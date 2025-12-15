Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Hoteliér Svoboda expanduje, tentokrát otevřel hotel v Maďarsku

Hoteliér Svoboda expanduje, tentokrát otevřel hotel v Maďarsku

hotel Czech Inn v Budapešti
Czech Inn/užito se svolením
nst
nst

Český řetězec Czech Inn Hotels Jaroslava Svobody otevřel o víkendu nový hotel v Budapešti. Bude sázet na Čechy cestující do maďarské metropole.

Hotelová skupina Czech Inn Hotels oznamuje otevření svého nejnovějšího zahraničního přírůstku – hotelu Czech Inn Hotel Ferenc Puskás v maďarské Budapešti. Po jeho koupi letos v srpnu a několikaměsíční modernizaci nyní otevírá hotel kousek od kultovního stadionu Puskás Aréna. Jedná se o další zahraniční akvizici po úspěšných projektech v Portugalsku a Gruzii, které významně posílily mezinárodní působení společnosti, oznámila firma serveru newstream.cz. 

Hotelem se ponese čeština

Czech Inn Hotels v Maďarsku zachová svůj prověřený provozní model: do vedení hotelu dosadí česky mluvící management, který povede místní tým. Tento přístup je dlouhodobě součástí strategie skupiny – českým hostům nabízí možnost komunikovat v jejich rodném jazyce

„Otevření hotelu Czech Inn Hotel Ferenc Puskás je pro nás dalším důležitým krokem v mezinárodní expanzi. Maďarsko je nám blízké kulturně i geograficky a věříme, že sem dokážeme přenést úroveň služeb, kterou znají naši hosté z Prahy nebo zahraničních destinací. Stejně jako ve všech našich hotelech chceme i zde vytvořit místo, kde se bude cítit dobře každý host – ať už přijíždí z Česka, Maďarska nebo odkudkoli ze světa. Budapešť pro nás představuje dlouhodobý závazek, do kterého budeme výrazně investovat a který chceme dál rozvíjet,“ říká David Svoboda, ředitel zahraniční divize Czech Inn Hotels. 

David Svoboda, Czech Inn

Chceme na Východ. Čechů si tam váží, říká hoteliér Svoboda mladší

Enjoy

Česká hotelová skupina Czech Inn provozuje na gruzínském pobřeží Černého moře hotel Magnetic Beach. Chce expandovat dál a mimo jiné se dívá na příležitosti v Arménii. „Obě země jsou budoucí turistické hity. Mají obrovskou tradici, velkou kulturu, perfektní gastronomii, podniky,“ říká provozní ředitel Czech Inn David Svoboda v rozhovoru pro newstream.cz. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Skupina deklaruje, že otevření hotelu Czech Inn Ferenc Puskás je součástí širší expanzní strategie. V nejbližších letech plánuje vstup na další okolní trhy, zejména do Polska, na Slovensko a do Rakouska, a následně i do dalších zemí východně od České republiky. „V těchto zemích mají Češi tradičně dobré jméno, destinace jsou blízko, a dává to smysl jak logisticky, tak ekonomicky,“ dodal Svoboda. 

Hotel čeká v následujících měsících rozsáhlé vylepšení. Czech Inn Hotels plánuje kompletní redesign pokojů, lobby i restaurace, aby byl hotel útulnější, modernější a stylovější – v souladu s kvalitou, kterou skupina přináší do svých zařízení v Praze, Brně, Portugalsku i Gruzii. Výraznou pozornost získá také gastronomická nabídka: cílem je vytvořit restauraci a hotelový bar, kde si špičkový zážitek užije jak maďarský host, tak český návštěvník či mezinárodní turista. Skupina dále zvažuje vybudování spa. Velkou výhodou hotelu je i dostatek parkovacích kapacit, díky nimž hosté pohodlně zaparkují i v centru Budapešti. 

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Keight Hotel Opatija

REPORTÁŽ: Keight Hotel Opatija. Nový klenot jadranského pobřeží s podpisem Hiltonu

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
W Hollywood

RECENZE: Naleštěná bída pod slavným nápisem. Hotel W Hollywood je přehlídkou zklamání

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Pomoc Ukrajině je pod Babišem ohrožena, píší světová média. Ta si všímají i nového ministra obrany

Premiér Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

V Česku nově povládne koalice populistických a krajně pravicových či protiunijních stran. Píší to světové tiskové agentury a některá evropská média po jmenování ministrů kabinetu premiéra Andreje Babiše prezidentem Petrem Pavlem. Zmiňují mimo jiné ohrožení pomoci Ukrajině nebo čínskou zkušenost nového ministra obrany Jaromíra Zůny.

„Babiš, 71letý miliardář, se po čtyřech letech v opozici vrací k moci v čele koalice, která zahrnuje krajně pravicovou, protiunijní a proruskou stranu SPD a stranu Motoristé sobě, jejíž hlavní agendou je odpor proti klimatické politice EU,“ napsala celosvětově působící agentura Reuters. „Tento posun pravděpodobně oslabí podporu Ukrajiny a posílí populistické pravicové křídlo Evropské unie,“ poznamenává také Reuters.

Další velká nadnárodní tisková agentura AFP označuje novou koalici za „směsici pravicových a krajně pravicových stran“.

Zleva ministryně financí Alena Schillerová (ANO), premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po první schůzi nové vlády

Babiš: Členství v EU je pro Česko výhodné, unie však ztrácí konkurenceschopnost

Politika

Vláda si je vědoma toho, že členství České republiky v Evropské unii je výhodné. I v minulosti byl kabinet, v němž bylo hnutí ANO, konstruktivní a přinášel konkrétní návrhy, nebyl destrukční, uvedl po prvním jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Unie ale podle něj ztrácí konkurenceschopnost, neřeší problémy s energiemi či daňovými úniky.

