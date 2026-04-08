Rektorka Newton University Plechatá Krausová: Na škole posilujeme i lidské dovednosti. Ty AI nikdy nenahradí

Rektorka Newton University Anna Plechatá Krausová
Newton University, použito se svolením
Stanislav Šulc
Vzdělávání se stává jedním z klíčových témat společnosti, a to nejen kvůli nastupující AI. Nástup umělé inteligence totiž ukazuje, že řada znalostí a dovedností bude již zanedlouho nepoužitelná. Jak tomu čelit? „My studenty motivujeme, aby AI používali, ale zodpovědně. Zároveň posilujeme dovednosti, které budou v budoucnosti nepostradatelné,“ říká rektorka Newton University Anna Plechatá Krausová.

Završila jste dva roky v pozici rektorky Newton University. Co považujete za klíčové úspěchy toho období?

Určitě to je internacionalizace. Jako jedna z mála vysokých škol jsme se pustili i do mezinárodních akreditací, například AACSB nebo BGA. Po dvou letech jsme dosáhli toho, že jsme oficiálně v procesu akreditace BGA, jejich komise nám schválila Continuous Impact Model, tedy dokument, v němž se zavazujeme k růstu v určitých oblastech. Například v práci se zahraničními studenty, udržitelnosti výuky, v práci s absolventy, u nichž máme sledovat to, jak u nás nabyté dovednosti umějí využívat v praxi. Pokud všechno půjde, do dvou let bychom BGA měli mít.

Když jsem byl na jedné konferenci o vzdělávání v zahraničí, padla tam zajímavá myšlenka. Že české školy neztrácejí proti těm prestižním zahraničním ve znalostech ani vědomostech, které žáci získají, to často spíše naopak. Ale zásadní rozdíly jsou ve všem ostatním. Co podle vás chybí českému školství?

Sama jsem v zahraničí studovala a je to přesně tak. My na Newton University pracujeme na tom, aby ten vědomostní a znalostní základ byl dostatečně robustní, ale na něm musíme stavět prakticky využitelné dovednosti, od prezentačních dovedností po krizový management. Druhý směr, který je v zahraničí také výrazněji rozvinutý než v českém školství, je práce s tím, co tradičně označujeme za vrozené dispozice, ale my je chápeme jako další dovednosti, které můžeme pilovat, od empatie po odolnost. Snažíme se, aby studenti poznali, co jsou jejich silné stránky, a ty rozvíjeli, slabé stránky, a ty se snažili překonávat, a aby dokázali identifikovat ty věci, které třeba budou muset outsourcovat. Dříve jsme měli za to, že některé vlastnosti, třeba i odolnost proti stresu, jsou nenaučitelné, dneska již víme, že to je jinak.

Takže se dá skutečně naučit všemu? Introverta proměnit na extrovertního speakera?

Každý má jinou startovací pozici, to je jasné. Ale dnes víme, že vlastnosti jako agilita, empatie nebo odolnost, dříve považované za vrozené, jsou něčím, co se dá naučit. Každý se může naučit být skvělý speaker. Umělá inteligence postupně nahrazuje čím dál víc činností. Z mého pohledu právě ony charakterové vlastnosti, já jím říkám lidské dovednosti, budou hrát čím dál tím větší roli. Již několik let World Economic Forum upozorňuje, že tyto dovednosti budou klíčové v ekonomickém úspěchu jednotlivých lidí, protože je AI prostě nenahradí.

Jak prakticky funguje taková výuka agility?

Poznat a pochopit, jak na tom jsem. To je základ. Pak to pilovat. A nejde jen o školu, tyto dovednosti se pilují celý život. Jak jste se ptal na ty rozdíly mezi školstvím u nás a v zahraničí, právě tohle bývalo hlavní rozdíl. Já jsem od šestnácti let studovala ve Velké Británii a tam už od střední většina zkoušení probíhá prostřednictvím psaných esejí. Nejde o biflování dat a následné testy, jak tomu bylo v Česku. Nicméně je důležité to doříct: v současné době, kdy se čím dál víc spoléháme na zdroje generované AI, je nutné mít i znalostní základ. Bez něj nebudeme umět kriticky číst generované texty, nepoznáme faktické chyby, takzvané halucinace, což pak může být velký problém. Tedy dneska platí, že potřebujeme obojí: silné kritické uvažování a schopnost formulovat a také vědomostní bázi, na které to můžeme stavět.

