Průzkum: Kdo zvládne AI, vyhraje. Většina firem je ale teprve na startu

České firmy přecházejí od experimentů k reálnému využití umělé inteligence (AI). Klíčová fáze – skutečná transformace – je ale teprve před nimi. Ukazují to výsledky průzkumu společnosti Deloitte realizovaného ve spolupráci s Českou asociací umělé inteligence.

Umělá inteligence přestává být v českých firmách experimentem. Podle nového průzkumu Deloitte a České asociace umělé inteligence (ČAUI) má nebo připravuje AI strategii už 73 procent oslovených firem. Přesto ji zatím jen menšina dokáže využít jako skutečný motor změny.

Od experimentů k praxi

Firmy se podle průzkumu postupně posouvají od pilotních projektů k reálnému využití AI v každodenním provozu. Místo testování se soustředí na integraci do procesů a systémů. „České firmy už mají s AI konkrétní zkušenosti a vidí její přínos. Jen menší část ji ale využívá k hlubší transformaci, většina postupuje krok za krokem,“ říká Julie Slavík z Deloitte.

Investice rostou, ale opatrně

AI se stává běžnou položkou rozpočtů. Většina firem do ní investuje jedno až deset procent IT výdajů. Investice jsou ale spíše postupné než transformační. Výraznou výjimkou je sektor ICT, kde 12 % firem podle průzkumu uvádí, že na AI směřuje 61 až 100 procent svého IT rozpočtu. V těchto společnostech je AI často přímou součástí produktů a služeb, nikoli však pouze podpůrným nástrojem.

Průzkum dále ukazuje, že 30 procent českých firem již převedlo alespoň 40 procent svých AI pilotních projektů do produkčního prostředí. Ve srovnání s globálním průměrem, který činí 25 procent, se tak české firmy nacházejí mírně nad světovým benchmarkem. Zároveň však většina společností stále převádí do reálného provozu pouze menší část pilotních projektů. To ukazuje, že škálování AI zůstává jednou z hlavních výzev.

Strategie ano, revoluce zatím ne

AI má dnes místo ve strategii většiny firem, skutečná transformace byznysu ale zaostává. Do zásadních změn se pouští jen zhruba pětina společností. „AI je v Česku jasnou prioritou, ale jen část firem ji dokáže proměnit v dlouhodobou konkurenční výhodu,“ říká Jan Kudlák z Deloitte.

Podle Lukáše Benzla z ČAUI budou firmy muset jít dál: „Nestačí AI jen integrovat do procesů, bude nutné je měnit.“

Nejčastěji používaným nástrojem je Microsoft Copilot. Další řešení, včetně ChatGPT nebo interních nástrojů, slouží spíše jako doplněk. Firmy dávají přednost nástrojům, které lze rychle nasadit a splňují bezpečnostní požadavky.

AI zatím firmám pomáhá hlavně interně. 85 procent společností uvádí vyšší efektivitu, 64 procent lepší rozhodování. Naopak přímý dopad na tržby vidí jen menšina.

Problémem zůstává i měření výsledků. Téměř polovina firem dopady AI systematicky nesleduje.

Největší bariéra? Lidé

Hlavní překážkou není technologie, ale lidé. Firmám chybí odborníci, kvalitní data i jasné scénáře využití. „Bez kvalifikovaných lidí a dat zůstává potenciál AI nevyužitý,“ upozorňuje Kudlák.

Novější technologie, jako autonomní AI agenti, zatím firmy testují spíše opatrně. „Autonomní AI představuje další krok vývoje, ale české firmy k němu zatím přistupují obezřetně. Prioritou zůstává kontrola, bezpečnost a postupné zavádění,“ uzavírá Julie Slavík.

Průzkum AI v českých firmách 2026 realizovala společnost Deloitte ve spolupráci s Českou asociací umělé inteligence. Zúčastnilo se ho 155 společností různých velikostí a z širokého spektra odvětví, včetně ICT, výroby, finančních služeb a profesionálních služeb.

Petra Nehasilová
Válka v Íránu zatím nezdražuje stavebnictví o desítky procent, ale mění něco zásadnějšího. Firmy přestávají vědět, za kolik budou stavět, a to může ceny bytů posunout ještě výš, shodli se odborníci na setkání Realitního Clubu, které se konalo v Trinity Paláci.

