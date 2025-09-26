Zohran Mamdani nabízí New Yorku socialistický obrat. Boháči a pronajímatelé však vyrazili na poslední zteč
Zohran Mamdani, který chce stavět dostupné bydlení a danit bohaté, má našlápnuto k tom, aby se v říjnu stal newyorským starostou. Politik, který o sobě mluví jako o demokratickém socialistovi, však naráží na chladné přijetí mezi svými vlastními demokraty a odpor zámožných vrstev. Dotáhne to někdejší sociální pracovník a hip-hoper až do starostovského křesla?
Už v říjnu si Newyorčané vyberou nového starostu. Volby v největším městě USA jsou sledované pokaždé, ale ty letošní se předchozím v lecčems vymykají. Podle dosavadních informací to vypadá, že se „velké jablko“ vydá úplně jiným směrem. Favorit slibuje socialistický experiment a jeho kampaň funguje.
Průzkumy naznačují, že většina obyvatel New Yorku je s politikou města nespokojená, což platí svorně pro demokraty i republikány. Trápí je například nedostupnost bydlení nebo bezpečnost v ulicích. Zdá se, že naději našli v Zohranu Mamdanim, který se o funkci uchází v dresu Demokratické strany.
Ačkoli ho ještě nedávno znal málokdo, přesvědčivě vyhrál primárky a v průzkumech atakuje hranici 45 procent. Teprve třiatřicetiletý Mamdani rozhodně nepatří mezi těžké váhy Demokratické strany. Jeho jediná zkušenost z volené funkce je z dolní komory státu New York, kde zastupuje Queens. Není protřelý, ale o to více je radikální.
Demokratický socialista s radikálním programem
Potomek původem ugandského akademika a indické filmařky se dosud věnoval třeba produkování hip-hopové hudby. Vedle toho ale jako sociální pracovník pomáhal lidem na okraji společnosti s exekucemi a nuceným vystěhováním. Tato zkušenost s nefungujícím systémem bydlení ho prý vedla, aby se aktivně pustil do politiky.
Navzdory relativní nezkušenosti si však své příznivce našel. Už v primárkách pohodlně porazil někdejšího guvernéra státu Andrewa Cuoma. Patrně to ale není jen Mamdaniho osobnost, čím si získává podporu. Jeho to spíše program, který je i na tradičně demokratický New York – a tím spíš na poměry Spojených států, velmi nekonvenční. Mamdani se totiž označuje za demokratického socialistu.
Nikoho tedy nepřekvapí, že jedním z hlavních témat jeho kampaně je bydlení. Jako starosta by chtěl stavět desítky tisíc dostupných bytů, zmrazit ceny nájmů, zavést bezplatnou veřejnou dopravu, bojovat sítí malých obchůdků s potravinami proti dominantním řetězcům nebo dbát na ochranu menšin a imigrantů.
Co se však ukazuje jako nejkontroverznější, je návrh na větší zdanění bohatých s příjmy nad milion dolarů ročně. Tímto zdaním zhruba procenta nejbohatších chce pokrývat výdaje.
Sám proti miliardářům
Ačkoli má Zohran Mamdani výraznou podporu snad v každé voličské skupině vyjma republikánů, nejen mezi mladými a liberály, ale i mezi staršími voliči, nelze říci, že by z něj byla celá společnost nadšená. Platí to zejména o politicích a – nepřekvapivě – newyorských boháčích.
Když nepočítáme známé hlasy levicového křídla, vyslovit jasnou podporu Mamdanimu se zdráhají vyslovit i demokrati. Dosud tak učinil málokdo. Například bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová sice ano, ale chladně a patrně spíše proto, že se jedná o právoplatného kandidáta její strany na tak důležitou funkci, než že by jásala nad levicovým programem. To senátor za New York a vůdce demokratické menšiny Chuck Schumer raději mlčí úplně. Demokratické špičky se prý obávají, že jim zvolení radikálního Mamdaniho nepomůže příští rok v boji proti republikánům a Donaldu Trumpovi.
Kdo ale neváhá ani na okamžik, jsou tamější miliardáři a majitelé nemovitostí, kteří nedají Mamdanimu vítězství zadarmo. Ti, včetně podporovatele a dárce Donalda Trumpa Billa Ackmana, se sešikovali za zmíněným Andrewem Cuomem, který se mezitím rozhodl do voleb vstoupit jako nezávislý. Cuomo, i když je bývalý demokrat, je pro ně jistější volbou a kandidát establishmentu. Tradiční jsou možná i jeho praktiky. Republikánskému kandidátovi Curtisu Sliwovi, který je prakticky bez šance, prý jeho štáb nabízel značný obnos za odstoupení.
Cuomo si tedy nemůže stěžovat na nedostatek peněz. Nepomohlo mu to však už v primárkách a růžově to pro něj nevypadá ani teď. Mamdani získává v průzkumech zmíněných 45, zatímco Cuomo se pohybuje kolem 27 procent.
