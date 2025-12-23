Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Žijeme v matrixu? Babišovy peníze ohlídá Klaus a Zeman

Dalibor Martínek: Žijeme v matrixu? Babišovy peníze ohlídá Klaus a Zeman

Rudolf Ovčaří v roce 2019 dostal od Zemana státní vyznamenání
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Rudolf Ovčaří (na snímku vpravo) by chtěl být šedou eminencí. Patrně jí i je. Miliardář, muž ze staré školy. Vlastně muž čert ví odkud, své soukromí vede v tajnosti. V devadesátkách, už to mluví za vše, se podílel na privatizaci Třineckých železáren, ovládl Českou zbrojovku. Trošku mu jeho soukromí narušil Miloš Zeman, když mu zcela veřejně dal 28. října roku 2019 medaili za zásluhy prvního stupně v oblasti hospodářské.

Je zvláštní, jak se nitky v Česku prolínají, a tvoří jakousi pavučinu. Nyní bude Ovčařího Roklen spravovat majetek Agrofertu Andreje Babiše. Vše je tak čisté, že by to čistější být nemohlo. Prezident Pavel je spokojený s tím, jak Babiš vyřešil svůj střet zájmů. Babiš je jistě také spokojený, že je premiér. A také je spokojený, jak šikovně zaparkoval svůj majetek.

Roklen vydal zprávu, že je zakladatelem fondu. „Veškerá rozhodnutí bude dělat správce pod dohledem protektora, naše další role bude nejvýše poradenská,“ prohlásil výkonný ředitel Roklenu Jakub Burda. Cha. Co nám ještě nalijete na hlavu?

Sídlo holdingu Agrofert spojeného s expremiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem v pražském Chodově.

Lukáš Kovanda: Agrofert „zaslepit“ nelze. Smiřme se s tím

Názory

Česko podlehlo mýtu, že firmu jako Agrofert lze vložit do slepého fondu. Ne, možné to není; ani v ČR, ani v USA, kde se to nezdařilo prezidentu Carterovi a Trump už na to zcela rezignoval.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Je evidentní, že Burda je jen loutka. Agrofert bude dál řídit Babiš. Ovčaří je patrně kamarád ze starých dob. Možná by to mohl prověřit nějaký orgán státní moci. Ale ten se toho patrně nedomůže, Babiš ovládl všechny informační a bezpečnostní složky.

Takže si teď budeme hrát takovou hru, že Babiš se vzdal svého majetku. Podle průzkumu agentury NMS je způsob, jakým chce Babiš vyřešit svůj střet zájmů, pro 46 procent Čechů dostatečný. Jinými slovy, nikdo nemá problém s tím, že Babiš svůj majetek po dobu premiérování někam zaparkuje. Hlavně nás s tím už neotravujte, říkají mimoděk Češi.

Je celkem jisté, že Babišův střet zájmů většině Čechů nevadí. Ostatně ho volily dva miliony z nás.

Zpět k Ovčařímu, novému správci majetku Andreje Babiše. Kde se asi v Babišovi našla ta důvěra zrovna v Roklen, jehož hlavním podílníkem, vlastně hlavou, je Ovčaří? Pan nikdo z Těšínska, který v polovině devadesátých let privatizoval Třinecké železárny. A co čert nechtěl, ze skupiny kolem Ovčařího šlo v devadesátých letech 15 milionů korun, a to tehdá byly solidní peníze, na volební kampaň ODS. Příspěvky chodily pod smyšlenými jmény Lajos Bács a Radjiv Sinha.

