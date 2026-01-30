Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Miliarda navíc za armádní vozy? Akcionář Tatry zpochybňuje zakázku

Miliarda navíc za armádní vozy? Akcionář Tatry zpochybňuje zakázku

Menšinový vlastník Tatry kritizuje zakázku pro ministerstvo
ČTK
ČTK
ČTK

Skupina Promet Group, která je menšinovým akcionářem automobilky Tatra Trucks, se domnívá, že vedení Tatry nemuselo při některých rozhodnutích postupovat s péčí řádného hospodáře. Podle Promet Group se to týká armádní zakázky na vozidla, která ministerstvo obrany podle firmy nakupuje prostřednictvím společnosti Tatra Defence Systems (TDS) zhruba o jednu miliardu korun dráž, než kdyby je pořizovalo přímo od Tatry Trucks. Uvedl to server Seznam Zprávy.

Automobilka Tatra Trucks vyrábí v Kopřivnici na Novojičínsku sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Jejími akcionáři jsou průmyslově-technologický holding CSG českého podnikatele Michala Strnada, kterému patří 65 procent, a strojírenská skupina Promet Group rodiny Materových.

„Nově zveřejněné skutečnosti týkající se začlenění Tatra Defence Systems do dodavatelského řetězce Tatry posilují naše podezření, že vedení Tatry Trucks, konkrétně představenstvo a dozorčí rada, nemuselo vždy jednat s péčí řádného hospodáře,“ řekl serveru Seznam Zprávy mluvčí Promet Group Pavel Barvík.

Zakázky za miliardy

Firmu TDS kompletně ovládá CSG Michala Strnada. Seznam Zprávy uvedly, že získaly a analyzovaly dvě smlouvy týkající se až třináctimiliardové armádní zakázky. Jednou je smlouva mezi automobilkou a TDS, druhou smlouva mezi TDS a ministerstvem obrany.

Tatra T-810 M, ilustrační foto

Obrana nakupuje Tatry přes prostředníka z CSG, cena se zvýší až o miliardu

Zprávy z firem

Ministerstvo obrany změnilo na návrh samotného výrobce způsob nákupu nákladních vozů Tatra. Místo přímých dodávek nyní vozy pořizuje přes firmu ze skupiny zbrojaře Michala Strnada, což podle zjištění Seznam Zpráv znamená výrazné navýšení ceny. Při plném využití rámcové smlouvy může stát zaplatit až o miliardu korun více za technicky totožná vozidla, uvádí server.

nst

Přečíst článek

Smlouvy jsou podle serveru fakticky stejné, vznikly ve stejný den a jejich autorem je stejný člověk. Liší se ale cena produktu. „V konečném součtu je rozdíl přibližně jedné miliardy v neprospěch ministerstva obrany. Jinými slovy, ministerstvo nakupuje přibližně o miliardu dráž, než kdyby nakupovalo přímo od výrobce,“ uvedl server.

Menšinový vlastník Tatry kritizuje zakázku pro ministerstvo ČTK

Mluvčí CSG Andrej Čírtek uvedl, že TDS není v tomto případě prostředníkem, ale výrobcem finálního vojenského vozidla. „Tatra Trucks dodává podvozky, zatímco TDS zajišťuje instalaci pancéřovaných kabin, speciálních nástaveb, komunikačních a dalších vojenských systémů, integraci celku, certifikaci, logistickou podporu a související služby po celou dobu životního cyklu. Rozdíl v ceně proto neodráží ‚marži prostředníka‘, ale rozsah výrobního a servisního plnění, které TDS vůči ministerstvu obrany nese,“ řekl serveru Čírtek.

Zaměstnanec Tatry Jiří Valentík, který je autorem technických specifikací obou smluv, podle serveru potvrdil, že obě popisují stejný produkt. „V důsledku mohlo dojít k poškození společnosti Tatra Trucks, jejího zákazníka, tedy Ministerstva obrany České republiky, i nás coby akcionáře. Jedná se přitom o zakázky v řádech miliard korun jen pro českou armádu,“ uvedl mluvčí Promet Group Barvík.

Nová Tatra Force se systémem automatizovaného řízení
Aktualizováno

Slovenská armáda si u Strnada objedná tatrovky za miliardy

Zprávy z firem

Slovensko se chystá modernizovat armádní logistiku pomocí vozidel Tatra Force. Rámcová smlouva s CSG miliardáře Michala Strnada počítá s dodávkou až 1 289 vojenských vozidel za miliardu eur.

nst

Přečíst článek

Řekl, že Promet Group několikrát žádala management Tatry o vysvětlení, ale nikdy ho nedostala. „Pokud uspokojivé vysvětlení neobdržíme, respektive v případě potvrzení, že došlo nebo stále dochází k poškozování některé ze stran, máme jako zodpovědný akcionář připraveny varianty, jak chránit Tatru Trucks a naše akcionářská práva v ní. Samozřejmě včetně právních kroků,“ řekl serveru Barvík.

