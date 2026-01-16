Nový magazín právě vychází!

Luxus zpomaluje? Jen zdánlivě. Prémiové nemovitosti dál zdražují

Architekt Radan Hubička v pražské Babě se svým týmem navrhl velkorysou vilu.
Petra Nehasilová
Průměrné projekty narážejí na cenovou citlivost, ale prémiové nemovitosti si drží cenu nebo dál zdražují. Studie Svoboda & Williams potvrzuje jasný trend: kupující utíkají ke kvalitě.

Pražský rezidenční trh po mimořádně silném období na přelomu let 2024 a 2025 vstoupil do fáze přirozené konsolidace. Podle aktuální studie realitní společnosti Svoboda & Williams se však tento vývoj segmentu luxusních nemovitostí dotýká pouze okrajově. Prémiový rezidenční trh zůstává stabilní, selektivní a dlouhodobě odolný.

Ceny rezidenčních nemovitostí ve druhém pololetí roku 2025 meziročně vzrostly o 7,6 procenta, mezikvartálně pak o 3,7 procenta. Klienti Svoboda & Williams zaplatili v průměru 186 647 korun za metr čtvereční novostavby a 165 691 korun za metr čtvereční přeprodeje.

„Skokový cenový růst, který jsme zaznamenali před rokem, sice zpomalil, poptávka po nemovitostech z našeho portfolia však roste dvouciferným tempem. Mírná konsolidace cen ukazuje, že segment prémiových rezidenčních realit zůstává zdravý a trh se nepřehřívá,“ říká majitel společnosti Svoboda & Williams Prokop Svoboda.

Roste selektivita, ne plošně ceny

Studie potvrzuje trend, který je pro současný trh klíčový, růst cen není plošný. Zatímco průměrné projekty narážejí na vyšší cenovou citlivost, kvalitní a výjimečné nemovitosti v nejlepších lokalitách si cenu drží, případně dál rostou. Nabídka zůstává omezená a poptávka se soustředí na to nejlepší.

„Kupující jsou dnes výrazně sofistikovanější. Neřeší jen adresu nebo velikost, ale dlouhodobou hodnotu, kvalitu provedení, energetickou efektivitu a budoucí provozní náklady. Luxusní nemovitost už není otázkou prestiže, ale promyšlené investice,“ doplňuje Pavla Kalousová z realitní kanceláře Luxent – Exclusive Properties.

Flight to quality jako nový standard

Jedním z hlavních fenoménů posledních let je takzvaný flight to quality. Klienti se přesouvají k nemovitostem, které obstojí i v dlouhém časovém horizontu, a to bez ohledu na krátkodobé výkyvy trhu.

Už dávno neplatí, že se prodá cokoli. Klienti hledají nemovitosti, které budou mít hodnotu i za deset nebo dvacet let. To vytváří tlak na ceny unikátních projektů, kterých je na trhu minimum,“ říká Kalousová.

Rozhodující je kombinace absolutní lokality, omezeného počtu jednotek, vysokého standardu a okamžité využitelnosti pro bydlení i pronájem. Právě tato kombinace dnes definuje skutečný luxus.

Praha, okolí a klid

V Praze a jejím bezprostředním okolí zůstávají nejžádanější nemovitosti v klidných, zelených lokalitách s dobrou dostupností do centra. Stále větší roli hrají moderní technologie, energetická efektivita a soukromí. Luxus se posouvá od okázalosti k funkčnosti a komfortu.

Specifickou kategorií jsou horské nemovitosti. Poptávka zde roste mírně, ale stabilně, zatímco nabídka je dlouhodobě extrémně omezená, zejména v chráněných oblastech. „Prémiové nemovitosti v atraktivních lokalitách si drží cenu nebo mírně rostou. Starší, energeticky náročné objekty bez přidané hodnoty naopak ztrácejí,“ říká Kalousová. Klienti hledají funkčnost, nízké provozní náklady, celoroční využití a v případě investic profesionální správu.

Typickým příkladem je Šumava, kde stavební uzávěry prakticky znemožňují novou výstavbu. Podobná situace panuje i v Krkonoších.

Nájemní trh a návrat hypoték

Studie Svoboda & Williams se zaměřuje i na nájemní bydlení. Tržní ceny dlouhodobě rostou, zároveň se však mění struktura nabídky. Ve druhém pololetí roku 2025 tvořily byty o dispozicích 1+kk až 2+1 již 59 procent všech pronájmů v Praze. Ještě před třemi lety to bylo zhruba 45 procent.Vlivem této změny struktury poklesla průměrná cena nájmů ve druhé polovině roku o 1,1 procenta na 40 440 korun.