Napětí na Blízkém východě začíná dopadat i na české stavebnictví. Experti z realitního trhu se shodují, že konflikt v Íránu se propisuje hlavně do cen materiálů navázaných na ropu, do dopravy a celkové nejistoty při nacenění staveb. Přímý dopad zatím většinou nepočítají v desítkách procent, zároveň ale varují, že konflikt je teprve na začátku a konečný účet ještě není zřejmý.

„V rezidenční výstavbě nám za posledních deset let narostly ceny bytů o nějakých 165 procent. To přímo koreluje s tím, jak rostou ceny stavebních pozemků a náklady na výstavbu,“ uvedl Josef Kupec z KPMG.  

Trh znejistěl, ceny se rozplývají

Jedním z prvních viditelných příkladů je polystyren. „Když máte štěstí a seženete ho, pak ho koupíte o 300 procent dráž. Podobná situace je i u dalších výrobků z ropy, jako je asfalt nebo plastové výrobky, například trubky,“ dodal Kupec. Vedle samotných materiálů se podle něj do cen promítne i dražší doprava, stavební stroje a celkově stavební práce.

„Kolik to bude, to v tuto chvíli bohužel nikdo z nás neví a bude to záviset na tom, jak dlouho bude konflikt trvat,“ uvedl Kupec.

Právě ropa je podle investorů a developerů klíčová. „Jen na vrtání pilot potřebujeme 40 tisíc litrů nafty,“ přiblížil Jan Sadil, šéf developerské skupiny JRD.

Náklady na jednotlivé materiály samy o sobě podle něj nemusí být v celkovém rozpočtu tím největším problémem. Větší dopad má to, že cena ropy vstupuje prakticky do všeho, od výroby přes dopravu až po vedlejší rozpočtové náklady.

Na růst cen už podle firem reagují i dodavatelé. „Ceny vstupních materiálu razantně narostly, například v případě plastových oken nebo umělých trubek. Výrobci navíc vůbec nedokážou predikovat, zda potřebné materiály pro výrobu budou mít k dispozici,“ potvrzuje Pavel Šatný, spolumajitel společnosti Doornite.

Vedle zdražování jsou tak podle něj na trhu cítit i určité obavy. Napětí se promítá hlavně do tendrů. U nových projektů je čím dál obtížnější získat pevné a dlouhodobě udržitelné nacenění, protože i subdodavatelé sami hůř odhadují další vývoj.

„Když dneska tendrujeme projekt, tak se dostáváme do situace, kdy potřebujeme něco nacenit a posouvat se dál v akvizici nebo realizaci, ale trh je nestálý. Stavební firmy nejsou schopné nám dát pevnou cenu,“ uvedl obchodní ředitel Michal Šiller z developerské společnosti Neocity Group.

Tomáš Kaluš, ředitel rezidenčního developmentu pro Česko ve společnosti UDI Group uvedl, že firma aktuálně tendruje projekt v Praze za zhruba miliardu korun. „U miliardových projektů se zatím bavíme o zdražení v jednotkách procent, nikoliv desítkách,“ řekl. Podle něj jsou dnes investoři i developeři poučenější díky zkušenostem z covidu a války na Ukrajině.

Klíčovým faktorem ale zůstává cena ropy, která se podle něj promítá do všech částí výstavby. „Zatím se na situaci díváme s klidem, byť nás to bude stát něco navíc. Nemůžeme si dovolit nechat dodavatele padnout, potřebujeme byty postavit a prodat,“ dodal šéf developmentu UDI. Podle něj se podobné problémy objevují napříč Evropou, například v Polsku nebo Srbsku.

Napětí na trhu se projevuje i v tendrech. Některé stavební firmy jsou dnes schopné ze soutěží odejít, protože mají dostatek zakázek a nemají potřebu jít pod cenu. „Zatím ale nevidím apokalyptický scénář,“ uvedl Kaluš. Zároveň připustil, že vyšší náklady se nakonec promítnou do cen pro klienty. „Je pravda, že to zaplatí klient, ale ten se dívá na hodnotu v horizontu desítek let. V zásadě je jedno, jestli metr čtvereční zdraží o desítky tisíc korun,“ dodal.

