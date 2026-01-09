Nový magazín právě vychází!

Oběd z výrobní linky. Budoucnost, nebo konec restaurací?

Oběd z výrobní linky. Budoucnost, nebo konec restaurací?

Ilustrační foto
iStock
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Misky na dopravním pásu, roboti dávkují ingredience, lidé jen kontrolují. Wonder chce přepsat pravidla gastronomie. Jenže jídlo není balík z e-shopu – a zákazníci to cítí.

Objednáte si jídlo v aplikaci. Někde v zákulisí se miska rozjede po dopravním pásu, nad ní se otevřou zásobníky s ingrediencemi a přesně podle receptu do ní padají rukola, kuře nebo omáčka. Když něco dojde, systém pošle upozornění člověku, aby zásobu doplnil. Výsledkem je hotové jídlo, připravené rychleji než od kuchaře a pokaždé stejné. Tohle není sci-fi. Je to realita firmy Wonder Group, která masivně investuje do automatizace kuchyní a chce s restauracemi udělat totéž, co Amazon udělal s maloobchodem. Jak upozorňuje server agentury Bloomberg, tomuto trendu nahrávají i data.

Podle National Restaurant Association dnes pochází 73 procent návštěvnosti restaurací z rozvozu a jídla s sebou. Ještě v únoru 2020 to bylo 61 procent. Ziskové marže amerických restaurací zároveň od roku 2019 klesly o více než 30 procent, což vysvětluje, proč se celé odvětví stále víc upíná k automatizaci a technologickým řešením.

Wonder chce změnit restaurace stejně jako Amazon změnil nakupování

Za Wonderem stojí Marc Lore, miliardář a veterán e-commerce. V minulosti prodal Diapers.com Amazonu a později vybudoval Jet.com, který koupil Walmart. Dnes tvrdí, že principy postavené na logistice, softwaru a škálování lze aplikovat i na jídlo. „Amazon vybírá, balí a odesílá. My vybíráme, vaříme, balíme a odesíláme,“ říká Lore.

Jedním z největších kroků Wonderu je nákup robotického systému pro přípravu jídel známého jako Infinite Kitchen, a to za 186 milionů dolarů. Jde o zařízení, které zabere celou místnost: dopravní dráha veze misky pod řadou vysokých zásobníků s ingrediencemi. Podle receptu systém ve správnou chvíli „vypustí“ rukolu, kuře nebo omáčku a misky se přitom jemně otáčejí, aby se vše rovnoměrně rozložilo. Když některá ingredience dojde, vyskočí upozornění a člověk zásobník doplní. Pokud něco chybí, miska absolvuje celý okruh znovu.

Tvůrci technologie tvrdí, že systém zvládne až 500 misek za hodinu, tedy zhruba desetkrát víc než jeden člověk.

Wonder už má na východním pobřeží USA desítky poboček, které připomínají malé „jídelní haly“. Zákazníci si vybírají z desítek různých menu: některá jsou spojena se známými šéfkuchaři nebo zavedenými podniky, jiná jsou značky vytvořené přímo Wonderem. Objednávky směřují hlavně přes aplikaci, případně přes iPady v prodejnách.

Na první pohled to může působit jako klasický food court, ve skutečnosti ale nejde o dvacet kuchyní v jedné místnosti. Základ jídel se často připravuje v centralizovaných provozech a v pobočkách se pak jídlo pouze dokončuje. Zaměstnanci bez vysoce specializovaného kuchařského výcviku pracují s přesně nastavenými kuchařskými zařízeními. Lore totiž tvrdí, že tajemství úspěchu není v hvězdném kuchaři u plotny, ale v technologii, která dokáže opakovat stejné výsledky pořád dokola.

Problém: lidé nechtějí jíst „jídlo z distribučního centra“

Firma se otevřeně inspiruje logistikou skladů, ale zároveň si uvědomuje, že jídlo je emocionální záležitost. „Je těžké lidem říct, že jejich večeře vznikla podobně jako balík z e-shopu,“ přibližuje jeden z manažerů společnosti Wonder.

Wonder zatím není plně robotická továrna na jídlo. V kuchyních stále pracují lidé, kteří dělají citlivější úkony, kompletují, kontrolují a balí hotové pokrmy. Směr je ale jasný, Infinite Kitchen má být dalším krokem k tomu, aby se vaření postupně změnilo v průmyslový proces. Dnes má Wonder na východním pobřeží USA zhruba 90 poboček. Společnost sází na to, že budoucnost gastronomie bude řízená softwarem a dopravníky. Otázkou je, jestli lidé chtějí jíst rychleji nebo jíst lépe.

