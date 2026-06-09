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newstream.cz Leaders Nové detaily ke smrti Kellnera. Po zmizení vrtulníku provozovatel nespustil záchranný plán

Nové detaily ke smrti Kellnera. Po zmizení vrtulníku provozovatel nespustil záchranný plán

Petr Kellner
ČTK
ČTK
ČTK

Po zmizení vrtulníku s Petrem Kellnerem provozovatel podle znalce nereagoval včas a neudělal klíčové kroky. U soudu zaznělo, že Tordrillo Mountain Lodge nevyslala průzkumný let, nespustila nouzový plán ani neupozornila záchranáře.

Po zmizení vrtulníku s českým miliardářem Petrem Kellnerem na Aljašce provozovatelská společnost Tordrillo Mountain Lodge (TML) neučinila klíčové kroky. Nevyslala průzkumný let, nespustila nouzový plán a neupozornila pátrací a záchranné složky. V pondělí to u soudu v Anchorage řekl soudní znalec v oblasti vrtulníkového provozu Corey Taylor, informovala aljašská televizní stanice KTUU. Proces týkající se pádu vrtulníku, při němž v březnu 2021 poblíž ledovce Knik zahynul Kellner a čtyři další osoby, pokračuje druhým týdnem.

Usmrcení z nedbalosti

Rodina zesnulého miliardáře, která žalobu v občanskoprávním procesu podala, společnost viní z usmrcení z nedbalosti. Kellner podle žaloby přežil pád vrtulníku, ale zemřel dříve, než se na místo dostali záchranáři, protože provozovatelé okamžitě nepoznali, že se vrtulník zřítil a na mimořádnou situaci nereagovali včas odpovídajícím způsobem.

Poté, co Taylor zodpověděl otázky prokuratury o postupu TML po havárii, se ho obhájci ptali, zda firma svým jednáním nutně porušila předpisy. Rozlišovali přitom mezi minimálními požadavky a nejlepší praxí. „Myslím, že se pravděpodobně pohybovali v rámci předpisů Federálního úřadu pro letectví, ale považoval bych to za odchylku od nejlepší praxe,“ řekl znalec.

Tordrillo Mountain Lodge organizovala pro Kellnera a jeho společníky na Aljašce takzvaný heliskiing, při němž jsou jezdci na lyžích nebo snowboardu vysazováni z vrtulníku do volného terénu. Havárii 27. března 2021 přežil jen bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horváth, jehož z vraku dostali záchranáři asi šest hodin po neštěstí.

Americký Národní úřad pro bezpečnost dopravy (NTSB) míní, že nehodu způsobilo pochybení pilota, který při pokusu o přistání na horském hřebeni nedokázal adekvátně reagovat na ztrátu vizuálního záchytného bodu kvůli bílé tmě vzniklé v důsledku vzdušného proudu vytvořeného rotorem vrtulníku.

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Zakladatel CNN Ted Turner zemřel ve věku 87 let. Americký mediální magnát, filantrop, jachtař a někdejší manžel herečky Jane Fondové vytvořil v roce 1980 první nepřetržitě vysílající zpravodajskou stanici. CNN se zpočátku setkávala s nedůvěrou, později však zásadně proměnila způsob, jakým svět sleduje dějiny v přímém přenosu.

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NTSB uvedl, že nedokáže určit, zda by dřívější pomoc zachránila životy zahynulých cestujících, avšak jeho lékařský tým došel k závěru, že rychlejší záchrana by zmírnila Horváthova zranění.

Horváth v roce 2024 stanici KTUU řekl, že byl několik hodin uvězněn v troskách letadla a že naposledy viděl Kellnera, jak po havárii chodí venku. Kromě Kellnera nehodu nepřežili trenér snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dva horští vůdci Sean McManamy a Gregory Harms.

Podnikatel a finančník Kellner zahynul ve věku 56 let; byl s náskokem nejbohatším Čechem, od března 2006 jej časopis Forbes řadil do světového žebříčku miliardářů.

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Bitcoin dostal výprask. Spekulanti přesto hrají o jeho velký návrat

Bitcoin dostal výprask. Spekulanti přesto hrají o jeho velký návrat
iStock
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Bitcoin se po tvrdém výprodeji vrátil nad hranici 60 tisíc dolarů. Klid na trhu to ale neznamená. Největší kryptoměna světa letos výrazně ztrácí a akcie firem napojených na krypto se staly terčem velkých opčních sázek. Jedna z nich počítá s dalším tlakem na Strategy. Druhá naopak s návratem Coinbase.