Na trhu se podle Filipa Šejvla z realitní kanceláře Philip Frank projevuje i zkušenost z předchozích krizí, zejména covidu a války na Ukrajině. Firmy už podle něj nejsou tak zaskočené jako před několika lety a více počítají s tím, že podobné výkyvy budou součástí podnikání. „Musíme začít přemýšlet tak, že se ta rizika budou opakovat častěji. Developeři i stavební firmy je budou započítávat do svých marží a rizik, a tím pádem půjdou ceny nahoru,“ dodal Šejvl.

Kdo zdražení zaplatí? Nakonec klient

Shoda panuje v jedné věci, náklady se nakonec promítnou do cen bytů. „Zaplatí to koncoví uživatelé,“ uvedl Kupec z KPMG s tím, že bydlení se v Česku stalo investiční komoditou.

„Jsme na začátku krize v Iránu, a ještě nám přinese překvapení. A nechci tvrdit, že zákazník snese všechno. Není to pravda,“ odpověděl na otázku, kde se ceny bytů zastaví Jan Sadil. Zároveň upozornil na to, že: „Čtvrtina nákladů jde za státem v podobě DPH a dalších odvodů. Marže developerů je kolem 12 procent.“

Významnou roli podle Petra Bulana z Century 21 sehrají i hypotéky. Právě dostupnost financování může rozhodnout, zda trh další zdražování unese. „Není to ani tak o cenovém stropu, ale o hypotečním stropu,“ uvedl Bulan. Pokud by úrokové sazby výrazně rostly, mohl by podle části trhu přijít rychlý útlum poptávky podobně jako po začátku války na Ukrajině.

Vedle novostaveb se změny propisují i do sekundárního trhu. Kupující podle realitních makléřů stále více preferují novostavby, energeticky úsporné bydlení a lepší technický standard. „Investoři chtějí spíš novostavby, zaměřují se na energetickou třídu A a B,“ dodal Bulan. U starších bytů naopak roste tlak na cenu i obavy z dalších nákladů.

Do cen se stále více promítá riziko. Kvůli nepředvídatelnému vývoji přidávají firmy do nabídek rezervy, které mohou výsledné ceny zvyšovat více než samotné materiály. Část trhu zároveň varuje, že dopady konfliktu se teprve projeví. „Jsme teprve na začátku, může nám to přinést ještě překvapení,“ uzavřel Šejvl.

Hoteliér Jaroslav Svoboda míří do Pobaltí. Za stovky milionů přebírá luxusní hotel Grand Palace v centru Rigy.

Česká hotelová skupina Czech Inn Hotels podnikatele Jaroslava Svobody pokračuje v zahraniční expanzi, nově vstupuje na pobaltský trh. V lotyšské metropoli Rize kupuje pětihvězdičkový hotel Grand Palace. Hodnota transakce se podle firmy pohybuje ve stovkách milionů korun.

Hotel s michelinskou restaurací

Grand Palace Riga se nachází v historickém centru města a patří do prestižní sítě Small Luxury Hotels of the World. Hotel nabízí 56 pokojů a součástí je i restaurace oceněná michelinským průvodcem.

Budova stojí v těsné blízkosti hlavních památek v centru Rigy, která patří mezi vyhledávané evropské turistické destinace.

Sázka na prémiový segment

Majitel skupiny Jaroslav Svoboda označuje akvizici za součást dlouhodobé strategie firmy. „Je to logický krok v naší expanzi. Riga je silná evropská destinace s rostoucím potenciálem v prémiovém segmentu,“ uvedl.

Podle něj chce firma hotel dále rozvíjet. „Zaměřujeme se na kvalitní hotely v atraktivních lokalitách. V příštím roce plánujeme investovat do modernizace desítky milionů korun,“ dodal Svoboda.

Czech Inn Hotels je největší hotelovou skupinou v České republice. Společnost založil Jaroslav Svoboda v roce 2003 a dnes provozuje více než 28 hotelů a desítky gastronomických provozů.

V roce 2025 skupina ubytovala přes dva miliony hostů. V posledních letech firma rozšiřuje aktivity i mimo Česko, například ve střední Evropě nebo na východních trzích.

„Naším cílem je budovat silnou středoevropskou hotelovou skupinu s mezinárodním přesahem. Vstup do Pobaltí vnímáme jako začátek další kapitoly růstu,“ uvedl Svoboda.

Riga láká turisty i investory

Lotyšská metropole Riga má přibližně 595 tisíc obyvatel a je největším městem Pobaltí. Díky své poloze u Baltského moře a historickému centru patří mezi významné turistické i obchodní uzly regionu.

