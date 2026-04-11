Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Policie zadržela čtyři osoby, které podezírá z vykradení bankomatů za použití výbušnin

Bankomat v Praze na Opatovské ulici, který lupiči vyhodili do povětří a ukradli peníze.
ČTK

Kriminalisté s pomocí zásahové jednotky zadrželi čtyři lidi, které podezírají z krádeže peněz ze dvou bankomatů u obchodního centra v pražské Opatovské ulici. Policie to dnes oznámila na síti X. Pachatelé o minulém velikonočním víkendu bankomaty zřejmě s použitím výbušniny poškodili, poté z nich ukradli všechny bankovky a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun.

„V souvislosti s krádeží peněz z bankomatů v ulici Opatovská v Praze 4 kriminalisté z 1. oddělení včera (v pátek) za pomoci zásahové jednotky zadrželi čtyři podezřelé osoby. Nyní jsou s nimi prováděny standardní úkony trestního řízení," uvedla policie bez dalších podrobností.

Čin se stal v noci z velikonočního pátku na sobotu 4. dubna. Podezřelí z místa podle vyšetřovatelů odjeli na elektrokoloběžkách ve směru Jesenice, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou. Policie požádala o spolupráci při pátrání po pachatelích i veřejnost.

Poničené byly dva bankomaty umístěné vedle sebe z venkovní strany obchodního centra Opatovská. Jeden byl České spořitelny, druhý Komerční banky. Policie dočasně uzavřela okolí a bankomaty prověřili pyrotechnici. Kriminalisté případ začali vyšetřovat jako krádež vloupáním a poškození cizí věci. Incident částečně omezil provoz obchodního centra.

Pokusy o násilné vniknutí do bankomatů se podle zástupců bank stávají zřídka a použití výbušniny je velice ojedinělé. Banky dlouhodobě investují do zabezpečení, aby ochránily peníze a minimalizovaly škody. Součástí ochrany jsou i technologie, které v případě napadení znemožní zneužití hotovosti, včetně obarvení bankovek. Takové bankovky jsou pak prakticky nepoužitelné.

Samostatně stojící bankomat vybuchl loni v březnu v Srní na Klatovsku. Policie v tomto případu zadržela dva cizince a obvinila je z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Na konci loňského ledna se někdo pokusil vniknout stejným způsobem do bankomatu v Tisé na Ústecku, i tam byli zloději neúspěšní a k penězům se nedostali.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Kde se žije v Česku nejlépe a nejhůř? Tady je žebříček podle kvality života

Pohled na město Turnov s věží radnice a kostelem Narození P. Marie
profimedia
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Žebříček měst, regionů a krajů je výsledkem Indexu prosperity regionů, který letos už podruhé sestavily společnost Evropa v datech a Česká spořitelna (ČS). Hodnoceno bylo 206 českých mikroregionů, tedy obcí s rozšířenou působností, spolu s Prahou.

Nejlépe se žije v Turnově, Luhačovicích a Žamberku. Z krajů je na tom nejlépe Praha, Zlínský kraj a Kraj Vysočina. Nejhůře jsou na tom podle Indexu prosperity regionů 2026 Ústecký, Karlovarský a Plzeňský kraj, vyplývá z výsledků Indexu prosperity regionů Evropy v datech a České spořitelny (ČS).

Vedle ukazatelů jako dostupnost bydlení, dostupnost zdravotní péče, předškolního a dalších stupňů vzdělání či nabídky práce jsou hodnoceny také faktory, jako dopravní obslužnost či možnost volnočasových aktivit.

Na chvostu bývalé Sudety

Nejhůře v hodnocení dopadly Ústecký, Karlovarský a Plzeňský kraj. „V praxi může být pozice mikroregionu v žebříčku dána do jisté míry faktory, jako je třeba historie nebo geografie, které se nachází mimo vůli jejich obyvatel a samosprávné reprezentace,“ podotýká ekonom ČS Michal Skořepa.

Index prosperity regionů 2026 Index prosperity regionů Evropy v datech a České spořitelny

Důležitost historického odkazu je vidět. Regiony s horším hodnocením mají většinou společného jmenovatele: jde o bývalé Sudety. „Analýzy ukazují, že Sudety obecně vykazují jiné znaky občanské každodennosti i zapojení do voleb či pohledu na autority, tedy stát a instituce. Rozdíly jsou tam značné,“ hodnotí hlavní ekonom ČS David Navrátil.  

Dodává, že to není jen případ našich regionů. Vidět je to i na srovnání východního a západního Německa, kde v řadě kritérií hodnotících kvalitu života přetrvávají výrazné rozdíly.

Princip rozbitých oken

Mezi důvody zaostávání bývalých Sudet v kvalifikaci místa pro život je podle Navrátila to, že tam po válce přicházeli lidé, kteří neměli k regionu žádný vztah. Svou roli sehrála také určitá míra nejistoty, kterou přiživovali někteří politici vyvoláváním představ, že se původní němečtí obyvatelé vrátí a budou chtít zpátky svoje domy.