Bitcoin se znovu drží nad psychologicky důležitou hranicí 60 tisíc dolarů. Ještě v pátek se přitom krátce propadl pod tuto úroveň poprvé od října 2024. Pro kryptotrh to byla další nepříjemná rána. Největší digitální měna světa od začátku roku ztratila přibližně 27 procent a proti svému historickému maximu je zhruba o polovinu níže. Přesto se obchodníci od krypta neodvracejí. Naopak. Na trzích s opcemi patřily v pondělí mezi nejaktivnější instrumenty právě tituly navázané na bitcoin, píše server CNBC.

Bitcoin / Coinbase

Vývoj ceny BTC/USD

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Zdroj dat: Coinbase Exchange API. Data se aktualizují automaticky.

Podle CNBC se burzovně obchodovaný fond iShares Bitcoin Trust ETF, známý pod tickerem IBIT, zařadil mezi dvacet nejobchodovanějších titulů na opčním trhu podle objemu. Mezi největšími jednotlivými opčními obchody se objevily také sázky na Strategy a Coinbase.

Velká sázka na propad Strategy

První velký obchod mířil na Strategy, firmu Michaela Saylora, která se z někdejší softwarové společnosti přeměnila v nejznámější „bitcoinovou pokladnu“ na burze. 

Podle CNBC jeden z obchodníků udělal u akcií Strategy velký opční obchod za asi 56 milionů dolarů. Nejvíc vydělá tehdy, pokud akcie Strategy do srpna zůstanou pod 125 dolary. Jinými slovy počítá s tím, že firma silně navázaná na bitcoin se po výprodeji kryptoměn rychle nezotaví.

Nervozitu kolem Strategy posílil i nedávný prodej části bitcoinů. Firma, která byla roky symbolem neochvějného hromadění kryptoměny, tím znejistila část trhu, i když později oznámila nákup bitcoinů za více než 100 milionů dolarů.

Bitcoin spadl pod 70 tisíc dolarů. Trh vyděsil krok Strategy

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Bitcoin se znovu dostal pod silný tlak. Největší kryptoměna světa poprvé za téměř dva měsíce klesla pod hranici 70 tisíc dolarů, když náladu investorů zasáhly obavy z války mezi USA a Íránem, rekordní odliv peněz z bitcoinových ETF i neobvyklý prodej ze strany společnosti Strategy.

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Tom Lee: Bitcoin zůstává „nejtvrdšími penězi“

Ne všichni ale vidí současný propad jako začátek delší kryptozimy. Tom Lee, předseda BitMine a šéf výzkumu ve FundStrat, podle CNBC upozornil, že bitcoin zůstává pro část investorů atraktivní právě v době, kdy se rychle mění technologické a finanční prostředí.

„Tváří v tvář náporu příběhů o umělé inteligenci, které podkopávají důvěru v tradiční systémy, zůstává bitcoin nejtvrdšími penězi a odolnost jeho proof-of-work architektury byla prokázána,“ uvedl Lee.

Pokud se největší digitální měně podaří přesvědčit investory, že aktuální výprodej není začátkem hlubšího problému, mohou z toho těžit i akcie firem napojených na krypto.

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Bitcoin by se podle expertů mohl ještě letos vrátit nad hranici 90 tisíc dolarů, tedy zhruba 1,85 milionu korun. V delším horizontu pak analytici nevylučují ani opětovné přiblížení k historickému maximu přes 120 tisíc dolarů. Aktuálně se největší kryptoměna obchoduje kolem 75 tisíc dolarů.

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Coinbase jako sázka na obrat

Druhý velký pondělní obchod se týkal Coinbase. A na rozdíl od obchodu u Strategy má jasně býčí charakter. Podle CNBC jeden obchodník vsadil zhruba 21 milionů dolarů na to, že se akcie největší americké kryptoburzy v příštích měsících zvednou. Aby na své sázce vydělal, museli by přidat alespoň 13 procent t proti úrovním, na kterých se titul pohyboval během pondělního obcodování. 

Proč jsou kryptoakcie tak citlivé

Coinbase i Strategy patří mezi akcie, které se často obchodují jako nepřímá sázka na bitcoin. Když kryptoměna roste, investoři obvykle čekají vyšší zájem o obchodování a lepší sentiment pro celý sektor. Když bitcoin padá, bývají tyto tituly pod tlakem ještě výrazněji.

