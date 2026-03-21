newstream.cz

Požár v Pardubicích: LPP odmítá kritiku Babiše, areál byl podle firmy zabezpečený

Požár haly v Pardubicích může být teroristický čin
Po pátečním požáru v pardubickém areálu zbrojařské společnosti LPP Holding se rozhořel spor o míru zabezpečení objektu. Zatímco premiér Andrej Babiš tvrdí, že ochrana byla nedostatečná, firma to důrazně odmítá a hovoří o organizovaném útoku, proti němuž soukromé subjekty nemají dostatečné nástroje.

Požár, který v pátek ráno zachvátil areál společnosti LPP Holding v pardubické průmyslové zóně, otevřel vedle samotného vyšetřování také ostrou debatu o bezpečnosti strategických objektů. Firma nyní odmítla slova premiéra Andreje Babiše, podle něhož nebyl objekt dostatečně chráněn.

„Areál byl chráněn standardními i nadstandardními bezpečnostními prvky v souladu s platnou legislativou,“ uvedla mluvčí holdingu Martina Tauberová. Zdůraznila přitom, že všechny bezpečnostní systémy byly v době incidentu plně funkční.

Spor o peníze pro BIS: Babiš mluví o rekordu, opozice varuje před ohrožením bezpečnosti

Premiér Andrej Babiš odmítá kritiku opozice kvůli letošnímu rozpočtu Bezpečnostní informační služba (BIS). Podle něj vláda schválila rekordní částku, opozice v čele s Marian Jurečka ale upozorňuje, že oproti původnímu návrhu došlo ke škrtům, které mohou ohrozit bezpečnost státu.

Premiér přitom krátce po zasedání Bezpečnostní rady státu uvedl, že proniknutí do areálu bylo snadné. „Vetřelci jim přelezli plot, a to přece není možné, když se vyrábí vojenský materiál, aby to nebylo zabezpečeno,“ řekl Babiš.

Podle LPP však útok svou povahou přesahuje možnosti běžné ochrany. „Páteční útok svou povahou odpovídá organizovanému teroristickému aktu, proti němuž soukromé subjekty nemají k dispozici odpovídající právní ani technické prostředky,“ uvedla Tauberová. Dodala také, že „současná legislativa neumožňuje využití nástrojů, které by umožnily takovému útoku účinně čelit“.

Strnad vládne zbrojařům. Jeho CSG zaznamenala celosvětově nejvyšší růst tržeb

Tržby 100 největších výrobců zbraní na světě v loňském roce vzrostly o 5,9 procenta na rekordních 679 miliard dolarů (14,1 bilionu korun). Poptávku podpořily války na Ukrajině a v Pásmu Gazy a růst vojenských výdajů jednotlivých zemí. Nejvyšší růst ze všech firem v žebříčku přitom zaznamenala česká společnost Czechoslovak Group, jejíž tržby vzrostly o 193 procent, částečně kvůli vládnímu projektu na dodávku dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu, vyplývá ze zprávy, kterou zveřejnil Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru.

Požár zasáhl administrativní zázemí a sklad komponent pro optoelektronické přístroje. Firma zároveň odmítla spekulace, že by se v napadených objektech pracovalo s výbušninami nebo přímo s výrobou zbraní. „V objektech se nenacházely a ani se v těchto objektech nepracovalo s výbušninami ani s žádnými jinými zbraněmi či součástkami pro výrobu zbraní,“ uvedla mluvčí.

Událost se obešla bez zranění a podle společnosti neochromila její celkový provoz. Výroba pokračuje v dalších kapacitách, škoda zatím nebyla vyčíslena.

Policie případ vyšetřuje jako podezření na úmyslně založený požár, přičemž pracuje s několika verzemi vzniku. Ve všech figuruje možnost úmyslného zavinění. K útoku se podle médií přihlásila skupina označující se jako The Earthquake Faction, která jej spojila s odporem vůči výrobě zbraní.

Firma zároveň upozorňuje, že incident otevírá širší otázku ochrany obranného průmyslu v Česku. „Domníváme se, že objekty tohoto typu by měly být posuzovány v režimu ochrany objektů důležitých pro obranu státu,“ uvedla Tauberová. Kriminalisté a hasiči nyní na místě pokračují v ohledávání trosek shořelé haly. Práce mají trvat několik dní.

