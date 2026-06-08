Kellnerová, Bradáčová, Jirásková. Forbes zveřejnil žebříček nejvlivnějších žen Česka
Kellnerová znovu vládne žebříčku Forbesu. První trojice se proti loňsku nezměnila. V závěsu za Kellnerovou se drží Lenka Bradáčová a třetí je Kateřina Jirásková z PPF. V první desítce jsou také Alena Schillerová, Tünde Bartha nebo Michaela Chaloupková.
V čele žebříčku nejvlivnějších žen Česka, který sestavuje časopis Forbes, je letos opět většinová majitelka skupiny PPF Renáta Kellnerová. Ani pořadí na dalších dvou místech se oproti loňsku nezměnilo. Forbes umístil na druhou příčku znovu nejvyšší státní zástupkyni Lenku Bradáčovou a na třetí finanční ředitelku a generální ředitelku ve sdílené funkci PPF Kateřinu Jiráskovou. Celkem jsou v žebříčku časopisu dvě stovky žen.
Forbes hodnotil byznys, politiku i kulturu
Česká redakce Forbesu hodnotí po vzoru amerického Forbesu vliv žen v hospodářství i politice například podle počtu lidí a objemu financí, které mohou dané ženy svými rozhodnutími ovlivnit. U představitelek firem zkoumá i hospodářské výsledky podniků za uplynulé období. Takto redakce po celý rok sledovala více než 600 žen, a to i z neziskového sektoru či kultury.
Kellnerová se drží na předních příčkách žebříčku od roku 2021, kdy po tragické smrti svého manžela Petra Kellnera začala spravovat majetek PPF. Od roku 2023 je Kellnerová jedničkou žebříčku.
Skupina PPF loni vykázala čistý zisk 692 milionů eur, tedy zhruba 16,8 miliardy korun. Meziročně to znamená pokles o 78 procent. Důvodem je především mimořádně vysoká srovnávací základna z roku 2024, kdy skupina dosáhla rekordního zisku díky jednorázovému výnosu z telekomunikační transakce.
Telekomunikace, reality a finance táhnou PPF. Skupina vydělala 16,8 miliardy
Zprávy z firem
Skupina PPF loni vykázala čistý zisk 692 milionů eur, tedy zhruba 16,8 miliardy korun. Meziročně to znamená pokles o 78 procent. Důvodem je především mimořádně vysoká srovnávací základna z roku 2024, kdy skupina dosáhla rekordního zisku díky jednorázovému výnosu z telekomunikační transakce.
Kellnerová zůstává na vrcholu
„Nejvlivnější ženou Česka je pořád, bez sebemenších pochybností, Renáta Kellnerová, majoritní akcionářka skupiny PPF a její reálná vládkyně,“ uvedl Forbes.
„Největší tuzemské finanční skupině se daří. Například jen telekomunikace – operátoři a infrastruktura – generují multimiliardovou ziskovost EBITDA a z pohledu valuace tvoří třetinu majetku Renáty Kellnerové a jejích dcer. Nejvlivnější žena s každým rokem proniká více a více do rodinného byznysu,“ popsal časopis vliv Kellnerové.
PPF má dvě ženy v první trojce
PPF má letos stejně jako před rokem zastoupení i na třetí příčce díky Kateřině Jiráskové. Forbes označil její kariéru v PPF, kde je už více než čtvrt století, za mimořádnou.
„Někdejší oblíbenkyně Petra Kellnera se postupně propracovala až na finanční ředitelku, aby se loni stala nejvýše postavenou českou manažerkou, když společně s Francouzem Didierem Stoesselem usedla do role co-CEO celé skupiny PPF. Z nejvyšší exekutivní pozice tak dohlíží na chod skupiny, jejíž aktiva přesahují bilion korun a která zaměstnává desítky tisíc lidí,“ napsal časopis.
Zbrojařský byznys katapultoval Michala Strnada na první místo mezi českými miliardáři. Časopis Forbes vyčíslil jeho majetek na 31 miliard dolarů (přes 653 miliard korun) a zařadil ho na 69. příčku světového žebříčku dolarových miliardářů. Strnad je zároveň jediným Čechem v první stovce nejbohatších lidí planety. Žebříčku kraluje Elon Musk. Renáta Kellnerová je 131.
Forbes: Nejbohatší na světě je Musk, Strnad je v první sedmdesátce
Leaders
Zbrojařský byznys katapultoval Michala Strnada na první místo mezi českými miliardáři. Časopis Forbes vyčíslil jeho majetek na 31 miliard dolarů (přes 653 miliard korun) a zařadil ho na 69. příčku světového žebříčku dolarových miliardářů. Strnad je zároveň jediným Čechem v první stovce nejbohatších lidí planety. Žebříčku kraluje Elon Musk. Renáta Kellnerová je 131.
Bradáčová patří mezi nejvlivnější ženy dlouhodobě
Na předních místech žebříčku Forbesu je už řadu let Lenka Bradáčová. Poprvé se do první desítky nejvlivnějších žen země dostala ještě jako pražská vrchní státní zástupkyně v roce 2012. Po několik let se také objevovala na první příčce žebříčku.
„Zkušenosti, profesionalita, kompetence a respekt. A také značný vliv. To všechno Lenku Bradáčovou uplynulých 15 let charakterizuje. U politiků, lidí z byznysu i běžné veřejnosti,“ popsal ji Forbes.
V první desítce jsou i Schillerová a Bartha
Z politické sféry jsou letos v první desítce žebříčku dvě ženy spojené s vládním hnutím ANO. Na pátém místě je ministryně financí Alena Schillerová a sedmá je vedoucí Úřadu vlády ČR Tünde Bartha.
„Říká se o ní, že je pravou rukou českého premiéra: jako někdo, kdo dotahuje věci do konce. Tünde Bartha je pro Andreje Babiše klíčovým člověkem, na kterého spoléhal už za svého prvního období v premiérském křesle,“ uvedl Forbes.
V první desítce se opět umístily také ředitelka divize Správa a členka představenstva ČEZ Michaela Chaloupková, finanční ředitelka a členka představenstva KKCG Katarína Kohlmayer, spolumajitelka stavebnin DEK Petra Kutnarová, podnikatelka Ivana Tykač a spolumajitelka JSK Investments Simona Kijonková.
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