Požár v Pardubicích. LPP popírá výrobu izraelských dronů, policie prověřuje i úmyslný útok

Pohled do areálu průmyslové zóny, kde ráno hořela skladovací hala a administrativní budova společnosti LPP Holding vyrábějící vojenskou techniku
Profimedia.cz
nst
nst

Ranní požár haly společnosti LPP Holding v Pardubicích vyvolal nejen zásah hasičů, ale i vlnu spekulací o napojení na izraelský zbrojní průmysl. Firma to odmítá, zatímco policie pracuje s verzí úmyslného zapálení a prověřuje i přihlášení radikální skupiny.

Požár, který vypukl v pátek brzy ráno v areálu LPP Holding v Dělnické ulici v Pardubicích, se během několika hodin proměnil z průmyslové havárie v případ s možným mezinárodním přesahem. Hasiči dostali plameny pod kontrolu až odpoledne, škody zatím nebyly vyčísleny.

Krátce po události se na internetu objevilo prohlášení skupiny označující se jako The Earthquake Faction, která se k činu přihlásila. Tvrdí, že šlo o akci proti firmám spojeným s výrobou dronů pro Izrael, konkrétně proti LPP Holding a izraelské společnosti Elbit Systems. Motiv odkazuje na aktuální konflikty na Blízkém východě, včetně války v Gaze.

50 tisíc na startu. Metnarův recept, jak přitáhnout lidi k policii

Politika

Ministr vnitra Lubomír Metnar chce postupně navyšovat platy policistů a hasičů, každoročně o pět procent. Do konce volebního období Babišovy nové vlády by tak nástupní mzda policistů i hasičů měla dosáhnout 50 tisíc korun.

ČTK

Přečíst článek

Samotná společnost LPP však tuto interpretaci odmítá. Podle její mluvčí Martiny Tauberové se v pardubickém závodě žádné izraelské drony nikdy nevyráběly. Připustila, že před dvěma lety existoval záměr spolupráce s izraelskou firmou, ten ale padl po zrušení armádního tendru ministerstvem obrany. Výroba tak podle firmy nikdy nezačala.

Policie zatím drží odstup od jednoznačných závěrů. Policejní prezident Martin Vondrášek uvedl, že vyšetřovatelé pracují se čtyřmi verzemi vzniku požáru, přičemž všechny počítají s možností úmyslného zavinění. Případ je proto prověřován jako obecné ohrožení, což patří mezi závažné trestné činy.

Miroslav Štěpán

Metnar odvolal šéfa České pošty Miroslava Štěpána

Zprávy z firem

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) odvolal generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána. Důvodem jsou dlouhodobé neuspokojivé hospodářské výsledky a rozdílná představa o vedení státního podniku. Dočasně ho povede ředitel divize sdílených služeb České pošty Ondřej Škorpil, informovala Ivana Nguyenová z odboru komunikace ministerstva vnitra. Premiér Andrej Babiš (ANO) Metnara pověřil vypsáním výběrového řízení na vedení pošty.

ČTK

Přečíst článek

Bezpečnostní experti upozorňují, že podobná přihlášení k útokům bývají často součástí propagandy nebo snahy získat publicitu. Zároveň ale nelze vyloučit, že se v Evropě objevují nové formy radikalizace spojené s konflikty mimo kontinent.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Zpravodajci prověří zvýšení stupně teroristického ohrožení. Požár v Pardubicích je vyšetřován jako úmyslný čin

Lubomír Metnar
Profimedia
nst
nst

Po rozsáhlém požáru průmyslového areálu v Pardubicích zvažují bezpečnostní složky možné zvýšení stupně teroristického ohrožení v Česku. Podle úřadů zatím nehrozí bezprostřední nebezpečí, případ ale provázejí podezření na úmyslné zapálení i možný teroristický motiv.

V reakci na požár průmyslového areálu v Pardubicích se v nejbližší době sejde zpravodajská skupina společně s krizovým štábem ministerstva vnitra. Jejím úkolem bude posoudit, zda je nutné zvýšit stupeň ohrožení terorismem v České republice. Ministr vnitra Lubomír Metnar uvedl, že bezpečnostní složky situaci pečlivě vyhodnocují, nicméně aktuálně nemají informace o bezprostředně hrozícím dalším útoku.

Požár vypukl v časných ranních hodinách ve skladovací hale v průmyslové zóně, kde působí mimo jiné společnost LPP Holding. Oheň se následně rozšířil i na sousední administrativní budovu. Zásah hasičů byl komplikovaný rozsahem požáru i charakterem objektu.