Petra Nehasilová

Království, které bylo pro zahraniční realitní kapitál desítky let uzavřené, mění pravidla hry. Od ledna mohou cizinci vlastnit nemovitosti ve vybraných projektech a zónách.

Saúdská Arábie se poprvé systematicky otevírá zahraničním investorům do nemovitostí. Pro zahraniční, tedy i české investory, kteří v posledních letech masivně vstupovali do Dubaje, se tak otevírá nová oblast. Od ledna totiž vstupuje v platnost nový zákon, který umožní zahraničním kupujícím vlastnit nemovitosti ve vymezených projektech a zónách. Jde o zásadní obrat v zemi, kde byl realitní trh pro cizince po desetiletí prakticky uzavřen, upozorňuje server agentury Bloomberg.

Jedním z klíčových projektů této transformace je Khuzam, rozsáhlý rezidenční development zhruba hodinu severně od Rijádu v hodnotě 27 miliard dolarů. Projekt realizuje státem podporovaná National Housing Co., která má ambici zásadně zvýšit nabídku bydlení a stabilizovat rychle rostoucí ceny. Nově vznikající čtvrti s tisíci rodinných domů podle Bloombergu připomínají americká předměstí a představují nový směr saúdské bytové výstavby.

Odklon od ropy

Reforma je součástí širší ekonomické transformace vedené korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Jejím cílem je přilákat zahraniční kapitál, snížit závislost země na ropném sektoru a zároveň zlepšit dostupnost bydlení pro mladou, rychle rostoucí populaci. Otevření realitního trhu zapadá do stejné strategie jako nedávné plné otevření saúdskoarabského akciového trhu zahraničním investorům, které dále posiluje investiční atraktivitu největší ekonomiky Blízkého východu a signalizuje snahu království hrát výraznější roli v globálním kapitálovém toku.

Očekávání na trhu jsou vysoká. Podle analytiků společnosti CBRE může nový zákon znamenat „zásadní změnu hry“. Zájem investorů přichází nejen ze zemí Perského zálivu, ale také z Evropy, Číny či USA. Na trhu už působí například i Trump Organization, která se podílí na výstavbě luxusních rezidenčních projektů.

Na rozdíl od Dubaje, kde je realitní trh otevřen cizincům už více než 20 let, je Saúdská Arábie na úplném začátku investičního cyklu. Pro konzervativnější investory může být klíčové, že saúdský trh není tak závislý na krátkodobých expatech a turistickém sentimentu.

Saúdský realitní trh má oproti Dubaji jednu zásadní výhodu, a to stabilní domácí poptávku. Země má zhruba 35 milionů obyvatel, z toho téměř 20 milionů občanů, a přibližně 34 % populace je mladší 14 let, což vytváří silný dlouhodobý tlak na bydlení.

Na druhé straně však ceny rychle rostou. Ceny bytů v Rijádu vzrostly od roku 2019 do roku 2025 o 96 procent, ceny vil o 53 procent a nájmy rostou v průměru o 8,5 procenta ročně. Korunní princ proto nařídil pětileté zmrazení nájemného v Rijádu a označil další růst cen za „nepřijatelný“.

Společnost National Housing Co. má aktuálně ve výstavbě více než 164 tisíc domů a realizuje projekty po celé Saúdské Arábii – od Džiddy na západním pobřeží přes Rijád až po Dammám na východě země, včetně svatých měst Mekky a Medíny. Firma spolupracuje s developery a stavebními společnostmi z USA, Číny, Jižní Koreje či Egypta prostřednictvím joint ventures, aby zvýšila kapacity a zlepšila lokální dodavatelské řetězce.

Z brownfieldu gastro centrum. Ambiente mění Holešovickou tržnici jídlem i architekturou

V Holešovická tržnice vzniká místo, které má ambici stát se novým každodenním centrem pražské gastronomie.
Užito se svolením Ambiente
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Holešovická tržnice se stává dalším klíčovým bodem pražské gastronomie. Ambiente tu rozvíjí koncept postavený na zavedených značkách a sdíleném dvorku.

V Holešovické tržnici vzniká místo, které má ambici stát se novým centrem pražské gastronomie. Skupina Ambiente tu postupně otevírá tři své podniky, restauraci Skô, cukrárnu Myšák a řeznictví Naše maso. Každý z nich funguje samostatně, dohromady ale tvoří promyšlený celek propojený společným dvorkem.