CSG a Promet Group získaly Tatru v roce 2013 v dražbě a dostaly ji z krize. Skupinu CSG později od svého otce Jaroslava Strnada převzal Michal Strnad, původní vlastník Promet Group René Matera zemřel. Spory v Tatře propukly předloni, když valná hromada na přání majoritního akcionáře odvolala z čela dozorčí rady novou generální ředitelku Promet Group Denisu Materovou.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

OBRAZEM: Nápor lezců v Krkonoších. Ledopád v Labském dole má letos výjimečnou sezonu

Lezení na ledopádu v Labském dole v Krkonoších
ČTK
ČTK
ČTK

Ledopád v Labském dole u Špindlerova Mlýna láká týdně desítky lezců. Je jediný v Krkonoších, který lze zlézat legálně po předchozí registraci na webu Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Podmínky jsou velmi dobré vzhledem k průběhu současné zimy bez větších teplotních výkyvů, řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Lezení na ledopádu povoluje správa parku v závislosti na okolnostech, které jsou dané vývojem zimy, aby nedošlo k poškození přírody. Ledopád je v nejcennějším, klidovém území národního parku.

„Na skalním podloží rostou vzácné lišejníky, mechorosty a cévnaté rostliny, proto musí být dostatečně silná vrstva ledu, která je ochrání. Sezona na ledopádu začala v současné zimní sezoně již v prosinci a dosud nemusel být kvůli klimatickým podmínkám uzavřený jediný den,“ uvedl Drahný.

10 fotografií v galerii

Také dnes na něj bylo přihlášených 16 lezců, tedy maximální denní počet. Na ledopádu byl také Martin Stránský ze Dvora Králové nad Labem. „Ráno sněžilo, teď je polojasno, odhaduji jeden stupeň pod nulou. Podmínky jsou velmi dobré, co do frekvence lezců, počasí i velikosti ledu. Přes den to měkne, led díky tekoucí vodě stále narůstá, což je pro nás lezce důležité. Led se stále vylepšuje,“ řekl před polednem Stránský. Na ledopádu je počtvrté. „Za den to dám tak šestkrát nahoru dolu,“ dodal.

Maximální výška ledopádu je každoročně stejná, liší se mocnost ledu. Nejdelší směr má asi 30 metrů a lezci by měli mít minimálně šedesátimetrové lano. K vybavení lezců na ledu patří zpravidla helma, mačky, cepíny, lana, šrouby do ledu a další věci.

Lezení na ledopádu v Labském dole v Krkonoších ČTK

Správa KRNAP ledopád v Labském dole poprvé zpřístupnila lezcům v prosinci 2010 a od té doby každou zimu. „Našim cílem je nabídnout lezcům možnost legálního vyžití a zabránit ničení přírody, pokud by chodili nelegálně lézt na jiná místa v klidových územích národního parku,“ řekl Drahný.

Stovky registrací

Velký zájem o ledopád dokazuje to, že v současné sezoně správa parku eviduje do začátku února více než 300 registrací pro lezení po ledu v Labském dole. Ledopád neslouží jen veřejnosti, ale i k výcviku bezpečnostních složek, integrovaného záchranného systému a horské služby.

Eva čerešňáková a Matěj König v pořadu VIP Eva Talks
video

Lidé kvůli mně začínají sportovat. To je nejvíc, říká sportovní influencer Matěj König

Enjoy

Sportovní influencer Matěj König začínal se stativem na zahradě a dnes patří k nejvýraznějším tvářím českého sportovního obsahu na sociálních sítích. V pořadu VIP Eva Talks s Evou Čerešňákovou hovoří o tom, jak se rodí nápady, co diváky baví nejvíc, proč nechce stát jen na jedné platformě ani dělat reklamu za každou cenu – a také o okamžiku, kdy mu na olympiádě v Paříži zablokovali Instagram.

Michal Nosek

Přečíst článek

Labský důl je spolu s Obřím a Dlouhým dolem lokalitou s nejvyšším počtem lavinových drah v celé ČR. Přístupný ledopád lavinami ohrožen není, je mimo lavinové dráhy.

