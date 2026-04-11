Do Hormuzského průlivu vpluly americké lodě. Cílem je vyčistit trasu od min
Ozbrojené síly USA oznámily, že Hormuzským průlivem v sobotu propluly dva torpédoborce amerického námořnictva. Podle oblastního velitelství amerických sil CENTCOM se jedná o součást operace, jejímž cílem je odstranit miny z této klíčové námořní trasy.
Přes Hormuzský průliv se před začátkem konfliktu USA a Izraele s Íránem přepravovala asi pětina globálních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Dále oblastí prochází výrazná část dodávek hnojiv i velké množství dalšího zboží. V důsledku konfliktu je ale prakticky uzavřen a proplouvá jím jen velmi málo lodi.
Poprvé od začátku války
Podle agentury AP americká vojenská plavidla průlivem proplula poprvé od začátku války na konci února. Děje se tak poté, co bylo tento týden ohlášeno dvoutýdenní příměří a v Pákistánu v sobotu začaly rozhovory mezi USA a Íránem.
„Lodě USS Frank E. Peterson (DDG 121) a USS Michael Murphy (DDG 112) propluly Hormuzským průlivem a působily v Arabském zálivu v rámci širší mise, jejímž cílem je zajistit, aby byl průliv zcela zbaven námořních min, které zde dříve položily íránské revoluční gardy," stojí v prohlášení CENTCOM na síti X.
„Dnes jsme zahájili proces zřizování nové plavební trasy a brzy tuto bezpečnou trasu zpřístupníme námořnímu průmyslu, abychom podpořili volný obchod," uvedl velitel CENTCOM admirál Brad Cooper.
O zahájení operace, jejímž cílem je odstranit miny z Hormuzského průlivu, se ve svém dnešním příspěvku na své sociální síti Truth Social zmínil také americký prezident Donald Trump. Zároveň uvedl, že všech 28 íránských minonosných plavidel leží na dně moře.
Irán ukázal, že je ochoten zablokovat Hormuzský průliv. Takže cena všeho, co bude tím průlivem proudit, bude už navždy zatížena rizikovou přirážkou, říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.
Ekonom Vít Hradil: Írán ukázal sílu, Hormuz navždy zatíží dovozy rizikovou přirážkou