Pod architektonický návrh se podepsal Josef Pleskot a jeho AP Atelier, který dal projektu jednotný výraz, tedy současný, ale s respektem k historii někdejších jatek.

Otevírá Skô – restaurace, jejíž kuchyni vede dosavadní kreativní šéfkuchař Ambiente Tomáš Valkovič. Jeho koncept je postavený na vzpomínkách a chutích z dětství, které tento slovenský rodák přetváří do současné podoby Restaurace nabízí přibližně 30 míst k sezení a prozatím večerní menu. V blízké době se plánuje rozšířit nabídku i na obědy a bufet nabízející jídla a nápoje s sebou či na stojáka. Na kuchyni navazuje vinný sklep a pestrá vinná karta se zaměřením na menší vinaře ze Slovenska a Česka, doplněná o výběr vín z Itálie, Rakouska, Slovinska či Francie. Vedle lahvových vín hosté mohou ochutnat také čepované víno, kterému Skô věnuje stejnou péči. 12 fotografií v galerii

Ambiente otevírá restauraci Skô

Srdcem celého prostoru je restaurace Skô, osobní projekt šéfkuchaře Tomáše Valkoviče. Jeho kuchyně vychází ze vzpomínek na dětství na Slovensku. Na menu se objevují langoše, halušky, lokše, pagáče, privarok nebo treska v majonéze.

Část surovin vzniká přímo v restauraci. „Na ohništi pečeme maso, sami si pěstujeme bylinky, nakládáme zelí, vaříme marmelády a zavařujeme kompoty. Spolu s Amasem vyrábíme vlastní klobásy a uzenou šunku a spolupracujeme s českými a slovenskými farmáři, vinaři i řemeslníky,“ vyjmenovává Tomáš Valkovič, rodák ze Slovenska, který v posledních letech působil jako kreativní šéfkuchař Ambiente.

Skô má zhruba třicet míst k sezení a zatím servíruje večeře, do budoucna se chystají i obědy a bufet. Na kuchyni navazuje vinný sklep a promyšlená vinná karta zaměřená především na menší vinaře ze Slovenska a Česka.

Interiéru dominuje velká pec na dřevo, v barevném a živém prostoru je nejvýraznějším prvkem modrobílá kredenc. „Často přemýšlím nad tím, že prostor musí slušet osobnosti, která mu bude kralovat. Pokud se nám to s Tomášem povedlo, budu to považovat za ten nejlepší výsledek, jakého může architekt dosáhnout. Není totiž nic tak intimního jako navrhovat interiér restaurace,“ říká autor návrhu Josef Pleskot.

Větrníky, kremrole a výběrová káva na druhém břehu Vltavy: V Holešovické tržnici

V Hale 27 otevřela svou druhou pražskou pobočku cukrárna Myšák. Nabízí vše, na co jsou hosté zvyklí z Vodičkovy ulice: tradiční české zákusky podle prvorepublikových receptur, větrníky, kremrole, dorty, snídaně i výběrovou kávu z liberecké pražírny Nordbeans.

Prostor je navržen především pro rychlý servis a prodej s sebou. Zákusky si ale lze vychutnat i venku na dvorku, který Myšák sdílí se Skô a Naším masem. Interiér od architektky Terezy Froňkové pracuje s mahagonovým dřevem a atypickým lustrem inspirovaným marcipánovými figurkami, které jsou s Myšákem historicky spojené. Oproti provozovně ve Vodičkově ulici, kde převládá vanilkový odstín, se v Holešovicích objevuje jemná šalvějová barva.

V Holešovické tržnici otevře pobočku řeznictví Naše maso

Třetím dílem skládačky je nové Naše maso, které se v Hale 27 otevře na začátku roku 2026. Stejně jako v Dlouhé ulici nabídne maso z českých chovů, uzeniny podle prvorepublikových receptur i hotová jídla – burgery, tatarák nebo sekanou v housce.

Interiér opět navrhl AP Atelier Josefa Pleskota. Dominantou prostoru je masivní výdejní pult ze zeleného řeckého mramoru, který architekti přirovnávají ke zkamenělé trávě. „Zelená symbolizuje vitalitu a zdraví, ale pro někoho může evokovat i něco znepokojivého. Potěšilo nás, že se řezníci pro tento kontrastní nápad nadchli,“ vysvětluje Pleskot.

Prostor doplňuje kruhový lustr evokující slunce a soška svatého Bartoloměje, patrona řezníků. Díky proskleným stěnám mohou zákazníci sledovat řezníky přímo při práci. Součástí provozu jsou také dvě výdejní okénka a samoobslužná vitrína s maloobchodním prodejem.