V Krkonoších v lavinových katastrech nadále platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Při prvním lavinovém stupni jsou podmínky pro túry všeobecně bezpečné. Nebezpečná místa bývají jen ojediněle. Podle dnešní lavinové předpovědi zveřejňované na webu Horské služby Krkonoše je na hřebenech Krkonoš 30 až 70 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných svazích a žlabech. V polohách nad pásmem lesa se mohou vyskytnout laviny deskové z navátého sněhu.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Na ledopád v Labském dole v Krkonoších míří týdně desítky lezců

OBRAZEM: Přírodní výzva. Na ledopád do Labského dolu míří desítky horolezců týdně

Enjoy

ČTK

Přečíst článek
Lyžařský areál Svatý Petr v Krkonoších
Aktualizováno

OBRAZEM: Lyžařská sezóna je tu. Které sjezdovky v Krkonoších už jsou otevřené?

Enjoy

ČTK

Přečíst článek
Bouda Horní Malá Úpa

Zakázané hory? Ani náhodou. Tahle bouda stojí uprostřed KRNAPu a je dokonale legální

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Univerzita Karlova spojuje síly s nadací Kellnerových. Chce přilákat špičkové vědce ze světa

Univerzita Karlova
iStock
ČTK
ČTK

Podpořit příchod špičkových vědců a vědkyň ze zahraničí na Univerzitu Karlovu je cílem programu, na kterém bude škola spolupracovat s Nadací The Kellner Family Foundation. Univerzita zaměstná v následujících letech postupně až šest zkušených vědců, vybrané odborníky bude nadace podporovat tři roky prostřednictvím Nadačního fondu UK. Na program dá Nadace The Kellner Family Foundation až 48 milionů korun. Univerzita, Nadační fond UK a nadace podepsaly o spolupráci memorandum.

Program bude otevřen zahraničním i českým uchazečům, kteří se prosadili ve světě. Cílem je začlenit talentované vědce se zahraničními zkušenostmi do českého akademického prostředí. Zároveň má program posílit propojení Univerzity Karlovy s mezinárodní vědeckou komunitou. Program instituce spustí v návaznosti na uzavření smlouvy, která nastaví bližší podmínky jeho fungování. Výběrové řízení pro první uchazeče bude otevřeno v průběhu letošního roku.

„Prostřednictvím programu Kellner Research Chairs chceme do naší země přivést excelentní vědecké kapacity a současně vytvořit podmínky, které kvalitním českým vědcům umožní návrat domů. Věřím, že tím společně s Univerzitou Karlovou přispějeme k rozvoji a větší otevřenosti českého akademického prostředí,“ uvedla Renáta Kellnerová, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadace The Kellner Family Foundation.

Kevin Warsh
Aktualizováno

Trump chce v čele Fedu Kevina Warshe

Leaders

Americký prezident Donald Trump oznámil, že hodlá nominovat Kevina Warshe do čela Fedu. Napsal to na své sociální síti Truth Social. Pokud nominaci potvrdí Senát, Warsh v květnu nahradí současného šéfa Fedu Jerome Powella.

nst

Přečíst článek

Vědce budou do programu vybírat nezávislí mezinárodní odborníci podle předem stanovených kritérií. Přihlášky do programu budou hodnotit experti se specializací na danou vědeckou oblast. Výběr výzkumníků poté potvrdí sedmičlenný řídící výbor programu složený ze zástupců Univerzity Karlovy, Nadačního fondu UK a Nadace Kellnerových, jež bude mít v řídícím výboru dva zástupce.

Rozvoj české společnosti

Příchod renomovaných vědců, kteří dosáhli úspěchů v zahraničí, obohacuje podle končící rektorky Mileny Králíčkové Univerzitu Karlovu a posiluje i rozvoj české společnosti. „Začíná partnerství, které může systematicky přispívat nejen k rozvoji špičkového výzkumu, ale také k přenosu mezinárodních zkušeností a k posilování mezinárodně otevřeného a sebevědomého akademického prostředí na Univerzitě Karlově i v širším akademickém prostoru,“ uvedl nastupující rektor Univerzity Karlovy Jiří Zima. Jeho funkční období začne v neděli 1. února.

Prostřednictvím stipendií a dalších projektů nadace Kellnerových systematicky podporuje české žáky a studenty a usiluje o to, aby se vraceli ze zahraničí zpět do Česka. V roce 2024 proto podepsala nadace s Univerzitou Karlovou memorandum o spolupráci v oblasti uznávání zahraničního vzdělávání, takzvaných nostrifikací.

Související

Doporučujeme