Miliarda navíc za armádní vozy? Akcionář Tatry zpochybňuje zakázku
Skupina Promet Group, která je menšinovým akcionářem automobilky Tatra Trucks, se domnívá, že vedení Tatry nemuselo při některých rozhodnutích postupovat s péčí řádného hospodáře. Podle Promet Group se to týká armádní zakázky na vozidla, která ministerstvo obrany podle firmy nakupuje prostřednictvím společnosti Tatra Defence Systems (TDS) zhruba o jednu miliardu korun dráž, než kdyby je pořizovalo přímo od Tatry Trucks. Uvedl to server Seznam Zprávy.
Automobilka Tatra Trucks vyrábí v Kopřivnici na Novojičínsku sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Jejími akcionáři jsou průmyslově-technologický holding CSG českého podnikatele Michala Strnada, kterému patří 65 procent, a strojírenská skupina Promet Group rodiny Materových.
„Nově zveřejněné skutečnosti týkající se začlenění Tatra Defence Systems do dodavatelského řetězce Tatry posilují naše podezření, že vedení Tatry Trucks, konkrétně představenstvo a dozorčí rada, nemuselo vždy jednat s péčí řádného hospodáře,“ řekl serveru Seznam Zprávy mluvčí Promet Group Pavel Barvík.
Zakázky za miliardy
Firmu TDS kompletně ovládá CSG Michala Strnada. Seznam Zprávy uvedly, že získaly a analyzovaly dvě smlouvy týkající se až třináctimiliardové armádní zakázky. Jednou je smlouva mezi automobilkou a TDS, druhou smlouva mezi TDS a ministerstvem obrany.
Ministerstvo obrany změnilo na návrh samotného výrobce způsob nákupu nákladních vozů Tatra. Místo přímých dodávek nyní vozy pořizuje přes firmu ze skupiny zbrojaře Michala Strnada, což podle zjištění Seznam Zpráv znamená výrazné navýšení ceny. Při plném využití rámcové smlouvy může stát zaplatit až o miliardu korun více za technicky totožná vozidla, uvádí server.
Smlouvy jsou podle serveru fakticky stejné, vznikly ve stejný den a jejich autorem je stejný člověk. Liší se ale cena produktu. „V konečném součtu je rozdíl přibližně jedné miliardy v neprospěch ministerstva obrany. Jinými slovy, ministerstvo nakupuje přibližně o miliardu dráž, než kdyby nakupovalo přímo od výrobce,“ uvedl server.
Mluvčí CSG Andrej Čírtek uvedl, že TDS není v tomto případě prostředníkem, ale výrobcem finálního vojenského vozidla. „Tatra Trucks dodává podvozky, zatímco TDS zajišťuje instalaci pancéřovaných kabin, speciálních nástaveb, komunikačních a dalších vojenských systémů, integraci celku, certifikaci, logistickou podporu a související služby po celou dobu životního cyklu. Rozdíl v ceně proto neodráží ‚marži prostředníka‘, ale rozsah výrobního a servisního plnění, které TDS vůči ministerstvu obrany nese,“ řekl serveru Čírtek.
Zaměstnanec Tatry Jiří Valentík, který je autorem technických specifikací obou smluv, podle serveru potvrdil, že obě popisují stejný produkt. „V důsledku mohlo dojít k poškození společnosti Tatra Trucks, jejího zákazníka, tedy Ministerstva obrany České republiky, i nás coby akcionáře. Jedná se přitom o zakázky v řádech miliard korun jen pro českou armádu,“ uvedl mluvčí Promet Group Barvík.
Řekl, že Promet Group několikrát žádala management Tatry o vysvětlení, ale nikdy ho nedostala. „Pokud uspokojivé vysvětlení neobdržíme, respektive v případě potvrzení, že došlo nebo stále dochází k poškozování některé ze stran, máme jako zodpovědný akcionář připraveny varianty, jak chránit Tatru Trucks a naše akcionářská práva v ní. Samozřejmě včetně právních kroků,“ řekl serveru Barvík.
CSG a Promet Group získaly Tatru v roce 2013 v dražbě a dostaly ji z krize. Skupinu CSG později od svého otce Jaroslava Strnada převzal Michal Strnad, původní vlastník Promet Group René Matera zemřel. Spory v Tatře propukly předloni, když valná hromada na přání majoritního akcionáře odvolala z čela dozorčí rady novou generální ředitelku Promet Group Denisu Materovou.
