Evropa potřebuje silný obranný průmysl. CSG má velký potenciál, říká generál Nicholson
Sloužil jak v americké armádě, tak v rámci NATO. Od skončení aktivní vojenské služby působí v obranném průmyslu a nově se stal neexekutivním členem představenstva skupiny CSG. V rozhovoru vysvětluje, proč jsou průmyslové kapacity klíčové pro bezpečnost NATO a jakou roli v nich mohou hrát společnosti jako CSG „CSG je působivá evropská obranná skupina se silnými průmyslovými kapacitami a jasnými ambicemi,“ říká generál ve výslužbě John Nicholson v rozhovoru.
Generále Nicholsone, jak byste se stručně představil novým kolegům?
Popsal bych se jako celoživotní člen globální vojenské a bezpečnostní komunity. Strávil jsem 36 let ve Spojených státech v armádě, kde jsem působil ve vyšších velitelských funkcích jak v USA, tak v rámci NATO. Po odchodu do výslužby jsem zůstal aktivní v oblasti obrany a bezpečnosti prostřednictvím poradenské a manažerské činnosti a je pro mě ctí být nyní součástí CSG v důležitém období jejího rozvoje.
Strávil jste desetiletí ve vysokých velitelských pozicích v armádě USA a v NATO. Které zkušenosti považujete za nejrelevantnější pro svou současnou roli v soukromém sektoru?
Mnoho lekcí z vojenského leadershipu se dá přímo přenést do soukromého sektoru – zejména v obranném průmyslu. Strategické myšlení, budování silných týmů, porozumění komplexnímu operačnímu prostředí, a především odpovědnost za lidi, kteří jsou závislí na výsledcích vašich rozhodnutí. V obranném průmyslu to, co vyrábíte, nakonec podporuje vojáky, záchranáře i spojenecké země. Tento důraz na poslání je klíčový.
Během své kariéry jste úzce spolupracoval se spojenci v rámci NATO. Dnes CSG zaměstnává řadu bývalých vojáků i příslušníků aktivních záloh, převážně z České republiky. Jaká je vaše osobní zkušenost s českými vojáky a důstojníky, se kterými jste se setkal během spojeneckých a aliančních operací?
Českých vojáků i důstojníků si velmi vážím. Poprvé jsem se s nimi setkal ještě před vstupem České republiky do NATO a později jsem sloužil po boku českých jednotek v zahraničních misích včetně Afghánistánu. Jsou profesionální, spolehliví a oddaní spojenci. Měl jsem také příležitost spolupracovat se současným českým prezidentem Petrem Pavlem v době, kdy působil jako předseda Vojenského výboru NATO, a jeho vedení i přínosu Alianci si hluboce vážím. České vojenské vedení si v rámci NATO vybudovalo silné postavení a respekt.
Po odchodu z aktivní vojenské služby se angažujete v obranném průmyslu. Co vás k tomuto kroku motivovalo a co jste chtěl přenést ze své vojenské zkušenosti do byznysu?
Motivace byla jednoduchá: chtěl jsem nadále přispívat bezpečnostní komunitě. Obranné společnosti hrají zásadní roli při podpoře NATO a spojeneckých zemí. Věřím, že mé zkušenosti mohou pomoci propojit operační realitu s průmyslovou strategií. Záleží mi také na tom, aby lidé ve službě měli vybavení, kterému mohou skutečně důvěřovat.
Co vás osobně přitahovalo na CSG a proč jste se rozhodl přijmout roli neexekutivního člena představenstva právě v tomto okamžiku vývoje společnosti?
CSG je působivá evropská obranná skupina se silnými průmyslovými kapacitami a jasnými ambicemi. Zaujalo mě zejména to, jak společnost přijímá moderní technologie a inovace. Přijmout tuto roli právě nyní – v době, kdy CSG vstupuje do nové kapitoly jako veřejně obchodovaná společnost – jsem vnímal jako příležitost přispět k něčemu rostoucímu, dynamickému a strategicky významnému.
Jak byste popsal svou roli v představenstvu CSG a jaké pohledy či odborné zkušenosti chcete přinést do strategického směřování skupiny?
Je to vlastně poprvé, kdy působím konkrétně jako neexekutivní člen představenstva, takže se v této roli postupně učím. Můj přínos bude vycházet ze strategického a operačního pohledu: porozumění potřebám NATO, bezpečnostním trendům, nově vznikajícím technologiím a významu odolnosti a důvěryhodných dodavatelských řetězců. Doufám, že budu moci podpořit vedení CSG zkušenostmi získanými během desetiletí spojenecké spolupráce.
Máte zkušenosti s některými z největších obranných společností na světě. Může s nimi CSG soutěžit, nebo by s nimi měla spíše spolupracovat? Jaké výhody má CSG oproti tradičním globálním obranným gigantům?
Nejde jen o konkurenci – jde také o partnerství. Určitě existuje značný prostor pro spolupráci mezi evropskými obrannými společnostmi a americkými průmyslovými partnery. Zkušenosti a schopnosti obranných výrobců jsou v současném úsilí o zvýšení výrobních kapacit napříč Aliancí mimořádně důležité.
