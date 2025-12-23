Last minute dárek? S předplatným magazínu Newstream Club nešlápnete vedle
Hledáte dárek na poslední chvíli, který neurazí ani náročné čtenáře? Magazín Newstream Club je lifestylově orientovaný byznysový magazín pro socio-ekonomicky vyšší cílovou skupinu. Nabízí exkluzivní rozhovory s osobnostmi napříč spektrem společnosti, analýzy i témata, o kterých se teprve začne mluvit. Dárek, který nezapadne. S ročním předplatným získáte čtyři výtisky za zvýhodněnou cenu.
Předplatné magazínu Newstream Club je ideální volbou pro každého, kdo se chce dívat pod povrch ekonomiky, politiky i investic. Kvalitní čtení, silná jména, nadčasová témata. Je to ideální last minute dárek pro ty, kteří chtějí vědět víc.
Předplatné tištěného magazínu objednávejte na Send.cz. Digitální verzi nejnovějšího čísla magazínu s Rony Pleslem na titulce můžete mít do minuty ve vašem emailu. Stačí navštívit náš e-shop.
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma nejnovějšího, zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou.
Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Zajímá vás, kam investují tuzemští milionáři? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB. Roční předplatné nábízíme za zvýhodněnou cenu.
Celá redakce Newstreamu vám přeje krásné Vánoce.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.