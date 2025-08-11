Hoteliér Svoboda přebírá hotel v Budapešti. A další akvizice mají následovat
Český hoteliér Jaroslav Svoboda expanduje v cizině. Jeho Czech Inn Hotels po Portugalsku a Gruzii přebírá další čtyřhvězdu v Maďarsku. Hotel Achat v Budapešti nejprve projde rebrandingem i rekonstrukcí za desítky milionů korun.
Největší česká hotelová skupina Czech Inn Hotels oznámila akvizici prvního hotelu v Maďarsku. Jde o budapešťský hotel Achat. „Transakce představuje první vstup skupiny na trh střední Evropy mimo Českou republiku,“ oznámila společnost, která provozuje asi tři desítky hotelů v Česku, Portugalsku a Gruzii.
Moderní čtyřhvězdičkový hotel Achat s celkem 134 pokoji nyní projde rebrandingem a rekonstrukcí za vyšší desítky milionů korun. Czech Inn Hotels Hotels jej přebírá od jedné z největších německých hotelových sítí.
„Budapešť patří do našeho portfolia, protože se soustřeďujeme na městské hotely a mix turistů, obchodníků i běžných uživatelů hotelu. Je to město s jedinečným kulturním dědictvím, silným turistickým potenciálem a zároveň stabilním obchodním prostředím,“ říká majitel Czech Inn Hotels Jaroslav Svoboda.
„Akvizice hotelu Achat je pro nás strategickým krokem. Chceme nabídnout tamním i zahraničním hostům naši úroveň komfortu, na kterou jsou zvyklí v našich českých hotelech,“ dodal Svoboda.
Součástí nabídky jsou i stylové mezonetové apartmány a plně vybavené konferenční prostory pro firemní i soukromé akce. Hosté mohou využívat také fitness centrum, restauraci s mezinárodní kuchyní a elegantní lobby bar. Hotel se nachází v dynamické části města s výbornou dostupností k hlavním dopravním tepnám a sportovnímu stadionu Puskás Aréna.
Czech Inn Hotels tímto krokem zahajuje svou misi do střední a východní Evropy. Po Maďarsku bude podle majitele sítě brzy následovat Polsko a Slovensko. „Chceme mít hotel také v Arménii, už tam vedeme nějaká jednání, konkrétně Jerevan je pro nás hodně zajímavý,“ řekl v nedávném rozhovoru pro Newstream syn majitele sítě David Svoboda.
Jaroslav Svoboda začal s malým hotýlkem v Krkonoších, po 30 letech jich jeho síť spravuje zhruba tři desítky v Česku i v zahraničí. Nejvíc jich pod značkou Czech Inn funguje v Praze, naposledy přibyla Corinthia v Praze 4. Ve velkém pak Svoboda zamířil do Gruzie.
