje na výrobě prototypu vozidla Pandur 8x8 EVO, který bude mít světovou premiéru na veletrhu IDET 2025 v Brně. Vozidla Pandur 8x8 slouží v několika ozbrojených silách a mezi největší uživatele patří Armáda České republiky. Vyrábí je Tatra Defence Vehicle, která získala v roce 2015 licenční práva od korporace General Dynamics European Land Systems.

Právě díky licenci a schopnosti dalšího vývoje platformy Pandur 8x8 i výrobním kapacitám získala Tatra Defence Vehicle v roce 2017 zakázku na vývoj a výrobu dvaceti kusů nových vozidel v provedení KOVS Pandur II 8x8 CZ (kolové obrněné vozidlo spojovací) a KOVVŠ Pandur II 8x8 CZ (kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní) podle specifikací české armády.

Nové generace osvědčené platformy Pandur 8x8

„Naše společnost se pro vývoj nové generace platformy Pandur 8x8 rozhodla na základě zájmu zahraničních zákazníků a také díky jejímu technickému i modernizačnímu potenciálu, který se nabízí do budoucna. Tatra Defence Vehicle (TDV) kromě vozidel pro českou armádu, která také na základě smlouvy servisuje, vyrábí vozidla i pro asijské zákazníky, například Indonésii, kde se navíc počítá s lokalizací jejich výroby. Důležitým podnětem pro vývoj nové generace Pandur 8x8 EVO byly samozřejmě i potřeby české armády,“ uvedl Tomáš Mohapl, generální ředitel TDV. Armáda totiž plánuje podle prohlášení svých představitelů doplnit potřebné počty osmikolových bojových vozidel této kategorie u některých jednotek a také pořídit nové verze.

Zároveň dle výrobce zůstává otevřená otázka modernizace vozidel Pandur II 8x8 CZ, která již má armáda ve výzbroji a která jsou v polovině svého životního cyklu. „Pro Tatra Defence Vehicle je česká armáda důležitý a referenční partner, naše kopřivnická společnost je proto připravena splnit požadavky armády a Ministerstva obrany ČR dle jejich potřeb i v této oblasti,” doplnil ředitel.

Na konstrukčním řešení vozidla Pandur 8x8 EVO spolupracovali kopřivničtí specialisté s rakouskou pobočkou GDELS-Steyr a osmikolová novinka částečně vychází z typu Pandur 6x6 EVO určeného pro rakouskou armádu. Dosud rakouská armáda objednala bezmála sto těchto nových vozidel, která částečně doplňují a částečně nahrazují předchozí generaci Pandur 6x6.

V případě Panduru 8x8 EVO půjde o vozidlo nové generace, které nabídne vyšší pasivní i aktivní ochranu osádky a vozidla, lepší elektronické, komunikační a bojové vybavení, novou věž i výkonnější pohonnou soustavu. Oproti současnému Panduru II 8x8 v provedení bojové vozidlo pěchoty vzroste u Panduru 8x8 EVO maximální hmotnost, a to na 25 tun. To bude dáno především vyšší balistickou a protiminovou odolností korby, která bude mít zcela nově řešenou spodní část. U nové generace Panduru se navíc nepočítá se schopností plavby, zákazníci ji totiž nevyžadují. Pandur 8x8 EVO dostane nově koncipované filtroventilační zařízení, u kterého se budou filtry vyměňovat zvenku. Tím se eliminuje riziko kontaminace interiéru vozidla. Dojde navíc k přemístění palivových nádrží v korbě tak, aby se zvýšila ochrana osádky i přepravovaného pěšího roje. Pro jejich větší komfort budou vylepšeny i systémy klimatizace a topení.

