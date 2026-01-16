Luxus zpomaluje? Jen zdánlivě. Prémiové nemovitosti dál zdražují
Průměrné projekty narážejí na cenovou citlivost, ale prémiové nemovitosti si drží cenu nebo dál zdražují. Studie Svoboda & Williams potvrzuje jasný trend: kupující utíkají ke kvalitě.
Pražský rezidenční trh po mimořádně silném období na přelomu let 2024 a 2025 vstoupil do fáze přirozené konsolidace. Podle aktuální studie realitní společnosti Svoboda & Williams se však tento vývoj segmentu luxusních nemovitostí dotýká pouze okrajově. Prémiový rezidenční trh zůstává stabilní, selektivní a dlouhodobě odolný.
Ceny rezidenčních nemovitostí ve druhém pololetí roku 2025 meziročně vzrostly o 7,6 procenta, mezikvartálně pak o 3,7 procenta. Klienti Svoboda & Williams zaplatili v průměru 186 647 korun za metr čtvereční novostavby a 165 691 korun za metr čtvereční přeprodeje.
„Skokový cenový růst, který jsme zaznamenali před rokem, sice zpomalil, poptávka po nemovitostech z našeho portfolia však roste dvouciferným tempem. Mírná konsolidace cen ukazuje, že segment prémiových rezidenčních realit zůstává zdravý a trh se nepřehřívá,“ říká majitel společnosti Svoboda & Williams Prokop Svoboda.
Roste selektivita, ne plošně ceny
Studie potvrzuje trend, který je pro současný trh klíčový, růst cen není plošný. Zatímco průměrné projekty narážejí na vyšší cenovou citlivost, kvalitní a výjimečné nemovitosti v nejlepších lokalitách si cenu drží, případně dál rostou. Nabídka zůstává omezená a poptávka se soustředí na to nejlepší.
„Kupující jsou dnes výrazně sofistikovanější. Neřeší jen adresu nebo velikost, ale dlouhodobou hodnotu, kvalitu provedení, energetickou efektivitu a budoucí provozní náklady. Luxusní nemovitost už není otázkou prestiže, ale promyšlené investice,“ doplňuje Pavla Kalousová z realitní kanceláře Luxent – Exclusive Properties.
Flight to quality jako nový standard
Jedním z hlavních fenoménů posledních let je takzvaný flight to quality. Klienti se přesouvají k nemovitostem, které obstojí i v dlouhém časovém horizontu, a to bez ohledu na krátkodobé výkyvy trhu.
„Už dávno neplatí, že se prodá cokoli. Klienti hledají nemovitosti, které budou mít hodnotu i za deset nebo dvacet let. To vytváří tlak na ceny unikátních projektů, kterých je na trhu minimum,“ říká Kalousová.
Rozhodující je kombinace absolutní lokality, omezeného počtu jednotek, vysokého standardu a okamžité využitelnosti pro bydlení i pronájem. Právě tato kombinace dnes definuje skutečný luxus.
Praha, okolí a klid
V Praze a jejím bezprostředním okolí zůstávají nejžádanější nemovitosti v klidných, zelených lokalitách s dobrou dostupností do centra. Stále větší roli hrají moderní technologie, energetická efektivita a soukromí. Luxus se posouvá od okázalosti k funkčnosti a komfortu.
Specifickou kategorií jsou horské nemovitosti. Poptávka zde roste mírně, ale stabilně, zatímco nabídka je dlouhodobě extrémně omezená, zejména v chráněných oblastech. „Prémiové nemovitosti v atraktivních lokalitách si drží cenu nebo mírně rostou. Starší, energeticky náročné objekty bez přidané hodnoty naopak ztrácejí,“ říká Kalousová. Klienti hledají funkčnost, nízké provozní náklady, celoroční využití a v případě investic profesionální správu.
Typickým příkladem je Šumava, kde stavební uzávěry prakticky znemožňují novou výstavbu. Podobná situace panuje i v Krkonoších.
Nájemní trh a návrat hypoték
Studie Svoboda & Williams se zaměřuje i na nájemní bydlení. Tržní ceny dlouhodobě rostou, zároveň se však mění struktura nabídky. Ve druhém pololetí roku 2025 tvořily byty o dispozicích 1+kk až 2+1 již 59 procent všech pronájmů v Praze. Ještě před třemi lety to bylo zhruba 45 procent.Vlivem této změny struktury poklesla průměrná cena nájmů ve druhé polovině roku o 1,1 procenta na 40 440 korun.
Zajímavým posunem je i návrat hypotečního financování. „Po pěti letech opět převážil podíl kupujících využívajících hypotéku nad nákupy realizovanými výhradně z vlastních zdrojů,“ uvádí analytik Svoboda & Williams Kryštof Kušiak. Hypotékou financovalo nákup nemovitosti 54 procent klientů. Podle dat České bankovní asociace vzrostl objem nových hypotečních úvěrů v roce 2025 meziročně o 41 procent.
Výhled: méně nabídky, vyšší nároky
Výhled na rok 2026 je v segmentu luxusních nemovitostí relativně jasný. Poptávka po kvalitních projektech poroste, nabídka zůstane omezená a nároky kupujících se budou dál zvyšovat. To bude podporovat další růst cen výjimečných nemovitostí v nejlepších lokalitách.
