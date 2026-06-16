Kam zajít, co ochutnat a co stojí za pozornost

Odebírat newsletter
newstream.cz Zprávy z firem Retail může dostat další sousto z PPF. Škoda Group chystá dluhopisy za miliardy

Retail může dostat další sousto z PPF. Škoda Group chystá dluhopisy za miliardy

Retail může dostat další sousto z PPF. Škoda Group chystá dluhopisy za miliardy
Profimedia
ČTK
ČTK

Dopravně-strojírenská skupina patřící PPF připravuje dluhopisový program až za deset miliard korun. Část emise by podle expertů mohla být dostupná i drobným investorům.

Dopravně-strojírenská skupina Škoda Group, která patří do skupiny PPF, chystá dluhopisový program až za deset miliard korun. Peníze chce použít na další rozvoj. Uvedl to server e15.cz.

Česká národní banka podle serveru schválila prospekt dluhopisů Škody Group na konci května.

„Dluhopisový program v objemu až deseti miliard korun poslouží k dalšímu rozvoji Škody Group,“ uvedla bez dalších podrobností mluvčí společnosti Kateřina Pištorová.

Výrobce vozidel pro veřejnou dopravu zatím nezveřejnil výnos připravovaných dluhopisů. Podle oslovených expertů by program mohl alespoň zčásti mířit také na drobné investory.

Češi jsou otrlí investoři, ale i tak preferují vklady u bank

Money

Zatímco Poláci po vypuknutí války v Perském zálivu panikařili a zbavovali se svých finančních investic, Češi naopak nakupovali.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Podobný model jako u Novy

Server e15 s odkazem na své zdroje napsal, že by se vydání dluhopisů Škoda Group mohlo odehrát podobně jako v případě TV Nova. Ta loni mezi investory umístila dluhopisy v objemu jedné miliardy korun.

Umístěním dluhopisů Nova pověřila Air Bank a PPF banku. Obě finanční instituce stejně jako televizní skupina TV Nova spadají pod PPF.

Zakázky za téměř sto miliard

Škoda Group na konci března oznámila, že loni podepsala nové zakázky za více než 1,5 miliardy eur, tedy zhruba za 37 miliard korun.

Celkově má nyní nasmlouvané zakázky za přibližně čtyři miliardy eur, v přepočtu za více než 98 miliard korun.

Na konci dubna skupina podepsala v Taškentu dohodu na dodávku deseti moderních elektrických vlaků za téměř tři miliardy korun. Součástí projektu bude také následný servis vozidel.

Loni firma uspěla také v tendrech na dodávky trolejbusů do Sofie, bateriových elektrických vlaků do Lotyšska nebo vozidel pro příměstskou železnici ve Stockholmu.

Kellnerová, Bradáčová, Jirásková. Forbes zveřejnil žebříček nejvlivnějších žen Česka

Leaders

Kellnerová znovu vládne žebříčku Forbesu. První trojice se proti loňsku nezměnila. V závěsu za Kellnerovou se drží Lenka Bradáčová a třetí je Kateřina Jirásková z PPF. V první desítce jsou také Alena Schillerová, Tünde Bartha nebo Michaela Chaloupková.

ČTK

Přečíst článek

Zisk prudce vzrostl

Škoda Group zaměstnává 10 tisíc lidí v několika výrobních závodech v Česku, Finsku a Turecku. Obchodní jednotky má ve více než 20 zemích, například v Německu, Itálii, Rakousku, Belgii nebo na Ukrajině.

Za rok 2024 skupina zvýšila provozní zisk EBITDA meziročně o 185 procent na 1,55 miliardy korun. Tržby zůstaly na 34 miliardách korun.

Kellnerová se rozhlíží po trhu, má investiční apetit

Zprávy z firem

Nejbohatší žena Česka Renáta Kellnerová chce i v letošním roce masivně investovat, uvádí v aktuální výroční zprávě. V loňském roce patřily k nejviditelnějším krokům nákupy prémiových českých hotelů. Skupina také rostla v rámci struktury e& PPF Telecom, která převzala srbskou společnost SBB i slovenskou UPC. „Vyhledáváme společnosti, které mají růstový potenciál nebo potřebují restrukturalizovat,“ uvádí Kellnerová.

lib

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Petr Kellner

Nové detaily ke smrti Kellnera. Po zmizení vrtulníku provozovatel nespustil záchranný plán

Leaders

ČTK

Přečíst článek

CSG posiluje spolupráci s Ukrajinou. AviaNera bude s Ukrainian Armor řešit motory pro střely a drony

Vladyslav Belbas and Pavel Čechal
CSG, užito se svolením
nst
nst

Společnost AviaNera Technologies ze skupiny CSG uzavřela strategické partnerství s ukrajinskou firmou Ukrainian Armor. Dohoda se týká vývoje a dodávek pohonných jednotek pro ukrajinské řízené střely a bezpilotní systémy.

Firmy smlouvu podepsaly 15. června v Paříži během prvního dne obranného veletrhu Eurosatory 2026. Podle dohody budou spolupracovat na dodávkách motorů různých výkonových tříd pro ukrajinské řízené střely a bezpilotní platformy.

Založení společného podniku

Partnerství počítá také s budoucím založením společného podniku, rozšířením výrobních kapacit a lokalizací příslušných technologií na Ukrajině.

„AviaNera rychle expanduje ve výrobě pohonných jednotek pro bezpilotní vzdušné systémy a řízené střely. Právě pohonné jednotky jsou často úzkým hrdlem jejich výroby. Proto je naší strategií rozšiřovat produkci a lokalizovat ji na důležitých trzích, mezi které bezesporu patří i Ukrajina,“ uvedl generální ředitel AviaNera Technologies Pavel Čechal.