Nová pancéřovaná věž s aktivní ochranou

Další velkou změnou bude nová bezposádková věž s výzbrojí. TDV pro prototyp Panduru 8x8 EVO vybrala věž UT30MK2 od izraelské firmy Elbit Systems. „Ačkoliv existuje řada zbraňových nástaveb různých výrobců, tak fakticky pouze několik z nich má dnes k dispozici ověřené požadované technické řešení v oblastech nejen ničivosti, ale i aktivní ochrany vozidla, a které v sobě integrují veškeré dnes vyspělými armádami poptávané systémy. Naši konstruktéři zvažovali řadu aspektů, například jejich technické a ekonomické parametry, zda jsou vhodné pro zástavbu do podvozkové platformy Pandur 8x8, ale také exportní potenciál celého vozidla s danou věží a v neposlední řadě možnosti přenosu co největšího reálného podílu na výrobě bojové nástavby do Česka,“ vysvětlil Robert Vent, obchodní ředitel TDV. Na základě těchto aspektů volba padla na UT30MK2.

Úroveň balistické odolnosti věže je volitelná, v jejích útrobách jsou kromě zbraňových systémů místěny balistické počítače a elektromechanické ovládání výzbroje, podavače munice, palebný průměr a další vybavení. Umožňuje také snadný přístup osádky k lafetované výzbroji zevnitř vozidla. Věž navíc žádnými svými prvky nezasahuje do prostoru korby, což se příznivě projevuje na prostornosti interiéru pro osádku i pěší roj a na jeho ergonomii.

Hlavní výzbroj tvoří kanon Mk.44 Bushmaster II ráže 30 mm s elevací −15 až 60 stupňů a s elektrickou stabilizací, vedle něj je ve věži lafetován spřažený kulomet ráže 7,62 mm. V samostatném odpalovacím zařízení jsou pak umístěny dvě PTŘS Spike-LR/LR2. Velitel i střelec budou disponovat identickými plně stabilizovanými optoelektronickými zaměřovači s funkcí automatického sledovaní cílů i funkcí „hunter-killer“ (velitel může identifikované cíle ihned předávat střelci ke zničení a sám mezi tím dále vyhledávat nové cíle). Oba zaměřovače budou obsahovat denní TV kameru s vysokým rozlišením a termovizní kameru pro noc či zhoršené povětrnostní podmínky, velitelský bude mít navíc panoramatický výhled. Oproti v současnosti na českých Pandurech II 8x8 CZ používané věži Samson RCWS-30 budou mít pozorovací a vyhledávací komponenty nové věže dvojnásobný rozsah.

Věž UT30MK2 je také možné osadit systémem aktivní ochrany Iron Fist LC v odlehčené konfiguraci s dvojicí otočných dvojnásobných odpalovacích zařízení obranné munice. K dispozici je i zařízení Elaws (Elbit laser warning system) pro lokalizaci ozáření laserovým paprskem, které osádce indikuje směr, odkud je vozidlo ozářeno, i jakým druhem záření. Izraelská věž má na čelní straně umístěno také osm vrhačů dýmových granátů ráže 76 mm.

Pandur 8x8 EVO dostane výkonnější powerpack, který bude kompenzovat vyšší hmotnost vozidla ve srovnání se stávající generací, proto se negativně nezmění jízdní vlastnosti na silnicích a v terénu. Základem pohonného ústrojí bude turbodieselový šestiválcový motor Cummins ISL 540 s objemem 8,9 l a výkonem 405 kW při 2200 ot/min, s točivým momentem 1900 Nm při 1400 ot/min. Jeden celek s ním bude tvořit automatická šestirychlostní převodovka ZF Ecomat 6 HO 902 S. Maximální rychlost nového obrněnce bude činit 105 km/h (tedy stejná hodnota jako u Panduru II 8x8 CZ zavedeného v AČR), dojezd bude minimálně 600 km.

„Celý projekt vozidla Pandur 8x8 EVO je od počátku koncipován tak, aby se řada jeho konstrukčních celků mohla využít i při případné modernizaci stávajících vozidel Pandur II 8x8 CZ české armády. Konstrukce nového Panduru 8x8 EVO i nově použité komponenty také umožní, aby mohla česká armáda, v případě, že jej zařadí do výzbroje, i nadále využívat velkou část logistického zázemí pro nové i modernizované Pandury II 8x8 CZ,“ dodal Tomáš Mohapl.

