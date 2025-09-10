Doornite spojuje českou preciznost a španělský design. Nové dveře míří do škol, kanceláří i Evropy
Český lídr ve výrobě dveří, jihlavská společnost Doornite, letos udělal krok, který ho může posunout na další úroveň. Navázal partnerství s předním španělským výrobcem kovových zárubní Soleco a společně představí nový produktový komplet, jenž kombinuje to nejlepší z obou světů – českou preciznost a španělský smysl pro detail.
Novinka pod značkami Seguridad Pro a Seguridad Pro+ míří hlavně do veřejných budov, škol a školek. „Veřejné prostory kladou na dveře extrémní nároky. Musí být odolné, snadno udržovatelné, a přitom estetické. Proto jsme spojili síly se Solecem, evropským lídrem v oblasti kovových zárubní,“ vysvětluje spolumajitel Doornite Pavel Šatný.
Dveře s povrchem z vysokotlakého laminátu HPL, antibakteriální úpravou a prakticky nezničitelnou ABS hranou doplňují kovové zárubně se speciálním lakem v kvalitě automobilového průmyslu. Verze Pro+ je navíc vybavena ochranou proti skřípnutí prstů – detaily, které ocení zejména školy a školky.
Byznys, který roste
Firma očekává letos tržby kolem 600 milionů korun, což znamená meziroční růst o asi 10 procent. Do budoucna chce posilovat nejen novými produkty, ale také partnerstvími a akvizicemi konkurence. Partnerství se Solecem přitom otevírá dveře na další evropské trhy, kde zatím Doornite neměl zastoupení.
„O podobné spolupráci, jakou zahajujeme nyní se Solecem, jednáme s řadou partnerů. Ve hře je ale také další rozvoj cestou akvizic konkurenčních subjektů. Chceme růst rozumným tempem v řádu do deseti procent ročně,“ dodal Šatný.
Doornite vyrábí ročně téměř půl milionu dveří a zárubní, polovinu z nich vyváží na dvanáct evropských trhů. Navazuje tak na tradici jihlavských dřevařských závodů, ale současně ukazuje, že i česká firma může být inovátorem s evropským přesahem.
Poprvé budou nové produkty k vidění na zářijovém veletrhu For Arch v Praze, kde Doornite vedle nich představí i další letošní inovace: ABS hranu dostupnou pro všechny modely dveří, která spojuje odolnost a čistý design, a skleněné stěny Steel Design, jež se stávají trendem moderních kanceláří a domácností díky minimalistickému propojení prostoru bez rušivých rámů.