Na Letné protestovaly statisíce lidí, organizátoři odhadují až 250 tisíc účastníků

Na pražskou Letenskou pláň dorazily v pátek odpoledne podle organizátorů demonstrace spolku Milion chvilek statisíce lidí.
Na pražskou Letenskou pláň dorazily v sobotu odpoledne podle organizátorů demonstrace spolku Milion chvilek statisíce lidí. Účast odhadli na 200 až 250 tisíc, prostor byl zaplněn zejména v okolí pódia a velkoplošných obrazovek.

Na demonstraci spolku Milion chvilek na pražské Letné dorazilo podle pořadatelů minimálně 200 až 250 tisíc lidí. Odhad na místě uvedl předseda spolku Mikuláš Minář s odkazem na letecké snímky zachycující zaplněnou pláň.

„Podle snímků to vypadá, že je tu úplně plno. Minimálně stovky tisíc lidí, odhadem 200 až 250 tisíc,“ uvedl Minář. Organizátoři už předem počítali s účastí mezi 200 a 400 tisíci lidí v závislosti na počasí.

Michal Nosek: Letná jako zrcadlo. Co nám demonstrace říká o nás samých

Pražská Letná se znovu plní lidmi, kteří přišli dát najevo obavy o stav demokracie. Transparenty, projevy i odhady účasti v řádech statisíců vytvářejí obraz silné občanské mobilizace, která má v českém prostředí své pevné místo. Nejde přitom jen o samotný obsah kritiky, namířený vůči politice Andreje Babiše a širším obavám z koncentrace moci, ale i o samotný akt shromáždění. O potřebu veřejně se sejít a ujistit se, že člověk není ve svých názorech osamocen.

Hlavní část Letenské pláně byla hustě zaplněná. Přibližně od poloviny prostoru směrem od stadionu Sparty bylo obtížné se davem pohybovat dopředu, zatímco okrajové části byly o něco řidší. Větší koncentrace lidí se tvořila zejména v okolí velkoplošných obrazovek.

Lidé se na Letné začali scházet už po poledni, přičemž zhruba hodinu před začátkem akce se zaplnily přední sektory u pódia. Prostor byl organizátory rozdělen do jednotlivých koridorů a sektorů. Samostatná část byla vyhrazena rodinám s dětmi, zatímco lidé se sníženou pohyblivostí měli k dispozici místa blíže k pódiu. Na průběh akce dohlížely desítky policistů.

Michal Nosek: Letná ukázala sílu i slepotu české politiky

Na demonstraci dorazili lidé z celé republiky
Statisíce lidí v ulicích jsou varováním. Ale ani dav na Letné není hlas národa. Stejně jako vláda nemůže protest smést jako hysterii. Česko zůstává rozdělené. Všichni to vědí, ale nikdo s tím nechce nic dělat. Znepřátelené strany situace zjevně baví.

Letná byla působivá. Sehnat stovky tisíc lidí není náhoda ani bublina. Je to jasný signál, že část společnosti má strach o směřování země. Témata jako média, moc nebo pravidla hry jsou legitimní. Ignorovat je by byla chyba.

Michal Nosek: Letná jako zrcadlo. Co nám demonstrace říká o nás samých

Pražská Letná se znovu plní lidmi, kteří přišli dát najevo obavy o stav demokracie. Transparenty, projevy i odhady účasti v řádech statisíců vytvářejí obraz silné občanské mobilizace, která má v českém prostředí své pevné místo. Nejde přitom jen o samotný obsah kritiky, namířený vůči politice Andreje Babiše a širším obavám z koncentrace moci, ale i o samotný akt shromáždění. O potřebu veřejně se sejít a ujistit se, že člověk není ve svých názorech osamocen.

Jenže protest není celý národ. Je to hlas silné, aktivní skupiny. Ale ne všech. Stejný počet lidí stojí jinde. A když se z demonstrantů stanou „jediní správní“ a z ostatních „oběti manipulace“, problém se jen prohlubuje.

Reakce Andreje Babiše to celé posouvá ještě níž. Místo dialogu nálepky o „lžích“. To možná mobilizuje jeho voliče, ale definitivně zabíjí šanci na normální debatu.

Výsledek? Jedni křičí na náměstích, druzí na sociálních sítích. A mezi nimi roste prázdno. Letná tak není jen protest. Je to důkaz, že se lidé neumí normálně bavit mezi sebou.

