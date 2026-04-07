Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Řešíme tři stovky pojistných událostí denně, nejčastěji spojených s vodou, říká Iva Gažová z Generali České pojišťovny

Řešíme tři stovky pojistných událostí denně, nejčastěji spojených s vodou, říká Iva Gažová z Generali České pojišťovny

Řešíme tři stovky pojistných událostí denně, nejčastěji spojených s vodou, říká Iva Gažová z Generali České pojišťovny
Generali Česká pojišťovna, užito se svolením
Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Osobní kontakt umělá inteligence nenahradí, už dnes ale výrazně urychluje vyřízení pojistné události a vyplacení peněz. „U agendy škod zpracovává a třídí podklady, automaticky čte dokumenty a umí prioritizovat práci,“ vyjmenovává jmenuje senior manažerka likvidace neživotního pojištění z Generali České pojišťovny Iva Gažová. 

Kolik škod v oblasti neživotního pojištění ročně řešíte?

V loňském roce jsme v Generali České pojišťovně s klienty řešili téměř 107 tisíc pojistných událostí. To jsou téměř tři stovky denně. Jedná se přitom skutečně jen o neživotní pojištění, kam spadá třeba pojištění domů, bytů, domácností, ale také mazlíčků či odpovědnosti. 

Které události patří mezi nejčastější? 

U majetkového pojištění jsou statisticky nejčastější škody spojené s únikem vody. Často jsou to prasklé hadičky od přívodu vody k toaletě, myčkám nebo v kuchyních obecně. Velké problémy dokáží napáchat i prasklé trubky ve zdech nebo od radiátorů. Řada pojistných událostí je ale způsobena i živelními událostmi. Jen loni byly rozmary počasí příčinou víc než 21 tisíc škod v hodnotě přes 2,2 miliardy korun.

Řešili jste naopak i méně obvyklé problémy? 

Ano, bylo toho víc. Třeba pád obřího pískovcového balvanu na rekreační chalupu. Nebo poškození fasády a oken od trampolíny, kterou vichřice odmrštila na dům, a také poškození horského hotelu, když klienti zapomněli v umyvadle s puštěnou vodou plavky a následně došlo k vytopení objektu. Rovněž jsme řešili případy, kdy došlo k sesunu sněhu ze střechy domu na zaparkovaná auta. 

Dřív bylo v takovém případě třeba vyrazit na pobočku, dnes už jde vše nahlásit online. Využívají lidé i tuto možnost? 

Využívají ji ve velkém, u víc než sedmdesáti procent všech škod proběhne hlášení prostřednictvím webového formuláře nebo aplikace Moje Generali. To bylo naším cílem, proto jsme se snažili online hlášení co nejvíc zjednodušit. Třeba tím, že do formuláře automaticky doplníme všechny informace, které o klientovi víme. Šetří to čas a zamezuje zbytečným chybám nebo neúplnému vyplnění. Průměrně tak naši klienti a klientky nahlásí pojistnou událost do tří minut. 

Jak dlouho pak trvá samotné vyřízení? 

Hned po nahlášení putuje informace o škodě do našich systémů, kde se jí ujme likvidátor. Když už v momentě hlášení máme od klientů všechny potřebné fotografie nebo dokumenty, pojistné plnění vyřídíme co možná nejrychleji. Asi v osmdesáti procentech případů vyplatíme peníze do dvou dnů od dodání potřebných podkladů. Naší ambicí je toto procento dál navyšovat a také zkracovat zmíněný čas. Řadu menších událostí dokážeme už nyní vyřešit v podstatě obratem. Typicky se jedná o vodovodní škody, problémy způsobené přepětím či zkratem nebo rozbitá skla. 

Nepřevezme to v dohledné době umělá inteligence, která proces ještě víc urychlila? 

Pevně si stojíme za tím, že osobní kontakt umělá inteligence nenahradí. Už dnes nám ale pomáhá pracovat rychleji. U agendy škod zpracovává a třídí podklady, automaticky čte dokumenty a umí prioritizovat práci. Likvidátorům tak odpadá mnohdy velmi únavná administrativa. V umělé inteligenci tak vidíme velký potenciál pro ještě rychlejší vyřešení pojistné události. 

Co bývá při sbírání podkladů největší problém?

