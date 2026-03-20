Požár v Pardubicích. LPP popírá výrobu izraelských dronů, policie prověřuje i úmyslný útok
Ranní požár haly společnosti LPP Holding v Pardubicích vyvolal nejen zásah hasičů, ale i vlnu spekulací o napojení na izraelský zbrojní průmysl. Firma to odmítá, zatímco policie pracuje s verzí úmyslného zapálení a prověřuje i přihlášení radikální skupiny.
Požár, který vypukl v pátek brzy ráno v areálu LPP Holding v Dělnické ulici v Pardubicích, se během několika hodin proměnil z průmyslové havárie v případ s možným mezinárodním přesahem. Hasiči dostali plameny pod kontrolu až odpoledne, škody zatím nebyly vyčísleny.
Krátce po události se na internetu objevilo prohlášení skupiny označující se jako The Earthquake Faction, která se k činu přihlásila. Tvrdí, že šlo o akci proti firmám spojeným s výrobou dronů pro Izrael, konkrétně proti LPP Holding a izraelské společnosti Elbit Systems. Motiv odkazuje na aktuální konflikty na Blízkém východě, včetně války v Gaze.
Samotná společnost LPP však tuto interpretaci odmítá. Podle její mluvčí Martiny Tauberové se v pardubickém závodě žádné izraelské drony nikdy nevyráběly. Připustila, že před dvěma lety existoval záměr spolupráce s izraelskou firmou, ten ale padl po zrušení armádního tendru ministerstvem obrany. Výroba tak podle firmy nikdy nezačala.
Policie zatím drží odstup od jednoznačných závěrů. Policejní prezident Martin Vondrášek uvedl, že vyšetřovatelé pracují se čtyřmi verzemi vzniku požáru, přičemž všechny počítají s možností úmyslného zavinění. Případ je proto prověřován jako obecné ohrožení, což patří mezi závažné trestné činy.
Bezpečnostní experti upozorňují, že podobná přihlášení k útokům bývají často součástí propagandy nebo snahy získat publicitu. Zároveň ale nelze vyloučit, že se v Evropě objevují nové formy radikalizace spojené s konflikty mimo kontinent.
