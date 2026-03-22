Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem Policie si pospíšila. Prohlédnutý ohořelý objekt zbrojovky předala majiteli, vyšetřování pokračuje

Policie si pospíšila. Prohlédnutý ohořelý objekt zbrojovky předala majiteli, vyšetřování pokračuje

Pohled do areálu průmyslové zóny, kde v pátek 20. března ráno hořela skladovací hala a administrativní budova společnosti LPP Holding vyrábějící vojenskou techniku, 20. března 2026.
profimedia
ČTK
ČTK

Kriminalisté v neděli ráno v Pardubicích ukončili ohledání v pátek shořelé haly a požárem zasažené budovy zbrojařské společnosti LPP Holding. Objekt policie předala zpět majiteli. Uvedl to mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Původně policie mínila, že ohledání místa činu zabere několik dní.

Policie požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. Pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru, ve všech s podezřením na úmyslné zavinění. „Ohledání místa činu a požářiště skončilo. Objekt jsme dnes dopoledne předali majiteli. Vyšetřování dál pokračuje,“ uvedl Bocán. S rozebíráním trosek na požářišti kriminalistům pomáhali hasiči s pásovým bagrem.

Na prověřování okolností požáru se mimo jiné podílí kriminalistický ústav, experti z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK). Na vyšetřování také spolupracují Bezpečnostní informační služba a Vojenské zpravodajství.

Policie varuje před medializací případu

Policie v neděli odpoledne na síti X požádala média, aby respektovala neveřejnost trestního řízení. „Medializace jakýchkoliv více či méně ověřených informací, ve snaze o exkluzivitu, je v tuto chvíli reálně způsobilá ohrozit dopadení všech pachatelů, což není v zájmu bezpečnosti ČR,“ uvedla policie. Doplnila, že tento druh útoku není v Česku obvyklý a že na objasnění případu intenzivně pracuje.

Požár vypukl v pátek ráno v Dělnické ulici, kde je průmyslová zóna. Shořela skladovací hala, oheň zasáhl i vedle stojící administrativní budovu. Požár hasiči uhasili v pátek odpoledne, obešel se bez zranění. Škoda zatím nebyla stanovena.

Výroba pokračuje bez přerušení dál

V napadených objektech podle sobotního vyjádření mluvčí LPP Holdingu Martiny Tauberové bylo zázemí administrativy a komponent pro optoelektronické přístroje. Výrobu společnosti jako celku událost podle ní zásadně neovlivnila a výroba pokračuje v rámci ostatních kapacit. Holding vyrábí kromě jiného také drony pro Ukrajinu.

Firma také v sobotu odmítla páteční tvrzení premiéra Andreje Babiše (ANO), že objekt nebyl dostatečně zabezpečený. Areál byl chráněn standardními i nadstandardními bezpečnostními prvky v souladu s platnou legislativou, uvedla Tauberová. Útok podle ní svou povahou odpovídá organizovanému teroristickému aktu, proti němuž soukromé subjekty nemají k dispozici odpovídající právní ani technické prostředky.

Požár haly v Pardubicích může být teroristický čin

Požár v Pardubicích: LPP odmítá kritiku Babiše, areál byl podle firmy zabezpečený

Zprávy z firem

Po pátečním požáru v pardubickém areálu zbrojařské společnosti LPP Holding se rozhořel spor o míru zabezpečení objektu. Zatímco premiér Andrej Babiš tvrdí, že ochrana byla nedostatečná, firma to důrazně odmítá a hovoří o organizovaném útoku, proti němuž soukromé subjekty nemají dostatečné nástroje.

nst

Přečíst článek

Babiš po pátečním jednání Bezpečnostní rady státu vyzval firmy vyrábějící vojenský materiál, aby dostatečně zabezpečily své areály. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib to v Nedělní debatě České televize označil za rezignaci vlády na to, aby řešila bezpečnost země.

Podle místopředsedy ANO Radka Vondráčka byla výzva na místě. „V případě udělování licencí těmto podnikům bude kladen důraz na to, aby ty výroby byly zabezpečené, taková je situace,“ řekl na ČT.

Bezpečnost objektů je starost firem, míní Babiš

Babiš v neděli ve videu na síti X zopakoval, že o bezpečnost svých objektů se musí starat firmy. „Ony můžou být rády, že jsme nezavedli windfall tax, protože mají extrémní zisky kvůli válce. Já jim to přeju, ale ať si zabezpečí areály,“ řekl.

Pohled do areálu průmyslové zóny, kde ráno hořela skladovací hala a administrativní budova společnosti LPP Holding vyrábějící vojenskou techniku

K požáru se podle serveru Aktuálně.cz přihlásila skupina The Earthquake Faction s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. Na síti X bylo v pátek zveřejněno video, které údajně založení požáru zachycuje. LPP Holding před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony.

