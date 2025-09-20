Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Enjoy „O’zapft is!“ Začal Oktoberfest. Tuplák piva opět zdražil a voda vyjde na 266 korun

„O’zapft is!“ Začal Oktoberfest. Tuplák piva opět zdražil a voda vyjde na 266 korun

Německé pivovary ztrácejí pozice, z největších rostě pouze Bitburger
ČTK
ČTK
ČTK

V Mnichově začal 190. ročník pivního festivalu Oktoberfest. Primátor bavorské metropole Dieter Reiter v poledne narazil první sud, stačily mu nato dva údery, stejně jako loni a předloni. Svátek piva potrvá 16 dní, skončí 5. října. Podle odhadů ho navštíví přes šest milionů lidí z Německa i zahraničí včetně Česka. Tuplák zlatavého moku se bude letos prodávat opět dráž než loni. Vyjde na 14,50 až 15,80 eura, tedy 353 až 384 korun.

„O’zapft is!“ zvolal Reiter. Oznámil tak, že je naraženo a že Oktoberfest oficiálně začal. Podle tradice v obřím festivalovém stanu rodiny Schottenhamelů narazil pípu dřevěnou palicí. První pivo po naražení sudu dostal tradičně bavorský premiér Markus Söder, který si následně s Reiterem připil na šťastný a klidný průběh festivalu.

Areál, ve kterém se Oktoberfest koná, má 34,5 hektaru. Kromě pivních stanů, z nichž největší mají vnitřní kapacitu zhruba 6000 hostů, jsou v něm různé stánky s občerstvením a pouťové atrakce. U vstupů se tvořily fronty od časného rána, do naražení prvního sudu ale pivo hostinští nikomu nenačepovali. Nyní začíná téct proudem, v loňském roce se ho vypilo sedm milionů mázů. Máz odpovídá jednomu litru. Loni za něj zájemci zaplatili 13,60 až 15,30 eura.

FOTOGALERIE: Slavný Oktoberfest jsme před dvěma lety navštívili

V Mnichově začíná tradiční festival piva Oktoberfest Akce, která je svého druhu jednou z největších na světě, každoročně přiláká miliony návštěvníků Kromě piva, které letos vyjde na 369 korun za tuplák, je dražší i ubytování. V některých mnichovských hotelech se cena za pokoj a noc dostává až k 500 eur (12 300 korun) 18 fotografií v galerii

Voda za 266 korun

Levné ale nejsou ani nealkoholické nápoje. Litr stolní vody stojí v průměru 10,95 eura (266 korun), limonáda přijde na 12,11 eura (295 korun). V areálu ovšem je i deset míst, na kterých si mohou lidé načepovat vodu zdarma.

Také letos na největší lidové veselici světa panují přísná bezpečnostní opatření. Dohlížet na ně bude 600 policistů a 1200 až 1600 zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb. U vstupů jsou namátkové kontroly, ostraha má mimo jiné ruční detektory kovů. Přísný zákaz platí pro nošení nožů, a to i v širším okolí festivalového areálu. Zaměřit se chtějí letos policisté na prevenci sexuálních trestných činů a bojovat hodlají také proti kapsářům, kteří se stejně jako milovníci zlatavého moku sjíždějí do Mnichova na Oktoberfest z celé Evropy.

Zákazníci si pivo vybírají dle počasí

Vedro mění chutě Čechů: ležáky nemají šanci, vládne nealko

Zprávy z firem

Když rtuť teploměru v Česku stoupne nad třicet stupňů, mění se i pivní zvyklosti. Zatímco klasický ležák zůstává pevně spojený s chladnějšími dny, horké počasí žene spotřebitele k lehčím a nealkoholickým variantám. Tento trend potvrzují jak průzkumy pivovarů, tak i prodejní data obchodních řetězců.

Michal Nosek

Přečíst článek

K Oktoberfestu neodmyslitelně patří také takzvaný dirndl, tedy bavorský ženský oděv inspirovaný krojem, a u mužů kožené kalhoty. Ačkoli se odkazuje k tradičním selským šatům, podléhá dirndl módním trendům. Letos jsou v kurzu tmavé barvy - od tmavě modré po tmavě červenou, a to v kombinaci s černou blůzou, která se nosí pod horní částí kroje.