Jak tyto dva přístupy zohledňujete ve výuce?

Studenty motivujeme k obojímu. Vedeme je, aby AI využívali, ale zároveň aby kriticky vyhodnocovali, co jim předkládá. A to zase nejde bez té znalostní báze. Takže jim opakujeme, že AI nelze vnímat jako zdroj faktů, ale jako nástroj. A kritické myšlení je svalem, chcete-li validací, jak ten nástroj používáte.

Jak bojujete s tím, aby studenti své povinné práce neposlali rovnou z AI?

Samozřejmě to někteří zkouší, tomu zabránit nelze. Jde o to je dovést k tomu, že takovýmto, řekněme, podváděním neubližují škole, ale spíše sobě. Že to je jejich zodpovědnost. Jinak zkoušení probíhá kombinací různých postupů, takže se to prostě dříve nebo později pozná. Když učím akademické psaní v angličtině, nechám je sedět v učebně a psát na papír. Ne doma, kde by si to přinejmenším zkontrolovali s AI, pěkně tady v učebně.

Podnikohospodářská fakulta VŠE zrušila bakalářské práce právě kvůli AI. Zvažujete také podobný krok?

U nás to není potřeba, protože součástí závěrečných prací je praktický projekt. A právě jím to VŠE nahrazovala. Samozřejmě součástí práce u nás je akademický základ, seznam literatury a další náležitosti. Když si v tom někdo pomůže AI, je to vlastně dobře. Ale originalita se ukáže v těch praktických věcech.

Vraťme se k vašemu studiu v zahraničí. Jaké to bylo nastoupit v šestnácti na anglickou školu?

Těžké. První měsíce vůbec nerozumíte. Všichni mluví rychle, a když je poprosíte, aby to zopakovali, tak to zopakují stejně rychle. Ale po dvou třech měsících se to najednou přepne a rozumíte. Všechno zkoušení probíhá formou esejí, což bylo hodně náročné, ale mně to vyhovovalo. Po anglické maturitě jsem studovala politologii na London School of Economics a magistra na sociologii na St Antony’s College na Oxfordu, kde jsem také dokončila doktorát.

Jaké to je pro člověka zvyklého na české prostředí najednou být v té globální první lize?

Je to velký nápor na psychiku, který znají asi všichni, kteří z prestižních českých škol přešli do té světové extraligy. Tam totiž chodí ti budoucí nobelisté a držitelé nejprestižnějších ocenění a stipendií. Učí tam lidé, kteří neučí o oboru, ale kteří ty jednotlivé obory vytvářejí. Najednou se z velké ryby v malém rybníce stáváte malou rybou ve velkém rybníce. Jsou studie věnované tomu, že studenti na těchto školách častěji trpí duševními potížemi. Ale i tady jsou vidět zmíněné rozdíly v přístupu, protože v průběhu studia je hodně posilována odolnost. A celé to je hodně motivující.

Zkoušíte podobný přístup také tady, nebo to zatím nejde?

Odolnost u studentů se snažíme posilovat různými způsoby. Například každý rok pořádáme jachtařskou regatu, během níž se studenti dostanou pod určitý tlak a musejí řešit různé problémy, které simulují reálné problémy v profesním i osobním životě. Máme různé výcviky v přírodě, při nichž se posiluje jak fyzická, tak psychická odolnost. Je to reálný stres v kontrolovaném prostředí, během nějž studenti získávají praktické znalosti i dovednosti pro reálný život.

Získala jste ocenění WCWA, a to v prestižní kategorii Global Impact Award za projekty a činnost mající celosvětový dosah a inspirují mezinárodní komunitu. Jak důležitá podobná ocenění jsou?

Začala bych tím, že bych ráda poděkovala za to, že vůbec podobné ceny jsou. Jsou příležitostí, jak se na chvíli zastavit a uvědomit si, co se povedlo v této společnosti prosadit a znovu si říct, co je dál potřeba. Ono na to ve všem tom shonu a práci nebývá čas. Povedlo se toho hodně, ale hodně se toho ještě musí změnit.

Co považujete za priority?

Mou prioritou je upozorňovat na riziko vyhoření žen, které se často snaží skloubit příliš mnoho rolí najednou. A to, že mezi ženami nemusí být dostatečně nastavená podpora a solidarita, o kterou se muži vzájemně často opírají. Chci proto pomoci posílit zastoupení žen ve vrcholovém managementu, primárně skrze mentoring – právě k tomu slouží i ocenění jako WCWA. Stále nám chybí dostatek vzorů a mentorek pro mladé kolegyně.

