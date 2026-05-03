FOTOGALERIE: Požár v Českém Švýcarsku zasáhl sto hektarů, hasiči chrání domov seniorů
Požár v národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na čtyři úseky. Dva úseky jsou větší. Na ně cílí vrtulníky. Jeden úsek je v blízkosti domova pro seniory. Hasiči se snaží domov uchránit. V České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček, který je na místě. Hasiči zasahují u Rynartic, části obce Jetřichovice, od soboty. Zásah komplikuje vítr, vysoké teploty a také hořlavý materiál. Oheň zasáhl plochu o velikosti 100 hektarů.
„Doufám, že se nám situace nevymkne z kontroly. Bohužel, je to otázka větru a také otázka teploty a v neposlední řadě také otázka hořlavého materiálu, protože zhruba na tom kilometru čtverečním je asi 400 až 500 kubíků (metrů krychlových) dřeva,“ uvedl Vlček.
Požár je v blízkosti Rynartic a také v blízkosti domova důchodců. „Jsem přesvědčen o tom, že se nám ho podaří uchránit tak, abychom ho nemuseli evakuovat,“ podotkl ředitel.
V akci jsou stovky hasičů
Platí zvláštní stupeň poplachu. Požár dnes bude hasit 400 až 500 hasičů. Vodu z výšky shazují vrtulníky, v součtu jich dnes bude nasazených sedm. Tři armádní, dva policejní a dva soukromé. Každý podle Vlčka unese na 3000 litrů vody. Hasiči využívají speciální techniku i drony, které vyhledávají ohniska.
„Vzhledem k tomu, že členitost národního parku je tak velká, je obtížné tam dostat hasiče,“ uvedl Vlček. V takových místech pomáhají hasit vrtulníky, které mají na letišti v Chřibské nádrže k nabírání vody do bambi vaků. Nad požárem platí bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky.
Uzavřené jsou silnice mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou a mezi Dolní Chřibskou a Doubicemi, stojí na webu správy rezervace. Policisté žádají veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu. V celé oblasti mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou se pohybují záchranné složky.
[[Twitter status: https://twitter.com/PolicieCZ/status/2050843193621578161?s=20]]
Velký kus mediální pozornosti si za poslední měsíc ukousl keporkak, velryba, která se zamotala v mělčinách u německých pláží. Po celý měsíc měl svět dostatek zpravodajského „masa“. Nyní v Česku přitahuje pozornost požár v Českém Švýcarsku. Co mají obě události společné? Jsou banální.
Dalibor Martínek: Co mají společného velryba Timmy a požár v Českém Švýcarsku? Jsou banální
Názory
Velký kus mediální pozornosti si za poslední měsíc ukousl keporkak, velryba, která se zamotala v mělčinách u německých pláží. Po celý měsíc měl svět dostatek zpravodajského „masa“. Nyní v Česku přitahuje pozornost požár v Českém Švýcarsku. Co mají obě události společné? Jsou banální.
V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.
Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.