Počátek festivalu spadá do října 1810, kdy po svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako Říjnová slavnost. Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září. Sázka na dřívější začátek slavnosti vyšla organizátorům i letos, v Mnichově má celý víkend svítit sluníčko a teploty se dostanou k třiceti stupňům.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

OBRAZEM: V Holešovicích začala výstavba bytového projektu MUSE7

MUSE7
Syner, užito se svolením
ČTK
ČTK

Společnost Syner Real Estate zahájila v pražských Holešovicích výstavbu bytového projektu MUSE7 za 1,5 miliardy korun. Celkem v něm bude 150 bytů a 15 obchodních míst včetně prostoru pro nové Komunitní centrum Prahy 7. Developer předpokládá, že stavbu dokončí ve druhém čtvrtletí roku 2027. V současnosti je prodáno či rezervováno více než 80 procent bytů.

MUSE7 se bude nacházet poblíž stanice metra Nádraží Holešovice a bude mít byty o dispozicích od 1+kk po 3+kk. Stavba bude podle developera vybavena podlahovým vytápěním a rekuperací vzduchu. Součástí bude také soukromá posilovna, wellness se saunou, recepce či myčka kol. Součástí projektu bude také nový vnitroblok. Komunitní centrum Prahy 7 pak bude v obnovených prostorech původní papírny.

FOTOGALERIE: Podívejte se na projekt MUSE7

15 fotografií v galerii

Technologicky vyspělá novostavba

„Z původní zástavby se nám podařilo zachovat jednu historicky cennou budovu, kterou revitalizujeme a díky níž propíšeme do MUSE7 genius loci tohoto místa v kombinaci s moderní technologicky vyspělou novostavbou,“ řekl Petr Syrovátko mladší ze Syner Real Estate.

Vencl z Fidurocku: Stoleté činžáky proměňujeme v domy budoucnosti

Reality

Vedle retailových parků kupuje skupina Fidurock i starší a zanedbané činžáky v atraktivních částech Prahy či Brna. Ty opravuje, pak prodává či pronajímá. V portfoliu má desítky nemovitostí a stovky bytů za miliardy korun. „Naší cílovou klientelou jsou mladí profesionálové, nabízíme ale i bydlení pro další skupiny. Pozorujeme, že na trhu je nedostatek větších rodinných bytů 3kk,“ říká Michal Vencl, šéf developmentu skupiny Fidurock.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Architekty stavby jsou Lucie Pachmanová a Pavel Slezák ze studia AGE project. Podle Pachmannové je MUSE7 moderní interpretací klasických činžovních domů. „V návrhu jsme rozčleněním uliční fasády na šest různých celků reflektovali členění typické pro tradiční obytnou blokovou zástavbu centrální části Prahy. Mám radost, že se podařilo zachovat část původního objektu a citlivě ho začlenit do celkového konceptu,“ dodala.

Syner Real Estate je realitní divizí stejnojmenné stavební firmy. Aktuálně staví například v Libereckém kraji bytové komplexy Nový Perštýn a Nová Kunratická. V Plzni pak připravuje rezidenci Bydlení Šumavská. Stavební skupina Syner působí v Česku zhruba 35 let. Soustředí se zejména na stavbu bytových domů, průmyslových areálů a dopravní infrastruktury.

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Bytová výstavba v České republice

Stavební úřady jsou v troskách. Systémy nefungují, nestaví se byty, a úředníci prchají

Reality

Dalibor Martínek, Petra Nehasilová

Přečíst článek

Průlom. První objednávky na surovinu z Měsíce: helium pro kvantové počítače

Průlom. První objednávky na surovinu z Měsíce: helium pro kvantové počítače
iStock
Josef Tuček
Josef Tuček

Soukromé firmy, ale také americké Ministerstvo energetiky si objednaly úplně první surovinu, která by se měla těžit mimo Zemi. Může jít o technický, ale i právní průlom v přístupu k využívání nerostů z vesmíru. A to platí i pro situaci, pokud by prodej helia nakonec úplně selhal.

Finská technologická společnost Bluefors si u amerického startupu Interlune objednala desítky tisíc litrů helia-3, na Zemi velmi vzácného izotopu, který chce využít pro chlazení kvantových počítačů. Roční dodávky až 10 tisíc litrů helia-3 jsou naplánovány na roky 2028 až 2037. Společnost Interlune chce získat helium-3 na Měsíci a stanovila jeho tržní hodnotu na 20 milionů dolarů za kilogram (helium je ovšem nesmírně lehký plyn a jeden kilogram tohoto izotopu vyplní objem přibližně 7 500 litrů).