ČTK

Přečíst článek

Agentura DPA charakterizuje samotného Babiše jako pravicového populistu a mimo jiné připomíná, že na unijní úrovni spolupracuje jeho hnutí ANO ve frakci Patrioti pro Evropu s maďarskou stranou Fidesz premiéra Viktora Orbána a s rakouskou svobodnou stranou (FPÖ).

DPA, z jejíhož textu čerpají některé německé a rakouské servery, si všímá mimo jiné toho, že „ultrapravicová SPD“ do vlády nominovala bezpartijního generálporučíka Zůnu, který v minulosti působil například jako vojenský atašé v Pekingu.

„V politice vůči Ukrajině usiluje ministerský předseda Babiš o radikální změnu kurzu,“ píše dále DPA a také upozorňuje, že muniční iniciativa pro Ukrajinu prezidenta Pavla je Babišovi dlouho „trnem v oku“.

Bývalý premiér Petr Fiala (vpravo; ODS) přivítal nového premiéra Andreje Babiše (ANO) ve Strakově akademii

Lukáš Kovanda: Fialova vláda končí s úplně stejným ratingem dluhu, s jakým začínala

Názory

Dnes končící kabinet Petra Fialy předává štafetu vládnutí s úplně stejným ratingovým hodnocením dluhu České republiky, s jakým jej na sklonku roku 2021 přebíral. Tehdy ovšem říkal, že veřejné finance ČR jsou „v rozvratu“, zatímco nyní praví, že jsou „v pořádku“.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Německá veřejnoprávní rozhlasová stanice Deutschlandfunk usoudila, že nová česká vláda „bude pravděpodobně vůči Ukrajině zaujímat kritičtější postoj než ta předchozí“.

AFP upozorňuje, že Babiš, kterého časopis Forbes zařadil na sedmé místo mezi nejbohatšími Čechy, působil jako premiér už v letech 2017 až 2021, ale tehdy jeho vláda byla podle této agentury „spíše centristická a proevropská“. AFP nicméně připomíná, že po setkání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou v Bruselu minulý týden Babiš prohlásil, že není součástí „klubu“ s Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem.

Související

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babišův program je jako bonboniéra. Ve skutečnosti utáhne šrouby

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Z brownfieldu čtvrť za 20 miliard. Takto se promění Florenc

Takto se promění Florenc
Penta, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Proměna jednoho z posledních velkých brownfieldů v centru Prahy vstupuje do rozhodující fáze. Projekt Florenc21 má po roce mezinárodních architektonických soutěží jasné vítěze i investiční rámce. Penta Real Estate plánuje v lokalitě investici kolem 20 miliard korun a výstavbu zahájit po roce 2028.

O podobě jednoho z posledních velkých brownfieldů v samotném centru Prahy je definitivně rozhodnuto. Investor Penta Real Estate spolu s hlavním městem a Institutem plánování a rozvoje vybral vítěze architektonických soutěží pro Etapu Západ projektu Florenc21. Spolu s již dříve uzavřenou soutěží na administrativní blok B06 má první fáze projektu jasné architektonické řešení.

FOTOGALERIE: Jak bude vypadat Florenc?

Vizualizace z ulice Na Florenci směrem k západnímu vstupu do bloku B01 Blok B01 - Vizualizace pod severojižní magistrálou Blok B01 - Vizualizace z ulice Na Florenci směrem na jih 20 fotografií v galerii

Na návrzích nové čtvrti se bude podílet 15 architektonických kanceláří ze sedmi evropských zemí. Převažovat má bydlení, doplněné o hotel, kanceláře, služby a nové veřejné prostory. Celková výměra nové výstavby činí přibližně 108 tisíc metrů čtverečních podlažní plochy, odhadovaná investice Penty se pohybuje kolem 20 miliard korun. Výstavba by měla začít v roce 2028, dokončení se plánuje na rok 2031.

Miliardář Jakabovič majetkově vstupuje do pražských center Myslbek a Flora

Reality

Do portfolia prestižních pražských nemovitostí, obchodně-administrativních center Myslbek a Flora, majetkově vstupuje jeden z nejbohatších Čechoslováků. Investiční fond Max Realitní uzavřel strategické joint venture s Ivanem Jakabovičem, slovenským podnikatelem a spoluzakladatelem skupiny J&T.

nst

Přečíst článek

Od kontroverze k dohodě

„Příběh jednoho z posledních brownfieldů uvnitř města byl zpočátku kontroverzní. Projekt v okolí byl spojený se Zahou Hadid a přiznávám, že se mi nechtělo vstupovat proti práci jiného architekta, i když se mi nelíbila. Nevěřil jsem, že se toho dožiju,“ říká náměstek primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček.

Podle něj je dnes klíčové, že se podařilo nastavit dlouhodobou shodu mezi městem, investorem a památkáři. Florenc je mimořádně významné místo, kde se potkávají železnice, metro i severojižní magistrála.

Přehled vítězů

  • B01: ADEPT (DK) | ohboi (CZ)
  • B02: Aulík Fišer architekti | Machar & Teichman | studio reactor | Partero (CZ)
  • B03: Edit! Architects | A69 – architekti (CZ) | NL Architects (NL)
  • B05: re:architekti (CZ) | baukuh studio associato (IT) | Atelier Kempe Thill (DE)
  • B04: LAN architecture (FR) | P2PA (PL)
  • B06: A8000 (CZ)

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Nové Dvory

Vysočany čeká obří transformace. Slovenský developer v nové čtvrti podle Gehla prostaví miliardy

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme