Retail může dostat další sousto z PPF. Škoda Group chystá dluhopisy za miliardy
Dopravně-strojírenská skupina patřící PPF připravuje dluhopisový program až za deset miliard korun. Část emise by podle expertů mohla být dostupná i drobným investorům.
Dopravně-strojírenská skupina Škoda Group, která patří do skupiny PPF, chystá dluhopisový program až za deset miliard korun. Peníze chce použít na další rozvoj. Uvedl to server e15.cz.
Česká národní banka podle serveru schválila prospekt dluhopisů Škody Group na konci května.
„Dluhopisový program v objemu až deseti miliard korun poslouží k dalšímu rozvoji Škody Group,“ uvedla bez dalších podrobností mluvčí společnosti Kateřina Pištorová.
Výrobce vozidel pro veřejnou dopravu zatím nezveřejnil výnos připravovaných dluhopisů. Podle oslovených expertů by program mohl alespoň zčásti mířit také na drobné investory.
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Server e15 s odkazem na své zdroje napsal, že by se vydání dluhopisů Škoda Group mohlo odehrát podobně jako v případě TV Nova. Ta loni mezi investory umístila dluhopisy v objemu jedné miliardy korun.
Umístěním dluhopisů Nova pověřila Air Bank a PPF banku. Obě finanční instituce stejně jako televizní skupina TV Nova spadají pod PPF.
Zakázky za téměř sto miliard
Škoda Group na konci března oznámila, že loni podepsala nové zakázky za více než 1,5 miliardy eur, tedy zhruba za 37 miliard korun.
Celkově má nyní nasmlouvané zakázky za přibližně čtyři miliardy eur, v přepočtu za více než 98 miliard korun.
Na konci dubna skupina podepsala v Taškentu dohodu na dodávku deseti moderních elektrických vlaků za téměř tři miliardy korun. Součástí projektu bude také následný servis vozidel.
Loni firma uspěla také v tendrech na dodávky trolejbusů do Sofie, bateriových elektrických vlaků do Lotyšska nebo vozidel pro příměstskou železnici ve Stockholmu.
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Kellnerová znovu vládne žebříčku Forbesu. První trojice se proti loňsku nezměnila. V závěsu za Kellnerovou se drží Lenka Bradáčová a třetí je Kateřina Jirásková z PPF. V první desítce jsou také Alena Schillerová, Tünde Bartha nebo Michaela Chaloupková.
Zisk prudce vzrostl
Škoda Group zaměstnává 10 tisíc lidí v několika výrobních závodech v Česku, Finsku a Turecku. Obchodní jednotky má ve více než 20 zemích, například v Německu, Itálii, Rakousku, Belgii nebo na Ukrajině.
Za rok 2024 skupina zvýšila provozní zisk EBITDA meziročně o 185 procent na 1,55 miliardy korun. Tržby zůstaly na 34 miliardách korun.
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