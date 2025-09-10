Vyberte si z našich newsletterů

Doornite spojuje českou preciznost a španělský design. Nové dveře míří do škol, kanceláří i Evropy

Doornite spojuje českou preciznost a španělský design. Nové dveře míří do škol, kanceláří i Evropy

Designové prosklené stěny pod značkou Steel Design, které propojují moderní interiéry bez rušivých rámů.
Užito se svolením
Český lídr ve výrobě dveří, jihlavská společnost Doornite, letos udělal krok, který ho může posunout na další úroveň. Navázal partnerství s předním španělským výrobcem kovových zárubní Soleco a společně představí nový produktový komplet, jenž kombinuje to nejlepší z obou světů – českou preciznost a španělský smysl pro detail.

Novinka pod značkami Seguridad Pro a Seguridad Pro+ míří hlavně do veřejných budov, škol a školek. „Veřejné prostory kladou na dveře extrémní nároky. Musí být odolné, snadno udržovatelné, a přitom estetické. Proto jsme spojili síly se Solecem, evropským lídrem v oblasti kovových zárubní,“ vysvětluje spolumajitel Doornite Pavel Šatný.

Dveře s povrchem z vysokotlakého laminátu HPL, antibakteriální úpravou a prakticky nezničitelnou ABS hranou doplňují kovové zárubně se speciálním lakem v kvalitě automobilového průmyslu. Verze Pro+ je navíc vybavena ochranou proti skřípnutí prstů – detaily, které ocení zejména školy a školky.

Designové prosklené stěny pod značkou Steel Design, které propojují moderní interiéry bez rušivých rámů, bude možné poprvé vidět na stánku Doornite na For Archu.

Byznys, který roste

Firma očekává letos tržby kolem 600 milionů korun, což znamená meziroční růst o asi 10 procent. Do budoucna chce posilovat nejen novými produkty, ale také partnerstvími a akvizicemi konkurence. Partnerství se Solecem přitom otevírá dveře na další evropské trhy, kde zatím Doornite neměl zastoupení.

„O podobné spolupráci, jakou zahajujeme nyní se Solecem, jednáme s řadou partnerů. Ve hře je ale také další rozvoj cestou akvizic konkurenčních subjektů. Chceme růst rozumným tempem v řádu do deseti procent ročně,“ dodal Šatný.

Doornite vyrábí ročně téměř půl milionu dveří a zárubní, polovinu z nich vyváží na dvanáct evropských trhů. Navazuje tak na tradici jihlavských dřevařských závodů, ale současně ukazuje, že i česká firma může být inovátorem s evropským přesahem.

Poprvé budou nové produkty k vidění na zářijovém veletrhu For Arch v Praze, kde Doornite vedle nich představí i další letošní inovace: ABS hranu dostupnou pro všechny modely dveří, která spojuje odolnost a čistý design, a skleněné stěny Steel Design, jež se stávají trendem moderních kanceláří a domácností díky minimalistickému propojení prostoru bez rušivých rámů.

Pavel Šatný, šéf a majitel firmy Doornite, která se specializuje na výrobu interiérových dveří

V Doornite ročně vyrobí 500 tisíc dveří

Podle Pácala je dobré si udělat představu o výši nájmů na internetu, ale potom si byt sehnat na doporučení někoho, kdo už u nějakého majitele bydlel. „Reference jsou v tomto směru úplně nejdůležitější," říká Pácal. A to jak pro nájemce, tak pro majitele nemovitosti. Pokud se potkají přes internet dvě osoby, které se neznají, je v tom podle Pácala riziko.

Podle statistik, které si jeho firma udělala, a jejichž výsledky odpovídají výsledkům průzkumu Medianu pro ministerstvo pro místní rozvoj, vzniká osmdesát procent nájemních vztahů mimo realitní kanceláře. Pouze dvacet procent vzniká jejich prostřednictvím.

Když například přijede do Prahy studovat někdo z Moravy, a nemá reference, obvykle to podle Pácala bývá tak, že třeba rodiče někoho znají. Prostě shánějí informace přes někoho, kdo se v dané lokalitě vyzná. „Než začne léto, mám mnoho telefonátů od svých kamarádů, bývalých spolužáků nebo jejich známých po celé republice, a ptají se mě, jestli nemám nějaký volný byt."

Pácal říká, že  nájmy sice rostou, ale ne dramaticky. „Růst nájmů určitě je, ale často v situaci, kdy se ukončí nějaký dlouhodobější nájem a majitel chce byt zrekonstruovat."