David Ondráčka: Bataclan deset let poté: teror zmizel z ulic, ne ze světa

Názory

Dnes je smutné výročí brutálního teroristického útoku v pařížském klubu Bataclan, kde bylo zabito 70 mladých lidí. Bataclan se stal symbolem hrůzy. A 13. listopad zůstává ve Francii dnem ticha a otázek. Svět tehdy viděl, že terorismus není vzdálená hrozba, ale útok na samotný způsob života, na tanec, hudbu a smích, a může se stát kdekoli. Bataclan zůstává pro Francouze trauma, které se však proměnilo v bdělost a konkrétní kroky, jak situaci měnit.

David Ondráčka

Přečíst článek

Policie nyní pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru. Jak uvedl policejní prezident Martin Vondrášek, všechny vyšetřovací linie zahrnují podezření na úmyslné založení. Kriminalisté proto intenzivně pátrají po možných pachatelích a zajišťují důkazy na místě.

Další závažný rozměr případu naznačila nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová, podle níž existuje podezření, že by mohlo jít o teroristický útok. Tuto možnost prověřují bezpečnostní i zpravodajské složky.

K požáru se podle médií přihlásila skupina označující se jako The Earthquake Faction. Její tvrzení však zatím nebylo oficiálně potvrzeno a úřady k němu přistupují s opatrností. Vyšetřování proto pokračuje ve více rovinách, včetně analýzy možného extremistického či politicky motivovaného pozadí.

Související

Michal Nosek: Nafta jen pro vyvolené: Slovensko testuje, kam až sahá jeho loajalita k EU

Slovensko zavedlo dvojí ceny paliv
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Dvojí ceny nafty podle poznávací značky nejsou jen krizovým opatřením, ale otevřeným experimentem s diskriminací. Slovensko si v ropné nouzi zkouší, jestli pravidla Evropské unie platí jen tehdy, když se to hodí.

Když stát začne rozlišovat ceny podle toho, odkud přijíždíte, není to technické opatření. Je to politické rozhodnutí, a dost nebezpečný precedent. Slovensko teď řidičům se zahraniční značkou vzkazuje jednoduchou věc. Jste tu vítáni, ale zaplatíte víc. Ne proto, že by náklady byly vyšší. Ale proto, že nejste „naši“.

Zní to jako drobnost? Ve skutečnosti jde o zásah do samotného základu evropského projektu. Vnitřní trh EU stojí na tom, že hranice mezi státy nemají rozhodovat o tom, kolik zaplatíte za stejné zboží. Jakmile se tenhle princip začne ohýbat, otevírá se Pandořina skříňka. Dnes je to nafta, zítra to může být cokoliv.

Slovensko sjednotilo ceny benzínu a nafty

Slovensko zavádí dvojí ceny nafty. Cizinci zaplatí až o pětinu víc, stát reaguje na ropnou krizi

Politika

Slovensko poprvé přistupuje k razantní regulaci prodeje pohonných hmot. Kvůli výpadku dodávek ropy a náporu zahraničních řidičů zavádí omezení tankování a od pondělí také dvojí ceny nafty. Opatření ale vyvolává pochybnosti o souladu s právem EU i kritiku dopravců.

nst

Přečíst článek

Argument „ropné nouze“ přitom neobstojí tak snadno, jak by si vláda přála. Krize může ospravedlnit omezení, ale jen taková, která jsou přiměřená a nediskriminační. Tady je diskriminace přímo vepsaná do systému. Ceník se neřídí spotřebou ani dostupností, ale státní příslušností vozidla. To není vedlejší efekt, to je podstata opatření.

Navíc nejde o neprobádané území. Maďarsko už si podobný experiment vyzkoušelo a skončilo pod tlakem Bruselu. Slovensko se teď tváří, že jeho verze je jiná, sofistikovanější. Sleva pro domácí se „jen“ odečte u pokladny. Formálně možná rozdíl, fakticky stejná věc.

Celé opatření tak působí spíš jako pokus politicky uklidnit domácí publikum než jako promyšlené řešení nedostatku paliva. Vzkaz voličům je jasný. Ochráníme vás před tankovací turistikou. Vzkaz do Bruselu už tak jednoznačný není. Spíš testuje, kolik toho ještě Unie unese, než zasáhne.

Slovensko se ocitlo v nepříjemné situaci, to je bez debat. Ale právě v krizi se ukazuje, jestli stát bere pravidla vážně, nebo je považuje jen za doporučení. Dvojí ceny podle SPZ nejsou jen administrativní trik. Jsou to červené světlo na křižovatce, kterou by evropské právo mělo hlídat velmi pečlivě.

Související

Doporučujeme