Spolupráce ale nikdy nezačala. Tauberová v sobotu potvrdila, že v Pardubicích neprobíhala žádná výroba ani projekty spojené s firmou Elbit Systems.

Firma LPP Holding sdružuje technologicky zaměřené společnosti, které propojují vývoj, výrobu a integraci ve vojenském a civilním sektoru. Zaměřuje se například na bezpilotní systémy, zařízení pro pozemní síly, avioniku, rozpoznávání obličejů a objektů s využitím umělé inteligence nebo zařízení pro provoz na železnici.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Lukáš Kovanda: Trumpova nejnovější hrozba se jeví být projevem zoufalství

Trump pohrozil zničením íránských elektráren včetně té největší. „největší íránskou elektrárnu“. Tou je jediná jaderná elektrárna v zemi, v Búšehru.
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Americký prezident Donald Trump hrozí, že „srovná se zemí“ íránskou jadernou elektrárnu v Búšehru (na hlavním snímku). Teherán slibuje tuhou odvetu. Cesta k ceně ropy nad 150 dolary za barel se otevírá, nafta v ČR může v nadcházejícím týdnu vyskočit nad 50 korun za litr.

Válka v Perském zálivu se dále dramatizuje. Americký prezident Donald Trump dal v noci na neděli Teheránu 48hodinové ultimátum, aby otevřel Hormuzský průliv. Pokud tak neučiní, Trump hrozí, že vymaže z povrchu zemského v prvé řadě „největší íránskou elektrárnu“. Tou je jediná jaderná elektrárna v zemi, v Búšehru.

Trump slibuje zničit i další elektrárny v Íránu. Teherán má na otevření Hormuzského průlivu a odvrácení hrozby čas do úterý krátce po půlnoci středoevropského času.

Jenže Írán se poddat zjevně nemíní. V případě útoku na své elektrárny a další energetickou infrastrukturu je připraven udeřit na energetické a infrastrukturní cíle v Perském zálivu, včetně odsolovacích jednotek, které přináleží „americkému a izraelskému režimu“.

Eskalace poslala dolů cenu bitcoinu

V reakci na Trumpovu hrozbu se bitcoin, s nímž se obchoduje i o víkendu, propadl na minimum za období od letošního 9. března, 68 254 dolarů. To svědčí o tom, že trhy ani v pondělí, až se burzy celosvětově otevřou, nepřijmou víkendový vývoj války v Perském zálivu úlevně.

Naopak, další eskalace střetu bude zřejmě značit dodatečný úprk do bezpečí, tedy do amerického dolaru či obecněji hotovosti. Investoři se budou dále houfně zbavovat jakýchkoli rizikovějších aktiv, tedy nejen bitcoinu, ale také třeba převážné většiny akcií, ale též měn či dluhopisů.  

Blokáda Hormuzského průlivu žene ceny paliv vzhůru

Týden tradera: Ropa je nad 110 dolary, trhy jsou pod tlakem. Geopolitika znovu přepisuje pravidla hry

Trhy

Eskalace konfliktu na Blízkém východě začíná naplno dopadat na globální trhy. Útoky na energetickou infrastrukturu, narušený provoz v Hormuzském průlivu a rostoucí ceny ropy i plynu vyvolávají obavy z trvalejšího poškození světové ekonomiky. Investoři proto ustupují k defenzivním aktivům a připravují se na období zvýšené volatility.

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Trumpova nejnovější hrozba se jeví být projevem zoufalství ze situace, na niž Spojené státy zjevně nebyly zcela připraveny, tedy že Írán bude schopen účinně blokovat Hormuzskou úžinu. Tou nyní proplouvají plavidla jen sporadicky, například íránská nebo čínská. Teherán má úžinu pod kontrolou, stejně jako tedy to, kdo jí bude moci proplout, a kdo nikoli.

Spojené státy v uplynulých dnech a týdnech přišly s několika návrhy, jak ji odblokovat, ale ani jeden se nepodařilo realizovat. Nejprve zamýšlely dotovat pojistné proplouvajícím tankerům, pak chtěly zajistit vojenský doprovod obchodním lodím v úžině, a nakonec neúspěšně vyzývaly další země, včetně spojenců z NATO, aby se na odblokování vojensky podílely.

Brent nejdražší za téměř tři roky

Cena ropy Brent v pátek uzavřela na ceně přesahující 112 dolarů za barel. Jde o nejvyšší uzavírací cen Brentu od začátku července roku 2022 (viz graf Bloombergu níže). Dramatizace války v Perském zálivu z tohoto víkendu otevírá cestu k psychologické úrovni ceny ropy ve výši 150 dolarů za barel, a potenciálně i nad ni.

