Odplata, nebo uhrazení dluhu? Mexický miliardář a kritik vlády má na daních zaplatit 59 miliard

Ricardo Salinas Pliego
ČTK
ČTK
ČTK

Mexický miliardář a hlasitý kritik vlády Ricardo Salinas Pliego musí zaplatit na daních 51 miliard pesos, tedy téměř 59 miliard korun. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová tvrdí, že jde o dluh, který mají firmy z jeho podnikatelského impéria Grupo Salinas, podle Salinase jde ale o odvetu za to, že poukazuje na korupci v nejvyšších politických kruzích. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Sheinbaumová v pátek uvedla, že firmy ze Salinasova impéria v lednu obdrží daňový výměr a že Salinas bude muset zaplatit, jinak pocítí následky. V návaznosti na sérii rozhodnutí mexického nejvyššího soudu obdrží Salinasovy podniky tento výměr jako výsledek auditů z let 2008 až 2013, uvedl na tiskové konferenci v přítomnosti prezidentky šéf daňové správy Antonio Martínez Dagnino.

Sheinbaumová popřela Salinasova tvrzení, že vláda po jeho společnostech jde kvůli tomu, že miliardář kritizuje vládnoucí stranu Morena. Salinas poukazuje na rozsáhlou korupci po celé zemi, vliv drogových kartelů a také na neschopnost úřadů zajistit obyčejným lidem bezpečí.

„V lednu je vyrozumíme a doufejme, že zaplatí,“ řekla Sheinbaumová. „Pokud ne, pak začne další proces, o kterém se budeme bavit jindy," dodala.

Salinas v příspěvku na síti X napsal, že chce neshody s vládou ukončit, ale že by bylo rozumné počkat, až jeho firmy dostanou od daňových úřadů jasné a podrobné oznámení. Řekl, že významnou část nároků tvoří penále, které je výsledkem dlouhodobého daňového sporu.

„Pouze s jasnými, právními a ověřitelnými informacemi bude možné dosáhnout spravedlivého řešení, vyřešit ten problém institucionálně a posílit právní stát, který naše země potřebuje,“ napsal.

Desetiletý spor

Daňový spor mezi mexickou vládou a miliardářem Salinasem trvá zhruba deset let, ale od nástupu Sheinbaumové do úřadu se vyhrotil. Prezidentka ve svých veřejných projevech Salinase opakovaně kritizovala a dlouhodobé daňové nároky označila za příklad toho, jak mocní využívají nekonečných soudních podání, aby se vyhýbali daňovým rozhodnutím. „Je důležité vědět, že jde o právní, administrativní záležitost,“ uvedla v pátek Sheinbaumová.

Šéf daňové správy Martínez Dagnino uvedl, že Salinasovy podniky by mohly získat slevu až 39 procent, v závislosti na navrhovaném splátkovém kalendáři. Mexické daňové zákony umožňují různá opatření, pokud společnosti odmítnou platit, včetně zabavení majetku.

Salinas ve čtvrtek sám sebe přirovnal k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, když se stal terčem ostré kritiky za komentáře, které tento týden pronesl v televizní síti ze svého obchodního impéria. Jeho součástí je například stanice TV Azteca. Salinas byl hrát golf na Floridě, navštívil Mar-a-Lago, kam jezdí Trump, a pak se zúčastnil večeře v Bílém domě, kam Trump u příležitosti vánočních svátků pozval spoustu významných lidí z USA i ze zahraničí.

Salinas v září zahájil politickou kampaň proti Sheinbaumové, což vyvolalo spekulace, že by se mohl chystat na prezidentskou kandidaturu. Salinas už v září poskytl rozhovor americké stanici Fox Business, a právě po tomto rozhovoru se problémy s vládou ještě vystupňovaly. Administrativa mexické prezidentky pak Salinase obvinila, že je součástí skupiny pravicových politiků a podnikatelů, kteří v listopadu financovali protestní pochod tzv. generace Z, jež se zvrhl v násilnosti.

Salinas je jedním z nejbohatších lidí v Mexiku, agentura Bloomberg jeho majetek odhaduje na 7,5 miliardy dolarů (přes 155 miliard korun). Za loňský rok se ale objem jeho majetku o několik miliard snížil, když prudce oslabily akcie jeho podniku Grupo Elektra, do kterého patří i maloobchodní firmy nebo finanční ústav Banco Azteca.

Co se děje v Macinkově rezortu? Ministr jde k Babišovi na kobereček

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka
ČTK
ČTK
ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce na koaliční radě hovořit s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) o plánované reorganizaci úřadu. Předseda vlády to řekl Deníku N. Koaliční rada se sejde v pondělí ráno. Macinka uvedl, že své kroky Babišovi vysvětlí.

Podle Deníku N chce Macinka zrušit řadu odborů i například sekci bezpečnostní a multilaterální, kterou vede Veronika Stromšíková. Do její sekce patří například odbor sankcí, kybernetického prostoru a odolnosti vůči hybridnímu působení, který chce Macinka podle serveru přesunout pod jinou část úřadu. Oddělení globálních rizik a odolnosti by se pak mělo zrušit.

„Nikdo z diplomatů se na mě neobrátil, ale na koaliční radě se zeptám pana Macinky, co se tam děje, protože se na mě obrací novináři,“ řekl Babiš Deníku N.

