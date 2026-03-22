Policie si pospíšila. Prohlédnutý ohořelý objekt zbrojovky předala majiteli, vyšetřování pokračuje
Kriminalisté v neděli ráno v Pardubicích ukončili ohledání v pátek shořelé haly a požárem zasažené budovy zbrojařské společnosti LPP Holding. Objekt policie předala zpět majiteli. Uvedl to mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Původně policie mínila, že ohledání místa činu zabere několik dní.
Policie požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. Pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru, ve všech s podezřením na úmyslné zavinění. „Ohledání místa činu a požářiště skončilo. Objekt jsme dnes dopoledne předali majiteli. Vyšetřování dál pokračuje,“ uvedl Bocán. S rozebíráním trosek na požářišti kriminalistům pomáhali hasiči s pásovým bagrem.
Na prověřování okolností požáru se mimo jiné podílí kriminalistický ústav, experti z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK). Na vyšetřování také spolupracují Bezpečnostní informační služba a Vojenské zpravodajství.
Policie varuje před medializací případu
Policie v neděli odpoledne na síti X požádala média, aby respektovala neveřejnost trestního řízení. „Medializace jakýchkoliv více či méně ověřených informací, ve snaze o exkluzivitu, je v tuto chvíli reálně způsobilá ohrozit dopadení všech pachatelů, což není v zájmu bezpečnosti ČR,“ uvedla policie. Doplnila, že tento druh útoku není v Česku obvyklý a že na objasnění případu intenzivně pracuje.
Po pátečním požáru v pardubickém areálu zbrojařské společnosti LPP Holding se rozhořel spor o míru zabezpečení objektu. Zatímco premiér Andrej Babiš tvrdí, že ochrana byla nedostatečná, firma to důrazně odmítá a hovoří o organizovaném útoku, proti němuž soukromé subjekty nemají dostatečné nástroje.
Požár v Pardubicích: LPP odmítá kritiku Babiše, areál byl podle firmy zabezpečený
Požár vypukl v pátek ráno v Dělnické ulici, kde je průmyslová zóna. Shořela skladovací hala, oheň zasáhl i vedle stojící administrativní budovu. Požár hasiči uhasili v pátek odpoledne, obešel se bez zranění. Škoda zatím nebyla stanovena.
Výroba pokračuje bez přerušení dál
V napadených objektech podle sobotního vyjádření mluvčí LPP Holdingu Martiny Tauberové bylo zázemí administrativy a komponent pro optoelektronické přístroje. Výrobu společnosti jako celku událost podle ní zásadně neovlivnila a výroba pokračuje v rámci ostatních kapacit. Holding vyrábí kromě jiného také drony pro Ukrajinu.
Firma také v sobotu odmítla páteční tvrzení premiéra Andreje Babiše (ANO), že objekt nebyl dostatečně zabezpečený. Areál byl chráněn standardními i nadstandardními bezpečnostními prvky v souladu s platnou legislativou, uvedla Tauberová. Útok podle ní svou povahou odpovídá organizovanému teroristickému aktu, proti němuž soukromé subjekty nemají k dispozici odpovídající právní ani technické prostředky.
Požár v Pardubicích: LPP odmítá kritiku Babiše, areál byl podle firmy zabezpečený
Babiš po pátečním jednání Bezpečnostní rady státu vyzval firmy vyrábějící vojenský materiál, aby dostatečně zabezpečily své areály. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib to v Nedělní debatě České televize označil za rezignaci vlády na to, aby řešila bezpečnost země.
Podle místopředsedy ANO Radka Vondráčka byla výzva na místě. „V případě udělování licencí těmto podnikům bude kladen důraz na to, aby ty výroby byly zabezpečené, taková je situace,“ řekl na ČT.
Bezpečnost objektů je starost firem, míní Babiš
Babiš v neděli ve videu na síti X zopakoval, že o bezpečnost svých objektů se musí starat firmy. „Ony můžou být rády, že jsme nezavedli windfall tax, protože mají extrémní zisky kvůli válce. Já jim to přeju, ale ať si zabezpečí areály,“ řekl.
Požár v Pardubicích. LPP popírá výrobu izraelských dronů, policie prověřuje i úmyslný útok
K požáru se podle serveru Aktuálně.cz přihlásila skupina The Earthquake Faction s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. Na síti X bylo v pátek zveřejněno video, které údajně založení požáru zachycuje. LPP Holding před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony.
Spolupráce ale nikdy nezačala. Tauberová v sobotu potvrdila, že v Pardubicích neprobíhala žádná výroba ani projekty spojené s firmou Elbit Systems.
Firma LPP Holding sdružuje technologicky zaměřené společnosti, které propojují vývoj, výrobu a integraci ve vojenském a civilním sektoru. Zaměřuje se například na bezpilotní systémy, zařízení pro pozemní síly, avioniku, rozpoznávání obličejů a objektů s využitím umělé inteligence nebo zařízení pro provoz na železnici.