Podle něj spolupráce navazuje na předchozí projekt skupiny CSG s Ukrainian Armor, který se týkal licenční výroby munice západních ráží.

Generální ředitel Ukrainian Armor Vladyslav Belbas uvedl, že partnerství má posílit ukrajinské schopnosti v oblasti řízených střel a bezpilotních systémů. Cílem je podle něj vytvořit nové výrobní možnosti pro pokročilé motory a integrovat moderní evropské technologie do ukrajinských platforem.

Skupina CSG získala dva nové kontrakty na dodávky zapalovačů pro velkorážovou munici

CSG získala muniční zakázky za vyšší desítky milionů eur. Dodá zapalovače pro země NATO

Zprávy z firem

Skupina CSG získala dva nové kontrakty na dodávky zapalovačů pro velkorážovou munici. Zakázky mají celkovou hodnotu vyšších desítek milionů eur a míří ke dvěma evropským zákazníkům ze zemí NATO. Dodávky mají začít ještě letos.

nst

Přečíst článek

„Společný rozvoj výrobních kapacit a budoucí vznik společného podniku nám umožní nejen integrovat moderní evropské technologie do ukrajinských platforem, ale také společně vyvíjet nové generace přesně naváděných zbraňových systémů,“ uvedl Belbas.

Obě firmy uvádějí, že dohoda má prohloubit průmyslovou spolupráci, posílit ukrajinské obranné výrobní kapacity a přispět k technologickému rozvoji evropského obranného sektoru.

Související

SpaceX zažila burzovní start snů. Firma získala o deset miliard dolarů víc, než čekala

SpaceX
ČTK
nst
nst

SpaceX Elona Muska získala z primární nabídky akcií výrazně víc, než původně plánovala. Největší IPO všech dob firmě nakonec vyneslo 85,7 miliardy dolarů, tedy o více než deset miliard dolarů nad původní odhad.

Společnost původně uváděla, že z nabídky získá 75 miliard dolarů. Tento objem odpovídal prodeji 555,56 milionu akcií za cenu 135 dolarů za kus. Nakonec ale upisovatelé využili takzvanou greenshoe opci, která umožňuje prodat dodatečné akcie nad původně plánovaný objem. Přikoupili dalších 83,3 milionu akcií, čímž se celkový výnos IPO zvýšil na 85,7 miliardy dolarů.

Burzovní debut SpaceX provázela silná poptávka investorů. Akcie firmy při pátečním vstupu na burzu Nasdaq vzrostly o 19 procent. V pondělí přidaly dalších 19,6 procenta a uzavřely na ceně 192,50 dolaru. Tržní hodnota společnosti tak vystoupala na 2,5 bilionu dolarů.

Musk se díky nabídce stal prvním bilionářem na světě.

Změna komunikace

SpaceX zároveň oznámila změnu ve způsobu komunikace s investory. Čtvrtletní a roční hospodářské výsledky i další důležité zprávy bude zveřejňovat výhradně prostřednictvím svých internetových stránek a sociální sítě X. Nebude k tomu využívat distribuční služby zpravodajských agentur, jako jsou Business Wire nebo PR Newswire. Agentura Reuters upozornila, že jde o odklon od běžných postupů firemní komunikace.

Nasdaq: SPCX

SpaceX dál letí vzhůru

Akcie Muskovy SpaceX se po rekordním IPO drží vysoko nad upisovací cenou.

192,50 USD
+31,49 USD / +19,6 %
 
Otevření
171,99 USD
Denní maximum
202,00 USD
Denní minimum
167,16 USD
Objem
256,2 mil.

Zdroj: aktuální tržní data k akcii SpaceX / SPCX. Poslední dostupný obchod: 16. června 2026, 00:15 UTC.

Firma, kterou Musk založil v roce 2002, se zaměřuje na raketovou techniku pro výzkum vesmíru, vývoj umělé inteligence a provozuje také satelitní síť Starlink. Začátkem letošního roku se SpaceX spojila s Muskovým start-upem xAI zaměřeným na umělou inteligenci.

Gina Rinehartová

Australská miliardářka vsadila na Muska. Rinehartová nalila do SpaceX přes miliardu dolarů

Leaders

Nejbohatší Australanka Gina Rinehartová vsadila na SpaceX. Její investiční společnost Hancock Prospecting podle agentury Bloomberg získala akcie Muskovy raketové a satelitní firmy při jejím vstupu na burzu.

nst

Přečíst článek

Finanční výsledky firmy přitom ukazují rychlý růst tržeb, ale také výrazné náklady. SpaceX loni vykázala čistou ztrátu 4,94 miliardy dolarů při tržbách 18,7 miliardy dolarů. O rok dříve měla čistý zisk 791 milionů dolarů a tržby 14 miliard dolarů.

IPO SpaceX je zároveň první velkou zkouškou zájmu investorů o očekávanou vlnu obřích primárních úpisů. Na trh se chystají také další technologické společnosti, mimo jiné firmy zaměřené na umělou inteligenci, jako Anthropic a OpenAI.

Související

Gina Rinehartová

Australská miliardářka vsadila na Muska. Rinehartová nalila do SpaceX přes miliardu dolarů

Leaders

nst

Přečíst článek
Anthropic má valuaci 900 miliard dolarů

Anthropic předběhl OpenAI a je nejdražším AI startupem světa. Brzy vstoupí na burzu

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek