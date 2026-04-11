Do Hormuzského průlivu vpluly americké lodě. Cílem je vyčistit trasu od min

Hormuzský průliv v době, kdy byl zcela průjezdný
ČTK

Ozbrojené síly USA oznámily, že Hormuzským průlivem v sobotu propluly dva torpédoborce amerického námořnictva. Podle oblastního velitelství amerických sil CENTCOM se jedná o součást operace, jejímž cílem je odstranit miny z této klíčové námořní trasy.

Přes Hormuzský průliv se před začátkem konfliktu USA a Izraele s Íránem přepravovala asi pětina globálních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Dále oblastí prochází výrazná část dodávek hnojiv i velké množství dalšího zboží. V důsledku konfliktu je ale prakticky uzavřen a proplouvá jím jen velmi málo lodi.

Poprvé od začátku války

Podle agentury AP americká vojenská plavidla průlivem proplula poprvé od začátku války na konci února. Děje se tak poté, co bylo tento týden ohlášeno dvoutýdenní příměří a v Pákistánu v sobotu začaly rozhovory mezi USA a Íránem.

„Lodě USS Frank E. Peterson (DDG 121) a USS Michael Murphy (DDG 112) propluly Hormuzským průlivem a působily v Arabském zálivu v rámci širší mise, jejímž cílem je zajistit, aby byl průliv zcela zbaven námořních min, které zde dříve položily íránské revoluční gardy," stojí v prohlášení CENTCOM na síti X.

„Dnes jsme zahájili proces zřizování nové plavební trasy a brzy tuto bezpečnou trasu zpřístupníme námořnímu průmyslu, abychom podpořili volný obchod," uvedl velitel CENTCOM admirál Brad Cooper.

O zahájení operace, jejímž cílem je odstranit miny z Hormuzského průlivu, se ve svém dnešním příspěvku na své sociální síti Truth Social zmínil také americký prezident Donald Trump. Zároveň uvedl, že všech 28 íránských minonosných plavidel leží na dně moře.

V Islámábádu začaly mírové rozhovory mezi Íránem, Spojenými státy a Pákistánem

Kolona, o které se předpokládá, že veze amerického viceprezidenta J. D. Vance na mírová jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu dne 11. dubna 2026.
ČTK

V pákistánském Islámábádu dnes odpoledne začaly trojstranné mírové rozhovory mezi Íránem, Spojenými státy a Pákistánem. S odvoláním na zdroje a média to napsaly agentury Reuters a AFP. Agentura AP s odkazem na Bílý dům píše, že zástupci USA a íránskými protějšky jednají „tváří v tvář“.

Íránská delegace s vysoce postavenými představiteli, včetně předsedy parlamentu Mohammada Bághera Ghálíbáfa či ministra zahraničí Abbáse Arakčího, do pákistánské metropole přicestovala v pátek večer SELČ. Americká delegace složená z viceprezidenta J.D. Vance, zmocněnce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steva Witkoffa a prezidentova zetě Jareda Kushnera přiletěla dnes nad ránem.

Obě delegace dopoledne samostatně jednaly s pákistánským premiérem Šahbázem Šarífem, žádné zprávy o závěrech ze setkání ale nebyly zveřejněny. Pákistán zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, které začalo platit v noci na středu a které má trvat dva týdny. Přichází šest týdnů poté, co Izrael a USA 28. února zahájily válku proti Íránu.

Írán má podmínky

Teherán podmiňuje vyjednávání o míru uvolněním zmrazených íránských aktiv a příměřím v Libanonu. Reuters dnes podle vysokého íránského představitele napsal, že USA uvolnily íránská aktiva v Kataru a dalších zahraničních bankách, což ale později popřel nejmenovaný americký činitel.

Libanonské proíránské hnutí Hizballáh útočí od března na Izrael, který v odvetě provádí údery na pozice členů této militantní skupiny. Zatímco Pákistán a Írán tvrdí, že se ve středu dojednané příměří vztahuje i na Libanon, Izrael a USA to odmítají.

Íránská státní televize uvedla, že dnešní jednání začala poté, co byly splněny podmínky Íránu, včetně snížení počtu izraelských úderů v Libanonu, a poté, co se íránští a američtí činitelé zvlášť setkali s pákistánským premiérem Šarífem.

„Nemohu říct, zda sedí ve stejné místnosti nebo v oddělených místnostech, ale jednání začala a vyvíjejí se dobře,“ řekl agentuře AP informovaný pákistánský zdroj. Bílý dům ale později podle agentury AP uvedl, že se jedná o přímé rozhovory.

Klíčová tepna světové ropy kolabuje. Hormuz zůstává prakticky uzavřen, za den proplulo jen šest lodí

Hormuzský průliv je nadále prakticky uzavřen, za den proplulo šest lodí
ČTK
ČTK
ČTK

Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo šest nákladních lodí, z toho jeden ropný tanker. Vyplývá to z analýzy údajů z aplikací pro sledování lodí, kterou dnes zveřejnila agentura Reuters. Úroveň provozu v klíčové úžině tedy zůstává na podobné úrovni jako před středečním uzavřením příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně.

Teherán už první dubnový víkend umožnil proplout 21 lodím za 48 hodin. S některými zeměmi uzavřel dohodu. Provoz v úžině zůstává minimální od začátku americko-izraelské války proti Íránu, která začala 28. února. Reuters v analýze vychází z dat společností Kpler, Lloyd’s List Intelligence a Signal Ocean. Za normálních okolností se Hormuzským průlivem přepravuje asi pětina globálních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Dále oblastí prochází výrazná část dodávek hnojiv i velké množství dalšího zboží.

Agentura Bloomberg dnes uvedla, že izraelské útoky v Libanonu a přetrvávající uzavření Hormuzského průlivu ohrozily příměří mezi USA a Íránem. Z tohoto důvodu se změnila i nálada na trzích.

„Po středečním pochopitelném nadšení z příměří je dnes těžké najít katalyzátor pro další růst dluhopisů a akcií, a čím déle zůstane Hormuzský průliv uzavřen, tím menší bude důvěra v již nastalé oživení,“ řekla analytička Bloombergu Skylar Montgomeryová Koningová.

Ceny ropy ve středu zaznamenaly největší jednodenní propad od dubna 2020. Spojené státy a Írán v noci na středu uzavřely dvoutýdenní příměří, které má sloužit pro jednání o ukončení konfliktu. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy souhlasí s dvoutýdenním přerušením úderů na Írán, pokud Írán okamžitě otevře Hormuzský průliv.

Norští rejdaři ve středu oznámili, že Hormuzským průlivem bez bezpečnostních záruk plout nebudou. Podle sdružení německých rejdařů (VDR) zůstává situace námořníků v Perském zálivu napjatá. Německá rejdařská společnost Hapag-Lloyd ale upozornila, že případné úplné otevření průlivu by trvalo šest až osm týdnů.