Takže se nám tady v pavučině setkávají Andrej Babiš, Miloš Zeman, a Václav Klaus. Nikdo o ničem neví, patrně je všechno jenom náhoda. Nabízí se otázka, zda nežijeme v nějakém matrixu.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Související

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiše nezajímá Turek. Dál obsazuje klíčové pozice státu

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Prodej Zentivy ukázal, kde se dnes dělá velký byznys. Investiční miliardy tečou přes Česko

Prodej Zentivy ukázal, kde se dnes dělá velký byznys. Investiční miliardy tečou přes Česko
Profimedia
nst
nst

Česko se ve třetím čtvrtletí letošního roku stalo nejvýraznějším hráčem na trhu fúzí a akvizic ve střední a východní Evropě (CEE). Hodnotou i počtem obchodů Česko nechalo za sebou i výrazně větší trhy, jako je Turecko nebo Polsko. Česko do čela investic žene zejména farmaceutický a zbrojní průmysl. Nejhodnotnějším obchodem v regionu byl prodej Zentivy.

Hodnota nákupů a prodejů českých firem dosáhla od července do října 8,6 miliardy dolarů, což představuje 52 procent celkového objemu transakcí v 21 zemích regionu CEE včetně východního Středomoří a Turecka. Vyplývá to z analýzy EY-Parthenon M&A Barometer 3Q25. 

Česko vyniklo nejen objemem, ale i dynamikou trhu. S 36 uskutečněnými obchody skončilo sice až třetí za Tureckem a Polskem, tedy výrazně většími trhy, na rozdíl od nich však zaznamenalo jak mezičtvrtletní, tak meziroční růst počtu transakcí.

EY-Parthenon, užito se svolením

„Česká republika dlouhodobě patří mezi nejaktivnější transakční trhy v regionu, a to jak z hlediska počtu, tak často i hodnoty obchodů. Výsledky za třetí čtvrtletí to znovu potvrzují,“ uvedl Štěpán Flieger, partner a vedoucí týmu M&A v EY-Parthenon.

Byznys se probouzí, světové fúze rostou. Česko patří mezi lídry díky prodeji Zentivy

Zprávy z firem

Po dvou letech útlumu se byznys s fúzemi a akvizicemi vrací do formy. Z analýzy Boston Consulting Group vyplývá, že světové M&A rostlo o desetinu a český trh patří mezi nejdynamičtější v Evropě. Tahounem roku je transakce se Zentivou za zhruba 100 miliard korun.

ČTK

Přečíst článek

Tři obří obchody rozhodly

Za mimořádným výsledkem stojí především tři velké transakce. Nejvýznamnější z nich byla akvizice farmaceutické společnosti Zentiva, kterou koupila investiční skupina GTCR od Advent International za 4,8 miliardy dolarů. Šlo o vůbec největší transakci ve střední a východní Evropě v daném období.

Do desítky největších regionálních obchodů se dostala také akvizice společnosti Synthesia Nitrocellulose zbrojařskou skupinou Colt CZ a vstup americké Carlyle Group do technologické firmy Adastra

EY-Parthenon, užito se svolením

Zbrojní průmysl jako motor dalšího růstu

Podle EY-Parthenon zůstává region střední a východní Evropy strategicky atraktivní i do budoucna. Česko patří mezi země, které mohou z nadcházející investiční vlny výrazně těžit, zejména díky silnému zbrojnímu průmyslu.

„Cíl NATO zvýšit do roku 2035 výdaje na obranu na pět procent HDP vytváří silný impulz pro investice. Polsko a Česko se silnou domácí výrobou z toho budou profitovat, stejně jako navázané dodavatelské řetězce v regionu,“ dodává Flieger. Výhodou regionu je podle něj i relativně nízké zadlužení a politická podpora obranných investic.