U Coinbase je vazba zřejmá. Firma vydělává mimo jiné na aktivitě klientů a objemech obchodů. Slabší trh může znamenat nižší transakční výnosy, menší zájem retailových investorů a tlak na ocenění akcie.

U Strategy je příběh jiný. Společnost vlastní obrovské množství bitcoinů, a její akcie proto investoři často vnímají jako pákovou sázku na cenu kryptoměny. Jenže právě to funguje oběma směry. Růst bitcoinu může akcii pomáhat, prudký pokles ji naopak zranit.

NYT odhalil „Satošiho“. Otcem bitcoinu má být britský kryptograf Adam Back

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Kdo stojí za vznikem bitcoinu, zůstává jednou z největších technologických záhad. Deník New York Times nyní přichází s vlastním závěrem. Na základě analýzy indicií označuje za otce bitcoinu britského kryptografa Adama Backa. Ten však jakékoli autorské spojení odmítá.

ČTK

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Trh hledá odpověď: panika, nebo příležitost?

Současné opční obchody ukazují, že trh není jednotný. Část investorů se zajišťuje proti dalšímu poklesu nebo počítá s tím, že kryptoakcie zůstanou pod tlakem. Jiní naopak využívají propadu k sázce na návrat.

Bitcoin tak stojí před důležitou zkouškou. Musí obhájit hranici kolem 60 tisíc dolarů a přesvědčit investory, že výprodej není začátkem další dlouhé kryptozimy.

Pro Coinbase, Strategy i další firmy napojené na digitální aktiva bude klíčové, zda se vrátí obchodní aktivita a důvěra v celý sektor. Zatím je jisté hlavně jedno: ani po prudkém propadu krypto z Wall Street nezmizelo. Jen se z něj stala mnohem nervóznější a dražší hra.

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Pavel Kliment povede KPMG v Česku. Radek Halíček se přesouvá do čela regionu CEE

Pavel Kliment, šéf KPMG
KPMG
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Dosavadní provozní ředitel české KPMG Pavel Kliment se od října stane řídícím partnerem společnosti v České republice. Ve funkci nahradí Radka Halíčka, který se soustředí na vedení sítě KPMG ve střední a východní Evropě.

Nejvyšší pozici v české kanceláři KPMG převezme od října Pavel Kliment, dosavadní provozní ředitel firmy a partner zodpovědný za služby pro realitní a stavební sektor. Ve vedení nahradí Radka Halíčka, který českou KPMG řídil od roku 2016 a nyní povede síť KPMG v regionu střední a východní Evropy jako výkonný ředitel a předseda správní rady. Region CEE zahrnuje 16 zemí včetně Ukrajiny.

Kliment v KPMG působí od roku 1999. V letech 2003 až 2005 pracoval v americkém Detroitu, partnerem české kanceláře se stal v roce 2010 a od roku 2022 zastává pozici provozního ředitele. Je českým statutárním auditorem a držitelem americké licence Certified Public Accountant.

Specialista na reality, finance a řízení rizik

Kliment stojí v čele skupiny poradců zaměřených na řízení rizik, financí a optimalizaci souvisejících procesů. Dlouhodobě se specializuje na sektor nemovitostí a stavebnictví, kde KPMG poskytuje poradenství developerům, investorům, finančním institucím i dalším hráčům trhu.

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Petra Nehasilová

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Je členem dozorčí rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, zakládajícím členem Sdružení pro architekturu a rozvoj a Iniciativy pro dostupné bydlení. Zastřešuje také pravidelný průzkum KPMG Property Lending Barometer, který sleduje bankovní financování nemovitostí v regionu střední a východní Evropy.

Halíček se soustředí na střední a východní Evropu

Radek Halíček byl řídícím partnerem KPMG v České republice od října 2016. Od roku 2022 zároveň působí ve vedení regionální sítě KPMG ve střední a východní Evropě. V nové roli se má plně soustředit na řízení celé CEE sítě.

Halíček je odborníkem na finanční instituce, kapitálové trhy, daňové a právní poradenství. V KPMG působí od roku 2006 a je také zakladatelem advokátní kanceláře KPMG Legal.

KPMG působí v Česku od roku 1990

KPMG poskytuje auditní, poradenské, účetní a právní služby. Globální síť KPMG zaměstnává více než 276 tisíc lidí ve 138 zemích.

V České republice firma otevřela první kancelář v Praze v roce 1990. Dnes má kanceláře v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích a zaměstnává více než tisíc lidí.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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