Podle některých médií mají na ministerstvu skončit vrchní ředitelé několika sekcí, podle webu Seznam Zprávy se má i obměnit pozice státního tajemníka, přičemž Radka Rubeše by měl nahradit Miloslav Stašek, český velvyslanec ve Spojených státech. Macinka tento týden sdělil, že reorganizace bude komplexní, připravuje se ve spolupráci s experty a že zatím nikoho nepropustil.

Odborová organizace ministerstva ve vyjádření, které má k dispozici, uvedla, že s politováním sleduje hektické snahy o změnu systemizace. Úřad podle ní musí zajistit projednání změny v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, odbory ale dostaly málo času.

Organizace chce také vědět, na jaká místa budou přesunuti kariérní diplomaté včetně vrchních ředitelů sekcí, kdo bude vykonávat agendu zaměstnanců ze zrušených míst či jak bude zajištěna kontinuita chodu ministerstva. Odbory se také táží, kolik peněz se změnami ušetří a zda jsou v nadcházejících týdnech a měsících v plánu další kroky.

Opoziční hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v sobotní výzvě předsednictvu vládního hnutí ANO reorganizaci kritizovalo. Struktura úřadu se podle STAN mění narychlo a bez analýz. Macinka uvedl, že systemizace byla projednána s řadou uznávaných velvyslanců a ani jedno místo v zahraničí se neruší. O zastavení „čistky“ na ministerstvu žádali také Piráti ústy své poslankyně Kateriny Demetrashvili.

„Jako ministr zahraničních věcí považuji za důležité, aby naši diplomaté v zahraničí odváděli kvalitní práci. Ani jedno místo v zahraničí se neruší. Nářky, že systemizace byla provedena bez konzultací s odborníky, jsou mimo. Systemizace byla projednána s řadou uznávaných velvyslanců s desítkami let zkušeností,“ sdělil v sobotu Macinka.

„Chovají se jako rudé gardy na dobytém území“

Jeho předchůdce ve vedení resortu Jan Lipavský (za ODS) dnes v televizi CNN Prima News řekl, že na úřadu se dějí nejbrutálnější politické čistky od revoluce. „Chovají se jako rudé gardy na dobytém území, ničí odborný expertní aparát,“ poznamenal. Dopady to podle něj může potenciálně mít i na bezpečnost země.

Babiš tento týden řekl, že vláda ANO, SPD a Motoristů chce na provozu ministerstev ušetřit pět procent. Ministři dostali za úkol připravit na pondělní zasedání kabinetu personální změny na svých úřadech. Podle Deníku N je ale Babiš s intenzitou Macinkovy reorganizace resortu nespokojen.

Macinka dočasně vede i ministerstvo životního prostředí. Ve čtvrtek sdělil, že se tam již nepočítá se sekcí ochrany klimatu.

Dvoračky jsou zpět. Krkonošská legenda se po letech vrací v moderním kabátě

Krkonošská bouda Dvoračky
ČTK
nst
nst

Jedna z nejznámějších krkonošských bud se po dlouhé pauze znovu otevírá hostům. Dvoračky na svahu Lysé hory v Rokytnici nad Jizerou projdou 26. prosince slavnostním návratem do provozu. Dva a půl roku byly zavřené – a dnes jsou k nepoznání.

Původně mělo jít jen o částečnou opravu. Realita ale rozhodla jinak. Dřevomorka narušila statiku natolik, že bylo nutné celou stavbu zbourat. Zůstaly jen základy a opěrná zeď. Na jejich místě vyrostla věrná replika, která ctí historii, ale nabídne komfort odpovídající dnešním nárokům. Cena? Přibližně 30 milionů korun.

Atmosféra zůstala zachována

Výsledek stojí za to. Nové Dvoračky mají 18 dvoulůžkových pokojů a každý z nich vlastní koupelnu a toaletu – což dříve nebývalo samozřejmostí. Přibyl výtah, moderní technické zázemí i prostorné sklepy. Tradiční horská atmosféra zůstala, pohodlí se ale posunulo o několik úrovní výš.

Restaurace zatím otevřená nebude. Stravování pro ubytované hosty i nadále zajišťuje sousední Štumpovka, což je v tomto koutě hor osvědčený model. Provoz dvou velkých restaurací by byl dnes personálně i ekonomicky velmi náročný.

Dvoračky a Štumpovka leží ve výšce 1140 metrů nad mořem na oblíbené křižovatce turistických tras – z Rokytnice, Harrachova i Špindlerova Mlýna. Místo má dlouhou historii sahající až do roku 1707, kdy zde stály původní Rokytenské dvorské boudy. Současní majitelé se o tuto lokalitu starají už více než tři desetiletí a postupně jí vrátili někdejší lesk.

Zájem o ubytování je znát už teď. Silvestrovské termíny jsou z větší části obsazené, další zimní pobyty si ale lidé nechávají otevřené. Trend rezervací „na poslední chvíli“ dorazil i na hřebeny Krkonoš.

Pro ty, kteří hledají spojení horské tradice, klidu a nového komfortu, jsou Dvoračky ideální zimní zastávkou. Staré dobré hory – jen o něco pohodlnější než dřív.

