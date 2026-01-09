Oběd z výrobní linky. Budoucnost, nebo konec restaurací?
Misky na dopravním pásu, roboti dávkují ingredience, lidé jen kontrolují. Wonder chce přepsat pravidla gastronomie. Jenže jídlo není balík z e-shopu – a zákazníci to cítí.
Objednáte si jídlo v aplikaci. Někde v zákulisí se miska rozjede po dopravním pásu, nad ní se otevřou zásobníky s ingrediencemi a přesně podle receptu do ní padají rukola, kuře nebo omáčka. Když něco dojde, systém pošle upozornění člověku, aby zásobu doplnil. Výsledkem je hotové jídlo, připravené rychleji než od kuchaře a pokaždé stejné. Tohle není sci-fi. Je to realita firmy Wonder Group, která masivně investuje do automatizace kuchyní a chce s restauracemi udělat totéž, co Amazon udělal s maloobchodem. Jak upozorňuje server agentury Bloomberg, tomuto trendu nahrávají i data.
Podle National Restaurant Association dnes pochází 73 procent návštěvnosti restaurací z rozvozu a jídla s sebou. Ještě v únoru 2020 to bylo 61 procent. Ziskové marže amerických restaurací zároveň od roku 2019 klesly o více než 30 procent, což vysvětluje, proč se celé odvětví stále víc upíná k automatizaci a technologickým řešením.
Wonder chce změnit restaurace stejně jako Amazon změnil nakupování
Za Wonderem stojí Marc Lore, miliardář a veterán e-commerce. V minulosti prodal Diapers.com Amazonu a později vybudoval Jet.com, který koupil Walmart. Dnes tvrdí, že principy postavené na logistice, softwaru a škálování lze aplikovat i na jídlo. „Amazon vybírá, balí a odesílá. My vybíráme, vaříme, balíme a odesíláme,“ říká Lore.
Jedním z největších kroků Wonderu je nákup robotického systému pro přípravu jídel známého jako Infinite Kitchen, a to za 186 milionů dolarů. Jde o zařízení, které zabere celou místnost: dopravní dráha veze misky pod řadou vysokých zásobníků s ingrediencemi. Podle receptu systém ve správnou chvíli „vypustí“ rukolu, kuře nebo omáčku a misky se přitom jemně otáčejí, aby se vše rovnoměrně rozložilo. Když některá ingredience dojde, vyskočí upozornění a člověk zásobník doplní. Pokud něco chybí, miska absolvuje celý okruh znovu.
Tvůrci technologie tvrdí, že systém zvládne až 500 misek za hodinu, tedy zhruba desetkrát víc než jeden člověk.
Wonder už má na východním pobřeží USA desítky poboček, které připomínají malé „jídelní haly“. Zákazníci si vybírají z desítek různých menu: některá jsou spojena se známými šéfkuchaři nebo zavedenými podniky, jiná jsou značky vytvořené přímo Wonderem. Objednávky směřují hlavně přes aplikaci, případně přes iPady v prodejnách.
Na první pohled to může působit jako klasický food court, ve skutečnosti ale nejde o dvacet kuchyní v jedné místnosti. Základ jídel se často připravuje v centralizovaných provozech a v pobočkách se pak jídlo pouze dokončuje. Zaměstnanci bez vysoce specializovaného kuchařského výcviku pracují s přesně nastavenými kuchařskými zařízeními. Lore totiž tvrdí, že tajemství úspěchu není v hvězdném kuchaři u plotny, ale v technologii, která dokáže opakovat stejné výsledky pořád dokola.
Problém: lidé nechtějí jíst „jídlo z distribučního centra“
Firma se otevřeně inspiruje logistikou skladů, ale zároveň si uvědomuje, že jídlo je emocionální záležitost. „Je těžké lidem říct, že jejich večeře vznikla podobně jako balík z e-shopu,“ přibližuje jeden z manažerů společnosti Wonder.
Wonder zatím není plně robotická továrna na jídlo. V kuchyních stále pracují lidé, kteří dělají citlivější úkony, kompletují, kontrolují a balí hotové pokrmy. Směr je ale jasný, Infinite Kitchen má být dalším krokem k tomu, aby se vaření postupně změnilo v průmyslový proces. Dnes má Wonder na východním pobřeží USA zhruba 90 poboček. Společnost sází na to, že budoucnost gastronomie bude řízená softwarem a dopravníky. Otázkou je, jestli lidé chtějí jíst rychleji nebo jíst lépe.
