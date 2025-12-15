Hoteliér Svoboda expanduje, tentokrát otevřel hotel v Maďarsku
Český řetězec Czech Inn Hotels Jaroslava Svobody otevřel o víkendu nový hotel v Budapešti. Bude sázet na Čechy cestující do maďarské metropole.
Hotelová skupina Czech Inn Hotels oznamuje otevření svého nejnovějšího zahraničního přírůstku – hotelu Czech Inn Hotel Ferenc Puskás v maďarské Budapešti. Po jeho koupi letos v srpnu a několikaměsíční modernizaci nyní otevírá hotel kousek od kultovního stadionu Puskás Aréna. Jedná se o další zahraniční akvizici po úspěšných projektech v Portugalsku a Gruzii, které významně posílily mezinárodní působení společnosti, oznámila firma serveru newstream.cz.
Hotelem se ponese čeština
Czech Inn Hotels v Maďarsku zachová svůj prověřený provozní model: do vedení hotelu dosadí česky mluvící management, který povede místní tým. Tento přístup je dlouhodobě součástí strategie skupiny – českým hostům nabízí možnost komunikovat v jejich rodném jazyce.
„Otevření hotelu Czech Inn Hotel Ferenc Puskás je pro nás dalším důležitým krokem v mezinárodní expanzi. Maďarsko je nám blízké kulturně i geograficky a věříme, že sem dokážeme přenést úroveň služeb, kterou znají naši hosté z Prahy nebo zahraničních destinací. Stejně jako ve všech našich hotelech chceme i zde vytvořit místo, kde se bude cítit dobře každý host – ať už přijíždí z Česka, Maďarska nebo odkudkoli ze světa. Budapešť pro nás představuje dlouhodobý závazek, do kterého budeme výrazně investovat a který chceme dál rozvíjet,“ říká David Svoboda, ředitel zahraniční divize Czech Inn Hotels.
Česká hotelová skupina Czech Inn provozuje na gruzínském pobřeží Černého moře hotel Magnetic Beach. Chce expandovat dál a mimo jiné se dívá na příležitosti v Arménii. „Obě země jsou budoucí turistické hity. Mají obrovskou tradici, velkou kulturu, perfektní gastronomii, podniky,“ říká provozní ředitel Czech Inn David Svoboda v rozhovoru pro newstream.cz.
Chceme na Východ. Čechů si tam váží, říká hoteliér Svoboda mladší
Enjoy
Skupina deklaruje, že otevření hotelu Czech Inn Ferenc Puskás je součástí širší expanzní strategie. V nejbližších letech plánuje vstup na další okolní trhy, zejména do Polska, na Slovensko a do Rakouska, a následně i do dalších zemí východně od České republiky. „V těchto zemích mají Češi tradičně dobré jméno, destinace jsou blízko, a dává to smysl jak logisticky, tak ekonomicky,“ dodal Svoboda.
Hotel čeká v následujících měsících rozsáhlé vylepšení. Czech Inn Hotels plánuje kompletní redesign pokojů, lobby i restaurace, aby byl hotel útulnější, modernější a stylovější – v souladu s kvalitou, kterou skupina přináší do svých zařízení v Praze, Brně, Portugalsku i Gruzii. Výraznou pozornost získá také gastronomická nabídka: cílem je vytvořit restauraci a hotelový bar, kde si špičkový zážitek užije jak maďarský host, tak český návštěvník či mezinárodní turista. Skupina dále zvažuje vybudování spa. Velkou výhodou hotelu je i dostatek parkovacích kapacit, díky nimž hosté pohodlně zaparkují i v centru Budapešti.