Což samozřejmě lidem bere motivaci něco zlepšovat. „Zároveň platí princip rozbitých oken. Pokud nevidím, že se svět kolem mě výrazně zlepšuje, nýbrž že kolem mě chátrají domy, že se nezasklívají okna, že se neopravují fasády, tak do svých oprav také přestanu investovat, protože mi to přijde jako normální,“ upozorňuje hlavní ekonom ČS.

Princip rozbitých oken se projevil třeba v New Yorku v oblasti kriminality. „K tomu, aby se kriminalita snížila, stačilo začít dělat opravy, aby lidé neměli dojem, že žijí v rozbité a beznadějné ulici. Něco podobného by se dalo uplatnit i v těch zanedbaných regionech,“ podtrhuje Navrátil.

Ponechme obcím více peněz

Navrátil upozorňuje, že významnou brzdou zlepšování kvality života je nedostatek peněz. V součtu sice mají města, obce a kraje rozpočtové přebytky, zatímco centrální státní rozpočet bojuje s deficity v řádu stovek miliard korun. Ovšem velkou část těchto přebytků představuje Praha a některá velká města.

Příčinou nedostatku peněz také je na evropské poměry enormní počet samostatných obcí. Pokud by se obce v rámci nějakých projektů spojily, což by jim vláda mohla nadiktovat jako podmínku státní podpory, pak by jejich situace podle Navrátila vypadala lépe.

Nutná je ale podle něj i změna rozpočtového určení daní v tom směru, že by obcím zůstávalo z jejich příjmů více peněz než doposud. „Zatímco česká obec dostane z ekonomického výkonu na svém území jen jedno procento, v Polsku je to 30 procent. A to musíme změnit skrze rozpočtové určení daní,“ podtrhl Navrátil.

Paliativa se týká každého z nás, ale zatím se o ní ve společnosti bavit nechceme, říká Radek Perman z Buřinky

Filantropie

Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek

Stanislav Šulc: Svět vyděsil nový model AI od Anthropicu. Zdá se, že oprávněně

Anthropic má nový model AI, který se bojí ukázat světu
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Co dokáže nový model Mythos od Anthropicu? Nejspíš hodně, když se kvůli němu schází americký ministr financí se šéfy bank a kyberbezpečnostní firmy na celém světě panikaří.

Za zhruba tři a půl roku, během nichž svět aktivně sleduje vývoj modelů umělé inteligence, se toho stalo poměrně hodně. Přesto nyní nastává poměrně bezprecedentní situace. Vedení Anthropicu, která vyvíjí nástroj Claude, odmítlo uvést nejnovější model své AI na trh s tím, že je příliš dokonalý a v důsledku potenciálně nebezpečný. Mohl by to být dokonalý marketingový tah, ale zdá se, že není.

Anthropic totiž oslovil klíčové technologické společnosti s tím, že jim jednak ukázal možnosti tohoto modelu, který má podtitul Mythos, zároveň jim věnoval tokeny v hodnotě 100 milionů dolarů. Cílem přitom má být, že firmy jako Apple, Microsoft, Amazon, Google a další využijí tyto kredity na opravu internetové infrastruktury a vůbec na služby, na nichž v současnosti v podstatě jede svět.

Že je situace vážná pak potvrdila i svolaná schůzka amerického ministra financí Scotta Bessenta a šéfa americké centrální banky Fed Jeroma Powella s šéfy klíčových amerických bank.

Každý může zaútočit na každého

Je situace opravdu tak vážná? Nejspíš ano. Podle lidí, kteří měli možnost s modelem pracovat, totiž Mythos dokáže to, co doposud nedokázal žádný jiný systém: projít jakýkoli systém se sebedokonalejším zabezpečením, najít v něm chybu, tu využít a daný systém shodit. A co je možná ještě horší: Mythos se sám dokáže při podobném útoku měnit, aby byl ještě účinnější.

Potenciál pro zneužití je v podstatě nekonečný, z reakce těch, kteří jsou situaci nejblíž, se pak zdá, že obrana je prakticky nemožná.

Co by to znamenalo? Že každý člověk by pomocí tohoto nástroje dokázal zaútočit na libovolnou digitální infrastrukturu a tu když ne zničit, tak ochromit. Důsledky podobných možností jsou skutečně nedozírné, stačí připomenout kolaps řady systémů v červenci roku 2024, kdy kvůli chybě v aktualizaci bezpečnostního systému CrowdStrike spadly systémy po celém světě.

Vítězové a poražení

Netušené možnosti nového modelu výzkumníci objevili například tím, že se mu podařilo najít a využít chyby v operačním systému Linux, která v něm existovala 27 let a nikdo si ji doposud nevšiml.

Vedle bezpečnostních hrozeb přináší tento model také jednu zásadní byznysovou otázku: když AI model dokáže najít chybu, kterou desítky tisíc odborníků neodhalili za téměř tři dekády, nevstupujeme definitivně do éry AI-kyberbezpečnosti? Mají firmy působící v této oblasti ještě nějaký smysl a budoucnost?

I zde se láme byznysový chleba. Anthropic totiž vytipoval několik bezpečnostních firem, které do svého pilotního projektu pozval. Jsou to samozřejmě americké společnosti jako CrowdStrike, Palo Alto Networks nebo Cisco. Ostatní budou mít pravděpodobně smůlu.

Související

Doporučujeme