Společnost Interlune také podepsala dohodu s americkou firmou Maybell Quantum o nákupu tisíců litrů helia-3 a také o prodeji tří litrů měsíčního helia-3 pro Ministerstvo energetiky USA.

Tři litry jsou vlastně nic, ale právě tím, že jde o prodej vládní instituci, tato smlouva nastavuje právní rámec takovéto aktivity. Podobně si už americká vesmírná agentura NASA v roce 2020 objednala od soukromých firem malé množství regolitu (měsíční horniny a prachu) jen za pár dolarů. Nic zatím nedostala a ani dostat nemohla, protože těmto firmám se ještě nepodařilo na Měsíc dostat, ani tam nabrat vzorky, natož je dopravit na Zemi. Ale je to potenciální začátek budoucích, už významných obchodů.

Kvantový počítač

Využití kvantových počítačů se rozšiřuje i v Česku, ČVUT podepsalo dohodu o spolupráci s IBM

Zprávy z firem

České vysoké učení technické v Praze oznámilo, že se jako první instituce v ČR připojilo ke kvantové počítačové síti IBM, takže bude moci ještě více využívat tyto výpočetní postupy. Kvantové počítače umožňují množství složitých výpočtů, které mimo jiné dokážou modelovat průběh chemických reakcí nebo třeba pomáhají vytvářet nové léky.

Josef Tuček

Přečíst článek

Je americká těžba blahem pro lidstvo?

Podstatné totiž je, že takzvaná Kosmická smlouva vypracovaná na půdě OSN, která vstoupila v platnost už v roce 1967, obecně stanovuje, že výzkum a využívání kosmického prostoru se provádějí pro blaho a v zájmu všech zemí světa a patří všemu lidstvu. Dalším pravidlem je, že kosmický prostor včetně Měsíce a jiných nebeských těles si jednotlivé státy nesmějí přivlastnit ani okupovat.

Ale co z toho vyplývá pro těžbu surovin ve vesmíru? Spojené státy si to vykládají tak, že jejich těžba bude automaticky prospěšná lidstvu, a v roce 2015 přijaly zákon, který uděluje americkým vesmírným společnostem práva na těžbu na nebeských tělesech. Podobně postupuje Lucembursko, které doufá, že se v něm registrují zahraniční firmy, které budou lety do vesmíru provozovat z jiných zemí.

Ostatní státy však soudí, že by tím byl zbytek světa z „blaha pro lidstvo“ vyřazen a že by měly mít z případné těžby (prováděné jinými) také nějaký prospěch. Současné dohody tedy vlastně zkoumají sporný terén. A teď už nejde o prodej měsíčního prachu, který nikoho moc nezajímá, ale poprvé o prodej komerčně významné suroviny.

Připravované přístroje jsou ještě rozměrné, budou se miniaturizovat.

Těžba surovin ve vesmíru? Zatím je vzdálená, ale už se připravuje

Money

Nedostatek surovin nezpůsobuje jenom válka na Ukrajině. Některé nerosty jsou velmi žádané stále, protože průmysl jich chce víc, než se dá ze země vytěžit. Kde je vzít? Jedna odpověď zní jako ze sci-fi: získat je ve vesmíru. Ale nejde o fantazie. I čeští vědci se podílejí na projektech, které by měly kosmickou těžbu umožnit, píše pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Kamera na Měsíci bude snad ještě letos

Odkud se vlastně společnost Interlune vzala? Vytvořil ji se svými tehdejšími kolegy Rob Meyerson, bývalý prezident společnosti pro vývoj leteckých a kosmických technologií Blue Origin založené Jeffem Bezosem.

Představa těžby je taková, že speciální stroj nejprve nabere měsíční regolit a pomocí odstředivé síly oddělí jemnější částice. Z nich se následně uvolní plyny, ze kterých se separuje helium-3. Interlune již na Zemi úspěšně otestovala prototyp těžebního stroje schopného zpracovat 100 metrických tun materiálu za hodinu.

