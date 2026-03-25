Stává se z Volkswagenu zbrojovka? Koncern chystá spolupráci s tvůrcem Iron Dome
Společnost Volkswagen zvažuje zásadní změnu výroby v jednom ze svých závodů v Německu. Místo automobilů by se v továrně v Osnabrücku mohly nově vyrábět součástky pro protivzdušnou obranu. Automobilka jedná o spolupráci s izraelskou firmou Rafael Advanced Defence Systems, která vyvinula systém Iron Dome.
Cílem plánu je především zachovat pracovní místa v závodě, kde jich je zhruba 2300 a který čelil hrozbě uzavření. Obě společnosti chtějí vyrábět komponenty pro mobilní verzi systému Iron Dome a nabízet je evropským vládám.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Iniciativu podporuje armáda
Podle zdrojů obeznámených s projektem, které cituje server Financial Times, má iniciativa podporu německé vlády. „Cílem je zachránit všechny, možná dokonce i růst,“ uvedl jeden ze zdrojů. Zároveň však upozornil, že zapojení zaměstnanců bude záviset na jejich ochotě se na změně podílet.
Záměr přichází v době, kdy německý automobilový průmysl čelí poklesu zisků kvůli rostoucí konkurenci z Číny a pomalejšímu přechodu na elektromobilitu. Naopak obranný sektor v poslední době roste díky zhoršující se geopolitické situaci.
Radim Fiala pokáral Zůnu: Ve změnách na ministerstvu by měl být razantnější
Politika
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) by měl být razantnější a rychlejší ve změnách na ministerstvu obrany, míní místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. Ve středu má ministerstvo navštívit premiér Andrej Babiš (ANO). Se Zůnou chce jednat o zakázkách a plánech resortu, řešit mají i rozpočet obrany na příští rok.
Volkswagen už má s vojenskou výrobou zkušenosti – jeho dceřiná společnost MAN vyrábí vojenské nákladní vozy ve spolupráci se zbrojní skupinou Rheinmetall. Partnerství s izraelskou firmou Rafael by ale znamenalo výraznější návrat automobilky k výrobě pro obranný průmysl.
Podle plánů by se v Osnabrücku vyráběly například těžké nákladní vozy pro odpalovací systémy, samotná odpalovací zařízení nebo generátory elektřiny. Výroba raket jako takových se však v závodě nechystá.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.