V devadesátých letech nikdo nedřel tak jako Češi, říkají Rob Irving a Petr Zákoucký z Dentons
video

V devadesátých letech nikdo nedřel tak jako Češi, říkají Rob Irving a Petr Zákoucký z Dentons

Leaders

Místo aby své první zisky vyvedli do daňových rájů, je čeští podnikatelé reinvestovali a vytvořili silné mezinárodní a finanční skupiny se sídlem v Praze, myslí si výkonný spoluvedoucí globální právnické firmy Dentons pro oblast korporátního práva a fúzí a akvizic v Evropě Rob Irving. „Jedním z důvodů, proč jsem tu, je záměr pomáhat českým firmám s globální působností a usnadňovat jim vytváření hodnot,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku. Do studia ho doprovodil partner pražské kanceláře Dentons Petr Zákoucký, vedoucí praxe energetiky a infrastruktury a výkonný spoluvedoucí praxe korporátního práva a fúzí a akvizic v pražské kanceláři Dentons.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Ultimátum pro Zůnu. Obrana má připravit ukončení své role v muniční iniciativě

Předseda české Poslanecké sněmovny Tomio Okamura
ČTK
ČTK
ČTK

Ministerstvo obrany má podle SPD předložit podklady k ukončení své role v muniční iniciativě na pomoc Ukrajině v boji proti ruské agresi. Po dnešním téměř tříhodinovém jednání poslaneckého klubu SPD to novinářům řekl předseda hnutí a Sněmovny Tomio Okamura. Dodal, že postupuje podle programového prohlášení vlády a že Česko žádné peníze z rozpočtu poskytovat na pokračování války na Ukrajině nebude.

„Ministerstvo obrany připraví pro rozhodování vlády ČR podklady k ukončení role ministerstva obrany v takzvané muniční iniciativě,“ uvedl Okamura. Podklady podle něj projedná koaliční rada a následně vláda.

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš před sněmovními volbami muniční iniciativu ostře kritizoval a sliboval její zrušení. Dnes ale uvedl, že v principu je to dobrá věc, jde však o to, zda se obešla bez korupce. Iniciativu proto 7. ledna projedná Bezpečnostní rada státu.

Okamura také zdůraznil, že „peníze z rozpočtu nebudou nadále používány na nákup munice a zbraní pro Ukrajinu“. Další podpora Ukrajiny musí podle něho vést k co nejrychlejšímu ukončení konfliktu a nastolení míru. Cestou k tomu je úspěch jednání, která probíhají s Ruskem na základě iniciativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, podotkl Okamura.

Zleva premiér Andrej Babiš (ANO), končící ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a její nástupce Jaromír Zůna (za SPD)

Dalibor Martínek: Zůna to nepochopil. Vláda není holubník a má jen jednoho dirigenta

Názory

Nejlépe co nejvíc mlčet, odezírat Babišovi ze rtů. To je recept, jak přežít jako ministr v současné vládě. Generál Jaromír Zůna evidentně nepochopil svou úlohu nastrčeného panáka a dovolil si vlastní názor.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Šéf SPD se oficiálně omezil pouze na společné prohlášení, s nímž byl podle něj v souladu i na brífinku přítomný ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Ten vyvolal v pátek nelibost přívrženců SPD prohlášením na podporu Ukrajiny, muniční iniciativy či nákupu stíhacích letounů F-35.

Okamura k tomu uvedl, že vláda o dalším postupu ve věci letounů F-35 bude teprve jednat. „Pro SPD je tento nákup nevhodný a příliš drahý,“ zopakoval Okamura. Ministerstvo obrany podle něj bude případně analyzovat a podporovat všechny možnosti a dopady takového rozhodnutí včetně varianty odstoupení od kupní smlouvy.

„Rajchl to nemyslel vážně“

Předseda SPD na odchodu novinářům tvrdil, že se klub příliš nezabýval kritikou Zůny od předsedy strany Pro a poslance za SPD Jindřicha Rajchla. „Je mi jasné, že ani jeden jediný náš volič si nepřeje slyšet, že stojíme na straně Ukrajiny,“ uvedl o víkendu Rajchl. Rajchlův návrh, že by případně mohl Zůnu nahradit v čele ministerstva obrany, podle Okamury nebyl myšlen vážně.

Související

Jaromíra Zůny (za SPD)
Aktualizováno

Koalice zalepila Zůnovi ústa. K Ukrajině a zahraničním věcem už se má vyjadřovat jen Babiš

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme