Dalibor Martínek: Žijeme v matrixu? Babišovy peníze ohlídá Klaus a Zeman
Rudolf Ovčaří (na snímku vpravo) by chtěl být šedou eminencí. Patrně jí i je. Miliardář, muž ze staré školy. Vlastně muž čert ví odkud, své soukromí vede v tajnosti. V devadesátkách, už to mluví za vše, se podílel na privatizaci Třineckých železáren, ovládl Českou zbrojovku. Trošku mu jeho soukromí narušil Miloš Zeman, když mu zcela veřejně dal 28. října roku 2019 medaili za zásluhy prvního stupně v oblasti hospodářské.
Je zvláštní, jak se nitky v Česku prolínají, a tvoří jakousi pavučinu. Nyní bude Ovčařího Roklen spravovat majetek Agrofertu Andreje Babiše. Vše je tak čisté, že by to čistější být nemohlo. Prezident Pavel je spokojený s tím, jak Babiš vyřešil svůj střet zájmů. Babiš je jistě také spokojený, že je premiér. A také je spokojený, jak šikovně zaparkoval svůj majetek.
Roklen vydal zprávu, že je zakladatelem fondu. „Veškerá rozhodnutí bude dělat správce pod dohledem protektora, naše další role bude nejvýše poradenská,“ prohlásil výkonný ředitel Roklenu Jakub Burda. Cha. Co nám ještě nalijete na hlavu?
Česko podlehlo mýtu, že firmu jako Agrofert lze vložit do slepého fondu. Ne, možné to není; ani v ČR, ani v USA, kde se to nezdařilo prezidentu Carterovi a Trump už na to zcela rezignoval.
Názory
Je evidentní, že Burda je jen loutka. Agrofert bude dál řídit Babiš. Ovčaří je patrně kamarád ze starých dob. Možná by to mohl prověřit nějaký orgán státní moci. Ale ten se toho patrně nedomůže, Babiš ovládl všechny informační a bezpečnostní složky.
Takže si teď budeme hrát takovou hru, že Babiš se vzdal svého majetku. Podle průzkumu agentury NMS je způsob, jakým chce Babiš vyřešit svůj střet zájmů, pro 46 procent Čechů dostatečný. Jinými slovy, nikdo nemá problém s tím, že Babiš svůj majetek po dobu premiérování někam zaparkuje. Hlavně nás s tím už neotravujte, říkají mimoděk Češi.
Je celkem jisté, že Babišův střet zájmů většině Čechů nevadí. Ostatně ho volily dva miliony z nás.
Zpět k Ovčařímu, novému správci majetku Andreje Babiše. Kde se asi v Babišovi našla ta důvěra zrovna v Roklen, jehož hlavním podílníkem, vlastně hlavou, je Ovčaří? Pan nikdo z Těšínska, který v polovině devadesátých let privatizoval Třinecké železárny. A co čert nechtěl, ze skupiny kolem Ovčařího šlo v devadesátých letech 15 milionů korun, a to tehdá byly solidní peníze, na volební kampaň ODS. Příspěvky chodily pod smyšlenými jmény Lajos Bács a Radjiv Sinha.
Takže se nám tady v pavučině setkávají Andrej Babiš, Miloš Zeman, a Václav Klaus. Nikdo o ničem neví, patrně je všechno jenom náhoda. Nabízí se otázka, zda nežijeme v nějakém matrixu.