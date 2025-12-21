Odplata, nebo uhrazení dluhu? Mexický miliardář a kritik vlády má na daních zaplatit 59 miliard
Mexický miliardář a hlasitý kritik vlády Ricardo Salinas Pliego musí zaplatit na daních 51 miliard pesos, tedy téměř 59 miliard korun. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová tvrdí, že jde o dluh, který mají firmy z jeho podnikatelského impéria Grupo Salinas, podle Salinase jde ale o odvetu za to, že poukazuje na korupci v nejvyšších politických kruzích. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Sheinbaumová v pátek uvedla, že firmy ze Salinasova impéria v lednu obdrží daňový výměr a že Salinas bude muset zaplatit, jinak pocítí následky. V návaznosti na sérii rozhodnutí mexického nejvyššího soudu obdrží Salinasovy podniky tento výměr jako výsledek auditů z let 2008 až 2013, uvedl na tiskové konferenci v přítomnosti prezidentky šéf daňové správy Antonio Martínez Dagnino.
Sheinbaumová popřela Salinasova tvrzení, že vláda po jeho společnostech jde kvůli tomu, že miliardář kritizuje vládnoucí stranu Morena. Salinas poukazuje na rozsáhlou korupci po celé zemi, vliv drogových kartelů a také na neschopnost úřadů zajistit obyčejným lidem bezpečí.
„V lednu je vyrozumíme a doufejme, že zaplatí,“ řekla Sheinbaumová. „Pokud ne, pak začne další proces, o kterém se budeme bavit jindy," dodala.
Salinas v příspěvku na síti X napsal, že chce neshody s vládou ukončit, ale že by bylo rozumné počkat, až jeho firmy dostanou od daňových úřadů jasné a podrobné oznámení. Řekl, že významnou část nároků tvoří penále, které je výsledkem dlouhodobého daňového sporu.
En atención a lo expresado por la presidente hoy en la mañanera, considero importante precisar la postura de @gruposalinas.— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 19, 2025
Nuestro objetivo es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno; por nuestra parte siempre ha existido disposición para…
„Pouze s jasnými, právními a ověřitelnými informacemi bude možné dosáhnout spravedlivého řešení, vyřešit ten problém institucionálně a posílit právní stát, který naše země potřebuje,“ napsal.
Desetiletý spor
Daňový spor mezi mexickou vládou a miliardářem Salinasem trvá zhruba deset let, ale od nástupu Sheinbaumové do úřadu se vyhrotil. Prezidentka ve svých veřejných projevech Salinase opakovaně kritizovala a dlouhodobé daňové nároky označila za příklad toho, jak mocní využívají nekonečných soudních podání, aby se vyhýbali daňovým rozhodnutím. „Je důležité vědět, že jde o právní, administrativní záležitost,“ uvedla v pátek Sheinbaumová.
Šéf daňové správy Martínez Dagnino uvedl, že Salinasovy podniky by mohly získat slevu až 39 procent, v závislosti na navrhovaném splátkovém kalendáři. Mexické daňové zákony umožňují různá opatření, pokud společnosti odmítnou platit, včetně zabavení majetku.
Salinas ve čtvrtek sám sebe přirovnal k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, když se stal terčem ostré kritiky za komentáře, které tento týden pronesl v televizní síti ze svého obchodního impéria. Jeho součástí je například stanice TV Azteca. Salinas byl hrát golf na Floridě, navštívil Mar-a-Lago, kam jezdí Trump, a pak se zúčastnil večeře v Bílém domě, kam Trump u příležitosti vánočních svátků pozval spoustu významných lidí z USA i ze zahraničí.
Salinas v září zahájil politickou kampaň proti Sheinbaumové, což vyvolalo spekulace, že by se mohl chystat na prezidentskou kandidaturu. Salinas už v září poskytl rozhovor americké stanici Fox Business, a právě po tomto rozhovoru se problémy s vládou ještě vystupňovaly. Administrativa mexické prezidentky pak Salinase obvinila, že je součástí skupiny pravicových politiků a podnikatelů, kteří v listopadu financovali protestní pochod tzv. generace Z, jež se zvrhl v násilnosti.
Salinas je jedním z nejbohatších lidí v Mexiku, agentura Bloomberg jeho majetek odhaduje na 7,5 miliardy dolarů (přes 155 miliard korun). Za loňský rok se ale objem jeho majetku o několik miliard snížil, když prudce oslabily akcie jeho podniku Grupo Elektra, do kterého patří i maloobchodní firmy nebo finanční ústav Banco Azteca.
