Průzkum: Kdo zvládne AI, vyhraje. Většina firem je ale teprve na startu
České firmy přecházejí od experimentů k reálnému využití umělé inteligence (AI). Klíčová fáze – skutečná transformace – je ale teprve před nimi. Ukazují to výsledky průzkumu společnosti Deloitte realizovaného ve spolupráci s Českou asociací umělé inteligence.
Umělá inteligence přestává být v českých firmách experimentem. Podle nového průzkumu Deloitte a České asociace umělé inteligence (ČAUI) má nebo připravuje AI strategii už 73 procent oslovených firem. Přesto ji zatím jen menšina dokáže využít jako skutečný motor změny.
Od experimentů k praxi
Firmy se podle průzkumu postupně posouvají od pilotních projektů k reálnému využití AI v každodenním provozu. Místo testování se soustředí na integraci do procesů a systémů. „České firmy už mají s AI konkrétní zkušenosti a vidí její přínos. Jen menší část ji ale využívá k hlubší transformaci, většina postupuje krok za krokem,“ říká Julie Slavík z Deloitte.
Osobní kontakt umělá inteligence nenahradí, už dnes ale výrazně urychluje vyřízení pojistné události a vyplacení peněz. „U agendy škod zpracovává a třídí podklady, automaticky čte dokumenty a umí prioritizovat práci,“ vyjmenovává jmenuje senior manažerka likvidace neživotního pojištění z Generali České pojišťovny Iva Gažová.
Investice rostou, ale opatrně
AI se stává běžnou položkou rozpočtů. Většina firem do ní investuje jedno až deset procent IT výdajů. Investice jsou ale spíše postupné než transformační. Výraznou výjimkou je sektor ICT, kde 12 % firem podle průzkumu uvádí, že na AI směřuje 61 až 100 procent svého IT rozpočtu. V těchto společnostech je AI často přímou součástí produktů a služeb, nikoli však pouze podpůrným nástrojem.
Průzkum dále ukazuje, že 30 procent českých firem již převedlo alespoň 40 procent svých AI pilotních projektů do produkčního prostředí. Ve srovnání s globálním průměrem, který činí 25 procent, se tak české firmy nacházejí mírně nad světovým benchmarkem. Zároveň však většina společností stále převádí do reálného provozu pouze menší část pilotních projektů. To ukazuje, že škálování AI zůstává jednou z hlavních výzev.
Vzdělávání se stává jedním z klíčových témat společnosti, a to nejen kvůli nastupující AI. Nástup umělé inteligence totiž ukazuje, že řada znalostí a dovedností bude již zanedlouho nepoužitelná. Jak tomu čelit? „My studenty motivujeme, aby AI používali, ale zodpovědně. Zároveň posilujeme dovednosti, které budou v budoucnosti nepostradatelné,“ říká rektorka Newton University Anna Plechatá Krausová.
Strategie ano, revoluce zatím ne
AI má dnes místo ve strategii většiny firem, skutečná transformace byznysu ale zaostává. Do zásadních změn se pouští jen zhruba pětina společností. „AI je v Česku jasnou prioritou, ale jen část firem ji dokáže proměnit v dlouhodobou konkurenční výhodu,“ říká Jan Kudlák z Deloitte.
Podle Lukáše Benzla z ČAUI budou firmy muset jít dál: „Nestačí AI jen integrovat do procesů, bude nutné je měnit.“
Nejčastěji používaným nástrojem je Microsoft Copilot. Další řešení, včetně ChatGPT nebo interních nástrojů, slouží spíše jako doplněk. Firmy dávají přednost nástrojům, které lze rychle nasadit a splňují bezpečnostní požadavky.
AI zatím firmám pomáhá hlavně interně. 85 procent společností uvádí vyšší efektivitu, 64 procent lepší rozhodování. Naopak přímý dopad na tržby vidí jen menšina.
Problémem zůstává i měření výsledků. Téměř polovina firem dopady AI systematicky nesleduje.
Největší bariéra? Lidé
Hlavní překážkou není technologie, ale lidé. Firmám chybí odborníci, kvalitní data i jasné scénáře využití. „Bez kvalifikovaných lidí a dat zůstává potenciál AI nevyužitý,“ upozorňuje Kudlák.
Novější technologie, jako autonomní AI agenti, zatím firmy testují spíše opatrně. „Autonomní AI představuje další krok vývoje, ale české firmy k němu zatím přistupují obezřetně. Prioritou zůstává kontrola, bezpečnost a postupné zavádění,“ uzavírá Julie Slavík.
Průzkum AI v českých firmách 2026 realizovala společnost Deloitte ve spolupráci s Českou asociací umělé inteligence. Zúčastnilo se ho 155 společností různých velikostí a z širokého spektra odvětví, včetně ICT, výroby, finančních služeb a profesionálních služeb.