Klíčové jsou pro nás fotografie. Nutno ovšem podotknout, že musí jít o skutečně kvalitní snímky, které jsou jasné a ostré. Potřebujeme znát kontext a detaily. Například když vás vytopí soused, potřebujeme fotografii nejen celé zasažené místnosti, ale také jednotlivých poškození. Je třeba nafotit i poničené skříňky nebo podlahu. Obvykle to není žádná věda, ale lidé na fotodokumentaci mnohdy zapomínají. Opakované vyžádání fotek pak řešení škody zbytečně prodlužuje. 

Co dalšího mohou klienti udělat pro rychlejší vyřešení události? 

Podstatný je co nejpodrobnější popis vzniku poškození, základem všeho je potom správně a hlavně kompletně vyplněný formulář. V praxi se často setkáváme s tím, že nám lidé zapomenout uvést třeba číslo bankovního účtu. Pokud tento údaj nemáme ani v našich systémech, potřebujeme ho doplnit právě od klienta. V takovém případě hned voláme a snažíme se potřebné informace co nejrychleji doplnit. Pokud ovšem lidé nezvedají hovory z cizího čísla a nereagují ani na zprávu od likvidátora, musíme komunikovat přes e-mail, což celý proces zbytečně prodlužuje. 

Generali Česká pojišťovna, užito se svolením

Není doplňování údajů po telefonu nebezpečné? Lidé by přece jen měli být vůči podobným hovorům obezřetní.

Nedůvěra v rámci telefonních hovorů obecně stoupá, to je pravda. Je to bohužel důsledek nejrůznějších afér s takzvanými šmejdy či jinými nepoctivými subjekty. Na začátku hovoru tak přirozeně proběhne ověření, díky kterému si my i klient můžeme být jistí, s kým hovoříme. Slouží k tomu nejen údaje klienta, ale také číslo pojistky nebo pojistné události. Chytré telefony už navíc při příchozím hovoru dokáží zobrazit název pojišťovny na displeji. 

Iva Gažová

Absolvovala magisterské studium na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. V Generali České pojišťovně pracuje od roku 1992 a celou svoji kariéru se věnuje oblasti řešení pojistných událostí. Začínala u odpovědnostních škod, nejprve jako likvidátorka, poté manažerka týmu. Dnes řídí útvar likvidace neživotního retailového pojištění. Její tým má na starost pojistné události z majetkového a odpovědnostního a cestovního pojištění.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Budoucnost cestování? Luxusní hotely, které nezanechají stopu

Na vrcholu výběru stojí ootoolno ZEM na Vysočině, projekt založený na principu nulové stopy.
Amazing Places, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Od off-grid chat po chytré apartmány. Česká ubytování ukazují, jak může vypadat udržitelný turismus nové generace.

Udržitelnost v cestování se rychle mění z doplňku na rozhodující faktor. Stále více lidí řeší, jaký dopad má jejich pobyt na okolní krajinu,  a je ochotno si za šetrnější variantu připlatit. Spolu s tím roste i nabídka projektů, které kombinují moderní design, technologie a minimální ekologickou stopu.

Portál Amazing Places proto vybral deset míst v Česku, která podle něj ukazují směr, kterým se bude udržitelný turismus ubírat. Nejde přitom jen o „zelené“ deklarace, ale o konkrétní řešení v oblasti energetiky, hospodaření s vodou nebo architektury. „Chceme ukázat, že moderní glamping nebo luxusní hotel mohou fungovat v symbióze s přírodou, aniž by ji zatěžovaly,“ říká zakladatel Amazing Places Petr Kotík.

Na vrcholu výběru stojí ootoolno ZEM na Vysočině, projekt založený na principu nulové stopy. Off-grid chatička funguje bez napojení na inženýrské sítě, energii získává ze slunce a je koncipována jako mobilní objekt. Pokud by z místa zmizela, krajina by se podle autorů projektu okamžitě vrátila do původního stavu. Silný důraz na ekologický provoz má také Bohemian Cottage v Českém Švýcarsku. Penzion využívá vlastní hlubinný vrt a kořenovou čistírnu odpadních vod, která vrací vyčištěnou vodu přirozeně zpět do krajiny. Za příklad architektury citlivě zasazené do krajiny označuje Amazing Places Gurdau Vinařství v Kurdějově. 12 fotografií v galerii

Udržitelnost už není jen o ručnících

V cestovním ruchu se pojem udržitelnost dávno neposuzuje jen podle omezení výměny ručníků. Do popředí se dostávají témata jako cirkulární ekonomika, energetická soběstačnost nebo neinvazivní architektura, která krajinu nezatěžuje a přirozeně do ní zapadá. Právě tento aspekt se podle Amazing Places stává jedním z klíčových kritérií při výběru výjimečných míst.