Uzavírací ceny ropy Brent v letech 2021 až 2026 Bloomberg

Spojené státy, evidentně zaskočené účinnou blokádou úžiny, nyní nově dokonce zvažují ještě do poloviny tohoto týdne nepředstavitelnou věc, a sice že pozastaví sankce na samotnou íránskou ropu, jen aby světovému trhu s ropou alespoň na krátký čas ulevily.

Ceny pohonných hmot výrazně rostou

Benzin je na 40 korunách. Blízkovýchodní konflikt žene ceny paliv v Česku prudce vzhůru

Zprávy z firem

Ceny pohonných hmot v Česku výrazně rostou a po necelých dvou letech se benzin znovu dostal na hranici 40 korun za litr. Hlavním důvodem je eskalace konfliktu na Blízkém východě, která zvyšuje ceny ropy na světových trzích. Zdražování přitom dopadá výrazněji na naftu než na benzin

nst

Přečíst článek

Pokud ovšem ani jedna ze stran „neucukne“, tedy ani Trump, ani Teherán, a vskutku dojde na bezprecedentní útoky na energetické cíle, už v první polovině nadcházejícího týdne by se cena ropy Brent přehoupla přes 150 dolarů za barel.

Cena motorové nafty v Česku by se pak během nadcházejícího týdne dostala z nynějších úrovní kolem 45 korun za litr nad 50 korun a benzín by podražil z nynějších více než 40 na více než 45 korun za litr.

Zbrojaři spojují síly. Colt a Explosia chtějí zrychlit výrobu i vývoj

O zbraně a náboje roste zájem
Profimedia
nst
nst

Colt CZ Defence Solutions a státní Explosia prohlubují spolupráci v reakci na rekordní poptávku po zbraních. Společně chtějí posílit vývoj, zajistit dodávky materiálů a podpořit český obranný průmysl.

České zbrojařské firmy Colt CZ Defence Solutions a Explosia podepsaly memorandum o užší spolupráci. Reagují tak na prudký růst globální poptávky po vojenském materiálu, která od začátku války na Ukrajině několikanásobně vzrostla a výrazně zatěžuje výrobní kapacity.

Nová dohoda má firmám umožnit sdílet informace, lépe plánovat výrobu a zajistit stabilnější přístup k surovinám, které jsou dnes obtížně dostupné. Klíčovým cílem je posílení dodávek pro Armádu České republiky i pro spojence v NATO.

Umělá inteligence ve válce: Vědci chtějí jasná pravidla, ale těžko je dostanou

Umělá inteligence ve válce: Vědci chtějí jasná pravidla, ale těžko je dostanou

Názory

Špičkový vědecký časopis Nature vyzval tento týden, aby využívání umělé inteligence v ozbrojených konfliktech bylo pozastaveno až do sjednání mezinárodní normy pro takovéto počínání. Zatím prý vzniká nebezpečné vakuum, které může vést ke ztrátám na životech civilistů. Je to postoj lidsky pochopitelný, ale v tuto chvíli neuskutečnitelný.

Josef Tuček

Přečíst článek

Zároveň se mění charakter poptávky. Vedle tradiční velkorážové munice roste význam moderních technologií, zejména dronů a menších, vysoce účinných náloží. To nutí výrobce urychlovat inovace a přizpůsobovat portfolio novým typům konfliktů.

Firmy chtějí spolupráci využít i k větší stabilitě dodavatelských řetězců. Pomoci mají dlouhodobé smlouvy, které mají omezit cenové výkyvy a zajistit dostupnost klíčových materiálů.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Forbes: Nejbohatší na světě je Musk, Strnad je v první sedmdesátce

Leaders

Zbrojařský byznys katapultoval Michala Strnada na první místo mezi českými miliardáři. Časopis Forbes vyčíslil jeho majetek na 31 miliard dolarů (přes 653 miliard korun) a zařadil ho na 69. příčku světového žebříčku dolarových miliardářů. Strnad je zároveň jediným Čechem v první stovce nejbohatších lidí planety. Žebříčku kraluje Elon Musk. Renáta Kellnerová je 131.

ČTK

Přečíst článek

Colt a Explosia přitom nenavazují spolupráci od nuly. Už dříve společně pracovaly například na vývoji bezpečnějších trhavin pro ruční granáty. Explosia navíc vyvíjí ekologičtější náhradu za TNT, která by mohla v budoucnu rozšířit nabídku českého obranného průmyslu.

Rostoucí význam odvětví potvrzují i ekonomické výsledky. Obě společnosti v posledních letech dosahují rekordních tržeb i zisků, což odráží silnou poptávku po zbrojní produkci doma i v zahraničí.

Doporučujeme