Dnes je nedostatek průmyslových kapacit – dokonce i u základních vojenských komodit, jako je například velkorážová munice – výzvou nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech. Proto je spolupráce napříč transatlantickým obranným ekosystémem zásadní.
Zároveň však společnosti jako CSG mohou v určitých oblastech bezpochyby konkurovat. CSG má skutečné výhody v agilnosti, regionální expertize a hlubokých průmyslových kořenech v Evropě.
Čím je CSG výjimečná mezi evropskými a světovými obrannými společnostmi?
Co mě zaujalo, je kombinace průmyslové schopnosti, inovací a oddanosti poslání. CSG není jen o managementu nebo strategii na nejvyšší úrovni. Síla společnosti spočívá stejně tak v lidech přímo ve výrobě – v pracovnících, kteří zajišťují, že je vybavení spolehlivé. Jejich práce může rozhodovat o životě a smrti vojáků a pracovníků záchranných složek.
Jak hodnotíte potenciál CSG – jak jako průmyslové skupiny, tak i nyní jako veřejně obchodované společnosti?
Vidím zde silný dlouhodobý potenciál. Poptávka po obranné výrobě a modernizaci roste napříč NATO i mimo něj. CSG má průmyslový základ, mezinárodní působnost i technologické zaměření, aby mohla hrát významnou roli. Vstup na burzu přináší nové odpovědnosti, ale také příležitosti k růstu a vyšší transparentnosti.
CSG působí v Evropě, Spojených státech i v dalších regionech. Jak důležitá je tato mezinárodní přítomnost v dnešním bezpečnostním a obranném prostředí?
Je to mimořádně důležité. Obrana je dnes globální a dodavatelské řetězce musí být odolné. Přítomnost v různých regionech posiluje partnerství, zajišťuje rychlou reakci a podporuje interoperabilitu spojenců. Mezinárodní dosah také odráží důvěryhodnost v širší obranné komunitě.
Jak vnímáte současný vývoj vztahů mezi Spojenými státy a ostatními členy NATO a co to znamená pro obranný průmysl obecně a pro společnosti jako CSG konkrétně?
Transatlantické vztahy zůstávají zásadní, ale nacházíme se v období politické nejistoty. Nevítám kroky, které narušují soudržnost NATO. Zároveň je fér uznat, že tlak ze strany USA povzbudil evropské spojence ke zvýšení obranných výdajů.
Je také důležité si připomenout, že američtí vojáci se silně identifikují jako součást širší komunity NATO. Vnímají NATO jako klíčový pilíř sdílené bezpečnosti jak pro Evropu, tak pro Spojené státy. Pro obranný průmysl to znamená, že Evropa musí pokračovat v budování silnějších schopností a kapacit při zachování úzké spolupráce se spojenci.
Jakou roli by podle vás měli evropští výrobci obranného průmyslu sehrát při posilování schopností NATO, odolnosti a bezpečnosti dodávek?
Evropští výrobci jsou naprosto klíčoví. Síla NATO závisí na důvěryhodné průmyslové kapacitě a bezpečných dodávkách. Evropa musí být schopna vyrábět, udržovat a dlouhodobě zabezpečovat klíčové systémy doma a zároveň zůstat interoperabilní se spojenci. Společnosti jako CSG přispívají přímo k odolnosti a odstrašení.
Spolupracoval jste s lídry z vlád, armád i průmyslu. Jak byste popsal svou osobní zkušenost se spoluprací s Michalem Strnadem?
Michal Strnad je silný a prozíravý lídr. Z vojenské kariéry vím, že právě silné vedení často představuje skutečný rozdíl oproti konkurenci. Silný lídr tvrdě pracuje, přebírá odpovědnost a nebojí se dělat obtížná rozhodnutí.
Takové vedení je v CSG jasně viditelné. Michal rozumí jak strategickému prostředí, tak významu průmyslové excelence a oceňuji jeho závazek k inovacím, růstu a odpovědnosti v obranném sektoru.
Jaké poselství byste chtěl předat manažerům a zaměstnancům CSG, když skupina vstupuje do nové kapitoly po IPO?
Mé poselství je jednoduché: to, co děláte, má význam. Ať už pracujete v managementu, inženýringu, nebo ve výrobě, vaše práce podporuje lidi, kteří jsou na tomto vybavení závislí – vojáky, spojence, hasiče, záchranáře. Pracovníci, kteří tyto systémy vyrábějí, jsou stejně důležití jako ti, kteří vedou společnosti nebo velí armádám. CSG má před sebou důležité poslání a jsem hrdý, že mohu být jeho součástí.
|Generál (ve výslužbě) John Nicholson působí jako nezávislý neexekutivní člen představenstva společnosti. Dříve zastával pozici generálního ředitele společnosti Lockheed Martin Middle East, kde dohlížel na strategické operace v devíti zemích regionu. Generál Nicholson odešel z armády Spojených států v roce 2018 po 36 letech služby, během níž mimo jiné velel misi NATO Resolute Support a silám USA v Afghánistánu. Zastával řadu vyšších velitelských funkcí v rámci NATO i armády USA včetně velení 82. výsadkové divizi a aliančnímu velitelství Allied Land Command. Generál Nicholson vystudoval Georgetown University a United States Military Academy ve West Pointu, má dále dva magisterské tituly a několik čestných doktorátů.
