Rekordní rok pro PRE POINT: spotřeba na dobíjecích stanicích vzrostla téměř o polovinu
Veřejná dobíjecí síť elektromobilů PRE POINT společnosti Pražská energetika má za sebou mimořádně úspěšný rok 2025. Spotřeba elektřiny na dobíjecích stanicích meziročně vzrostla o 47 procent na 11,13 GWh a počet dobíjecích transakcí se zvýšil o 37 procent na 565 tisíc.
Síť PRE POINT se loni dál rozrůstala a ke konci roku zahrnovala 896 veřejných dobíjecích stanic s 1 395 dobíjecími body. Jen během roku bylo zprovozněno 92 nových stanic a dalších 60 AC bodů vzniklo ve spolupráci s partnery. PRE se tak přiblížila hranici 900 veřejných stanic po celé České republice.
„Rychlý růst spotřeby potvrzuje, že elektromobilita v Česku nabírá na síle,“ říká Libor Hladík, vedoucí sekce Emobility v Pražské energetice. Vytíženost sítě se meziročně výrazně zvýšila, přičemž rekordní den připadl na 19. prosince 2025 s téměř 47 MWh odebrané elektřiny.
V roce 2026 se Pražská energetika zaměří na další rozvoj ultrarychlého dobíjení, zvyšování výkonu stávajících stanic a přípravu nových projektů. Letos plánuje zprovoznit zhruba 30 nových dobíjecích stanic a připravit výstavbu více než 200 dalších pro následující roky.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.