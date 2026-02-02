Nový magazín právě vychází!

Budějovický Budvar láme rekordy. Pivovar uvařil a prodal rekordní objem piva

Budějovický Budvar loni zvýšil prodej na nový rekord
Budějovický Budvar loni uvařil a prodal 1,946 milionu hektolitrů piva, což je rekordní množství, meziročně jde o jednoprocentní zvýšení. Produkce národního podniku roste třetí rokem po sobě. Rok 2025 patří k nejúspěšnějším v historii pivovaru, uvedla mluvčí pivovaru Barbora Povišerová.

Pivovar zaznamenal růst jak v maloobchodním prodeji, tak v restauracích a hotelech. Významný nárůst pokračoval také u moderních balení. „Prodeje piva v plechovkách na domácím trhu meziročně vzrostly o čtvrtinu, zatímco prodeje v lahvích zůstaly stabilní,“ dodala Povišerová.

Dařilo se ležákům

„Těší nás, že se nám daří růst dlouhodobě a opakovaně. Třetí rok po sobě zvyšujeme objemy prodejů v době, kdy spotřeba piva v Česku i na řadě zahraničních trhů klesá. Je to jasný důkaz důvěry spotřebitelů v naši značku a v kvalitu našeho piva,“ uvedl ředitel ho Budvaru Petr Dvořák. Na českém trhu Budvar meziročně zvýšil prodeje o více než tři procenta. Výrazně se podle vedení pivovaru dařilo ležákům, jejichž prodeje vzrostly téměř o 17 procent.

V exportu se Budějovickému Budvaru dařilo především u sudových a tankových dodávek, jejichž prodeje se meziročně zvýšily o téměř tři procenta. V zahraničí zaznamenal národní podnik také nárůst prodeje piva v plechovkách o více než šest procent.

Návštěvnické centrum Budějovického Budvaru v roce 2025 přivítalo více než 50 tisíc návštěvníků. Současně pivovar pokračoval v investicích do výroby, logistiky a udržitelných řešení s cílem dlouhodobého rozvoje, vyšší efektivity a zachování tradičních výrobních postupů i kvality piva, doplnila mluvčí.

Budějovický Budvar měl v roce 2024 podle výroční zprávy čistý zisk 361 milionů korun, oproti roku 2023 byl o 22,9 procenta vyšší. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně stouply o 8,58 procenta na rekordních 3,67 miliardy korun. Pivovar měl také předloni rekordní výstav, uvařil 1,928 milionu hektolitrů piva, což bylo meziroční zvýšení o 3,36 procenta. Hospodářské výsledky za loňský rok firma zatím nezveřejnila.