Zajímavým posunem je i návrat hypotečního financování. „Po pěti letech opět převážil podíl kupujících využívajících hypotéku nad nákupy realizovanými výhradně z vlastních zdrojů,“ uvádí analytik Svoboda & Williams Kryštof Kušiak. Hypotékou financovalo nákup nemovitosti 54 procent klientů. Podle dat České bankovní asociace vzrostl objem nových hypotečních úvěrů v roce 2025 meziročně o 41 procent.

Výhled: méně nabídky, vyšší nároky

Výhled na rok 2026 je v segmentu luxusních nemovitostí relativně jasný. Poptávka po kvalitních projektech poroste, nabídka zůstane omezená a nároky kupujících se budou dál zvyšovat. To bude podporovat další růst cen výjimečných nemovitostí v nejlepších lokalitách

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Prémiová hotelová značka Swissôtel vstoupila na český trh. Nevybrala si ale Prahu ani horské resorty – svůj první hotel v Česku otevřela v Mariánských Lázních. Nejde o klasický „spa hotel“, ale spíš o mix lázeňství, moderního wellness a městského hotelu vyšší kategorie.

Mariánské Lázně získaly nového hráče v prémiovém segmentu. Swissôtel zde otevřel hotel zaměřený na wellness, klid a zahraniční hosty. 

Nový hotel stojí jen pár kroků od Zpívající fontány a lázeňských parků. Mariánské Lázně, které jsou zapsané na seznamu UNESCO, dlouhodobě lákají hlavně zahraniční klientelu – zejména z Německa a Blízkého východu. Právě na ni Swissôtel cílí.

Accor sází na lázně a bonitní klientelu

Za značkou Swissôtel stojí hotelová skupina Accor, která v posledních letech výrazně posiluje prémiové a lifestyle hotely mimo hlavní metropole. Vstup do Mariánských Lázní tak zapadá do její strategie.

„Mariánské Lázně mají silnou značku samy o sobě. Naším cílem není masový turismus, ale hosté, kteří hledají klid, kvalitu a služby navíc,“ uvedl při otevření hotelu Jean Wendling z vedení Accoru.

125 pokojů, wellness a méně okázalosti

Hotel nabízí 102 pokojů, 22 apartmá a prezidentské apartmá. Interiéry zůstávají spíš umírněné než okázale luxusní – kombinují historickou budovu s moderním vybavením.

Zajímavostí jsou takzvané Vitality Rooms, tedy pokoje navržené s důrazem na spánek, světlo a regeneraci. Nejde o klasický „spa hotel“, ale spíš o mix lázeňství, moderního wellness a městského hotelu vyšší kategorie.

Restaurace, střešní bar i malé konference

Swissôtel Mariánské Lázně míří i na firemní klientelu a menší akce. Nabízí několik konferenčních místností pro desítky lidí, restauraci 105 Dining Lounge, bar, kavárnu a střešní bar s výhledem na město.

Silnou roli má wellness centrum Pürovel Spa & Sport – sauny, bazény, hammam a procedury navazující na lázeňskou tradici města. Právě wellness je podle odborníků hlavním tahákem pro návrat hostů do lázeňských destinací.

Signál pro celý lázeňský byznys

Vstup Swissôtelu do Mariánských Lázní je vnímán jako signál, že lázeňská města znovu přitahují investice vyšší kategorie. Zatímco v minulých letech se pozornost soustředila hlavně na Prahu, dnes se prémiové značky poohlížejí i po regionech.

Pro Mariánské Lázně to znamená nejen prestiž, ale i tlak na zbytek trhu – nové standardy služeb, vyšší ceny a silnější orientaci na zahraniční klientelu.

Soukromé studentské bydlení se v Evropě stává jedním z nejžádanějších rezidenčních segmentů a přitahuje miliardové investice. Zatímco zahraniční trhy rychle rozšiřují kapacity, Praha i další česká univerzitní města se potýkají s dlouhodobým nedostatkem lůžek. Ten se stále výrazněji promítá do života studentů i do přetíženého nájemního trhu.

Soukromé studentské bydlení zažívá v Evropě prudký růst. Podle Evropského investičního barometru studentského ubytování (PBSA) 2025, který připravily společnosti Savills a The Class Foundation, se tento segment poprvé stal nejatraktivnějším rezidenčním aktivem z pohledu investorů a předstihl i tradiční nájemní bydlení.

„Na evropské úrovni se segment soukromého studentského bydlení poprvé dostal na vrchol seznamu nejžádanějších rezidenčních sektorů. Investoři očekávají, že během následujících dvou až pěti let navýší počet lůžek ve svých portfoliích o více než 70 procent,“ říká David Sajner, investiční ředitel společnosti Savills.

Mapa studentského bydlení v Praze Užito se svolením Savills

Do sektoru mají v příštích letech zamířit investice v řádu desítek miliard eur. Ani to ale nebude stačit. Studentské bydlení zůstane v Evropě nedostatkové i při realizaci všech plánovaných projektů.

