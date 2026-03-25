Stává se z Volkswagenu zbrojovka? Koncern chystá spolupráci s tvůrcem Iron Dome

ČTK
Společnost Volkswagen zvažuje zásadní změnu výroby v jednom ze svých závodů v Německu. Místo automobilů by se v továrně v Osnabrücku mohly nově vyrábět součástky pro protivzdušnou obranu. Automobilka jedná o spolupráci s izraelskou firmou Rafael Advanced Defence Systems, která vyvinula systém Iron Dome.

Cílem plánu je především zachovat pracovní místa v závodě, kde jich je zhruba 2300 a který čelil hrozbě uzavření. Obě společnosti chtějí vyrábět komponenty pro mobilní verzi systému Iron Dome a nabízet je evropským vládám.

Iniciativu podporuje armáda

Podle zdrojů obeznámených s projektem, které cituje server Financial Times, má iniciativa podporu německé vlády. „Cílem je zachránit všechny, možná dokonce i růst,“ uvedl jeden ze zdrojů. Zároveň však upozornil, že zapojení zaměstnanců bude záviset na jejich ochotě se na změně podílet.

Záměr přichází v době, kdy německý automobilový průmysl čelí poklesu zisků kvůli rostoucí konkurenci z Číny a pomalejšímu přechodu na elektromobilitu. Naopak obranný sektor v poslední době roste díky zhoršující se geopolitické situaci.

Volkswagen už má s vojenskou výrobou zkušenosti – jeho dceřiná společnost MAN vyrábí vojenské nákladní vozy ve spolupráci se zbrojní skupinou Rheinmetall. Partnerství s izraelskou firmou Rafael by ale znamenalo výraznější návrat automobilky k výrobě pro obranný průmysl.

Podle plánů by se v Osnabrücku vyráběly například těžké nákladní vozy pro odpalovací systémy, samotná odpalovací zařízení nebo generátory elektřiny. Výroba raket jako takových se však v závodě nechystá.

Investiční skupina KKCG dotáhla klíčovou transakci ve svém portfoliu. Spojením Allwynu a OPAP vzniká globální hráč s ambicí dále expandovat. Nově vzniklá společnost Allwyn AG je kotovaná na burze v Athénách.

Loterijní a herní skupina Allwyn dokončila spojení se společností OPAP a vstupuje na burzu v Athénách. Nově vzniklá společnost Allwyn AG se tak stává druhou největší veřejně obchodovanou loterijní firmou na světě. Transakce navazuje na dlouhodobé partnerství obou firem, které začalo už v roce 2013, kdy investiční skupina KKCG podnikatele Karla Komárka vstoupila do řeckého OPAPu.

Z lokální firmy globální gigant

Spojení představuje další krok v transformaci Allwynu z regionálního hráče na globální společnost. „Dnes Allwyn vstupuje do nové kapitoly, která navazuje na dynamiku našeho podnikání. Během čtrnácti let jsme ukázali, jak významnou a dlouhodobě udržitelnou hodnotu vytváříme,“ uvedl zakladatel KKCG Karel Komárek.

Podle něj je právě tato transakce důkazem dlouhodobé investiční strategie skupiny. „Proměna lokálního podniku v globální společnost s hodnotou v řádu miliard dolarů ukazuje sílu našeho investičního přístupu,“ dodal.

Sázka na diverzifikaci a technologie

Nově vzniklá skupina Allwyn AG stojí na několika klíčových pilířích. Patří mezi ně silná pozice na mezinárodních trzích, vysoká míra diverzifikace i technologické zázemí. Firma zdůrazňuje také stabilní finanční profil a schopnost generovat hotovost, která má být základem dalšího růstu. „Základem našeho přístupu je dlouhodobá, odpovědná a udržitelná tvorba hodnoty. To bude i nadále pohánět růst Allwynu,“ uvedla finanční ředitelka KKCG Katarina Kohlmayer.

Další růst i akvizice

Allwyn očekává, že díky spojení bude schopný nejen organicky růst, ale také aktivně vyhledávat nové akviziční příležitosti. Skupina chce těžit ze silného kapitálového zázemí i globální přítomnosti KKCG, která působí ve více než 40 zemích a spravuje aktiva přesahující 10,5 miliardy eur. Vedle loterijního byznysu má skupina aktivity také v energetice, IT nebo realitách.

Vstup na burzu v Athénách je podle firmy logickým vyústěním dlouhodobé strategie. Allwyn se tím zároveň zařazuje mezi nejvýznamnější veřejně obchodované hráče v oblasti loterií a herního průmyslu a posiluje svou pozici na globálním trhu.

Většina rodičů myslí na budoucnost svých dětí a odkládá pro ně peníze stranou. Hlavním nástrojem, jak pomoci dětem při startu do vlastního života, ovšem zůstávají spořicí účty. Za dostatečnou startovní pomoc rodiče většinou považují částku do 200 tisíc korun.