Zásadní je také prosazení flexibilních úvazků, což je v podstatě jednoduchý krok s obrovským dopadem. Bez nich se nepohneme z místa ani v otázce platové nerovnosti. Ta je zakletá v začarovaném kruhu českého trhu práce: nemožnost skloubit kariéru s rodičovstvím, finanční incentivy státu i přístup firem většinou vede k rozhodnutí, že se kariérně realizuje jen jeden z partnerů. A tím bývá většinou muž, který není v roli primárního pečovatele.

Jak s tím bojujete na škole?

Zavedení flexibilních úvazků byla jedna z mých priorit hned po nástupu. Nastavujeme je individuálně podle potřeb zaměstnanců i školy, protože chceme respektovat jejich aktuální životní situaci. To platí zejména pro období mateřské a rodičovské dovolené. Považuji za nešťastné, pokud se firma k ženě na mateřské chová tak, že jí okamžitě odebere přístupy a počítač, čímž ji zcela odstřihne od dění. Je to přístup, který musíme v českém prostředí od základu změnit.

Vy sama jste matkou a čekáte dalšího potomka. Jak se vám to daří kombinovat?

Mám to štěstí, že si svůj program mohu nastavit podle aktuálních potřeb. Příchod potomka jsme navíc „naplánovali“ na léto, takže se první tři měsíce mateřské budou krýt s létem, které je trochu volnější. To je jistě výhoda akademického světa. Práce mě velmi baví a naplňuje, rozhodně se od ní nechci na několik let zcela odříznout. Ostatně jsme plně digitalizovaná instituce a porady jsou u nás vždy dostupné online, což mi i průběžné zapojení výrazně usnadňuje.

Ona tím zásadně zamíchá také AI, která značně ovlivní naše pracovní rutiny. Na závěr tedy k ní. Jaké změny na sobě pozorujete od toho konce roku 2022, kdy měl ChatGPT premiéru?

AI vnímám jako dvojsečnou zbraň. Na jedné straně je skvělým pomocníkem – když je člověk unavený, dokáže mu výrazně zrychlit rešerše, přípravu podkladů nebo rutinní úkoly. Zároveň se ale musíme ptát, zda tím neztrácíme určité kognitivní schopnosti. Ráda to přirovnávám k průmyslové revoluci: ta nás sice zbavila dřiny, ale dnes si fyzičku musíme udržovat v posilovně. S intelektem to bude podobné. Věřím, že nás AI zbaví činností, které nás nenaplňovaly, a uvolní nám ruce pro to, co nás skutečně rozvíjí. Já jsem díky tomu například začala znovu více malovat.

Anna Plechatá Krausová

Od roku 2023 je rektorkou Newton University. Má titul DPhil z Oxfordské univerzity, kde zároveň působila jako lektorka a výzkumnice se zaměřením na sociologii a politologii. Výzkumně se věnuje tématům jako autenticita, leadership, řízení rizik, multikulturní dynamika, zahraniční studenti v Čechách.

Dalibor Martínek: Babiš využil Trumpovu válku a zavádí plánované hospodářství

Názory

V okamžiku, kdy Donald Trump vyhlašoval, že srazí Írán během jednoho dne na kolena, a kdy během týdne zdražila nafta na burze o téměř čtyři koruny za litr, přišel český premiér s návratem plánovaného hospodářství. Začal diktovat pumpám maximální možné ceny benzínu a nafty.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Pavel se postavil vládě: Nikdo mi nemůže zakázat jet na summit NATO

Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi, aby zastupoval zemi navenek, míní prezident Petr Pavel. „Popíral by tím jeho ústavní pravomoci,“ uvedl Pavel v debatě se studenty Mendelovy univerzity v Brně na dotaz k účasti na letním summitu NATO v Ankaře. Už dříve avizoval, že se kvůli tomu chce sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Zda počítá s účastí na summitu, Pavel studentům výslovně neřekl.

Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Macinka před Velikonocemi sdělil, že účast „představitele opozice“ na summitu vládě určitě nedoporučí. Dnes Macinka uvedl, že zahraniční politiku Česka určuje vláda, ne opozice, a summity mezinárodních organizací nejsou vhodným prostředím pro volební kampaň. Proto považuje za správné, když českou delegaci na všech podobných akcích povede premiér.