Tlak se přelévá do nájemního bydlení

V českém kontextu je situace nejvypjatější v Praze. Každý akademický rok zde hledá ubytování přibližně 75 tisíc vysokoškolských studentů, zatímco nabídka dostupných kapacit zůstává výrazně omezená. Ve městě je evidováno zhruba 29 450 studentských lůžek, přičemž drtivá většina z nich patří veřejným nebo soukromým vysokým školám.

Soukromé studentské rezidence zatím hrají pouze doplňkovou roli. V roce 2024 jich v Praze fungovalo 22 s kapacitou necelých tří tisíc lůžek. I po započtení projektů spolubydlení se počet soukromých kapacit pohybuje přibližně kolem 3 800 lůžek, což je ve srovnání se západoevropskými metropolemi výrazně podprůměrné číslo.

Vysokoškolské koleje/ilustrační foto

Studovat v Praze, dojíždět z Brandýsa. Studenti, kteří nemají kolej, si zase připlatí

Reality

Ceny pražských nájmů stoupají raketovým tempem. Bydlet v širším centru Prahy se pro studenty vysokých škol, kteří nemají koleje, stává nedostupným luxusem. Stále častěji tak do školy dojíždějí z obcí za Prahou, kde je spolubydlení vyjde o tisíce levněji.

pej

Přečíst článek

Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou po studentském bydlení se stále výrazněji přelévá do klasického nájemního trhu. Studenti, kteří neseženou místo na koleji ani v soukromé rezidenci, hledají bydlení na volném trhu a čím dál častěji i mimo samotnou Prahu.

Pronájem bytu o velikosti zhruba 70 metrů čtverečních v širším centru Prahy se běžně pohybuje okolo 33 tisíc korun měsíčně. I při sdílení čtyřmi lidmi tak vychází bydlení na přibližně deset tisíc korun na osobu, a to bez započtení energií. Levnější varianty studenti stále častěji hledají za hranicí metropole.

„Dojezdová vzdálenost do 90 minut ode dveří ke dveřím, která byla ještě před pár lety pro studenty neakceptovatelná, se dnes stává poměrně běžným standardem. Výrazně tomu pomohla také integrace Středočeského kraje do pražského dopravního systému, která zlevňuje každodenní dojíždění,“ říká Hendrik Meyer, generální ředitel European Housing Services a šéf portálu Bezrealitky.

Ani v dobře dopravně dostupných lokalitách však nájmy nezůstávají stát. Například byt 3+1 o velikosti 76 metrů čtverečních v Brandýse nad Labem se dnes pronajímá zhruba za 22 tisíc korun měsíčně, což je o několik tisíc více než před rokem. Podobný vývoj je patrný i v Kladně, kde se menší byty rovněž zdražují.

Nedostatkem kolejí trpí i regiony

Napjatá situace se netýká pouze hlavního města a jeho bezprostředního okolí. Také další tuzemská univerzitní centra se potýkají s nedostatečnými kapacitami studentského bydlení, třeba Olomouc. Rozšířit nabídku studentského bydlení v hanácké metropoli se chystá developerská skupina Redstone. Ta nyní získala souhlasné environmentální stanovisko pro výstavbu nových studentských kolejí v sousedství historického centra města a hlavního kampusu Univerzity Palackého. Projekt počítá s vybudováním 237 ubytovacích jednotek s celkovou kapacitou 985 lůžek. Rezidence má vzniknout v lokalitě u sportovního areálu Sokol a nabídnout bydlení v zeleni s průchozím vnitroblokem, podzemním parkováním a službami v parteru.

Studentské koleje v Olomouci navrhlo architektonické studio Perspektiv

Na Univerzitě Palackého dnes studuje přibližně 23 tisíc studentů, tedy více než pětina obyvatel města, zatímco kapacita vysokoškolských kolejí dosahuje zhruba 4 700 míst. Stejně jako v Praze tak i zde vysoká poptávka nutí značnou část studentů hledat dražší bydlení na soukromém trhu.

Zájem investorů o studentské bydlení v Česku proto roste. Segment nabízí stabilní poptávku, nízkou míru neobsazenosti a relativní odolnost vůči ekonomickým výkyvům. „Soukromé studentské bydlení je v hledáčku investorů také v Praze. Mezi nejvýznamnější soukromé studentské rezidence zde patří The FIZZ, Comenius, Zeitraum Student Housing, DC Rezidence, Bro-Coli, Student House Botič, Rooms 5 a Campus Park,“ doplňuje David Sajner. Tyto projekty však zatím spíše naznačují potenciál trhu, než aby dokázaly reagovat na skutečný rozsah poptávky.