Více než tři čtvrtiny rodičů považují z hlediska finanční pomoci pro své děti za lepší variantu než jednorázovou podporu pravidelné a dlouhodobé ukládání peněz na bankovní účty či do finančních instrumentů. Přes polovinu (57 procent) přitom na své děti finančně myslí už od jejich narození a 59 procent rodičů pro ně dává stranou do tisíce korun. Takové jsou závěry průzkumu společnosti Broker Consulting a agentury Behavio mezi dvěma tisícovkami rodičů. Zhruba pětina (22 procent) rodičů na spoření či do investic pro své potomky vkládá od tisíce do dvou tisíc korun. Nejčastějším způsobem ukládání peněz je stále spořicí účet, následuje stavební spoření a teprve pak až investice do akcií a dalších finančních nástrojů.

Bohatší rodiny děti nerozmazlují

Neplatí přitom, jak zhodnotil Kryštof Rybáček z Behavio, že by přístup rodičů s vyššími příjmy byl výrazně odlišný. Na 45 procent rodin s vyššími příjmy dává pro své děti stranou rovněž do tisíce korun. A bohatší rodiče se nevymykají ani v názoru, jaká částka by měla být dostačující pro osamostatňující dítě. Skoro třetina z nich (28 procent) má za to, že dostačující je částka do 200 tisíc korun. Celkově takový názor zastává nejvíce rodičů (36 procent). Další pětina (22 procent) si myslí, že dětem na prahu osamostatnění se není nutné dávat nic.

Kdy dítěti úspory předat? Mezi rodiči ve věku 25 až 39 let chce dětem úspory věnovat do 25 let dítěte 69 procent respondentů. Peníze tak mohou sloužit například při studiu, při hledání prvního bydlení nebo na začátku pracovní kariéry.

„Když se podíváme na konkrétní životní kroky, které děti na začátku dospělosti čekají, ukazuje se, že dvě stě tisíc korun dnes často představuje spíše menší finanční polštář než skutečný start do života. Jen akontace na první bydlení se v řadě měst pohybuje v řádu statisíců až milionu korun. Podobně je to se vzděláním. Roční studium na soukromé vysoké škole v Česku může stát desítky až nižší stovky tisíc korun a studium v zahraničí ještě výrazně více. Smysl proto dává přemýšlet o částce pro děti v souvislosti s tím, jaký konkrétní krok v jejich životě má jednou podpořit,“ popisuje Martin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting.

Podpora dětí se mění v čase

Ekonom a předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl připomněl, že podpora dětí či mezigenerační předávání majetku se mění v čase. V době mládí dnešních padesátníků či čtyřicátníků předávání majetku žádným tématem nebylo, protože tyto generace většinou pocházely z rodin, které nic neměly. Dnes je podle něj vidět, že společnost dramaticky zbohatla a toto téma řešíme. Nicméně ještě nejsme ve stavu jako Británie na konci 19. a začátku 20. století, kdy byl přenos majetku jedním z největších civilizačních témat. „Všimněte si, že ve více než polovině detektivek Agáty Christie je zápletkou dědictví,“ podotkl Hampl.

Podle něj existují u dnešních generací rodičů, které mají své děti na konci střední školy či na vysoké škole, dva modely. „Buď ty prostředky předávám na spotřebu, anebo coby investici do osobního, lidského kapitálu dětí. Jsou rodiče, kteří říkají, nedostaneš žádnou hotovost, ale najdi si nějaký způsob, jak se sám vzdělávat anebo posunout nahoru, a na to ti poskytneme peníze. Anebo jsou tu rodiče, kteří řeknou, je tu nějaká částka, spotřebuj si ji, jak chceš,“ popsal Hampl. Poměr těchto dvou modelů se podle něj bude měnit v čase.

Každý model je jiný

„Je hrozně těžké vynášet nějaké soudy, co by se mělo či nemělo dělat, co je ten ideál, protože každý z nás, každá rodina, je v trochu jiné situaci. Jinak to tam funguje, jiné jsou životní plány, jiné možnosti. Modelů je hrozně moc,“ upozornil ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

Hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil v souvislosti s tím, že rodiče nejvíce peněz pro své děti ukládají na spořicí účet připomněl, že spořicí účty dlouhodobě po odečtení inflace vynášejí velmi málo. A podtrhl důležitost investice do vzdělávání dítěte včetně kroužků. „Když zainvestujete do dítěte v útlém věku, tak mu tím zvýšíte jeho budoucí pocit štěstí, jeho budoucí mzdu a tak dále,“ řekl.  

Na úspory nesáhnu

Respondenti se zabývali také otázkou, jak respektují nedotknutelnost úspor pro své děti. Asi polovina rodičů (48 procent) ukládá peníze na jméno dítěte, zbývající na své jméno. „Rodičům jsme také dali úkol, aby si představili výjimečnou situaci, kdy rozpočet rodiny je napjatý a přišla nějaká událost, výpadek příjmů a podobně. Otázka zněla, co uděláte s financemi pro děti,“ uvedl Rybáček. Zhruba dvě třetiny rodičů (61 procent) odpověděly, že by v takovém případě na úspory nesáhly.

Výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Jana Brodani v této souvislosti upozornila, že obhospodařování účtu na jméno dítěte je velice komplikované, protože rodič musí například kvůli každému prodeji či nákupu akcie žádat o souhlas opatrovnický soud. Nicméně AKAT usiluje o změnu.