Macinka se už dříve dostal do ostrého sporu s hlavou státu kvůli nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Od té doby také Motoristé hovoří o Pavlovi jako o zástupci opozice.

„Ústava říká, že prezident zastupuje zemi navenek, což znamená, že prezident jako první ústavní činitel se z principu účastní jednání na té nejvyšší úrovni,“ řekl Pavel studentům. „Ministr zahraničí může doporučovat vládě, ministr zahraničí může mít svůj názor, ale nemůže prezidentovi zakázat nebo povolit účast při zastupování republiky, protože by tím popíral jeho ústavní pravomoci,“ doplnil Pavel. 

„Petr Pavel by o popírání ústavy raději neměl hovořit, když ji sám porušuje. Zahraniční politiku České republiky určuje vláda, nikoli opozice. Prezident pouze jmenuje velvyslance a účastní se pietních aktů, zatímco vláda rozhoduje o tom, kdo bude zemi reprezentovat. Summity mezinárodních organizací rovněž nejsou vhodným prostředím pro volební kampaň. I proto se domnívám, že je správné, když českou delegaci na všech podobných akcích povede premiér. Nejsme prezidentská republika,“ uvedl Macinka.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.

Podle Babiše se ale Pavel účastnil aliančních summitů za standardních situací, když nebylo co obhajovat a vysvětlovat. Nyní je ale lepší, aby Česko reprezentovali zástupci vlády, protože vláda rozhodla o rozpočtu a zná strategii do dalších let, sdělil v březnu premiér. Prezident už dříve řekl, že ke změně zvyklostí ohledně účasti na summitu NATO nevidí důvod.

Polsko znovu míří na globální trhy, plánuje miliardové dluhopisy

Varšava
iStock
ČTK
ČTK

Polsko je zatím poslední zemí ze skupiny takzvaných rozvíjejících se ekonomik, která se od začátku války v Íránu vrací na mezinárodní dluhopisové trhy. Nabízí emisi dluhu denominovanou v dolarech, a to ve třech tranších. S odkazem na informované zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg. Dluhopisy budou mít splatnost pět, deset a 30 let.

U nejkratší splatnosti se počáteční rozpětí pohybuje kolem 95 bazických bodů nad americkými státními dluhopisy. U nejdelší splatnosti pak přibližně kolem 160 bazických bodů, uvedl zdroj, který si nepřál být jmenován.

Polsko se vrací na zahraniční dluhopisové trhy poté, co válka na Blízkém východě zastavila růst aktiv rozvíjejících se trhů a zvýšila globální volatilitu. Současný konflikt začal 28. února, když americká a izraelská vojska zaútočila na Írán.

Polské ministerstvo financí potvrdilo, že jako hlavní organizátory pověřilo banky Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase a Société Générale. Zda se transakce uskuteční, bude podle ministerstva záviset hlavně na vývoji tržních podmínek.

Dluhopisy v hodnotě miliard eur

Připravovaný krok podle Bloombergu následuje po lednovém prodeji eurových dluhopisů v objemu 3,25 miliardy eur a po únorové emisi tzv. samurajských dluhopisů v objemu 211,6 miliardy japonských jenů. Polsko se chystá letos vydat zahraniční dluhopisy v hodnotě odpovídající deseti až 12 miliardám eur.

Poslední emise dluhopisů denominovaných v dolarech, ke které Polsko přistoupilo, jez února 2025. Tehdy země prodala dluhopisy se splatností pět a deset let v objemu 5,5 miliardy dolarů.

Výnos stávajících dluhopisů splatných v roce 2035 činí 5,11 procenta, což je nárůst proti 4,72 procenta těsně před vypuknutím války na Blízkém východě. Stále je to ale méně než maximum z minulého měsíce, které činilo 5,23 procenta.

Polsko, které má u svého hlavního ratingu negativní výhled od všech tří klíčových ratingových agentur, nedávno snížilo daně z pohonných hmot. Chce tak zabránit situaci, že růst cen ropy znovu vyvolá inflační tlaky v domácí ekonomice. Země také v březnu omezila nabídku dluhopisů v domácí měně při aukcích.

Situace České republiky se od Polska dost liší. Stát si většinu financování zajišťuje v korunách na domácím trhu, na zahraniční trhy chodí ve srovnání s Polskem spíše výjimečně.

