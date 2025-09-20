„O’zapft is!“ Začal Oktoberfest. Tuplák piva opět zdražil a voda vyjde na 266 korun
V Mnichově začal 190. ročník pivního festivalu Oktoberfest. Primátor bavorské metropole Dieter Reiter v poledne narazil první sud, stačily mu nato dva údery, stejně jako loni a předloni. Svátek piva potrvá 16 dní, skončí 5. října. Podle odhadů ho navštíví přes šest milionů lidí z Německa i zahraničí včetně Česka. Tuplák zlatavého moku se bude letos prodávat opět dráž než loni. Vyjde na 14,50 až 15,80 eura, tedy 353 až 384 korun.
„O’zapft is!“ zvolal Reiter. Oznámil tak, že je naraženo a že Oktoberfest oficiálně začal. Podle tradice v obřím festivalovém stanu rodiny Schottenhamelů narazil pípu dřevěnou palicí. První pivo po naražení sudu dostal tradičně bavorský premiér Markus Söder, který si následně s Reiterem připil na šťastný a klidný průběh festivalu.
Areál, ve kterém se Oktoberfest koná, má 34,5 hektaru. Kromě pivních stanů, z nichž největší mají vnitřní kapacitu zhruba 6000 hostů, jsou v něm různé stánky s občerstvením a pouťové atrakce. U vstupů se tvořily fronty od časného rána, do naražení prvního sudu ale pivo hostinští nikomu nenačepovali. Nyní začíná téct proudem, v loňském roce se ho vypilo sedm milionů mázů. Máz odpovídá jednomu litru. Loni za něj zájemci zaplatili 13,60 až 15,30 eura.
FOTOGALERIE: Slavný Oktoberfest jsme před dvěma lety navštívili
Voda za 266 korun
Levné ale nejsou ani nealkoholické nápoje. Litr stolní vody stojí v průměru 10,95 eura (266 korun), limonáda přijde na 12,11 eura (295 korun). V areálu ovšem je i deset míst, na kterých si mohou lidé načepovat vodu zdarma.
Také letos na největší lidové veselici světa panují přísná bezpečnostní opatření. Dohlížet na ně bude 600 policistů a 1200 až 1600 zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb. U vstupů jsou namátkové kontroly, ostraha má mimo jiné ruční detektory kovů. Přísný zákaz platí pro nošení nožů, a to i v širším okolí festivalového areálu. Zaměřit se chtějí letos policisté na prevenci sexuálních trestných činů a bojovat hodlají také proti kapsářům, kteří se stejně jako milovníci zlatavého moku sjíždějí do Mnichova na Oktoberfest z celé Evropy.
K Oktoberfestu neodmyslitelně patří také takzvaný dirndl, tedy bavorský ženský oděv inspirovaný krojem, a u mužů kožené kalhoty. Ačkoli se odkazuje k tradičním selským šatům, podléhá dirndl módním trendům. Letos jsou v kurzu tmavé barvy - od tmavě modré po tmavě červenou, a to v kombinaci s černou blůzou, která se nosí pod horní částí kroje.
Počátek festivalu spadá do října 1810, kdy po svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako Říjnová slavnost. Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září. Sázka na dřívější začátek slavnosti vyšla organizátorům i letos, v Mnichově má celý víkend svítit sluníčko a teploty se dostanou k třiceti stupňům.
