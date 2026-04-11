Policie zadržela čtyři osoby, které podezírá z vykradení bankomatů za použití výbušnin
Kriminalisté s pomocí zásahové jednotky zadrželi čtyři lidi, které podezírají z krádeže peněz ze dvou bankomatů u obchodního centra v pražské Opatovské ulici. Policie to dnes oznámila na síti X. Pachatelé o minulém velikonočním víkendu bankomaty zřejmě s použitím výbušniny poškodili, poté z nich ukradli všechny bankovky a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun.
„V souvislosti s krádeží peněz z bankomatů v ulici Opatovská v Praze 4 kriminalisté z 1. oddělení včera (v pátek) za pomoci zásahové jednotky zadrželi čtyři podezřelé osoby. Nyní jsou s nimi prováděny standardní úkony trestního řízení," uvedla policie bez dalších podrobností.
Čin se stal v noci z velikonočního pátku na sobotu 4. dubna. Podezřelí z místa podle vyšetřovatelů odjeli na elektrokoloběžkách ve směru Jesenice, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou. Policie požádala o spolupráci při pátrání po pachatelích i veřejnost.
Poničené byly dva bankomaty umístěné vedle sebe z venkovní strany obchodního centra Opatovská. Jeden byl České spořitelny, druhý Komerční banky. Policie dočasně uzavřela okolí a bankomaty prověřili pyrotechnici. Kriminalisté případ začali vyšetřovat jako krádež vloupáním a poškození cizí věci. Incident částečně omezil provoz obchodního centra.
Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi za stovky milionů korun. Mezi nimi jsou i pracovníci ministerstva průmyslu a obchodu a úředník brněnského stavebního úřadu. Případ řeší evropský žalobce.
Razie kvůli dotacím. Policie zadržela lidi z ministerstva i úřadu v Brně
Money
Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi za stovky milionů korun. Mezi nimi jsou i pracovníci ministerstva průmyslu a obchodu a úředník brněnského stavebního úřadu. Případ řeší evropský žalobce.
Pokusy o násilné vniknutí do bankomatů se podle zástupců bank stávají zřídka a použití výbušniny je velice ojedinělé. Banky dlouhodobě investují do zabezpečení, aby ochránily peníze a minimalizovaly škody. Součástí ochrany jsou i technologie, které v případě napadení znemožní zneužití hotovosti, včetně obarvení bankovek. Takové bankovky jsou pak prakticky nepoužitelné.
Samostatně stojící bankomat vybuchl loni v březnu v Srní na Klatovsku. Policie v tomto případu zadržela dva cizince a obvinila je z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Na konci loňského ledna se někdo pokusil vniknout stejným způsobem do bankomatu v Tisé na Ústecku, i tam byli zloději neúspěšní a k penězům se nedostali.
Pražské vrchní státní zastupitelství potvrdilo zadržení pátého člověka kvůli zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. V tiskové zprávě uvedlo, že policejní protiteroristická centrála jej obvinila z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. Policie na síti X doplnila, že bude čekat na výsledek vazebního řízení. Informaci o pátém zadrženém zveřejnil při návštěvě Slovenska český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Policie zadržela pátého člověka kvůli žhářskému útoku v Pardubicích
Politika
Pražské vrchní státní zastupitelství potvrdilo zadržení pátého člověka kvůli zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. V tiskové zprávě uvedlo, že policejní protiteroristická centrála jej obvinila z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. Policie na síti X doplnila, že bude čekat na výsledek vazebního řízení. Informaci o pátém zadrženém zveřejnil při návštěvě Slovenska český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
