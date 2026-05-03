FOTOGALERIE: Požár v Českém Švýcarsku se zmenšuje. Přiletí i vrtulníky ze Slovenska

Velitel úseku Stanislav Votápek na místě požáru lesa u Rynartic v národním parku České Švýcarsko, 3. května 2026, Jetřichovice, Děčínsko.
Hasičům v národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost je odhadem lehce pod 100 hektary, lokalizaci však zatím vyhlásit nemohou. V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk se Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět helikoptér. České televizi to večer řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.

„V žádném případě nemůžeme vyhlásit lokalizaci. Pokud se to podaří, mohlo by to být do zítřejšího (pondělního) večera,“ uvedl Vlček. Vrtulníky budou podle něho pomáhat s hašením do soumraku a v noci budou hasiči pracovat na tom, aby se požár nerozšiřoval. Vlček nicméně neplánované rozšíření nevyloučil, například v případě silnějšího větru.

Platí nejvyšší stupeň poplachu. Hasiči rozdělili požářiště na čtyři úseky. Dva jsou problematické. Jedná se o zasaženou část v oblasti na Tokáni a o úsek nedaleko domova se zvláštním režimem v Dolní Chřibské.

Vrtulníky s bambi vaky hasí požár lesa u Rynartic v národním parku České Švýcarsko, 3. května 2026, Jetřichovice, Děčínsko. Vrtulníky s bambi vaky zasahují u požáru lesa v národním parku České Švýcarsko, 2. května 2026, Jetřichovice, Děčínsko. Vrtulník s bambi vakem nad letištěm v Chřibské, kde nabral vodu při hašení požáru lesa v národním parku České Švýcarsko u Rynartic, 3. května 2026, Děčínsko.

Velitel zásahu Dušan Uhlík večer řekl, že jsou však problematické lokality i ve zbývajících dvou úsecích. Zásah tam komplikuje skalnatý terén, který je velmi špatně přístupný. Také tam hasí vrtulníky. „Letecká podpora je při tomto zásahu naprosto zásadní,“ zdůraznil velitel.

Hlavně ať nefouká

Zásah komplikuje teplo, sucho a vítr. „Vítr je náš největší nepřítel,“ podotkl Uhlík. Přes noc proto zůstanou hasiči na svých stanovištích, podle předpovědi by však foukat nemělo.

Obce shromažďují nápoje a potraviny pro hasiče

Mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou hoří od soboty. Nyní na místě zasahuje okolo 400 hasičů, kteří mají přes 100 kusů techniky. Jeden hasič se při zásahu přehřál. Jídlo i pití mají hasiči zajištěné, přesto obce v okolí vyhlásily sbírku nápojů a potravin. Pomáhají také místní obyvatelé, kteří hasičům vaří a nabízejí jim ubytování.

Uzavřené jsou silnice v okolí požáru. Policisté žádají veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu. Nad požárem platí bezletová zóna. Uzavřené jsou i některé turistické stezky.

V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.

Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů.

Velký kus mediální pozornosti si za poslední měsíc ukousl keporkak, velryba, která se zamotala v mělčinách u německých pláží. Po celý měsíc měl svět dostatek zpravodajského „masa“. Nyní v Česku přitahuje pozornost požár v Českém Švýcarsku. Co mají obě události společné? Jsou banální.

Velryba, pojmenovaná lidmi jako Timmy, byla nakonec za velkého úsilí movitých nadšenců odvlečena někam na moře, vypuštěna. Bude přes GPS sledována. Jeden nemotorný savec se stal soustem pro lidskou pozornost. Bez ohledu na to, že lidstvo za posledních dvě stě let populaci mořských savců zcela zdecimovalo.

Jestli za pár dní vyhublý jedinec pojde někde v moři, mnoho lidí prolije slzu sounáležitosti s planetou. Pokud se vzpamatuje, vyvolá to u sledovatelů pozitivní emoce. Sláva, my, dobří lidé, jsme zachránili Timmyho.

Dekadence Západu

Je to banální příběh. Nikoho moc nezajímá, že lidé většinu kytovců vyhubili, zejména kvůli oleji z jejich tuku. Teď budeme brečet nad jednou velrybou? Větší míru pokrytectví si lze těžko představit. Velkolepá snaha „osvícených“ německých záchranářů o záchranu jednoho tvora, zatímco umírá celý druh, je esencí dekadence Západu.

Jak s tím souvisí aktuální požár v Českém Švýcarsku? Je to v zásadě úplně stejný příběh. V Česku jsme ovládli krajinu. Vyhubili jsme mnoho živočichů a některé přivedli na pokraj vyhynutí. Někteří se snaží vrátit, do našeho světa však už nepatří. Z lesů, kdysi přírody, jsme vytvořili součást hospodářství. Stejně jako si jiné národy přivlastnily světové oceány jako svá pole. A vyplundrovaly je.