Deset míst, kde dává udržitelnost smysl

Na vrcholu výběru stojí ootoolno ZEM na Vysočině, projekt založený na principu nulové stopy. Off-grid chatička funguje bez napojení na inženýrské sítě, energii získává ze slunce a je koncipována jako mobilní objekt. Pokud by z místa zmizela, krajina by se podle autorů projektu okamžitě vrátila do původního stavu.

Silný důraz na ekologický provoz má také Bohemian Cottage v Českém Švýcarsku. Penzion využívá vlastní hlubinný vrt a kořenovou čistírnu odpadních vod, která vrací vyčištěnou vodu přirozeně zpět do krajiny.

Za příklad architektury citlivě zasazené do krajiny označuje Amazing Places Gurdau Vinařství v Kurdějově. Betonová stavba je zapuštěná do terénu a krytá zelenou střechou, která pomáhá s termoregulací i zadržováním dešťové vody.

V Bílých Karpatech zaujalo místo 4úhly, které pracuje s lokálními materiály i podporou biodiverzity. Rozlehlý areál slouží jako pastevní plocha pro ovce, které přirozeně udržují luční ekosystém.

Mezi průkopníky patří také Chateau Mcely ve středních Čechách, jeden z mála pětihvězdičkových hotelů v Česku s certifikací Green Key. Hotel využívá ekologické čisticí prostředky, vlastní biodynamickou zahradu i bio-kotelnu.

Pozornost si zaslouží i Salori u Hradce Králové, kde vsadili na přírodní principy v oblasti wellness. Saunová zahrada využívá koupací biotop bez chloru a kuchyně pracuje se sběrem divokých bylin.

Ukázkou energeticky úsporného přístupu je Domesi Concept House v Budíkově, dřevostavba v pasivním standardu s minimální spotřebou tepla.

Na principu citlivé rekonstrukce stojí Vejminek v Chřibské, kde se podařilo obnovit sto let staré stavení s maximálním využitím původních materiálů.

Na ekologii dopravy se zaměřuje Hotel Orlík v Adršpachu, který podporuje bezemisní pohyb hostů díky nabíječkám pro elektromobily a cyklogaráži.

Desítku uzavírá Aparthotel Svatý Vavřinec v Krkonoších s inteligentním řízením spotřeby energií a důrazem na lokální dodavatele.

Trend, který poroste

Podle Amazing Places roste poptávka po udržitelném ubytování zhruba o 20 procent ročně. Eco-friendly místa dnes tvoří asi desetinu jejich nabídky a jejich podíl dál roste.

Hosté přitom čím dál častěji nehledají jen komfort, ale i smysl. Udržitelný turismus se tak z okrajového segmentu posouvá do hlavního proudu  a redefinuje, co dnes znamená kvalitní cestování.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Makronka jako šperk. V Praze ji vydražili za pětimístnou částku

Makronka za 10 tisíc
SugarLife, užito se svolením
nst
nst

Praha má za sebou neobvyklý gastronomický moment. Při slavnostním otevření nové makronkárny SugarLife se vydražila makronka za 10 tisíc korun, což z ní podle všeho dělá nejdražší dezert svého druhu ve střední Evropě.

Unikátní makronka, pokrytá zlatem, šla do dražby s vyvolávací cenou 1500 korun. Zájem hostů ale rychle cenu vyšponoval a napínavý souboj skončil až na pětimístné částce.

Několik zájemců

O vítězství se přetahovalo několik zájemců. Mezi hlavními konkurenty byli JUDr. Tomáš Chlost a bývalý extraligový hokejista Robert Kostka ze společnosti Sport Invest. Ten ze souboje odstoupil až ve chvíli, kdy cena překročila hranici deseti tisíc korun.

Dražba byla součástí otevření první pražské pobočky značky SugarLife, která si jméno vybudovala v Brně díky originálním recepturám. Nový podnik chce v metropoli nabídnout nejen klasické příchutě, ale i netradiční kombinace a výrazné dezerty.

Zlatá makronka tak ukázala, že i malý dezert se může proměnit v luxusní zážitek – a přilákat pozornost nejen milovníků sladkého, ale i sběratelů výjimečných kulinářských kousků.