Firma se prý soustředí na samotnou technologii těžby, přičemž dopravu zařízení na Měsíc plánuje svěřit jiným komerčním společnostem. Už dělá experimenty společně se společností Vermeer Corporation, výrobcem průmyslových a zemědělských strojů v Iowě. Ještě letos chce Interlune vyslat na Měsíc v rámci komerčního letu speciální kameru, která bude pátrat po nalezištích bohatých na helium-3. Je to zřejmě momentálně jediná surovina ve vesmíru, kterou by se vyplatilo dopravovat na Zemi.

Nejen pouťové balónky. Poptávku po heliu zvýší i rozvoj umělé inteligence

Money

Zdá se, že končí éra relativně levného helia, bez něhož se neobejdou současné nejmodernější přístroje a bude jej potřebovat i nová výpočetní technika pro umělou inteligenci.

Josef Tuček

Přečíst článek

Výhody nedostatkového helia-3

Proč je zajímavé právě helium-3? Helium je po vodíku druhým nejlehčím prvkem. Obvykle má v jádru dva protony a dva neutrony (běžně se označuje jako helium-4). Jiná forma (izotop) helium-3, má tedy o jeden neutron míň. Je mnohem vzácnější.

Helium při teplotách blízkých absolutní nule (minus 273,15 stupně Celsia) už není plynné, ale kapalné. Avšak neztuhne jako jiné plyny. Je tedy výborným chladicím médiem pro přístroje, které je nutné udržovat ve velmi nízké teplotě. Hodí se pro technologie, které používají supravodivé magnety, včetně skenerů v přístrojích pro zobrazování magnetickou rezonancí v nemocnicích. Chladí urychlovače částic a také kvantové počítače, které dokážou v některých typech výpočtů být mnohem rychlejší než klasické superpočítače. A v tom se ukazuje helium-3 jako výhodnější a ideální je použití směsi vzácného helia-3 a mnohem běžnějšího helia-4.

Jenže na Zemi je helia-3 velmi málo, vzniklo zde hlavně radioaktivním rozkladem materiálů a zůstává polapeno v horninách pod zemským povrchem. Zato Slunce ve svém záření vysílá helium-3 všude kolem sebe. Magnetické pole Země před sluneční radiací chrání a odklání je.

Měsíc magnetické pole nemá a je heliem-3 vcelku zasypáván. Ionty tohoto izotopu pronikají do nepatrné hloubky povrchové horniny a „ukotvují se“ v její krystalové struktuře.

Mimochodem, až dosud odborníci obvykle předpokládali, že měsíční helium-3 by se jednou mohlo stát ve směsi s izotopy vodíku palivem pro budoucí fúzní reaktory. V nich by se lehké prvky slučovaly na prvky těžší a uvolňovalo by se obrovské množství energie. Potíž je v tom, že princip fúzní reakce je teoretický známý už tři čtvrtě století. Zatím se však na Zemi nepodařilo postavit žádný fúzní reaktor (s vodíkem coby palivem), který by dokázal produkovat komerčně využitelnou energii. Natož reaktor s heliem...

Než se tedy našlo toto uplatnění, objevila se možnost chlazení kvantových počítačů. Kdoví, na co lidé při výzkumech Měsíc ještě přijdou.

Umělecký koncept vozítka, které na Měsíci používala posádka lodi Apollo15 v roce 1971.

Navrhněte kola pro Měsíc, vyzývá NASA. Nenápadný půvab: vítěz utratí víc, než může získat

Enjoy

Americká vesmírná agentura NASA vyhlásila soutěž pro konstruktéry, kteří navrhnou kola pro budoucí měsíční vozidlo. Může na tom vydělat NASA i světový technický pokrok. Jen účastníci soutěže na tom prodělají. Ale asi jim to nebude vadit.

Josef Tuček

Přečíst článek

Související

Umělecký koncept vozítka, které na Měsíci používala posádka lodi Apollo15 v roce 1971.

Navrhněte kola pro Měsíc, vyzývá NASA. Nenápadný půvab: vítěz utratí víc, než může získat

Enjoy

Josef Tuček

Přečíst článek
Na Měsíci bude rušno. Láká jako základna i jako možný zdroj surovin (na snímku sonda Hakuto-R).

Na Měsíci bude nebývale rušno. Láká jako základna i jako možný zdroj surovin

Money

Josef Tuček

Přečíst článek
Doporučujeme