Teď se děsíme, že hoří les. Nutno říct, že lesy hořely od pradávna. A překvapivě, bylo jim to k užitku. Uhlíkaté sloučeniny, zbytky oxidace sacharidů, z nichž jsou byliny a stromy sestaveny, přešly do půdy, část jich odvál vítr někam jinam. Krásný odvěký koloběh života, na kterém je založen život na Zemi. Nechceme to chápat, cheme to řídit.

Kolem jedné velryby vznikla mediální bublina. Kolem požáru v suchém českém lese se odvíjí podobný příběh. Hasiči v potu tváře zachraňují les. Fejk. Nejde o přírodu, jde o to, že každý kubík dřeva má svou cenovku. A také, hasiči mohou vykázat prácí a žádat více peněz. Požár sice zlepšuje kvalitu budoucího porostu, ale státu vzniká aktuální škoda. Dokonce i spálené dřevo, které by jinak nenašlo ekonomické uplatnění, je vnímáno jako finanční položka. Jaksi přehlížíme, že když shoří kus lesa, nový naroste

Lidé se neustále snaží otáček přírodní zákony. Zachraňují jednu slabou velrybu, zachraňují hořící les. Velryba byla úplně zbytečná. A v Česku se zachraňují domy a chalupy. Nemá to nic společného se zachraňováním přírody. Tu člověk s úspěchem již velmi brzy zcela zdeimuje. Záchrana Timmyho ani čeští hasiči s tím nic nenadělají.

Do chátrající zahrady dali 15 milionů. Dnes ukazuje budoucnost českých měst

Krafferova zahrada v Jindřichově Hradci
Radek Šrettr Úlehla, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Není to jen rekonstrukce zahrady. Je to ukázka, jak se z brownfieldu může stát veřejný prostor s kulturní, komunitní i ekonomickou hodnotou.

Na půdorysu původní barokní zahrady Černínů, založené v 18. století tvůrcem krumlovských zámeckých zahrad Janem Antonínem Zinnerem, vznikl projekt, který nesází na nostalgickou rekonstrukci, ale na nový život historického místa.

Za proměnou stojí spolupráce studia Matěj Šebek architekti a krajinářského Ateliéru Za Mák, které od roku 2021 postupně obnovovaly areál poslední velké zahrady v centru Jindřichova Hradce. „Na základech barokní zahrady a prvorepublikového zahradnictví se brownfield mění na místo, kde se prolíná zahradnické řemeslo s kulturou a příběhy lidí,“ popisují autoři koncept.

Barokní geometrie, divokost a biodiverzita

Projekt pracuje s historickou stopou zahrady, ale interpretuje ji současným architektonickým a krajinářským jazykem. Rekonstrukce vychází z nově objevené, více než 200 let staré konfigurace terénu. Přísně geometrická kompozice odkazuje na barokní tvarosloví, v detailu je však zahrada zcela soudobá.

„Do jasných linií vstupuje přirozená divokost rostlin, která s nimi kontrastuje,“ říkají krajinářští architekti z Ateliéru Za Mák.

Důraz tu nepadl jen na estetiku, ale i ekologii. Autoři vsadili na recyklované materiály, hospodaření s dešťovou vodou, podporu biodiverzity i produkční květinové záhony, kde se rostliny nejen prodávají, ale i pěstují.

Architektura, která otevírá

Klíčový zásah se odehrál ve vstupu do areálu. Blok historických skladů a skleníků „rozřízla“ nová betonová rampa, která se stala hlavním motivem celého projektu. „Hlavní motiv otevření, jasný, prostý a sebevědomý, především usnadňuje přístup s kočárky a hendikepovaným,“ popisuje architekt Matěj Šebek.

Rampa vede mezi renovovaným domem se zelenými okny a novou přístavbou květinářství a ateliéru. Nízký objekt se zelenou střechou přirozeně navazuje na historické skleníky a doslova splývá se zahradou. Novostavba o zastavěné ploše 120 metrů čtverečních je ukázkou civilní, přesné architektury. Betonový sokl, pohledové cihly, březová překližka, vápnem bílené kamenné zdi i vegetační střecha tvoří materiálově střídmý, ale silný celek.

Silný moment vzniká v interiéru, kde původní barokní opěrná zeď prostupuje novou stavbou. „Zahrada ovlivňovala dům a dům ovlivňoval zahradu,“ říkají autoři o mimořádně těsné spolupráci architektů a krajinářů.

Investice 15 milionů do místa, které vydělává jinak

Obnova areálu vyšla na 15 milionů korun, ale návratnost se tu neměří jen ekonomicky. Hodnota investice spočívá v kvalitě veřejného prostoru, péči o krajinu i komunitním dopadu.

Krafferova zahrada dnes funguje jako zahradnictví se specializací na trvalky a stínomilné druhy, krajinářský ateliér i kaulturní platforma.

