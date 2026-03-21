Požár v Pardubicích: LPP odmítá kritiku Babiše, areál byl podle firmy zabezpečený
Po pátečním požáru v pardubickém areálu zbrojařské společnosti LPP Holding se rozhořel spor o míru zabezpečení objektu. Zatímco premiér Andrej Babiš tvrdí, že ochrana byla nedostatečná, firma to důrazně odmítá a hovoří o organizovaném útoku, proti němuž soukromé subjekty nemají dostatečné nástroje.
Požár, který v pátek ráno zachvátil areál společnosti LPP Holding v pardubické průmyslové zóně, otevřel vedle samotného vyšetřování také ostrou debatu o bezpečnosti strategických objektů. Firma nyní odmítla slova premiéra Andreje Babiše, podle něhož nebyl objekt dostatečně chráněn.
„Areál byl chráněn standardními i nadstandardními bezpečnostními prvky v souladu s platnou legislativou,“ uvedla mluvčí holdingu Martina Tauberová. Zdůraznila přitom, že všechny bezpečnostní systémy byly v době incidentu plně funkční.
Premiér přitom krátce po zasedání Bezpečnostní rady státu uvedl, že proniknutí do areálu bylo snadné. „Vetřelci jim přelezli plot, a to přece není možné, když se vyrábí vojenský materiál, aby to nebylo zabezpečeno,“ řekl Babiš.
Podle LPP však útok svou povahou přesahuje možnosti běžné ochrany. „Páteční útok svou povahou odpovídá organizovanému teroristickému aktu, proti němuž soukromé subjekty nemají k dispozici odpovídající právní ani technické prostředky,“ uvedla Tauberová. Dodala také, že „současná legislativa neumožňuje využití nástrojů, které by umožnily takovému útoku účinně čelit“.
Požár zasáhl administrativní zázemí a sklad komponent pro optoelektronické přístroje. Firma zároveň odmítla spekulace, že by se v napadených objektech pracovalo s výbušninami nebo přímo s výrobou zbraní. „V objektech se nenacházely a ani se v těchto objektech nepracovalo s výbušninami ani s žádnými jinými zbraněmi či součástkami pro výrobu zbraní,“ uvedla mluvčí.
Událost se obešla bez zranění a podle společnosti neochromila její celkový provoz. Výroba pokračuje v dalších kapacitách, škoda zatím nebyla vyčíslena.
Policie případ vyšetřuje jako podezření na úmyslně založený požár, přičemž pracuje s několika verzemi vzniku. Ve všech figuruje možnost úmyslného zavinění. K útoku se podle médií přihlásila skupina označující se jako The Earthquake Faction, která jej spojila s odporem vůči výrobě zbraní.
Firma zároveň upozorňuje, že incident otevírá širší otázku ochrany obranného průmyslu v Česku. „Domníváme se, že objekty tohoto typu by měly být posuzovány v režimu ochrany objektů důležitých pro obranu státu,“ uvedla Tauberová. Kriminalisté a hasiči nyní na místě pokračují v ohledávání trosek shořelé haly. Práce mají trvat několik dní.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.