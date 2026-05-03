FOTOGALERIE: Požár v Českém Švýcarsku se zmenšuje. Přiletí i vrtulníky ze Slovenska
Hasičům v národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost je odhadem lehce pod 100 hektary, lokalizaci však zatím vyhlásit nemohou. V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk se Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět helikoptér. České televizi to večer řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
„V žádném případě nemůžeme vyhlásit lokalizaci. Pokud se to podaří, mohlo by to být do zítřejšího (pondělního) večera,“ uvedl Vlček. Vrtulníky budou podle něho pomáhat s hašením do soumraku a v noci budou hasiči pracovat na tom, aby se požár nerozšiřoval. Vlček nicméně neplánované rozšíření nevyloučil, například v případě silnějšího větru.
Platí nejvyšší stupeň poplachu. Hasiči rozdělili požářiště na čtyři úseky. Dva jsou problematické. Jedná se o zasaženou část v oblasti na Tokáni a o úsek nedaleko domova se zvláštním režimem v Dolní Chřibské.
Velitel zásahu Dušan Uhlík večer řekl, že jsou však problematické lokality i ve zbývajících dvou úsecích. Zásah tam komplikuje skalnatý terén, který je velmi špatně přístupný. Také tam hasí vrtulníky. „Letecká podpora je při tomto zásahu naprosto zásadní,“ zdůraznil velitel.
Hlavně ať nefouká
Zásah komplikuje teplo, sucho a vítr. „Vítr je náš největší nepřítel,“ podotkl Uhlík. Přes noc proto zůstanou hasiči na svých stanovištích, podle předpovědi by však foukat nemělo.
Obce shromažďují nápoje a potraviny pro hasiče
Mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou hoří od soboty. Nyní na místě zasahuje okolo 400 hasičů, kteří mají přes 100 kusů techniky. Jeden hasič se při zásahu přehřál. Jídlo i pití mají hasiči zajištěné, přesto obce v okolí vyhlásily sbírku nápojů a potravin. Pomáhají také místní obyvatelé, kteří hasičům vaří a nabízejí jim ubytování.
Enfant terrible vládní koalice Filip Turek sice prohrál boj o ministerské křeslo, nůše jeho poťouchlostí však zdaleka není prázdná. Ministerstvo životního prostředí fakticky řídí a vypadá to, že z této vysoké pozice svádí svůj boj za likvidaci planety Země. Ve skutečnosti bojuje sám se sebou.
Uzavřené jsou silnice v okolí požáru. Policisté žádají veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu. Nad požárem platí bezletová zóna. Uzavřené jsou i některé turistické stezky.
V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.
Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů.
Ministr Igor Červený odvolal ředitele Správy Krkonošského národního parku Robina Böhnische. Bez vysvětlení, bez představení nové koncepce a bez širší debaty. V české politice to obvykle znamená jediné: plán možná existuje, ale veřejnost se o něm dozví až ve chvíli, kdy bude pozdě něco řešit.
