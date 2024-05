Rusové budou těžit lithium za polárním kruhem

Rusko předpokládá, že se do roku 2030 zbaví závislosti na dovozu lithia a některých dalších vzácných nerostů. Ruské zpravodajské agentuře TASS to řekl Jevgenij Petrov, šéf úřadu Rosnědra, který v Rusku vydává licence k těžbě.

„V důsledku souboru přijatých opatření očekáváme, že do roku 2030 odstraníme závislost na dovozu u dvanácti vzácných druhů surovin,“ uvedl Petrov. Dodal, že kromě lithia jde také například o niob, tantal, zirkonium a mangan. Část domácí produkce těchto surovin podle něj bude určena pro export.

Rusko zatím lithium netěží. Dováží ho hlavně z Bolívie, kde také spolu s Čínou investuje miliardy dolarů do lithiových dolů.

Podle ruského jaderného koncernu Rosatom však na několika ruských nalezištích začal „urychlený rozvoj projektů na těžbu lithiové rudy“. Rosatom odhaduje, že poptávka po lithiu v Rusku činí zhruba 400 až 700 tun ročně, uvedla agentura Reuters.

V České republice je velké ložisko lithia u Cínovce v Krušných horách. Těžbu tam připravuje společnost Geomet, v níž nadpoloviční většinu drží Severočeské doly, člen skupiny ČEZ. Lithium se používá například v jaderné energetice či v bateriích pro elektromobily.

